Crea una demostración de producto profesional directamente a partir de texto utilizando el generador de vídeos AI de HeyGen. Convierte guiones en demostraciones claras y acordes a la marca con voz, visuales, subtítulos y traducciones sin necesidad de cámaras, nuevas tomas o edición manual.
Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video
Las demostraciones en vivo son difíciles de escalar y varían entre los representantes. Con la creación de videos de demostración de productos, los equipos de ventas envían demostraciones claras y bajo demanda que explican características, flujos de trabajo y propuestas de valor de manera consistente y aceleran los ciclos de negociación.
Lanzar nuevas funciones generalmente requiere múltiples grabaciones y ediciones para producir la mejor demostración del producto. La generación de videos con IA convierte los guiones de lanzamiento en videos de demostración de productos rápidamente, ayudando a los equipos de marketing a publicar actualizaciones más rápido en sitios web, correos electrónicos y canales sociales.
Los usuarios nuevos a menudo tienen dificultades para entender los flujos de trabajo del producto. Los videos demostrativos del producto convierten la documentación de incorporación en recorridos visuales que guían a los usuarios paso a paso y mejoran la activación sin necesidad de programar sesiones en vivo.
Los equipos de soporte pasan tiempo repitiendo las mismas explicaciones. Crea vídeos demostrativos de productos a partir de guiones de soporte para mostrar soluciones visualmente, reducir el volumen de tickets y ofrecer a los clientes una guía clara de autoayuda.
Los equipos de formación necesitan educación sobre el producto de manera repetible para demostrar eficazmente el producto en acción. La creación de vídeos de demostración de productos transforma las guías internas en vídeos explicativos estructurados para la incorporación, actualizaciones y habilitación sin depender de presentadores o sesiones de grabación.
Realizar demostraciones a escala en diferentes regiones resulta costoso con el vídeo tradicional. Los flujos de trabajo de generadores de vídeo con IA permiten a los equipos localizar un vídeo de demostración de producto en múltiples idiomas manteniendo alineados los visuales y el mensaje, asegurando así una demostración efectiva del producto para el público objetivo.
Por qué HeyGen es el mejor generador de vídeos de demostración de productos
HeyGen ayuda a los equipos a crear contenido de video de demostración de productos de alta calidad más rápidamente automatizando la creación de videos de principio a fin. Desde guiones hasta visuales, voz y localización, todo se genera con precisión y está listo para escalar entre equipos y mercados.
Crea un video de demostración de producto completo en minutos en lugar de días. La IA se encarga de la narración, las imágenes, los subtítulos y el tiempo para que los equipos puedan pasar de la idea al demo finalizado sin retrasos en la producción, resultando en la mejor experiencia de demostración de producto.
Convierte flujos de productos escritos en videos demostrativos estructurados que explican las características paso a paso. Los guiones se transforman en narrativas visuales que resaltan el valor de manera clara sin necesidad de grabaciones en vivo o recorridos complejos.
Genera vídeos demostrativos en múltiples idiomas con voz natural y sincronización labial precisa. Localiza las demostraciones de productos al instante mientras mantienes intactos los visuales, el ritmo y la consistencia de la marca.
Generación de demostración de guion a vídeo
Escribe o pega tu guion de producto y HeyGen generará automáticamente un video demostrativo completo del producto. El generador de video con IA construye escenas, visuales, narración, subtítulos y transiciones para que puedas explicar las características claramente sin necesidad de grabar la pantalla o editar líneas de tiempo.
Sincronización profesional de voz e imagen labial de IA
Elige voces de IA naturales o utiliza la clonación de voz para que coincida con tu marca. Cada vídeo de demostración de producto incluye una entrega realista y una sincronización labial precisa, creando un resultado pulido que se siente profesional en casos de uso de ventas, incorporación y marketing.
Personalización visual y control de marca
Aplica los colores de la marca, logotipos, diseños y estilos a cada vídeo de demostración del producto. Ajusta los fondos, el ritmo, los subtítulos y la estructura de la escena para que coincidan con la historia de tu producto, manteniendo las demostraciones coherentes en equipos y regiones.
Localización de video de demostración multilingüe
Traduzca vídeos de demostración de productos a más de 175 idiomas con traducción de voz y vídeo por IA. HeyGen preserva el tono y el tiempo para que el público global reciba la misma experiencia clara del producto sin necesidad de recrear contenido.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.
Cómo utilizar el generador de vídeos de demostración de productos de IA
Crea contenido de video demostrativo del mejor producto mediante un sencillo flujo de trabajo de cuatro pasos que convierte el texto en un video terminado y listo para compartir.
Selecciona un diseño, estilo y relación de aspecto para tu vídeo de demostración de producto. Configura los visuales, la marca y las preferencias de idioma para que coincidan con tu audiencia y caso de uso.
Pega la explicación de tu producto o el texto de la demostración. HeyGen analiza la estructura, el ritmo y la énfasis para preparar escenas que demuestren claramente las características y los flujos de trabajo.
Ajusta fondos, subtítulos, estilo de voz y marca. Añade imágenes a elementos de vídeo, subtítulos o traducciones para garantizar claridad y accesibilidad en diferentes regiones.
HeyGen renderiza el vídeo completo de demostración del producto con visuales y narración sincronizados. Descarga, incrusta o distribuye el vídeo a través de los canales de ventas, marketing y soporte.
Un generador de vídeos de demostración de productos utiliza la generación de vídeo con IA para convertir guiones escritos en vídeos de demostración completos. Crea automáticamente visuales, voz, subtítulos y temporización, eliminando la necesidad de grabación de pantalla en vivo, filmación o edición de vídeo manual.
HeyGen produce vídeos de calidad profesional con una entrega de voz natural, sincronización labial precisa y un ritmo fluido. El resultado parece pulido y coherente, lo que lo hace adecuado para demostraciones orientadas al cliente, incorporación y habilitación interna.
Sí. HeyGen admite la creación de videos multilingües y capacidades de traductor de video en más de 175 idiomas con el video translator. Puedes localizar un único video de producto manteniendo las mismas imágenes, estructura y presentación de la marca.
No. La plataforma está diseñada para no editores. Trabajas en una interfaz basada en scripts mientras que la IA se encarga automáticamente de la composición de escenas, transiciones, subtítulos y sincronización de audio.
Sí. Puedes aplicar logotipos, colores, fuentes, diseños y plantillas reutilizables para mantener la consistencia de la marca en cada vídeo de demostración de producto generado por tu equipo.
Los vídeos de demostración de productos se pueden exportar como archivos MP4 estándar adecuados para sitios web, iniciativas de ventas, plataformas de aprendizaje y canales sociales. Los vídeos están listos para compartir sin necesidad de procesamiento adicional.
Actualizar es sencillo. Edita el guion, los visuales o la voz y regenera el video. No hay necesidad de volver a grabar o reconstruir escenas, lo que mantiene las demostraciones actualizadas a medida que los productos cambian.
HeyGen está construido con prácticas de seguridad de nivel empresarial para proteger el contenido de tus videos de producto. Tus guiones, medios y videos generados permanecen privados y bajo tu control, con derechos de uso claros para la creación de contenido empresarial, incluyendo demos de video.
Mantén los guiones centrados en el valor para el usuario, resalta los flujos de trabajo clave y utiliza una estructura clara. Las demostraciones cortas y bien ritmadas son las que mejor funcionan. La generación de vídeos con IA facilita probar, actualizar y optimizar las demostraciones a lo largo del tiempo.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.