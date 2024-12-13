Veröffentlicht am 15. Dezember 2024

Rückblick auf 2024: HeyGens Höhepunkte und was uns erwartet

Da das Jahr sich dem Ende neigt, freuen wir uns, unsere neuesten Produktaktualisierungen zu teilen, Gemeinschaftsmeilensteine zu feiern und Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, was für 2025 geplant ist.

Von zahlreichen Nutzern vertraut

Über 85.000 Kunden

Produktaktualisierungen die Sie lieben werden

Video-Avatare

Avatar-Zusätze

Brauchen Sie einen weiteren Avatar-Platz? Jetzt sind interaktive und Video-Avatar-Erweiterungen mit einem Klick im Abonnements-Tab für alle bezahlten Pläne für Creator+ Nutzer verfügbar.

Foto-Avatare

Füge Soundeffekte für Foto-Avatare hinzu

Eine neue Stufe des Realismus hat unsere Foto-Avatare erreicht. Mit einem Tastendruck können Sie sowohl Bewegungseffekte ALS AUCH realistische Hintergrundgeräusche und Soundeffekte hinzufügen. Ja, jetzt können Sie die Möwen und Wellen in jenem Strandfoto von vor 5 Jahren hören.

Avatar-Aussehen

Look Packs

Nicht sicher, wie Sie das perfekte Aussehen oder Ergebnis erzielen? Unsere Look-Pakete sind eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung von thematischen Aufforderungen, die Ihnen helfen, alle notwendigen Assets für Ihre neueste Videokreation zu erstellen.

Foto-Avatare

Stiloptionen für generierte Outfits

Nehmen Sie eine Pose ein und entfalten Sie Ihre Kreativität, indem Sie verschiedene Stile für Ihre Avatare kreieren. Pixar, Vintage, was auch immer Sie möchten - es gibt nicht nur eine Einheitsgröße.

Teilen & Zusammenarbeiten

Seite mit Kommentaren teilen

Die Zusammenarbeit wurde gerade einfacher. Teilen Sie Ihre Kreationen über private Links und sammeln Sie Kommentare auf der Zeitleiste, ohne dass ein HeyGen-Konto erforderlich ist.

Benutzererfahrung Verbesserung

Terminologieaktualisierungen

Unser Team ist stets bestrebt, für mehr Klarheit und eine einfachere Erfahrung für Sie zu sorgen. Im Studio-Skript-Tab bezieht sich „Akzent“ auf die Aussprache, während „Dialekt“ nun regionale Übersetzungsvarianten abdeckt.

Webinar

Alle Hände Zusammenfassung

Sehen Sie sich die Aufzeichnung des letzten Community All Hands mit HeyGen-Gründer und CEO Joshua Xu an. Erleben Sie die Höhepunkte des Jahres 2024 noch einmal und freuen Sie sich auf bahnbrechende Innovationen, die im Jahr 2025 kommen werden. Es ist Ihr exklusiver Platz in der ersten Reihe für die Zukunft der Videokreation. Spoiler-Alarm: Diesen sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

Gemeinschaft

Veranstaltungsrückblick: Visionäre Stimmen

Hollywood, Kalifornien, 4. Dezember – eine bis auf den letzten Platz gefüllte Menge von Kreativen und Influencern erhielt von dem Kreativtechnologen Jay Richardson und dem HeyGen-Team Einblicke in die Erstellung von Avataren der nächsten Stufe. Die Energie war elektrisierend - und unser Rückblick enthält alle Höhepunkte.

Diese könnten Sie verpasst haben

Emotionen in Avatare und Stimmen bringen

Entdecken Sie HeyGens realistischste Avatare, verbesserte Sprachfunktionen und fortschrittliche Übersetzungswerkzeuge – für eine noch fesselndere Erstellung von AI-Videos.

