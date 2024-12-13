HeyGen frente a Elai: ¿Qué herramienta de vídeo AI es la adecuada para ti?

Generadores de vídeo con IA como Elai y HeyGen hacen que los vídeos personalizados de calidad estén al alcance de empresas grandes y pequeñas, pero estos generadores no son iguales. Profundizamos en las características clave y las diferencias de precios a continuación para mostrarte cómo la calidad del avatar de HeyGen y las opciones de personalización crean mejores vídeos que la competencia.

HeyGen
Calificación G2
4.8/5 (580 opiniones)
Precios
Free (3 min. of video) ‍$24/month* (5 min. of video) ‍$69/month* (30 min. of video) ‍Custom
Avatares de stock
más de 120
Idiomas
más de 170
Acentos de voz
más de 300
Generaciones de guiones de IA
Plantillas de guiones de stock
más de 200
Medios musicales
más de 90
Atención al cliente
24/7
*Cuando se factura anualmente
Elai
Calificación G2
4.6/5 (103 reseñas)
Precios
Gratis (1 min. de vídeo) $29/mes (40 min. de vídeo) Personalizado
Avatares de stock
más de 120
Idiomas
75+
Acentos de voz
más de 300
Generaciones de guiones de IA
Plantillas de guiones de stock
más de 160
Medios musicales
más de 70
Atención al cliente
*Cuando se factura anualmente

Comparar características del producto

HeyGen y Elai son generadores de vídeos con IA amigables para el usuario diseñados para apoyar el crecimiento empresarial y la creación de vídeos. Cada uno ofrece avatares de IA realistas e interacciones naturales de texto a voz, pero las características y el soporte varían.
Si buscas alta calidad y opciones de personalización superiores con más avatares, música e idiomas para elegir, HeyGen es el claro ganador. Elai puede hacer el trabajo en un apuro pero no tiene tantas características para apoyar tu marca única.

Compara las características de Elai con las de HeyGen a continuación.

HeyGen
Elai
Avatares predeterminados
Avatares personalizados de estudio
Avatares web personalizados
Avatares personalizados con foto
Avatares personalizados de inteligencia artificial con atuendos
Sincronización labial
4.7/5
2.5/5
Estilo de avatar
FaceSwap

Comparar Plan de Precios

La fijación de precios juega un papel crucial en la selección del mejor generador de vídeos. HeyGen te permite comenzar con tres minutos de vídeo gratis (en comparación con el crédito de un minuto de Elai). Además, hay más planes disponibles, para que puedas encontrar la opción perfecta para cualquier presupuesto.

Compara los planes y precios de HeyGen vs. Elai a continuación.

Gratis
Creador
Equipo
Empresa
Precios de HeyGen (cuando se factura anualmente)
0 $
24 dólares al mes
69 dólares al mes
Personalizado
Gratis
Básico
Empresa
Elai Precios
0 €/mes
29 dólares al mes
Personalizado

Opiniones de clientes de HeyGen frente a Elai

HeyGen
G2
4.8/5 (580 opiniones)
Trustpilot
4.5/5 (1.328 opiniones)
Elai
G2
4.6/5 (103 reseñas)
Trustpilot
4.5/5 (104 reseñas
background image

¿Por qué elegir HeyGen en lugar de Elai?

HeyGen y Elai comparten muchas de las mismas características principales, pero la calidad y las opciones de personalización de los avatares de HeyGen son difíciles de superar. Para videos ultra personalizados, HeyGen ofrece más estilos de avatares, plantillas de video e idiomas que Elai.

Avatar

HeyGen cuenta con más de 250 avatares de stock, incluyendo atuendos personalizados de IA y avatares de estudio, además de una característica única de Facewap y tecnología superior de sincronización labial. Elai también ofrece 120 avatares de stock pero sin la característica de Facewap. Sus capacidades de sincronización labial también están lejos de igualar la calidad de HeyGen.

Plantilla

HeyGen ofrece más de 400 plantillas de vídeo profesionales y actualiza regularmente la biblioteca de plantillas. Elai solo ofrece más de 160 plantillas. No te preocupes, hemos hecho los cálculos por ti. Eso es un 88% más de plantillas de HeyGen, así que puedes crear y personalizar vídeos impresionantes fácilmente en menos tiempo.

Funciones de voz

HeyGen permite a los usuarios ajustar la velocidad y el tono de las voces de IA. Los usuarios también pueden subir sus propias grabaciones de voz y grabar voz en línea, lo cual Elai no ofrece. Más allá de sus características de personalización, HeyGen proporciona múltiples asientos y acceso para invitados para colaborar con tu equipo. Eso hace que crear vídeos excelentes sea más fácil, sin importar cómo o dónde trabaje tu equipo.

background image

Alternativas a HeyGen

HeyGen frente a alternativas.

Comparación de las mejores características de HeyGen.

En comparación con Synthesia, Veed.io, Colossyan y Deepbrain, HeyGen destaca por su calidad, flexibilidad y características todo en uno.

altalt

Colossyan es un generador de vídeos con IA que permite a los usuarios crear vídeos a partir de texto.

background image

Preguntas frecuentes

¿Son fáciles de usar HeyGen y Elai?

HeyGen y Elai son generadores fáciles de usar y amigables para el usuario — no se necesitan habilidades de programación. Los usuarios pueden aprender rápidamente a crear videos atractivos en minutos.
Aunque ambos servicios son fáciles de usar, HeyGen ofrece un modo de invitado, que permite a los usuarios explorar las funciones de edición sin necesidad de iniciar sesión. Los usuarios también reciben soporte al cliente 24/7 para ayudarles a navegar por el programa. Elai se queda corto en ambas áreas.

¿Son HeyGen o Elai gratuitos para usar?

HeyGen y Elai ofrecen versiones gratuitas, así que puedes probar ambos servicios antes de comprometerte, pero el plan gratuito de HeyGen es mucho más generoso con su tiempo y características.

Con HeyGen, puedes crear tres vídeos de hasta tres minutos de duración cada mes. Esto incluye más de 500 apariencias de avatares de stock, un avatar personalizado y la capacidad de exportar vídeos en 720p.

Con Elai, obtienes un minuto gratis con solo más de 80 avatares para elegir. Por lo tanto, no es muy efectivo sin un plan de pago, pero funciona como una demostración decente.

¿Cómo creas vídeos con HeyGen?

1. Comienza con una plantilla de video o crea un video desde cero.

2. Elige entre más de 250 avatares de IA o crea tu avatar personalizado.

3. Escribe tu guion y selecciona una voz de entre más de 170 idiomas y localidades, con más de 300 acentos regionales disponibles.

4. Personaliza tu contenido de video con animaciones, transiciones y otros elementos de la biblioteca.

5. Envía para generar el vídeo en minutos.

Banner de creación de videos impulsado por HeyGen AI con texto que promociona plantillas de video interactivas, avatares y vocesBanner de creación de videos impulsado por HeyGen AI con texto que promociona plantillas de video interactivas, avatares y voces

Testimonios

Qué dicen los clientes sobre nosotros

