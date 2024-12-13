HeyGen vs Colossyan

Lado a lado, compara las características.
HeyGen y Colossyan son plataformas de edición de video con inteligencia artificial que cuentan con herramientas de edición potentes y características personalizables que facilitan a los usuarios la creación de videos de calidad profesional sin necesidad de conocimientos técnicos. Comparar sus características, opiniones de clientes y precios puede ayudar a los usuarios a determinar qué herramienta se adapta mejor a sus necesidades específicas.
HeyGen
Colossyan
|Avatares de stock
más de 120
30+
|Avatares personalizados de estudio
|Avatares personalizados para web
|Avatares personalizados con foto
|Avatares personalizados de inteligencia artificial para ropa
|Emociones
|Gestos
|Sincronización labial
4.7/5
3.0/5
|Varios avatares en pantalla
|Estilo de avatar
|FaceSwap
Comparar Plan de Precios
Además, el precio es un aspecto crucial a considerar al elegir una plataforma de creación de videos. ¿Cómo se compara el precio de HeyGen con el de Colossyan?
Plan Gratuito
Creador
Equipo
|Precios de HeyGen
$ 0
29 dólares al mes
39 $/mes
Principiante
Negocios
Empresa
|Precios de Colossyan
27 $
88 dólares al mes
3 Ventajas de Elegir HeyGen sobre Colossyan
¿Demasiada información en los gráficos? Descubre 3 ventajas por las que deberías elegir HeyGen en lugar de Colossyan.
Mejor calidad de avatar de IA
Sincronización de labios superior, movimientos de avatar más naturales, una mayor variedad de estilos y apariencias de avatares, y elimina cualquier efecto perturbador del valle inquietante.
Más tipos y características de avatares
Admite más tipos y características de avatares: Avatar Pro, Avatar Lite y Foto Parlante. Los dos primeros admiten tres modos de vista (primer plano, medio cuerpo y vista circular) y una característica única de intercambio de caras.
Funciones superiores de edición de video y multimedia
Proporcionar todas las herramientas integradas y ofrecer una gama más amplia de elementos multimedia. Además, hay guiones de IA por ChatGPT, auto-traducción y funciones de URL a video.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre HeyGen y Colossyan?
HeyGen se especializa en videos generados por IA utilizando avatares hiperrealistas y doblaje multilingüe para marketing y creación de contenido. Colossyan se centra en videos de entrenamiento basados en escenarios para el aprendizaje corporativo y equipos de RRHH, con grabación de pantalla integrada y funciones de ramificación.
¿Por qué elegir HeyGen en lugar de Colossyan?
HeyGen ofrece doblaje en tiempo real con IA y sincronización labial precisa en más de 175 idiomas. Colossyan admite locuciones y subtítulos, pero carece de sincronización labial nativa, lo que hace que HeyGen sea más efectivo para la comunicación global y localizada.
¿Qué puede hacer HeyGen?
HeyGen es un generador de vídeos con IA que cuenta con más de 120 avatares parlantes. Ayuda a los usuarios a crear fácil y rápidamente vídeos de marketing o vídeos explicativos a partir de texto en más de 100 idiomas y con más de 300 voces.
¿Cómo crear vídeos con HeyGen?
Empieza con una plantilla de vídeo o crea un vídeo desde cero.
Elige entre más de 120 avatares de IA o crea tu avatar personalizado.
Escribe tu guion y selecciona una voz de entre más de 100 idiomas con diversos acentos.
Añade más elementos para personalizar el contenido del vídeo desde la biblioteca.
Envía para generar el vídeo en minutos.
¿HeyGen ofrece una prueba gratuita?
Sí, no solo puedes navegar en modo invitado, sino también crear hasta 5 vídeos al mes para probar todas las funciones de HeyGen y crear vídeos con una marca de agua. Si te gustan nuestras funciones, puedes actualizar a nuestro plan de Creador/plan de Equipo para hacer vídeos más profesionales sin marcas de agua.
¿Cuáles son los planes de precios para HeyGen?
Un plan para creadores, tiene un costo de $29 al mes por la creación ilimitada de videos o traducción de videos (de hasta 5 minutos de duración). Para un plan de equipo, el costo es de $69 al mes por la creación ilimitada de videos con inteligencia artificial (de hasta 60 minutos de duración). También puedes reservar una reunión y contactarnos para obtener un plan personalizado.