HeyGen logo

Animierter Präsentationsgenerator für sofortige Präsentationsvideos

Erstellen Sie eine animierte Präsentation aus Text mit der KI-Videoerstellungsplattform von HeyGen. Verwandeln Sie geschriebene Ideen in fesselnde Präsentationen mit Bewegung, Stimme, Bildern und Timing, ohne Folien zu gestalten, zu filmen oder manuell zu schneiden.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Probieren Sie unseren kostenlosen Bild-zu-Video-Generator aus

Wähle einen Avatar aus
Lippensynchronisation nach der Erstellung angewendet
Geben Sie Ihr Skript ein
Geben Sie Text in beliebiger Sprache ein
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Geschäftsvorstellungen

Geschäftsvorstellungen

Traditionelle animierte Präsentationen erfordern umfangreiche Designarbeit und Proben. Mit der KI-Videoerstellung können Teams Pitch-Skripte in klare, animierte Präsentationen umwandeln, die die Hauptpunkte hervorheben und die Aufmerksamkeit der Investoren aufrechterhalten.

Vertriebsunterstützung

Vertriebsunterstützung

Vertriebsteams haben oft Schwierigkeiten, Präsentationen aktuell zu halten. Animierten Präsentationen, die aus Text generiert werden, erleichtern es, die Botschaft zu aktualisieren, die Ansprache zu personalisieren und durchgängig konsistente Geschichten an potenzielle Kunden zu vermitteln.

Trainingseinheiten

Trainingseinheiten

Manuelle Folienanimation verlangsamt die Erstellung von Schulungen. Eine animierte Präsentation, die aus schriftlichen Verfahren erstellt wird, liefert Schritt-für-Schritt-Klarheit mit Bewegung und Erzählung, die das Verständnis verbessert.

Bildungsstunden

Bildungsstunden

Lehrkräfte können Unterrichtspläne in animierte Präsentationen umwandeln, die Lernende visuell führen. Bewegung, Tempo und Stimme helfen dabei, komplexe Themen klarer zu erklären als statische Folien.

Produktdurchläufe

Produktdurchläufe

Anstatt immer wieder Demos aufzunehmen, erstellen Teams animierte Präsentationen aus Produktskripten mit dem Präsentationsprogramm. Aktualisierungen sind einfach, und Erklärungen bleiben über verschiedene Versionen hinweg konsistent.

Interne Kommunikation

Interne Kommunikation

Unternehmensaktualisierungen werden oft als statische Präsentationen ignoriert. Animierter Vorträge verwandeln schriftliche Ankündigungen in ansprechende Videos, die Mitarbeiter wahrscheinlich eher anschauen und sich merken werden.

Warum HeyGen der beste Generator für animierte Präsentationen ist

HeyGen hilft Teams dabei, animierte Präsentationen schneller zu erstellen, indem Skripte automatisch in fertige Videos umgewandelt werden. Mit integrierter Stimme, Visuals, Bewegung und mehrsprachiger Unterstützung bleiben Präsentationen klar, konsistent und bereit, in großem Umfang geteilt zu werden.

Schnellere Präsentationserstellung

Erstellen Sie in wenigen Minuten direkt aus Text eine animierte Präsentation. Verzichten Sie auf manuelles Folien-Design und Animations-Timelines und liefern Sie dennoch ein poliertes, professionelles Ergebnis mit unserem Präsentationsprogramm.

Konsistentes visuelles Erzählen

Jede animierte Präsentation folgt einer klaren Struktur, fließenden Bewegungen und einem ausgewogenen Tempo, sodass Ideen leicht zu verfolgen und für jedes Publikum einprägsam sind.

Skaliert über Teams hinweg

Erstellen Sie eine animierte Präsentationsvorlage oder gleich hunderte. Standardisieren Sie die Kommunikation über Abteilungen hinweg, während Sie Inhalte für verschiedene Zuschauer oder Regionen anpassen.

Skriptgesteuerter Animationsmotor

Beginnen Sie mit einem schriftlichen Konzept oder einem vollständigen Skript und lassen Sie HeyGen die animierte Präsentation automatisch erstellen. Das System strukturiert Szenen, wendet Bewegungen an und passt die Visualisierungen an Ihre Botschaft an, sodass Sie sich auf den Inhalt statt auf die Folientechnik konzentrieren können.

Bild zu Video

Steuerelemente für Stimme und Erzählung

Fügen Sie Ihrer animierten Präsentation natürliche Sprachausgaben hinzu, indem Sie textbasierte Erzählungen verwenden. Passen Sie Tonfall, Tempo und Sprache an, um sie für formelle Präsentationen, Schulungssitzungen oder Bildungsvorträge anzupassen, ohne die Audioaufnahme neu aufnehmen zu müssen.

Ein Smartphone zeigt eine dunkle TikTok-App-Oberfläche vor einem lebendigen Hintergrund aus strahlenden pinken und blauen Neonlichtern.

Visuelle Bewegung ohne Bearbeitung von Folien

HeyGen wendet Animationen, Übergänge und Betonungen ohne komplexe Zeitachsen an. Ihre animierte Präsentation wirkt dynamisch und modern, bleibt dabei aber leicht zu aktualisieren, indem Sie den Text bearbeiten.

Stimmenklonung

Ausgabe der mehrsprachigen Präsentation

Erstellen Sie animierte Präsentationen für ein weltweites Publikum anhand eines einzigen Skripts. Übersetzen Sie Inhalte, erzeugen Sie die Erzählung neu und halten Sie das visuelle Timing über verschiedene Sprachen hinweg konsistent, um überall eine klare Kommunikation zu gewährleisten.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde uns klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

Wie man den animierten Präsentationsgenerator verwendet

Erstellen Sie eine animierte Präsentation in vier einfachen Schritten, die von der schriftlichen Idee zum teilbereiten Video übergeht, ohne traditionelles Folien-Design, unter Verwendung einer Präsentationsvorlage.

Schritt 1

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Fügen Sie Ihr Konzept oder vollständiges Skript in HeyGen ein. Die Plattform analysiert Aufbau, Ablauf und Betonung, um Ihre animierte Präsentation vorzubereiten.

Schritt 2

Wählen Sie den Präsentationsstil

Wählen Sie visuelle Stile, Layouts und das Timing aus. HeyGen wendet automatisch Bewegungen und Übergänge an, die zu Ihrem Inhalt passen.

Schritt 3

Stimme und Visuals anpassen

Passen Sie Erzählung, Sprache, Markenauftritt und Timing an. Feinabstimmung der animierten Präsentation durch Bearbeitung des Textes, nicht der Folien.

Schritt 4

Erzeugen und teilen

Rendern Sie die finale animierte Präsentation als Videodatei, bereit zum Teilen, Präsentieren oder Einbetten auf verschiedenen Plattformen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Generator für animierte Präsentationen?

Ein Generator für animierte Präsentationen verwandelt geschriebenen Inhalt in eine videobasierte Präsentation mit Bewegung, Erzählung und visuellen Elementen. Anstatt Folien manuell zu gestalten, übernimmt die KI-Videogenerierung automatisch Struktur, Animation und Timing.

Wie unterscheidet sich das von Werkzeugen für Diashow-Animationen?

Traditionelle Werkzeuge erfordern manuelle Animation von Folie zu Folie. HeyGen erstellt animierte Präsentationen aus Skripten, generiert Visualisierungen, Bewegungen und Sprache gemeinsam, sodass Aktualisierungen schneller und konsistenter in jedem Präsentationsprogramm sind.

Kann ich den Stil der Animation steuern?

Ja. Sie können visuelle Themen, Geschwindigkeit und Präsentationsstil wählen. Die animierte Präsentation passt sich professionellen, bildungsbezogenen oder Marketing-Kontexten ohne komplexe Bearbeitung an.

Unterstützt es mehrere Sprachen?

Animierte Präsentationen können in vielen Sprachen mit dem Videoübersetzer erstellt werden. Übersetzen Sie das Skript und erstellen Sie das Video neu, wobei Bewegung, Struktur und Deutlichkeit beibehalten werden.

Kann ich eine animierte Präsentation später aktualisieren?

Natürlich. Bearbeiten Sie den Text, passen Sie die Visualisierungen oder die Erzählung an und erstellen Sie die animierte Präsentation mit einer Präsentationsvorlage neu. Es ist nicht notwendig, Folien oder Animationen von Grund auf neu zu erstellen.

In welchen Formaten kann ich exportieren?

Sie können animierte Präsentationen als Standardvideodateien exportieren, die für Besprechungen, Lernplattformen, Websites oder interne Kommunikationstools geeignet sind.

Wird Markenkonsistenz unterstützt?

Ja. Logos, Farben und Stilrichtungen anwenden, damit jede animierte Präsentation markenkonform bleibt, team- und projektübergreifend.

Wer profitiert am meisten von animierten Präsentationen?

Teams, die klare Kommunikation in großem Maßstab benötigen, profitieren am meisten, einschließlich Vertrieb, Schulung, Bildung, Beratung und interne Kommunikationsgruppen.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Beginne zu kreieren mit HeyGen

Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.

CTA background