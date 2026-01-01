Aplicación de generación de imágenes con IA para creación de vídeos
Crea recursos visuales personalizados para tus proyectos de vídeo con el generador de imágenes con IA integrado de HeyGen. Describe la imagen que necesitas y genera fondos, fotos de producto, ilustraciones de escenas y elementos visuales de marca en cuestión de segundos. Cada imagen se integra directamente en el flujo de trabajo de creación de vídeos de HeyGen, para que puedas pasar del prompt al vídeo final sin cambiar de herramienta ni subir archivos.
Funciones del generador de imágenes con IA
Generación de texto a imagen para escenas de vídeo
Describe cualquier elemento visual que necesites y genéralo al instante. El generador de imágenes con IA de HeyGen convierte indicaciones de texto en imágenes de alta calidad diseñadas para uso en vídeo, incluyendo entornos, fotos de producto, fondos abstractos y escenas ilustradas. A diferencia de las herramientas de imagen independientes, cada resultado viene con el tamaño y formato adecuados, listo para incorporarse directamente a tu línea de tiempo de vídeo. Combina las imágenes generadas con narración de un generador de voz con IA y transiciones entre escenas para crear vídeos completos sin recurrir a bancos de imágenes ni contratar a un diseñador.
Fondos y entornos personalizados
Genera fondos específicos por ubicación o con tu marca sin necesidad de una biblioteca de fotos. Describe una sala de conferencias, un paisaje urbano, un estudio o un entorno comercial y crea un fondo personalizado que encaje con el tono de tu vídeo. Utiliza estos fondos detrás de tu presentador en un proyecto de texto a vídeo, o intégralos en explicaciones de varias escenas y contenido de vídeo de demostración de producto. Cada fondo generado mantiene una iluminación y un estilo coherentes en todos los fotogramas, lo que le da a tu resultado un aspecto uniforme y profesional sin necesidad de composición en postproducción.
Generación de imágenes de producto y recursos
Crea imágenes de producto pulidas solo a partir de una descripción. Genera hero shots, escenas de estilo de vida y contextos visuales que muestren tu producto o concepto sin necesidad de organizar una sesión de fotos física. Estas imágenes se integran con las capacidades de colocación de producto con IA de HeyGen, lo que te permite crear completas campañas de vídeo de producto que combinan imágenes generadas, narración y presentadores en pantalla dentro de un único flujo de trabajo. Escala desde una sola imagen hasta cientos a lo largo de campañas y canales.
Integración fluida con el flujo de trabajo de vídeo
Cada imagen generada dentro de HeyGen está disponible de inmediato en tu editor de vídeo. No hay pasos de exportación, nueva carga ni conversión de archivos. Solo tienes que seleccionar una imagen generada, asignarla a una escena y seguir construyendo tu vídeo junto con sincronización labial con IA, locuciones y subtítulos. Esta integración tan fluida hace que tus recursos visuales y la producción de vídeo compartan la misma línea de tiempo, manteniendo la iteración creativa ágil. Los equipos que producen vídeos de marketing o vídeos de formación pueden generar y colocar recursos visuales sin salir del editor.
Creación masiva de imágenes para campañas escalables
Genera múltiples variaciones de imágenes a partir de una sola indicación para apoyar pruebas A/B, campañas regionales o publicaciones en múltiples plataformas. Produce fondos de temporada, imágenes de producto localizadas o escenas temáticas a gran escala y, después, combina cada variación con una narración traducida usando el traductor de vídeo para crear recursos de vídeo localizados. Este flujo de trabajo convierte un único briefing creativo en decenas de variaciones de vídeo únicas, cada una con elementos visuales personalizados y audio multilingüe, todo producido desde el mismo editor que utilizas para tus proyectos de generador de vídeos con IA.
Casos de uso
Visuales para campañas de marketing
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Presentaciones de productos de comercio electrónico
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Materiales de formación e incorporación
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Contenido para redes sociales a gran escala
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Alcance de ventas y presentaciones
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Comunicaciones internas y actualizaciones
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Cómo funciona
Genera imágenes personalizadas y utilízalas en tus vídeos en cuatro pasos, desde el prompt hasta el contenido publicado.
Abre el Generador de Imágenes
Ve a la aplicación Generate Images dentro de HeyGen. Accede directamente desde el editor de vídeo o desde el menú de aplicaciones para empezar a crear recursos visuales para tu proyecto.
Describe tu imagen
Escribe una indicación de texto que describa el recurso visual que necesitas. Especifica el estilo, el entorno, los colores y la composición para guiar a la IA hacia el resultado exacto que requiere tu vídeo.
Generar y seleccionar
Revisa las imágenes generadas y elige el mejor resultado. Vuelve a generarlas ajustando las indicaciones si es necesario, hasta que el aspecto visual coincida con tu dirección creativa.
Añádelo a tu proyecto de vídeo
Inserta la imagen seleccionada directamente en la línea de tiempo de tu vídeo como fondo, elemento visual de la escena o superposición. Continúa editando junto con la narración, los subtítulos y las transiciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un generador de imágenes con IA para vídeo y cómo funciona dentro de HeyGen?
Un generador de imágenes con IA para vídeo crea recursos visuales personalizados a partir de descripciones de texto, diseñados para usarse directamente dentro de un flujo de trabajo de producción de vídeo. En HeyGen, escribes un prompt describiendo la imagen que necesitas, la IA la genera y el resultado está disponible de inmediato en tu editor de vídeo. No es necesario descargar ni volver a subir archivos. La herramienta está diseñada específicamente para producir fondos, elementos visuales de escena y tomas de producto que complementan tu contenido de vídeo.
¿Las imágenes generadas con IA tendrán la calidad profesional suficiente para usarse en contenido de vídeo de marca?
Sí. El generador de imágenes con IA produce recursos visuales en alta resolución, aptos para vídeo en HD y 4K. Tú controlas el estilo, la composición y el color mediante tu prompt de texto, garantizando que los resultados se ajusten a los estándares de tu marca. Equipos de empresas como PepsiCo y Samsung utilizan el flujo de producción de HeyGen para contenido de marca, y las imágenes generadas mantienen el mismo nivel de calidad que el resto del contenido de vídeo de la plataforma.
¿Puedo generar fotos de producto sin una sesión de fotos física?
Puedes describir tu producto, su entorno y el estilo visual que deseas, y la IA genera una imagen de producto contextual. Estos recursos visuales funcionan muy bien para anuncios de vídeo con IA en campañas, escaparates de comercio electrónico y contenido de redes sociales con IA donde necesitas múltiples ángulos o entornos sin tener que organizar una sesión en estudio.
¿Cómo se conecta el generador de imágenes con las herramientas de creación de vídeo de HeyGen?
Las imágenes generadas se crean en el mismo editor donde construyes tus vídeos. Después de generar una imagen, la asignas a una escena como fondo o elemento visual, luego añades la narración, generador de subtítulos , y las tomas del presentador. Esto significa que todo tu vídeo, desde los elementos visuales hasta la locución, se produce en una sola plataforma sin tener que cambiar entre herramientas separadas de imagen y vídeo.
¿Puedo crear varias versiones de imágenes para hacer pruebas A/B en diferentes campañas?
Sí. Ejecuta el mismo prompt con ligeros ajustes para generar varias opciones visuales y luego combínalas con diferentes guiones o narraciones traducidas para crear versiones de campaña distintas. Esto permite realizar pruebas rápidas de imagen a vídeo entre audiencias, regiones y plataformas sin multiplicar el tiempo de producción.
¿En qué se diferencia el generador de imágenes de HeyGen de herramientas independientes como Midjourney o DALL-E?
Los generadores independientes producen imágenes que luego tienes que descargar, redimensionar e importar en un editor de vídeo aparte. El generador de imágenes con IA de HeyGen crea los elementos visuales dentro del propio flujo de trabajo de vídeo, de modo que las imágenes generadas van directamente a tu línea de tiempo junto con avatares, locuciones y transiciones. El resultado es un ciclo de producción más rápido y menos traspasos entre herramientas, algo fundamental cuando creas contenido de vídeo a gran escala.
¿El generador de imágenes con IA está incluido en el plan gratuito de HeyGen?
HeyGen ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito que da acceso a las funciones principales de la plataforma, incluida la generación de imágenes. Puedes explorar la herramienta, generar imágenes y crear vídeos para evaluar el flujo de trabajo. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean resultados de mayor resolución, créditos adicionales de generación y acceso a la gama completa de herramientas de creación de vídeo.
¿Qué tipos de imágenes funcionan mejor para la producción de vídeo con esta herramienta?
El generador destaca en la creación de fondos, escenas ambientales, contextos de producto, texturas abstractas y conceptos ilustrados. Estos son los bloques visuales más habituales en la producción de vídeo. Para contenido tipo talking-head, combina los fondos generados con el AI face swap o con metraje del presentador. Para vídeos explicativos, genera visuales de escenas paso a paso y secuéncialos con la narración utilizando el flujo de trabajo AI video explainer.
¿Puedo usar imágenes generadas con IA en vídeos que se traducirán a otros idiomas?
Sí. Como la imagen generada es un recurso visual independiente del idioma, funciona en todas las versiones localizadas de tu vídeo. Genera un único conjunto de elementos visuales para las escenas y luego utiliza doblaje con IA para producir la narración en más de 175 idiomas manteniendo las mismas imágenes. Esto hace que las campañas globales sean más eficientes, porque los elementos visuales solo tienen que crearse una vez.
¿Con qué rapidez puedo pasar de un prompt de texto a un vídeo terminado usando imágenes generadas?
La mayoría de los usuarios generan una imagen en menos de un minuto y completan un vídeo completo con narración, subtítulos y transiciones en menos de diez minutos. La rapidez se debe a que todo se hace dentro de un único editor. No hay sobrecarga de gestión de archivos, ni conversión de formatos, ni necesidad de cambiar entre aplicaciones. Los equipos que producen contenido de generador de clips o vídeos diarios para redes sociales pueden mantener un ritmo de publicación constante sin cuellos de botella.
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Genera imágenes personalizadas para tus proyectos de vídeo a partir de indicaciones de texto. Fondos, fotos de producto y escenas visuales, todo dentro de HeyGen.