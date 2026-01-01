Genera fondos específicos por ubicación o con tu marca sin necesidad de una biblioteca de fotos. Describe una sala de conferencias, un paisaje urbano, un estudio o un entorno comercial y crea un fondo personalizado que encaje con el tono de tu vídeo. Utiliza estos fondos detrás de tu presentador en un proyecto de texto a vídeo, o intégralos en explicaciones de varias escenas y contenido de vídeo de demostración de producto. Cada fondo generado mantiene una iluminación y un estilo coherentes en todos los fotogramas, lo que le da a tu resultado un aspecto uniforme y profesional sin necesidad de composición en postproducción.