Compare las características una al lado de la otra.
HeyGen y Synthesia son plataformas de creación y edición de vídeos basadas en IA que automatizan tareas como avatares humanos de IA y texto a voz utilizando algoritmos avanzados de IA. Para seleccionar la herramienta adecuada, compara características, opiniones de clientes y precios en múltiples tablas.
HeyGen
Synthesia
|Avatares de stock
|Avatares personalizados de estudio
|Avatares web personalizados
|Avatares personalizados con foto
|Avatares personalizados de inteligencia artificial para ropa
|Emociones
|Gestos
|Doblaje labial
4.7/5
4.5/5
|Varios avatares en pantalla
|Estilo de avatar
|FaceSwap
Comparar Plan de Precios
Además de las características ofrecidas, el precio es un factor significativo al decidir entre plataformas de creación de vídeos. Por lo tanto, ¿cómo se compara HeyGen con Synthesia en términos de precios?
Plan Gratuito
Creador
Equipo
|Precios de HeyGen
0 $
29 dólares al mes
69 dólares al mes
Principiante
Corporativo
|Precios de Synthesia
29 dólares al mes
Precios personalizados
3 ventajas de elegir HeyGen sobre Synthesia
¿Demasiada información en los gráficos? Descubre 3 ventajas por las que deberías elegir HeyGen en lugar de Synthesia.
Mejor calidad de avatar IA
Sincronización de labios superior, movimientos de avatar más naturales, una mayor variedad de estilos y apariencias de avatares, y elimina cualquier efecto perturbador del valle inquietante.
Más tipos y características de avatares
Admite más tipos y características de avatares: Avatar Pro, Avatar Lite y Foto Parlante. Los dos primeros soportan tres modos de vista (primer plano, medio cuerpo y vista circular) y una característica única de intercambio de rostros.
Funciones superiores de edición de video y multimedia
Proporcionar todas las herramientas integradas y ofrecer una gama más amplia de elementos multimedia. Además, hay guiones de IA por ChatGPT, auto-traducción y características de URL a video.
Hour One es una plataforma de creación de videos sintéticos que utiliza tecnología de inteligencia artificial.
Preguntas frecuentes
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de Synthesia?
HeyGen cuenta con más características únicas que Synthesia, como "Foto Parlante", "Intercambio de Caras" y "Generación de Guiones con IA"; también ofrece avatares parlantes con IA de mayor calidad y más variedad. Para los nuevos usuarios, HeyGen proporciona un modo invitado y un plan gratuito para crear o traducir hasta 5 videos por mes para probar nuestro producto, mientras que Synthesia ofrece una demostración gratuita que no permite experimentar directamente las funciones de edición.
¿Qué puede hacer HeyGen?
HeyGen es un generador de vídeos con IA que cuenta con más de 120 avatares parlantes. Ayuda a los usuarios a crear fácil y rápidamente vídeos de marketing o vídeos explicativos a partir de texto en más de 100 idiomas y con más de 300 voces.
¿Cómo crear vídeos con HeyGen?
Empieza con una plantilla de vídeo o crea un vídeo desde cero.
Elige entre más de 120 avatares de IA o crea tu avatar personalizado.
Escribe tu guion y selecciona una voz de entre más de 100 idiomas con diversos acentos.
Añade más elementos para personalizar el contenido del vídeo desde la biblioteca.
Envía para generar el vídeo en minutos.
¿HeyGen ofrece un periodo de prueba gratuito?
Sí, no solo puedes navegar en modo invitado, sino también crear hasta 5 vídeos al mes para probar todas las funciones de HeyGen y crear vídeos con marca de agua. Si te gustan nuestras funciones, puedes actualizar a nuestro plan de Creador/plan de Equipo para hacer vídeos más profesionales sin marcas de agua.
¿Cuáles son los planes de precios para HeyGen?
Un plan para creadores cuesta $29 al mes por la creación ilimitada de videos o traducción de videos (de hasta 5 minutos de duración). Para un plan de equipo, el costo es de $69 al mes por la creación ilimitada de videos con inteligencia artificial (de hasta 60 minutos de duración). También puedes reservar una reunión y contactarnos para obtener un plan personalizado.