HeyGen y Elai ofrecen versiones gratuitas, así que puedes probar ambos servicios antes de comprometerte, pero el plan gratuito de HeyGen es mucho más generoso con su tiempo y características.

Con HeyGen, puedes crear tres vídeos de hasta tres minutos de duración cada mes. Esto incluye más de 500 apariencias de avatares de stock, un avatar personalizado y la capacidad de exportar vídeos en 720p.

Con Elai, obtienes un minuto gratis con solo más de 80 avatares para elegir. Por lo tanto, no es muy efectivo sin un plan de pago, pero funciona como una demostración decente.