تجاوز جلسات التصوير وأنشئ فيديوهات علامتك التجارية فوراً

علامتك التجارية أكثر من مجرد شعار؛ إنها قصة متكاملة. التميّز في مشهد رقمي مزدحم قد يكون تحديًا. مع HeyGen يمكنك إنشاء مقاطع فيديو للعلامة التجارية بجودة الاستوديو، ومواد ترويجية جذابة، ومحتوى قصصي خلال دقائق، دون الحاجة إلى فريق إنتاج.

الفوائد والقيمة

فيديوهات علامة تجارية بجودة الاستوديو بدون استوديو

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


اكتشف كيف تستخدم أبرز العلامات التجارية الفيديو لزيادة الظهور

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

كيفية إنشاء مقاطع فيديو للعلامة التجارية باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

ابدأ خلال دقائق فقط، دون الحاجة إلى مونتاج احترافي أو فريق إنتاج كبير لإنشاء مقاطع فيديو مميزة لعلامتك التجارية.


  1. اختر قالباً أو ابدأ من الصفر
  1. أضف النص واختر أفاتارًا (أو أنشئ أفاتارك الخاص)
  1. خصّص الفيديو بعلامتك التجارية والعناصر البصرية
  1. ترجم وخصص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة
  1. قدّم الفيديو الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هو HeyGen، وكيف يساعد في إنشاء فيديوهات العلامة التجارية؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنتاج محتوى سردي احترافي ومواد ترويجية جذابة دون الحاجة إلى ميزانيات كبيرة أو دورات إنتاج طويلة. تضمن لك الأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتصاميم القابلة للتخصيص، والترجمات الفورية إمكانية نشر فيديو عالي الجودة للعلامة التجارية خلال دقائق قليلة فقط.

ما أنواع فيديوهات العلامة التجارية التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen مثالي لإنشاء:

  • مقاطع ترويجية سريعة – مقاطع فيديو حيوية تُبرز علامتك التجارية بطريقة ديناميكية
  • سرد قصص العلامة التجارية – شارك رسالة شركتك ورؤيتها وقيمها
  • مقاطع فيديو إطلاق المنتجات – أعلن عن عروضك الجديدة باستخدام محتوى فيديو جذاب
  • قصص نجاح العملاء – إبراز آراء العملاء ودراسات الحالة
  • مقاطع فيديو العلامة التجارية لصاحب العمل – استقطب أفضل المواهب من خلال إبراز ثقافة شركتك

كيف يختلف HeyGen عن إنتاج الفيديو التقليدي؟

قد تكون عملية الإنتاج التقليدية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا. يزيل نهج HeyGen المعتمد على الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى فرق التصوير والممثلين ومرحلة ما بعد الإنتاج، مما يساعدك على إنشاء فيديوهات للعلامة التجارية بسرعة وبتكلفة أقل.

هل يمكنني تخصيص فيديو الهوية البصرية ليعكس طابع شركتي ومظهرها؟

نعم! يمكنك إضافة شعار علامتك التجارية وألوانها وخطوطها وعناصرها البصرية للحفاظ على اتساق مقاطع الفيديو مع هوية علامتك التجارية.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات للعلامة التجارية بعدة لغات؟

بالتأكيد! تتيح لك تقنية الترجمة ومزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen دعم أكثر من 170 لغة ولهجة، مما يجعل من السهل إنشاء فيديوهات للعلامة التجارية لجمهور عالمي.

هل أحتاج إلى خبرة في تحرير الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا! تم تصميم HeyGen للمسوقين والمبدعين وقادة الأعمال، وليس لمحرري الفيديو المحترفين. المنصة بديهية وسهلة الاستخدام، وتوفر محررًا بسيطًا يعتمد على السحب والإفلات لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك.

كيف يمكنني مشاركة فيديو علامتي التجارية بعد إنشائه؟

صدّر الفيديو بعدة صيغ وشاركه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وموقعك الإلكتروني، وحملات البريد الإلكتروني، وقنوات الإعلانات، أو في الاتصالات الداخلية.

هل يمكنني استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لسرد قصة العلامة التجارية؟

نعم! اختر من بين أكثر من 700 أفاتار واقعي بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ التوأم الرقمي الخاص بك لتقديم رسالتك بطريقة شخصية وجذابة.

كم يستغرق إنشاء فيديو للعلامة التجارية باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنجاز فيديو العلامة التجارية في دقائق، مقارنة بأسابيع أو أشهر بالطرق التقليدية.

كيف يمكن أن تساعد HeyGen في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز التفاعل؟

المرئيات الديناميكية وجودة فيديوهات العلامة التجارية في HeyGen تجذب الانتباه، مما يساعدك على تعزيز ظهور علامتك التجارية، وتقوية المصداقية، وتحقيق تفاعل يركّز على التحويلات.

