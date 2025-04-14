Verwandle deine Fotos, Videoclips und Musik in wenigen Minuten online in ein professionelles Slideshow-Video. Kein Filmen, keine Schnittsoftware, keine Designkenntnisse nötig. Wähle einfach eine Vorlage, füge deine Medien hinzu und teile das Video überall.
Funktionen des Video-Slideshow-Makers
Fotos und Videoclips kombinieren
Lade deine Fotos und Videoclips hoch und ziehe sie dann in beliebiger Reihenfolge auf eine gemeinsame Zeitleiste, um nahtlose Diashows zu erstellen. Der Editor verbindet Standbilder und Aufnahmen zu einer einzigen visuellen Geschichte, und du kannst jedes Standbild mitImage to Videoin Bewegung versetzen.
Musik und KI-Sprachkommentar hinzufügen
Füge einen Track aus der Stock-Musikbibliothek hinzu oder lade deine eigene Hintergrundmusik hoch, um die Stimmung zu setzen. Für vertonte Diashows kann der Editor in Sekundenschnelle eine KI-Sprachaufnahme aus deinem geschriebenen Skript erzeugen, sodass du keine einzige Zeile Audio selbst aufnehmen musst.
Vorlagen, Übergänge und Effekte
Beginnen Sie mit einer Auswahl an Slideshow-Vorlagen für Hochzeiten, Geburtstage, Reisen oder geschäftliche Anlässe und passen Sie dann den Stil mit Übergängen und Bewegungseffekten per Klick an. Verwandeln Sie ein statisches Deck in eine animierte Präsentation, passen Sie das Tempo an und fügen Sie hochwertige Titelkarten und Texte hinzu.
Größe anpassen und ohne Wasserzeichen exportieren
Wechsle deine Slideshow zwischen Hochformat, Quadrat und Breitbild, damit sie perfekt zu TikTok, Instagram Reels, YouTube oder einer Großbild-Präsentation passt. Wenn der Schnitt stimmt, exportiere ein vollständiges MP4 in HD ohne Wasserzeichen – ein professionelles Ergebnis, das sofort bereit ist zum Posten, Versenden per E-Mail oder Abspielen bei einer Veranstaltung.
Vertonen Sie Diashows in über 175 Sprachen
Erstellen Sie eine einzige Slideshow und erreichen Sie damit Ihr gesamtes weltweites Publikum. Der KI-Videotranslator erzeugt Ihr Voiceover und Ihre Untertitel in über 175 Sprachen mit präzisem Timing, sodass Sie Videos mit KI-Vertonung in jedem Markt teilen können, ohne das gesamte Projekt neu aufsetzen zu müssen.
Sammeln Sie Fotos und Clips vom großen Tag, unterlegen Sie sie mit einem Lied und erstellen Sie eine unvergessliche Montage, die Ihre Gäste sich gerne ansehen. Teilen Sie den Link auf der Feier oder schicken Sie ihn Verwandten, die nicht vor Ort sein können.
Gestalten Sie eine würdevolle Erinnerung aus den Fotos eines ganzen Lebens. Fügen Sie eine sanfte Hintergrundmusik und eine gesprochene Würdigung mit dem KI‑Sprachgenerator hinzu und teilen Sie sie anschließend schnell bei einer Trauerfeier oder privat mit Ihren Liebsten.
Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.
Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.
Nutzen Sie Slideshow-Videos, um einen Produktlaunch, eine neue Retail-Kollektion oder ein Immobilienangebot ohne Filmteam zu präsentieren. Laden Sie ein Folienset in den PPT-zu-Video-Flow, fügen Sie eine Vertonung hinzu und veröffentlichen Sie anschließend ein verkaufsfertiges Promo-Video.
Erstellen Sie eine einzige Slideshow und veröffentlichen Sie dann Videos mit KI-Voiceover in allen Märkten, in denen Sie aktiv sind. Generieren Sie die Untertitel in jeder Sprache neu, passen Sie das Format für Reels oder Shorts an und erreichen Sie Follower weltweit, ohne das Video jedes Mal neu erstellen zu müssen.
So funktioniert der Video-Diashow-Editor
Erstellen Sie in vier Schritten ein Diashow-Video mit einer einfachen Anleitung – von den Rohfotos bis zum fertigen, teilbereiten Video, das Sie überall veröffentlichen können.
Ziehe deine Fotos, Videoclips sowie die Musik oder Audiodateien, die du in der Diashow verwenden möchtest, einfach hinein.
Lege die Reihenfolge fest, bestimme, wie lange jedes Foto angezeigt wird, und füge mit einem Klick Übergänge zwischen den Folien hinzu.
Wähle einen Soundtrack, generiere ein KI-Voiceover aus deinem Skript und füge Titel oder Untertitel hinzu.
Passe das Format für deine Plattform an, exportiere ein wasserzeichenfreies MP4 in HD und poste oder versende die Slideshow überall.
A video slideshow maker helps you create engaging slideshow videos from photos and video clips, with music, transitions, and timing. You upload your media, arrange the order, add a soundtrack or voiceover, then export a finished MP4 to share.
Ja. Du legst die genaue Reihenfolge fest, indem du die Folien per Drag & Drop anordnest, und bestimmst, wie viele Sekunden jedes Foto oder jeder Clip auf dem Bildschirm bleibt. Nichts ist fest vorgegeben, sodass du das Timing feinabstimmen kannst, damit es perfekt zur Musik oder zur Vertonung passt, bevor du exportierst.
Lade deine Fotos hoch und füge dann dein Skript ein, damit die Text-zu-Video Engine gesprochene Szenen rund um jedes Bild erstellt. Passe Reihenfolge und Timing an, füge Musik hinzu, und die Slideshow übernimmt die Erstellung, sodass du im Handumdrehen ein fertiges Video zusammenstellst.
Die meisten Tools beschränken sich auf Fotos, Musik und Übergänge. Als Slideshow-Maker mit Musik und KI-Voiceover regeneriert HeyGen das gesamte Video in mehr als 175 Sprachen, und jeder Export ist ohne Wasserzeichen – so kann ein einziges Projekt ein weltweites Publikum erreichen.
Ja. Creators berichten von erheblichen Zeitersparnissen, sobald Dreharbeiten und Schnitt wegfallen, wodurch sich regelmäßige Inhalte viel leichter produzieren lassen. Der Dozent Anton Voroniuk sparte 15,5 Stunden pro Woche ein und senkte die Produktionskosten um das 40‑Fache, nachdem er zu HeyGen gewechselt war – und erreichte dabei mehr als eine Million Lernende.
Als kostenloser Diashow‑Ersteller ermöglicht dir HeyGen, Diashow‑Videos ohne Kosten zu erstellen und zu exportieren, und Downloads sind ohne Wasserzeichen. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Tarife, die mit deinem Bedarf mitwachsen und längere Videodauer, höhere Auflösung und zusätzliche Sprachen bieten.
Beides ist möglich. Wähle den perfekten Track aus der integrierten Bibliothek oder lade deinen eigenen Song hoch, trimme dann die Audiospur auf die gewünschte Länge und gleiche sie mit deiner Sprachaufnahme ab. Die Audiospur bleibt synchron, selbst wenn du deine Folien neu anordnest oder ihre Dauer änderst.
Ja. Fügen Sie Standbilder und Videoclips in derselben Timeline hinzu, und der Editor fügt sie zu einer durchgehenden Diashow zusammen. Mischen Sie Hoch- und Querformatmedien nach Belieben, veredeln Sie sie mit Übergängen, und der Export wird sauber auf jedes gewünschte Seitenverhältnis skaliert.
Wähle den Abstand zwischen zwei Folien aus und entscheide dich für eine Überblendung wie Ein- oder Ausblenden oder ein Hinein- oder Herausgleiten, und wende diese dann entweder auf das gesamte Projekt oder Folie für Folie an. Füge unbewegten Fotos Bewegung hinzu, sodass sie schwenken und zoomen, und erhalte so kreative Kontrolle über den Stil jeder einzelnen Szene.
Exportiere vertikal im 9:16-Format für TikTok, Reels und Shorts, quadratisch im 1:1-Format für Feed-Posts oder im 16:9-Breitbildformat für YouTube und Präsentationen. Du kannst das Seitenverhältnis jederzeit wechseln und die Slideshow wird automatisch neu ausgerichtet – so sieht es aus, als hätte ein Profi sie erstellt, ganz ohne alles neu aufbauen zu müssen.
Yes. Combine photos from across someone's life with a calm soundtrack and an optional spoken remembrance, then export a video to play at a service or share privately. You can access the project later and update it if more photos surface.
Berücksichtigen Sie den Anlass. Eine fünfminütige Diashow enthält in der Regel 45 bis 60 Fotos mit ein paar kurzen Clips und drei bis fünf Sekunden pro Standbild, wobei Sie die Länge je nach Ihrer Geschichte anpassen können. Sie können Medien jederzeit hinzufügen oder entfernen, die Zeiten werden automatisch aktualisiert.
Der Editor läuft in jedem Browser, sodass du auf dem Handy, Tablet oder Computer arbeiten kannst. Lade gängige Formate wie JPG, PNG, HEIC und MP4 hoch und exportiere ein fertiges MP4-Video plus eine SRT-Untertiteldatei für Barrierefreiheit.
Nein. Der Slideshow‑Maker läuft in deinem Browser, daher ist kein Download oder eine Installation erforderlich. Du kannst als Gast starten, und mit einem kostenlosen Konto kann jede Nutzerin und jeder Nutzer Projekte speichern, den Videoproduktionsprozess erneut aufrufen und genau dort weitermachen, wo sie oder er aufgehört hat.
Ja. Eine Vielzahl an Designer-Vorlagen, fließenden Übergängen und KI-Voiceover sorgt dafür, dass deine KI-Slideshow-Videos begeistern und die Aufmerksamkeit halten. Passe den Look an deine Marke an – so wirkt das Endergebnis professionell produziert statt einfach nur zusammengestellt.
Ja. Öffnen Sie das Projekt erneut im KI-Videoeditor, um Fotos zu ersetzen, die Musik zu ändern, den Sprechertext neu zu schreiben oder das Timing zu korrigieren und exportieren Sie es dann erneut. Gespeicherte Versionen beschleunigen den Bearbeitungsprozess, sodass das Aktualisieren einer Diashow nur wenige Minuten dauert, anstatt ganz von vorne zu beginnen.
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