Diferencia en el conjunto de características
HeyGen
|Sincronización labial
⭐⭐⭐⭐
|Claridad Dental
⭐⭐⭐⭐
|Expresión facial
⭐⭐⭐⭐
|Movimiento de cabeza
⭐⭐⭐⭐
|Resolución
⭐⭐⭐⭐
|Naturalidad de la voz
⭐⭐⭐⭐
|Clonación de voz
|Eliminación de fondo
|Duración de más de 10 minutos
|Cuota Gratuita y Precios
3 videos gratuitos cada mes, planes ilimitados asequibles.
D-ID
|Sincronización labial
⭐⭐⭐⭐
|Claridad Dental
⭐⭐⭐⭐
|Expresión facial
⭐⭐⭐⭐
|Movimiento de cabeza
⭐⭐⭐⭐
|Resolución
⭐⭐⭐⭐
|Naturalidad de la voz
⭐⭐⭐⭐
|Clonación de voz
|Eliminación de fondo
|Duración de más de 10 minutos
|Cuota Gratuita y Precios
No hay cuota mensual gratuita ni planes ilimitados.
3 ventajas de elegir HeyGen sobre Synthesia
¿Demasiada información en los gráficos? Descubre 3 ventajas por las que deberías elegir HeyGen en lugar de Synthesia.
Mejor calidad de avatar de IA
Sincronización de labios superior, movimientos de avatar más naturales, una mayor variedad de estilos y apariencias de avatares, y elimina cualquier efecto perturbador del valle inquietante.
Más tipos y características de avatares
Admite más tipos y características de avatares: Avatar Pro, Avatar Lite y Foto Parlante. Los dos primeros soportan tres modos de vista (primer plano, medio cuerpo y vista circular) y una característica única de intercambio de rostros.
Funciones superiores de edición de video y multimedia
Proporcionar todas las herramientas integradas y ofrecer una gama más amplia de elementos multimedia. Además, hay guiones de IA por ChatGPT, auto-traducción y funciones de URL a video.
Hour One es una plataforma de creación de videos sintéticos que utiliza tecnología de inteligencia artificial.
6 razones para elegir HeyGen en lugar de D-ID
Editor de vídeo completo
No tienes que alternar entre múltiples herramientas para producir un video. HeyGen incluye todas las herramientas esenciales que los creadores de videos necesitan.
más de 340 idiomas y acentos
Obtén locuciones generadas por IA de calidad superior para tus vídeos y localiza contenido a gran escala.
Más de 300 plantillas de vídeo
Ofrecemos más de 300 plantillas de video que están expertamente elaboradas, completamente personalizables e increíblemente fáciles de usar.
Calidad superior de avatar IA
Mejor sincronización de labios, movimientos más realistas y una gama más amplia de opciones.
Subtitulado automático
HeyGen se destaca por su función de autotitulado, que simplifica el proceso de crear subtítulos para contenido de audio y video.
Calificado con 4.8/5
Con más de 500 reseñas en G2, HeyGen es la plataforma de video AI más confiable disponible.
Preguntas frecuentes
¿Qué características únicas tiene HeyGen en comparación?
HeyGen cuenta con varias características únicas que lo diferencian de la competencia. En primer lugar, HeyGen ofrece una innovadora función de intercambio de caras que permite a los usuarios cambiar las caras de los avatares de manera fluida, añadiendo un elemento de creatividad y flexibilidad a la creación de vídeos. Además, la plataforma de HeyGen incluye una herramienta de auto-traducción, que puede traducir textos a otro idioma para ayudarte a alcanzar una audiencia global. Otra característica única de HeyGen es su capacidad para ajustar la velocidad y el tono de la voz de la IA, ayudando a crear el tono adecuado para tu caso de uso.
¡Prueba HeyGen en tu ordenador de sobremesa/portátil ahora!
¿Qué características adicionales tiene HeyGen en comparación con D-ID?
En primer lugar, HeyGen ofrece un editor de vídeo completo con una variedad de herramientas y características incorporadas para ayudarte a crear vídeos atractivos y de alta calidad. En segundo lugar, HeyGen ofrece una amplia biblioteca de plantillas que atiende a una gran variedad de industrias y casos de uso, proporcionando a los usuarios una variedad de opciones para empezar. En tercer lugar, HeyGen también puede convertir una URL en un vídeo, permitiendo a los usuarios añadir páginas web como contenido (por ejemplo, una URL de Amazon en un vídeo de ventas). Y finalmente, HeyGen también proporciona la funcionalidad de convertir archivos PPT y PDF en vídeos, facilitando a los usuarios la transformación de documentos estáticos en contenido multimedia dinámico.
¡Prueba HeyGen en tu ordenador de sobremesa/portátil ahora!
¿Cómo creo vídeos de presentador de IA con HeyGen?
1. Comienza con una plantilla de vídeo o crea un vídeo desde cero.
2. Sube una foto de retrato o selecciona palabras clave de apariencia.
3. Elija el modo de visualización del presentador de IA que ha creado.
4. Escribe tu guion y selecciona una voz de entre más de 340 idiomas y acentos.
5. Añade más elementos de la biblioteca para personalizar aún más tu vídeo.
6. Envía para generar tu vídeo en minutos.
¿HeyGen ofrece un periodo de prueba gratuito?
En este artículo, proporcionamos información adicional para ayudar a resaltar los beneficios de usar HeyGen.