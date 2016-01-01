HeyGen logo

Erstellen Sie leistungsstarke Videoanzeigen mit künstlicher Intelligenz. HeyGens AI Video Ad Generator verwandelt Ihre Produktdaten, Werbetexte oder Skripte in wenigen Minuten in veröffentlichungsbereite Videos. Keine Kamera, Schauspieler oder Schnittfähigkeiten erforderlich. Nur schnelle, effektive Videoanzeigen, die Ergebnisse liefern.

  • Erstellen Sie vollständige Videoanzeigen aus Text oder Bild
  • Erstellen Sie 50-100 Anzeigenversionen für A/B-Tests
  • Export für TikTok, Meta, YouTube und mehr
-Erzeugte Videos
-Erzeugte Avatare
-Übersetzte Videos
Vertraut von über 1.000.000 Entwicklern und führenden Unternehmen.

Probieren Sie unseren KI-Avatar-Videogenerator aus

Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, ein einzelnes Foto in einen lebensechten KI-Avatar zu verwandeln, der echte Ausdrücke, Bewegungen und Beleuchtung für hochwertige Videos nachahmt. Sie können sofort professionelle Clips für soziale Inhalte, Schulungen oder Geschichtenerzählen generieren, ohne Kameras, Teams oder Schnittfähigkeiten.

Avatar-Video erstellen

1

Avatar auswählen

2

Geben Sie Ihr Skript ein

Wählen Sie einen vorhandenen Avatar aus
Step 1:Wählen Sie einen vorhandenen Avatar aus
Geben Sie Ihre Aufforderung ein
Step 2:Geben Sie Ihre Aufforderung ein
Klicken Sie auf das generierte Video
Step 3:Klicken Sie auf das generierte Video
Wie erstellt man KI-Videoanzeigen mit HeyGen?

HeyGen erstellt automatisch Ihr Video-Werbeanzeige, vom Text bis zum fertigen Video. Sie können innerhalb von Minuten von der Idee zur laufenden Kampagne gelangen.

Schritt 1

Fügen Sie Ihr Produkt oder Skript hinzu

Laden Sie Ihr Produktfoto/-video, eine kurze Beschreibung oder Werbetext hoch. Die KI erkennt Schlüsselpunkte, Tonfall und die Absicht des Publikums.

Schritt 2

Lassen Sie KI die Anzeige erstellen

HeyGen erstellt ein komplettes Werbeskript mit Visuals, Untertiteln und Hintergrundaudio. Es verwendet bewährte Werbungsstrukturen und hält das Tempo optimiert, um Aufmerksamkeit zu gewährleisten.

Schritt 3

Passen Sie den Stil an

Wählen Sie Ihr Anzeigenformat wie UGC, Lifestyle oder Erklärvideo. Sie können Avatare, Text, Stimme oder Farben mit nur wenigen Klicks an Ihre Marke anpassen.

Schritt 4

Erzeugen und Exportieren

Das Video ist in wenigen Minuten fertig. Sie können eine Vorschau ansehen, bearbeiten oder schnell Variationen erstellen und dann in werbereifen Formaten für TikTok, Meta, YouTube oder Shopify exportieren.

Videoanzeigengenerator

Leistungsstarke Funktionen, die unseren KI-Videoanzeigengenerator hervorheben


KI-Videomacher

AI-Skript-Builder

Verwandle kurze Eingaben wie Produkt-URLs oder ein paar Zeilen Text in ein komplettes Werbeskript. HeyGens KI erkennt Ihre Hauptvorteile und erstellt eine Struktur, die Aufmerksamkeit erregt und Klicks generiert.

Sie können das Skript sofort bearbeiten oder ein paar schnelle Varianten erstellen, um verschiedene Aufhänger und Handlungsaufforderungen zu testen.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Videomacher

KI-gestützte visuelle und sprachliche Erstellung

HeyGen generiert automatisch visuelle Darstellungen, Sprachaufnahmen und Avatare.
Die Stimmen klingen echt, das Tempo wirkt natürlich und jede Szene ist zeitlich so abgestimmt, dass sie das Publikum stark fesselt.

Sie können aus über 175 Sprachen und Dialekten wählen oder Ihre eigene geklonte Stimme für Konsistenz verwenden.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Videomacher

Generator für Anzeigenvarianten

Erstellen Sie mehrere Anzeigenversionen aus einer Eingabe. HeyGen kann mehrere einzigartige Kombinationen von Überschriften, Bildern und Handlungsaufforderungen generieren.

Dies hilft Ihnen dabei, kreative Ideen schneller zu testen und herauszufinden, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Videomacher

Plattformübergreifende Ausgabe

Jede Anzeige wird automatisch für TikTok, YouTube, Meta und mehr formatiert.
Sie können in vertikalem, quadratischem oder Querformat exportieren, ohne sich um Größenänderung oder Zuschneiden kümmern zu müssen. Jede Datei ist sofort bereit zum Hochladen oder Teilen.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren
KI-Videomacher

Markenkonsistenz

Laden Sie Ihr Logo, Schriftarten und Farben einmal hoch. HeyGen wendet sie automatisch auf jedes Video an, um das Erscheinungsbild Ihrer Marke in allen Kampagnen konsistent zu halten.

Sie können auch benutzerdefinierte Vorlagen für die wiederkehrende Verwendung speichern.

ein Foto und ein Video einer Frau mit lockigen Haaren

Häufig gestellte Fragen zum KI-Videowerbegenerator

Wie erstellt HeyGen Videowerbung mit Hilfe von KI?

HeyGens KI-Videoagent analysiert Ihr Produkt, Ihre Zielgruppe und Ihr Ziel, schreibt dann ein Skript, fügt visuelle Elemente hinzu und erzeugt Stimme und Bewegung, um automatisch eine komplette Werbung zu produzieren.

Welche Arten von Videoanzeigen kann ich mit KI erstellen?

Sie können UGC-Stil, Lifestyle, Erklärvideo oder Produkt-Demo-Werbungen erstellen. Die KI passt jedes Format an Ihr Kampagnenziel und die Zielplattform an.

Kann ich meine Produktdaten oder meinen Katalog hochladen, um eine von KI generierte Videoanzeige zu erhalten?

Ja. Sie können Produktinformationen importieren und HeyGen generiert automatisch Werbevideos für jedes Produkt, komplett mit Bildern, Text und Sprachausgabe.

Wie anpassbar sind diese KI-Videoanzeigen?

Mit HeyGen können Sie sofort die Stimme, den Tonfall, das Layout, die Untertitel und das Branding ändern, um personalisierte Varianten für Tests oder gezielte Ansprachen zu erstellen.

Wie viel kostet eine KI-Videoanzeige bei HeyGen?

HeyGen bietet erschwingliche KI-Videoanzeigen ab etwa 24 Dollar pro Monat an, die realistische Avatare, mehrsprachige Sprachausgaben und eine schnelle Produktion bieten, was es zu einer leistungsstarken und kostengünstigen Alternative zur traditionellen Videoproduktion und Studios macht

Kann HeyGen A/B-Tests im großen Maßstab durchführen?

Ja. Der KI-Videowerbegenerator erstellt mehrere Versionen jedes Videos mit verschiedenen Aufhängern, Handlungsaufforderungen oder Angeboten, was einfache Tests ermöglicht, um herauszufinden, was am besten funktioniert.

Sind die KI-Videoanzeigen für den Einsatz auf großen Plattformen bereit?

Ja. Videos werden in plattformspezifischen Formaten für TikTok, Meta, YouTube und mehr gerendert, optimiert für die Wiedergabe auf Mobilgeräten, die Platzierung von Untertiteln und die Dauerbeschränkungen.

Kann ich das Logo, die Schriftarten und die Farben meiner Marke in den KI-Videoanzeigen verwenden?

Ja. Laden Sie Ihr Markenkit einmal hoch, und HeyGen wendet automatisch Ihr Logo, Ihre Schriftarten und Farben auf jedes Video an, um ein konsistentes Markenerscheinungsbild zu gewährleisten.

Wie lange dauert es, eine KI-generierte Videowerbung zu erstellen?

Die meisten Werbeanzeigen werden in weniger als fünf Minuten erstellt. Der Prozess ist vollständig automatisiert, was Teams ermöglicht, in einer einzigen Sitzung Dutzende von Anzeigenvarianten zu erstellen.

