Creador de Intros de Video: Crea Intros Atractivos para Videos al Instante

Crea introducciones de video profesionales que construyan reconocimiento y establezcan el tono para cada video. Tu audiencia recuerda lo que ve primero, así que haz que los primeros momentos sean significativos con calidad de estudio e inteligencia artificial de tu lado. Lanza intros pulidas que muestren al instante quién eres, qué haces y por qué tu contenido es importante. Convierte a los espectadores en suscriptores con una marca de alto impacto desde el comienzo.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Introducciones de canales de YouTube

Introducciones de canales de YouTube

Capta la atención de tu audiencia en segundos y destaca la identidad de tu canal. Crea una impresión fuerte que aumente la retención desde el primer fotograma.

Vídeos de promoción y marketing

Vídeos de promoción y marketing

Añade una imagen de marca pulida que aumente la autoridad y la confianza. Asegúrate de que cada campaña comience con una apariencia y un mensaje coherentes.

Lanzamientos de Productos y Demostraciones

Lanzamientos de Productos y Demostraciones

Muestra a los espectadores que están viendo algo que merece su atención. Un introductorio de marca aumenta inmediatamente el valor percibido de tu oferta.

Contenido Educativo y Cursos

Contenido Educativo y Cursos

Utiliza introducciones para enmarcar las lecciones con un estilo reconocible. Enseña con claridad y anima a los estudiantes a mantenerse involucrados desde el principio.

Cortos de Redes Sociales

Cortos de Redes Sociales

Dale un acabado profesional a los contenidos breves con filtros y efectos de sonido sin ralentizar tu flujo de trabajo. Mantén todo rápido, con marca y optimizado para el rendimiento.

Comunicaciones de Negocios

Comunicaciones de Negocios

Desde anuncios internos hasta explicaciones corporativas, las introducciones otorgan a su empresa una voz cohesiva, respaldada por efectos de sonido. Presente la información con confianza y elegancia.

Por qué HeyGen es el mejor creador de intros de video

Haz que tu primera impresión sea la más fuerte con introducciones que potencien la credibilidad y la narrativa. Construye la identidad de tu marca en segundos sin necesidad de experiencia en edición, utilizando plantillas de edición de vídeo.

Reconocimiento de marca incorporado

Crea introducciones que presenten tu nombre, logotipo y mensaje con visuales acordes a tu marca. Cada introducción es coherente para que tu audiencia sepa instantáneamente que eres tú.

Velocidad que escala con el contenido

Genera vídeos más pulidos más rápidamente con un creador de vídeos y mantente al día con tu calendario de publicaciones. Ya sea que publiques semanalmente o diariamente, las introducciones de vídeo con IA te ayudan a mantenerte a la vanguardia.

Calidad profesional en cada ocasión

Movimiento suave, diseño limpio y excelente audio llevan tu contenido de amateur a creíble. Impresiona a los espectadores a primera vista y mantén su atención.

Gráficos de movimiento generados por IA

Genera automáticamente transiciones cinematográficas, revelados de logotipos y animaciones de texto cinético sin necesidad de fotogramas clave manuales o líneas de tiempo. Simplemente describe tu estilo y ritmo preferidos, y la IA construirá una introducción lista para publicar que parece intencionada y profesional. Esto facilita la creación de fuertes primeras impresiones en segundos, no horas.

Tres personas (hombre, mujer, hombre) en marcos redondos separados sobre un fondo azul, todos con la boca abierta como si estuvieran hablando o cantando.

Controles de Marca Personalizada

Sube tu logotipo, aplica los colores de tu marca y selecciona fuentes que coincidan con tu identidad visual en todas las plataformas. Cada introducción se convierte en una extensión perfecta de tu contenido existente, ayudando a los espectadores a reconocer tu marca al instante. Estos controles garantizan la consistencia incluso al crear múltiples variaciones de la introducción.

Un hombre sonriente en una pantalla, con herramientas de diseño de marca para fuentes y colores superpuestas, editando un mensaje personalizado "¡Hola Maya! ¡Tenemos una oferta especial solo para ti!" con varios cursores colaborativos.

Locuciones y música incluidas

Añade locuciones de IA que suenen naturales o elige bandas sonoras que refuercen el ambiente, la energía y la emoción. Los elementos de audio se equilibran automáticamente para que la música nunca domine las imágenes o la narración. Esto crea introducciones que se sienten inmersivas y atractivas desde el primer segundo.

Clonación de voz

Exportaciones instantáneas multiplataforma

Crea una vez y publica en todas partes usando un generador de vídeos con IA que adapta tu introducción para YouTube, TikTok, Instagram y más. Exporta versiones verticales, cuadradas o panorámicas manteniendo el encuadre, el tiempo y la disposición. Tu introducción se ajusta a cualquier canal y cualquier audiencia sin pasos adicionales de edición.

Hombre sonriendo junto a un cuadro de diálogo que muestra opciones de exportación SCORM con SCORM 1.2 seleccionado.

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador

Roger Hirst, Cofundador
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Cómo funciona

Cómo usar el creador de intros de vídeo

Pasa de la idea a una introducción de marca en unos pocos pasos guiados. La IA crea y organiza los elementos de tu vídeo para que puedas terminar más contenido con menos esfuerzo.

Paso 1

Describe tu presentación

Comparte el tema de tu vídeo, la audiencia y el tono. La IA genera un guion gráfico que asegura que tu introducción esté alineada con tu mensaje.

Paso 2

Personaliza tu estilo

Añade elementos de marca, ajusta el diseño y perfecciona el tiempo. Consigue el aspecto animado exacto que imaginas sin necesidad de herramientas complejas.

Paso 3

Añadir audio y subtítulos

Elige locuciones, música y texto claro para reforzar tu mensaje. La accesibilidad y el compromiso están integrados en cada introducción de forma automática.

Paso 4

Exportar y Publicar

Descarga tu introducción en el mejor formato para cualquier plataforma. Aplícala en todos tus vídeos y ofrece una experiencia coherente en todo el contenido.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de intros de vídeo?

Un creador de intros de vídeo es una herramienta que crea aperturas breves y personalizadas para tus vídeos. Añade un inicio profesional que mejora el reconocimiento, la confianza y la retención de la audiencia mediante el uso de plantillas de vídeo introductorias.

¿Cuánto debe durar una introducción de vídeo?

Mantén tu introducción breve y centrada, normalmente entre 3 y 10 segundos. Las intros más cortas mantienen el interés de los espectadores y los llevan rápidamente al contenido principal.

¿Puedo incluir mi logotipo en mi introducción?

Sí, puedes subir logotipos y aplicar los colores y fuentes de tu marca. Esto mantiene tu identidad coherente y fácilmente reconocible.

¿Necesito experiencia en edición?

No, la IA se encarga de la animación y el diseño por ti. Puedes crear introducciones que parecen hechas por expertos sin necesidad de aprender software complejo.

¿Puedo añadir música y locuciones?

Sí, puedes elegir entre locuciones de IA y pistas de música seleccionadas para mejorar tus introducciones. El audio aporta energía y emoción a tus momentos iniciales.

¿Puedo usar la misma introducción en todas las plataformas?

Sí, exporta en múltiples proporciones de aspecto que funcionan en todas partes. Una introducción se convierte en un activo flexible para todo tu contenido.

¿Puedo actualizar mi presentación más tarde?

Puedes editar fácilmente el tiempo, los visuales o el mensaje en cualquier momento. Tu introducción evoluciona a medida que tu marca crece y cambia.

¿Son útiles las introducciones para los vídeos de negocios?

Sin duda, las introducciones señalan profesionalismo y ayudan a que el público confíe en el mensaje. Las comunicaciones corporativas se benefician de un inicio de marca consistente con plantillas de video de introducción profesionales.

¿Qué formatos de vídeo puedo descargar?

Exporta en formatos MP4 de alta calidad listos para publicaciones en redes sociales, presentaciones y transmisiones en directo. Todo está optimizado para una publicación rápida.

¿Puedo usar mi introducción para fines comerciales?

Sí, tus introducciones pueden utilizarse libremente en proyectos de clientes, campañas de marketing y contenido monetizado. Están diseñadas para un uso profesional en el mundo real.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

