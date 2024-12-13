Alcance una audiencia global con contenido de video multilingüe

Desde videos de entrenamiento y demostraciones de ventas hasta traducciones en ASL y cortos de YouTube, el traductor de videos AI de HeyGen te ayuda a conectar con audiencias a través de fronteras. Rompe las barreras del idioma convirtiendo un video en muchos, re-doblados con tu propia voz y sincronizados con los labios en más de 70 idiomas y 175 dialectos.

¿Has probado Akool, BlipCut o Maestra? HeyGen destaca por la precisa conservación de la voz, sincronización labial natural y enlaces de video compartibles al instante, sin instalaciones de software, sin marca de agua, sin complicaciones.