Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen mit künstlicher Intelligenz. HeyGens AI Video Ad Generator verwandelt Ihre Produktdaten, Werbetexte oder Skripte in wenigen Minuten in veröffentlichungsbereite Videos. Keine Kamera, Schauspieler oder Schnittfähigkeiten erforderlich. Nur schnelle, effektive Videoanzeigen, die Ergebnisse liefern.
Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.
Wie erstellt man KI-Videoanzeigen mit HeyGen?
HeyGen erstellt automatisch Ihr Video-Werbeanzeige, vom Text bis zum fertigen Video. Sie können innerhalb von Minuten von der Idee zur laufenden Kampagne gelangen.
Laden Sie Ihr Produktfoto/-video, eine kurze Beschreibung oder Werbetext hoch. Die KI erkennt Schlüsselpunkte, Tonfall und die Absicht des Publikums.
HeyGen erstellt ein komplettes Werbeskript mit Visuals, Untertiteln und Hintergrundaudio. Es verwendet bewährte Werbungsstrukturen und hält das Tempo optimiert, um Aufmerksamkeit zu gewährleisten.
Wählen Sie Ihr Anzeigenformat wie UGC, Lifestyle oder Erklärvideo. Sie können Avatare, Text, Stimme oder Farben mit nur wenigen Klicks an Ihre Marke anpassen.
Das Video ist in wenigen Minuten fertig. Sie können eine Vorschau ansehen, bearbeiten oder schnell Variationen erstellen und dann in werbereifen Formaten für TikTok, Meta, YouTube oder Shopify exportieren.
Leistungsstarke Funktionen, die unseren KI-Videoanzeigengenerator hervorheben
AI-Skript-Builder
Verwandle kurze Eingaben wie Produkt-URLs oder ein paar Zeilen Text in ein komplettes Werbeskript. HeyGens KI erkennt Ihre Hauptvorteile und erstellt eine Struktur, die Aufmerksamkeit erregt und Klicks generiert.
Sie können das Skript sofort bearbeiten oder ein paar schnelle Varianten erstellen, um verschiedene Aufhänger und Handlungsaufforderungen zu testen.
KI-gestützte visuelle und sprachliche Erstellung
HeyGen generiert automatisch visuelle Darstellungen, Sprachaufnahmen und Avatare.
Die Stimmen klingen echt, das Tempo wirkt natürlich und jede Szene ist zeitlich so abgestimmt, dass sie das Publikum stark fesselt.
Sie können aus über 175 Sprachen und Dialekten wählen oder Ihre eigene geklonte Stimme für Konsistenz verwenden.
Generator für Anzeigenvarianten
Erstellen Sie mehrere Anzeigenversionen aus einer Eingabe. HeyGen kann mehrere einzigartige Kombinationen von Überschriften, Bildern und Handlungsaufforderungen generieren.
Dies hilft Ihnen dabei, kreative Ideen schneller zu testen und herauszufinden, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.
Plattformübergreifende Ausgabe
Jede Anzeige wird automatisch für TikTok, YouTube, Meta und mehr formatiert.
Sie können in vertikalem, quadratischem oder Querformat exportieren, ohne sich um Größenänderung oder Zuschneiden kümmern zu müssen. Jede Datei ist sofort bereit zum Hochladen oder Teilen.
Markenkonsistenz
Laden Sie Ihr Logo, Schriftarten und Farben einmal hoch. HeyGen wendet sie automatisch auf jedes Video an, um das Erscheinungsbild Ihrer Marke in allen Kampagnen konsistent zu halten.
Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen für die wiederkehrende Verwendung speichern.
HeyGens KI-Videoagent analysiert Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe und Ihr Ziel, schreibt dann ein Skript, fügt visuelle Elemente hinzu und erzeugt Stimme und Bewegung, um automatisch eine komplette Werbung zu produzieren.
Sie können UGC-Stil, Lifestyle, Erklärvideo oder Produkt-Demo-Werbungen erstellen. Die KI passt jedes Format an Ihr Kampagnenziel und die Zielplattform an.
Ja. Sie können Produktinformationen importieren und HeyGen generiert automatisch Werbevideos für jedes Produkt, komplett mit Bildern, Text und Sprachausgabe.
Mit HeyGen können Sie sofort die Stimme, den Tonfall, das Layout, die Untertitel und das Branding ändern, um personalisierte Varianten für Tests oder gezielte Ansprachen zu erstellen.
HeyGen bietet erschwingliche KI-Videoanzeigen ab etwa 24 Dollar pro Monat an, die realistische Avatare, mehrsprachige Sprachausgaben und eine schnelle Produktion bieten, was es zu einer leistungsstarken und kostengünstigen Alternative zur traditionellen Videoproduktion und Studios macht
Ja. Der KI-Videowerbegenerator erstellt mehrere Versionen jedes Videos mit verschiedenen Aufhängern, Handlungsaufforderungen oder Angeboten, was einfache Tests ermöglicht, um herauszufinden, was am besten funktioniert.
Ja. Videos werden in plattformspezifischen Formaten für TikTok, Meta, YouTube und mehr gerendert, optimiert für die Wiedergabe auf Mobilgeräten, die Platzierung von Untertiteln und die Dauerbeschränkungen.
Ja. Laden Sie Ihr Markenkit einmal hoch, und HeyGen wendet automatisch Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Farben auf jedes Video an, um ein konsistentes Markenerscheinungsbild zu gewährleisten.
Die meisten Werbeanzeigen werden in weniger als fünf Minuten erstellt. Der Prozess ist vollständig automatisiert, was Teams ermöglicht, in einer einzigen Sitzung Dutzende von Anzeigenvarianten zu erstellen.
