Veröffentlicht am 15. Dezember 2024
Rückblick auf 2024: HeyGens Höhepunkte und was uns erwartet
Da das Jahr sich dem Ende neigt, freuen wir uns, unsere neuesten Produktaktualisierungen zu teilen, Gemeinschaftsmeilensteine zu feiern und Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, was für 2025 geplant ist.
Produktaktualisierungen die Sie lieben werden
Foto-Avatare
Füge Soundeffekte für Foto-Avatare hinzu
Eine neue Stufe des Realismus hat unsere Foto-Avatare erreicht. Mit einem Tastendruck können Sie sowohl Bewegungseffekte ALS AUCH realistische Hintergrundgeräusche und Soundeffekte hinzufügen. Ja, jetzt können Sie die Möwen und Wellen in jenem Strandfoto von vor 5 Jahren hören.
Benutzererfahrung Verbesserung
Terminologieaktualisierungen
Unser Team ist stets bestrebt, für mehr Klarheit und eine einfachere Erfahrung für Sie zu sorgen. Im Studio-Skript-Tab bezieht sich „Akzent“ auf die Aussprache, während „Dialekt“ nun regionale Übersetzungsvarianten abdeckt.
Webinar
Alle Hände Zusammenfassung
Sehen Sie sich die Aufzeichnung des letzten Community All Hands mit HeyGen-Gründer und CEO Joshua Xu an. Erleben Sie die Höhepunkte des Jahres 2024 noch einmal und freuen Sie sich auf bahnbrechende Innovationen, die im Jahr 2025 kommen werden. Es ist Ihr exklusiver Platz in der ersten Reihe für die Zukunft der Videokreation. Spoiler-Alarm: Diesen sollten Sie auf keinen Fall verpassen.
Gemeinschaft
Veranstaltungsrückblick: Visionäre Stimmen
Hollywood, Kalifornien, 4. Dezember – eine bis auf den letzten Platz gefüllte Menge von Kreativen und Influencern erhielt von dem Kreativtechnologen Jay Richardson und dem HeyGen-Team Einblicke in die Erstellung von Avataren der nächsten Stufe. Die Energie war elektrisierend - und unser Rückblick enthält alle Höhepunkte.
Avatar-Aufforderungen, KI-Bildschirmaufzeichnung und API-Suite
Beschreibung: Erstellen Sie Videos von sich selbst mit nur Textaufforderungen. HeyGen macht die Videoproduktion 10x schneller und kostengünstiger als herkömmliche Methoden.
Avatar-Aussehen, Avatare erstellen, Text übersetzen und mehr
Beschreibung: Verwandeln Sie das Videoerzählen mit den neuesten Werkzeugen von HeyGen, um Videos mühelos zu erstellen, zu übersetzen und zu personalisieren.