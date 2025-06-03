قدّم كلمات رئيسية احترافية دون استنزاف وقت التنفيذيين

حوّل رؤيتك إلى فيديو عبر كلمات افتتاحية للشركة جذابة واحترافية. مع HeyGen يمكنك إنتاج كلمات افتتاحية بجودة الاستوديو يظهر فيها فريقك التنفيذي دون الحاجة للوقوف أمام الكاميرا. لا متاعب في جدولة المواعيد، ولا تأخيرات في الإنتاج، ولا إعادة تصوير. يمكنك حتى إجراء التعديلات حتى اللحظة الأخيرة.

ارتقِ برسالتك باستخدام أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي ونصوص مخصّصة

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام المدراء التنفيذيين لدينا كأفاتارات بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يتيح لك HeyGen إنشاء أفاتارات مخصّصة لأعضاء فريقك، بما في ذلك التنفيذيون. من خلال مقطع فيديو قصير وعينة صوت، يمكننا إنشاء مقدّمين رقميين واقعيين يمكنهم تقديم المحتوى بصوت علامتك التجارية وبما يعكس مصداقيتها.

كيف يمكنني تحديث الكلمة الرئيسية إذا طرأ تغيير في اللحظة الأخيرة؟

يتيح لك AI Studio، محرر HeyGen المعتمد على النصوص، تعديل الفيديو في أي وقت. ما عليك سوى تعديل النص، وسيُعاد إنشاء الفيديو مع التغييرات نفسها، دون الحاجة إلى إعادة التصوير أو إعادة المونتاج.

ماذا لو احتجت إلى تقديم الكلمة الرئيسية بعدة لغات؟

تدعم HeyGen أكثر من 170 لغة ولهجة مع تعليق صوتي بصوت طبيعي وترجمة نصية تلقائية. يمكنك إنشاء نسخ محلية من عرضك الرئيسي لكل سوق دون إعادة التسجيل.

هل هذا مناسب للفعاليات المباشرة أم للتوزيع غير المتزامن فقط؟

مقاطع الكلمة الرئيسية المنتجة باستخدام HeyGen مثالية للتوزيع عند الطلب (عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات الهبوط)، وكذلك كجلسات مسجّلة مسبقًا للفعاليات المباشرة أو الاجتماعات الداخلية العامة.

كيف أضمن أن يتوافق الفيديو مع معايير علامتنا التجارية؟

باستخدام مجموعة العلامة التجارية، يمكنك تخصيص كل شيء — من ملابس الأفاتار والخلفيات إلى الخطوط والألوان. حمّل العناصر البصرية الخاصة بك أو استخدم القوالب المخصصة للعلامة التجارية للحفاظ على الاتساق عبر الفرق والحملات.

هل يمكن لعدة أصحاب مصلحة التعاون في فيديو الكلمة الرئيسية؟

بالتأكيد. يدعم HeyGen سير عمل تعاوني لتحرير المحتوى ومراجعته على مستوى الفريق، بحيث يمكن لفرق التسويق والإدارة والمصممين العمل معًا في مكان واحد دون الحاجة إلى المراسلات المتكررة ذهابًا وإيابًا.

هل يمكنني تضمين شرائح عرض أو مخططات أو عناصر مرئية أخرى في فيديو الكلمة الرئيسية؟

نعم. يمكنك رفع الشرائح، ومقاطع الفيديو، والرسوم البيانية، ووسائط أخرى مباشرة داخل الفيديو الخاص بك. يتيح لك HeyGen مزامنة العناصر المرئية مع النص لتقديم فيديو متقن بأسلوب العروض التقديمية.

ما أفضل طريقة لتوزيع الكلمة الرئيسية الخاصة بي بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن تضمين مقاطع الفيديو الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في صفحات الهبوط، ومشاركتها عبر حملات البريد الإلكتروني، ونشرها على قنوات التواصل الاجتماعي، أو استخدامها في الندوات عبر الإنترنت. كما تعيد العديد من فرق التسويق توظيفها لتمكين الشركاء أو للاجتماعات الداخلية.

كيف أبدأ في استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات العروض الرئيسية (Keynote)؟

البدء سهل للغاية. يمكنك الاشتراك في تجربة مجانية لمعرفة كيفية عمل المنصة. بعد ذلك، يمكنك اختيار أفاتار، ورفع النص الخاص بك، والبدء في إنشاء الفيديو خلال دقائق. يتوفر فريق الإعداد لدينا لإرشادك إلى أفضل الممارسات لمقاطع الفيديو التنفيذية، والتعريب، وبناء الهوية العلامية.

