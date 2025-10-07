Crea anuncios de vídeo listos para rendir a partir de guiones, enlaces de productos o resúmenes utilizando el creador de anuncios ai de HeyGen. Pega tu texto, selecciona un estilo y audiencia, y genera múltiples variantes de anuncio con voz, visuales y tiempos—sin cámaras, sin estudios y sin edición compleja necesaria.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Transforma las URLs de productos o entradas de catálogo en anuncios de producto breves y atractivos. El creador de anuncios con inteligencia artificial resalta características, precios y reseñas, luego genera múltiples versiones del anuncio para pruebas A/B con el fin de maximizar el Retorno sobre el Gasto Publicitario (ROAS).
Acelera los ciclos creativos de anuncios produciendo docenas de variantes de conceptos en una sola sesión. Las herramientas de optimización de HeyGen ayudan a escalar los ganadores y retirar a los que tienen un rendimiento inferior sin aumentar la carga de producción.
Genera vídeos de instalación de aplicaciones que capten la atención con ganchos fuertes y clips de demostración. Utiliza formatos específicos de plataforma y variantes rápidas para mejorar las métricas de CTR y CPI móviles.
Produce teasers de marca cinematográficos y spots principales a partir de briefs. Combina visuales de IA, música personalizada y narración para crear piezas emocionalmente resonantes listas para campañas publicitarias de alto impacto.
Crea anuncios adaptados regionalmente con guiones traducidos, doblajes y subtítulos. El traductor de vídeos de HeyGen asegura que el tiempo y la sincronización labial se mantengan naturales en diferentes idiomas para una narración global coherente.
Reduzca el tiempo del ciclo creativo para el trabajo con clientes automatizando la ideación, producción y prueba de variantes. HeyGen ayuda a las agencias a producir más entregables con el mismo equipo y a menores costos.
Por qué HeyGen es el mejor creador de anuncios con IA
HeyGen combina la generación creativa automatizada, la optimización basada en datos y las exportaciones escalables para producir anuncios que rinden. Los equipos utilizan nuestro generador de anuncios con IA para agilizar su proceso de creación de anuncios. Generador de vídeos con IA para acortar los plazos de producción, aumentar la velocidad de las pruebas y localizar campañas en diferentes mercados más rápido que los flujos de trabajo tradicionales.
Genera múltiples conceptos de anuncios y versiones para plataformas en minutos. HeyGen automatiza la escritura de guiones, la secuenciación de escenas, la voz en off y el renderizado para que puedas probar creatividades rápidamente e iterar sobre los ganadores.
Crea variantes de anuncios estructuradas para pruebas y optimización utilizando un creador de anuncios con IA. Genera automáticamente ganchos, llamadas a la acción y variantes A/B con plantillas basadas en datos para mejorar el CTR y las conversiones.
Produce en masa cientos de anuncios localizados con el traductor de vídeo y la clonación de voz. Automatiza la distribución e integra con plataformas publicitarias mediante API para campañas globales consistentes.
Enlace para la generación de creatividades publicitarias
HeyGen analiza páginas de productos, copias de aterrizaje y entradas breves para construir storyboards de anuncios de principio a fin. El creador de anuncios ai extrae los beneficios clave, imágenes y especificaciones, luego compone guiones cortos, empareja B-roll y secuencia escenas optimizadas para la conversión y la atención. Este flujo de trabajo de enlace a anuncio elimina la manipulación manual de activos y produce múltiples conceptos de variantes listos para ser probados.
Guionista de IA y creador de ganchos con sincronización de voz
Genera automáticamente titulares, ganchos y guiones cortos adaptados a los formatos de plataforma (15s, 30s, 60s) utilizando IA para asegurar contenido publicitario atractivo. HeyGen produce locuciones naturales y aplica sincronización labial precisa al usar avatares; el sistema también programa los llamados a la acción y los ritmos de escena para maximizar la retención en anuncios ganadores. Utiliza la clonación de voz para mantener un tono acorde a la marca o elige de un catálogo de voces de estudio para mercados regionales.
Herramientas de optimización y pruebas creativas
Las suites de prueba integradas automatizan la creación de variantes, las pruebas A/B y el análisis de rendimiento. HeyGen ayuda a identificar los ganchos, visuales y ritmos de mayor rendimiento generando de 5 a 20 variaciones por encargo y proporcionando información estructurada para guiar el enfoque al público objetivo y la asignación del presupuesto.
Preajustes de plataforma y exportaciones por lotes
Exporta MP4 optimizados para publicaciones, historias o inserciones en flujo y elige preajustes para TikTok, Reels, YouTube y redes sociales pagas. Utiliza el modo por lotes o la API para producir cientos de variantes de anuncios, personaliza por audiencia o región, y envía los activos finales a tu gestor de anuncios o CDN automáticamente.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el creador de anuncios IA
Crea vídeos listos para anuncios en cuatro pasos claros desde el brief hasta el lanzamiento.
Proporcione una URL de producto, un breve resumen o un guion para que el creador de anuncios IA pueda generar un texto publicitario efectivo. HeyGen extrae los detalles clave y prepara un guion gráfico de anuncio centrado en ganchos de atención y puntos de conversión.
Elige preajustes de plataforma, tono visual y voz. Selecciona plantillas orientadas al rendimiento como UGC, cinematográficas o de demostración para personalizar tus anuncios con IA de acuerdo con los objetivos de la campaña.
Ajusta los ganchos, llamadas a la acción, visuales y música. Utiliza la conversión de imagen a video o el intercambio de rostros para incluir tomas del producto o talento. Aplica sincronización de labios y ajustes de tiempo para mejorar la entrega.
Genera automáticamente varias variantes de anuncios. Utiliza exportaciones por lotes o la API para entregar archivos optimizados para la plataforma y activar cargas en el administrador de anuncios o webhooks para la publicación automatizada.
Un creador de anuncios con inteligencia artificial transforma briefs, guiones o URLs de productos en anuncios de video listos para producir utilizando generación automática de guiones, construcción de escenas, voz en off y renderizado. El motor de HeyGen compone ganchos, secuencia visuales y programa CTAs para crear anuncios de formato corto y largo sin necesidad de filmación o edición tradicionales.
HeyGen acelera las pruebas creativas generando múltiples variantes (ganchos, ritmo, visuales) a partir de un único brief y proporcionando información estructurada. La iteración más rápida y la optimización basada en datos aumentan la velocidad de las pruebas, descubren los elementos creativos ganadores y mejoran el CTR y el ROAS con el tiempo.
Sí, el uso de la IA puede mejorar la efectividad de tus estrategias de marketing. La plataforma admite ediciones al estilo UGC y avatares realistas. Elige un avatar de aspecto natural para entregar guiones o utiliza estéticas UGC generadas para imitar contenido auténtico de creadores que tiene buen rendimiento en las redes sociales.
No. HeyGen puede generar anuncios completos a partir de enlaces o guiones utilizando visuales generados por IA y metraje de stock con licencia. También puedes subir tus propios activos o fotos de productos para crear tomas de productos más auténticas a través de procesos de IA de imagen a video.
Utiliza el traductor de vídeo para crear versiones localizadas de anuncios con guiones traducidos, doblajes y subtítulos. HeyGen mantiene el ritmo y la sincronización de labios mientras recrea una entrega natural a través de los idiomas objetivos para un mensaje coherente en todo el mundo.
Exporta MP4 optimizados para feeds, Reels/Stories verticales, inserciones en stream y colocaciones en escritorio. Hay presets disponibles para TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y plataformas programáticas para asegurar las proporciones de aspecto y códecs correctos.
Sí. HeyGen ofrece APIs, notificaciones webhook y herramientas de generación por lotes para que puedas crear programáticamente cientos de variantes de anuncios, personalizar por segmento y entregar los activos directamente a los gestores de anuncios o contenedores de almacenamiento.
La mayoría de las variantes de anuncios en formato corto se generan en minutos, dependiendo de la longitud y complejidad. Los trabajos por lotes escalan con el volumen y pueden procesarse en paralelo; las API devuelven actualizaciones de estado para que los equipos puedan orquestar flujos de trabajo de publicación de manera eficiente.
Usted mantiene la propiedad completa de todos los activos generados. HeyGen no reclama derechos sobre sus anuncios. Asegúrese de tener derechos sobre cualquier contenido de terceros que incluya en el material creativo para evitar problemas con su campaña publicitaria.
Sí. HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, incluyendo cifrado, control de acceso basado en roles y opciones de cumplimiento para industrias reguladas. Utilice integraciones de almacenamiento privado y controles de espacio de trabajo para gestionar el acceso a los activos.
Puedes editar guiones, cambiar visuales, ajustar la música, refinar locuciones y aplicar kits de marca. La herramienta soporta ediciones a nivel de escena y cambios globales basados en comandos para que puedas iterar sin usar un editor de línea de tiempo tradicional, convirtiéndola en una potente solución impulsada por IA.
Sí. HeyGen se integra mediante API y webhooks para enviar activos generados y metadatos a tu conjunto de campañas. Conecta las exportaciones a CDNs, plataformas publicitarias o sistemas de análisis para agilizar el lanzamiento y la medición.
Explore more AI powered tools
