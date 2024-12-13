Lado a lado, compara las características.
HeyGen y Hour One son plataformas de creación de videos con IA que ofrecen características similares como avatares de IA y capacidades de texto a voz para crear videos personalizados. Compara características, opiniones de clientes y precios para determinar la mejor herramienta para tus necesidades.
HeyGen
Primera hora
|Avatares
más de 120
más de 100
|Avatares de stock
|Avatares personalizados de estudio
|Avatares web personalizados
|Avatares personalizados con foto
|Avatares personalizados con atuendos de IA
|Emociones
|Gestos
|Sincronización labial
4.7/5
2.0/5
|Varios avatares en pantalla
|Estilo de avatar
|FaceSwap
Comparar Plan de Precios
Al elegir una plataforma de generación de vídeos, el precio es una consideración crucial además de las características disponibles. Entonces, ¿cómo se compara el precio de HeyGen con el de Hour One?
Plan Gratuito
Creador
Equipo
|Precios de HeyGen
0 $
29 dólares al mes
39 $/mes
Prueba Gratuita
Ligero
Negocios
|Precios de la primera hora
0 $
30 dólares al mes
299 dólares al mes
3 Ventajas de Elegir HeyGen por Encima de Hour One
Si te sientes abrumado por la excesiva información mostrada en los gráficos, aquí tienes tres ventajas que hacen de HeyGen una mejor opción frente a Hour One.
Más tipos y características de avatares
Una gama más amplia de tipos y características de avatares: Avatar Pro, Avatar Lite y Foto Parlante. Los dos primeros admiten tres modos de vista (primer plano, medio cuerpo y vista circular) y una característica distintiva de intercambio de caras.
Varias opciones de voz
Biblioteca de voz exhaustiva que ofrece soporte para más de 175 idiomas y dispone de más de 300 voces y acentos. Además, los usuarios pueden ajustar la velocidad y el tono de la voz o crear un clon de voz.
Experiencia excepcional en edición de video
Equipada con un amplio conjunto de herramientas integradas, la plataforma también cuenta con una vasta biblioteca de elementos multimedia, que los usuarios pueden aprovechar para crear videos atractivos y cautivadores.
Preguntas frecuentes
¿Por qué deberías elegir HeyGen en lugar de Hour One?
HeyGen se destaca en el mercado ofreciendo sincronización de labios superior y movimientos de avatar naturales, así como una amplia gama de estilos y apariencias de avatares. La plataforma cuenta con un extenso conjunto de herramientas integradas que satisfacen las necesidades de los creadores de videos modernos, acompañadas de una vasta biblioteca de elementos multimedia para apoyar la creación de videos creativos. Además, HeyGen proporciona acceso a una extensa biblioteca de plantillas que incluye más de 200 plantillas de video profesionales, brindando a los usuarios numerosas opciones para simplificar su proceso de creación de videos.
¿Qué puede hacer HeyGen más que Hour One?
HeyGen ofrece una gama de características distintivas que lo diferencian de Hour One. Estas características incluyen Talking Photo, que permite que los retratos hablen; FaceSwap, que permite a los usuarios personalizar sus avatares intercambiando rostros; y Voice Cloning, que permite la replicación de voces específicas. Además, HeyGen también proporciona una función de Screen Record para capturar e integrar grabaciones de pantalla en contenido de video.
¿Cuáles son las reseñas y el soporte de HeyGen?
HeyGen ofrece soporte al cliente profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ha recibido más de 130 opiniones en G2 con una alta calificación de 4.8 sobre 5.
¿HeyGen ofrece un periodo de prueba gratuito?
Sí, puedes navegar en modo invitado y tienes un crédito gratuito para probar todas las funciones de HeyGen y crear vídeos con marca de agua. Si te gustan nuestras funciones, puedes actualizar a nuestro plan Esencial/plan Pro para hacer vídeos más profesionales sin marcas de agua.
¿Cuáles son otras alternativas a HeyGen?
HeyGen es la plataforma líder en generación de vídeos con IA. Pero si quieres buscar alternativas a HeyGen, entonces consulta esta lista exhaustiva para encontrar el mejor generador de vídeos con IA según tus necesidades.