Anton Voroniuk ist ein Dozent für digitales Marketing, der als Erster Kurse über HeyGen auf Udemy und Coursera anbot. Als Gründer einer führenden Bildungsmarke baute Anton sein Unternehmen auf klaren, fesselnden und skalierbaren Videoinhalten auf. Doch die Anforderungen an eine ständige Content-Erstellung waren nicht nachhaltig.

„Bevor HeyGen ins Spiel kam, war die Produktion professionell aussehender Videos ein langwieriger und komplexer Prozess“, sagte Anton. „Vom Schreiben des Skripts und der Aufnahme bis hin zum Schnitt und der Postproduktion konnte es Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern, bis wirklich alles gepasst hat.“

Das änderte sich alles mit HeyGen. Dank der fortschrittlichen KI-Avatare und der intuitiven Videoproduktionstools fand Anton einen Weg, die Produktionszeit drastisch zu verkürzen und seine Lehrtätigkeit zu skalieren, ohne Abstriche bei Qualität oder Konsistenz zu machen.

Vom manuellen Videoproduktionsprozess zur KI-gestützten Effizienz

Die Erstellung von Lerninhalten war früher ein aufwendiger, manueller Prozess. Für jeden Kurs, jeden Instagram-Reel, jedes Webinar und jedes Promo-Video musste Anton persönlich vor der Kamera stehen. Das bedeutete Lichtaufbau, Haare und Make-up, Dreharbeiten – und anschließend stundenlanges Schneiden.

„Ich bin jemand, der tief in die Kurserstellung und Videostrategie eingebunden ist“, sagte Anton. „Aber HeyGen hat meine Arbeitsweise revolutioniert. Jetzt kann ich mich auf meine Ideen und meine Skripte konzentrieren und HeyGen den Rest überlassen.“

Mit den digitalen Avataren von HeyGen konnte Anton auf ständiges Filmen vor der Kamera verzichten. Er war in der Lage, in Sekundenschnelle professionelle Videos zu erstellen – ganz ohne neue Aufnahmen oder Nachdrehs. „Das war ein echter Lebensretter“, sagte Anton. „Vor allem, wenn man Inhalte in großem Umfang produziert.“

Skalierung von Videoinhalten über Plattformen und Zielgruppen hinweg

Anton nutzt HeyGen jetzt für nahezu jeden Teil seiner Content-Strategie – von Udemy-Kursen und Social-Media-Posts bis hin zu Webinaren und Intros für Online-Konferenzen. Er hat mehrere Avatare erstellt, jeder mit eigener Tonalität und eigenem Einsatzzweck: einen formellen, einen dynamischen und einen Hauptavatar, der in allen Inhalten erscheint.

„So erstelle ich meine Inhalte in Sekundenschnelle von Grund auf“, sagte Anton. „Das gibt mir die Möglichkeit, schnell hochwertige Inhalte zu produzieren – egal ob für Kurse oder Kundenprojekte.“

Er nutzt HeyGens Fähigkeit, mehrsprachige Videos zu erstellen, und erweitert so die Reichweite seiner Kurse auf ein weltweites Publikum. „Ich habe KI-generierte Dozenten eingesetzt, um Unterricht in mehreren Sprachen zu geben“, sagte Anton. „Dadurch sind meine Inhalte deutlich zugänglicher geworden.“

Eine von Antons Lieblingsfunktionen ist die Möglichkeit, HeyGen für Kurzform-Promos zu nutzen. Mit dem URL-zu-Video-Tool kann er Kursseiten oder Podcast-Segmente schnell in klare, professionelle Video-Highlights verwandeln – ideal für Social-Media- und E-Mail-Kampagnen.

Zeit sparen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen

Während HeyGen die visuellen Elemente übernimmt, führt Anton den kreativen Part. Er schreibt und überarbeitet die Skripte selbst und stellt sicher, dass sie zu seiner Art zu unterrichten passen. Dann erstellt er mit nur wenigen Klicks ein vollständig produziertes Video mit seinem digitalen Zwilling.

Hinter den Kulissen erkunden Anton und sein Team außerdem HeyGen, um interaktive Avatare und automatisierungsfähige Videoformate zu entwickeln. „Wir nutzen es, um Podcast-Inhalte in einzelne Teile zu schneiden und sie in kürzere Videos umzuwandeln“, sagte Anton. „Diese Art von Flexibilität ist enorm.“

Er arbeitet weiterhin mit menschlichen Cuttern für den letzten Feinschliff zusammen, aber der Großteil der Produktion wird inzwischen von KI übernommen. „HeyGen ermöglicht es mir, mich auf Strategie, Recherche und Ideen zu konzentrieren“, sagte Anton. „Das ist ein kreativer Durchbruch.“

Seit der Einführung von HeyGen hat Anton dramatische Verbesserungen sowohl in der Produktivität als auch in der Skalierbarkeit festgestellt:

15,5 Stunden pro Woche eingespart : Die automatisierte Videoproduktion hat den Zeitaufwand für manuelle Arbeit drastisch reduziert.

: Die automatisierte Videoproduktion hat den Zeitaufwand für manuelle Arbeit drastisch reduziert. Über 1 Mio. erreichte Studierende : KI-Avatare helfen Anton, seine Lehrtätigkeit auf Udemy, Coursera und weiteren Plattformen zu skalieren.

: KI-Avatare helfen Anton, seine Lehrtätigkeit auf Udemy, Coursera und weiteren Plattformen zu skalieren. Mehrsprachige, plattformbereite Inhalte : Videos werden jetzt für verschiedene Sprachen und Zielgruppen angepasst.

: Videos werden jetzt für verschiedene Sprachen und Zielgruppen angepasst. Erweiterter kreativer Spielraum : Schnelle, hochwertige Inhalte für Kurse, Instagram Reels, Konferenzen und Kundenkampagnen.

: Schnelle, hochwertige Inhalte für Kurse, Instagram Reels, Konferenzen und Kundenkampagnen. Studierende zum Gestalten befähigen: Mit Antons HeyGen-Kursen auf Udemy berichten Lernende, dass sie Videoinhalte 40-mal günstiger und 8-mal schneller produzieren können.

„Es ist mehr als nur ein Werkzeug; es ist ein Gamechanger“, sagte Anton. „Es ermöglicht mir, mit minimalem Aufwand professionelle Ergebnisse zu liefern.“

Anton setzt sich nun für den Einsatz von KI-Videos in Bildung und Wirtschaft ein und ermutigt andere Kreative, das Potenzial zu nutzen. „HeyGen treibt die Entwicklung der Zukunft von KI-Avataren maßgeblich voran“, sagte Anton. „Und ich könnte nicht begeisterter sein.“

Ganz gleich, ob du Lehrkraft, Content Creator oder Unternehmer:in bist – Anton ist überzeugt, dass HeyGen deine Arbeitsweise grundlegend verändern kann. „Wenn du Zeit sparen, deine Botschaft skalieren und deine Inhalte professionell halten möchtest, ist das der richtige Weg nach vorn.“