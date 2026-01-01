ربط HeyGen بواجهات API وعملاء MCP
سواء كنت تعمل على أتمتة المهام، أو تمكين الوكلاء، أو تطوير حلول مخصصة، فإن كل شيء يتكامل معًا لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي وتقديمه على نطاق واسع.
أربع طرق لدمج HeyGen
تكاملات مباشرة
وصّل HeyGen بأدواتك مباشرة. لا حاجة إلى كتابة أي كود، ما عليك سوى النقر والتوثيق.
منصات الوكلاء
دع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك ينشئ مقاطع فيديو HeyGen تلقائياً، عند الطلب أو كجزء من سير العمل.
يعمل ضمن سير عمل الذكاء الاصطناعي
أدواتك الحالية تغذي البيانات إلى HeyGen داخل وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي. لا حاجة لأي إعداد، فقط حمّلها معًا.
أنشئ باستخدام HeyGen
وصول برمجي كامل للمطورين الذين يبنون على HeyGen API وMCP server وSkills.
Adobe Express
حوّل الصور والتصاميم المذهلة إلى سرديات فيديو ديناميكية داخل Adobe Express.
Airtable
يقوم الوكيل بسحب السجلات من قاعدة Airtable، ويمرّر البيانات إلى HeyGen، وينشئ فيديو شخصياً.
Apollo
يقوم الوكيل بسحب بيانات العملاء المحتملين المُثرية من Apollo، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديو تواصل شخصي على نطاق واسع.
Asana
يقرأ الوكيل معالم المشروع وتحديثات المهام من Asana، يمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديو لتحديث حالة المشروع.
Atlassian
يقرأ الوكيل تذاكر Jira أو صفحات Confluence، يستخرج المحتوى، ثم ينشئ تحديث فيديو يرويه أفاتار عبر HeyGen.
Autohive
حوّل المهام المتكررة إلى وكلاء بالذكاء الاصطناعي لأتمتة سير عمل الفيديو في HeyGen. لا حاجة إلى أي برمجة.
Canva
حوّل تصاميم Canva الثابتة إلى مقاطع فيديو أفاتار مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون أن تغادر Canva.
ChatGPT
أنشئ نص فيديو في ChatGPT وحوّله فوراً إلى فيديو مكتمل باستخدام HeyGen.
Claude (Anthropic)
أضف HeyGen كأداة أصلية في Claude. أنشئ فيديوهات أفاتار من أي محادثة أو سير عمل قائم على الوكلاء.
Clay
قم بأتمتة إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للمبيعات والتسويق على نطاق واسع انطلاقًا من تسلسلات Clay.
Cursor
أنشئ مقاطع فيديو تجريبية، وجولات إرشادية، وسردًا للوثائق داخل بيئة البرمجة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك.
Customer.io
يسحب الوكيل بيانات الحملات أو مسارات العملاء من Customer.io، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ مقاطع فيديو مخصّصة على نطاق واسع.
Figma
يقرأ الوكيل الإطارات أو محتوى النموذج الأولي من Figma، يمرّره إلى HeyGen، وينتج فيديو لعرض التصميم يقدّمه أفاتار بالصوت والصورة.
FlowShare
حوّل الأدلة الإرشادية خطوة بخطوة إلى فيديوهات تدريب وتأهيل بالذكاء الاصطناعي تلقائياً.
جاما
الوكيل يقرأ عرض Gamma، يستخرج محتواه، يرسله إلى HeyGen Video Agent، وينشئ فيديو يقدّمه أفاتار بالتعليق الصوتي.
GitHub
يقوم الوكيل بجلب ملخصات طلبات السحب أو ملاحظات الإصدارات من GitHub، ويمرّرها إلى HeyGen، وينتج سجل تغييرات بالفيديو قابل للمشاركة.
Google Drive
يقرأ الوكيل المستندات أو محتوى الشرائح من Google Drive، يمرّره إلى HeyGen، وينشئ نسخة فيديو يرويها أفاتار.
جرانولا
يقوم الوكيل بجلب ملاحظات الاجتماعات من Granola، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ ملخصات أو مراجعات فيديو مخصصة.
هيكسَس
أضف أفاتارات إلى العروض التوضيحية والأدلة باستخدام Hexus AI لجعل محتوى المنتج أكثر تفاعلية وقابلاً للتوسّع.
Intercom
يقوم الوكيل بجلب الملخصات أو محتوى المساعدة من Intercom، ويمرّره إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو مخصصاً.
Hubspot
أنشئ وأرسل مقاطع فيديو مخصصة بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل سير العمل وحملات البريد الإلكتروني في HubSpot.
Linear
يستعلم الوكيل من Linear عن سجل السبرينت أو التغييرات، يمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديو تحديث لأصحاب المصلحة لتلك الإصدارة.
محبوب
اربط HeyGen كموصل شخصي لبناء تطبيقات تُطلق إنشاء فيديوهات أفاتار كميزة أصلية في المنتج.
إنشاء
أنشئ أتمتة متقدّمة متعددة الخطوات في Make باستخدام منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
Manus
أضف HeyGen كأداة قابلة للاستدعاء عبر MCP في Manus لبدء إنشاء الفيديو كخطوة ضمن أي سير عمل مستقل.
Microsoft Copilot
اربط HeyGen بـ Copilot Studio لتمكين الوكلاء على مستوى المؤسسة من إنشاء مقاطع فيديو تدريبية واتصالية تلقائياً عبر M365.
Mindstamp
أضف عناصر تفاعلية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك مثل الأزرار والاختبارات والمزيد لزيادة تفاعل المتعلمين مع كل مشاهدة.
n8n
اربط HeyGen بأكثر من 1,000 تطبيق وخدمة عبر منصة الأتمتة n8n لإنشاء سير عمل قوية للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة.
Notion
يقرأ الوكيل صفحة أو قاعدة بيانات في Notion، يمرّر المحتوى إلى HeyGen، وينشئ ملخص فيديو يرويه أفاتار.
NVIDIA NemoClaw
انشر HeyGen مع NemoClaw لإنشاء فيديوهات آمنة مع تحكم كامل بالخصوصية، مدعومة بعوامل ذكاء اصطناعي مستقلة تعمل على حوسبة محلية.
OpenClaw
سجّل HeyGen كمهارة على ClawHub حتى يتمكن أي وكيل OpenClaw من استدعاء HeyGen OpenClaw API لإنشاء مقاطع فيديو.
Pabbly
اربط HeyGen بأكثر من 2,000 أداة لأتمتة سير عمل الفيديو وزيادة الإنتاجية من خلال نقل بيانات سلس.
بشكل مباشر
أدرج مقاطع فيديو HeyGen تلقائياً في قوالب After Effects لإنشاء فيديوهات ديناميكية مع أفاتارات.
PostHog
يقرأ الوكيل بيانات تحليلات المنتج أو بيانات ميّزات الإطلاق من PostHog، يمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو رؤى يقدّمه أفاتار بصوت سردي.
Repurpose.io
حوّل فيديو HeyGen الخاص بك إلى منشور وشاركه تلقائياً في كل مكان لتوزيع المحتوى بسهولة تامة.
Salesforce
يقوم الوكيل بسحب بيانات جهة الاتصال أو الفرصة من Salesforce، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تواصل شخصي مخصص.
Slack
الوكيل يقرأ سلسلة محادثات في Slack، يمرّر السياق إلى HeyGen، ينشئ تحديث فيديو، ثم ينشره مرة أخرى في القناة.
Snowflake
يستعلم الوكيل عن البيانات من Snowflake، يمرّر النتائج إلى HeyGen، وينشئ فيديو ملخصًا يرويه أفاتار لأصحاب المصلحة.
Stripe
يقوم الوكيل بسحب بيانات الدفعات أو الإيرادات من Stripe، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو للفوترة أو لإنجاز مرحلة محددة.
فائق السرعة
انشر HeyGen كوكيل شريك في Superhuman Go Agent Store لإنشاء وإرسال مقاطع فيديو أفاتار من أكثر من 1M تطبيق.
Tolstoy
ضمّن مقاطع فيديو HeyGen في المواقع الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية SMS لزيادة المشاهدات وجذب الزيارات عبر مختلف القنوات.
Trupeer
أضف لمسة بشرية إلى تسجيلات الشاشة، وحوّل النص إلى فيديو فورًا باستخدام أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي.
Vercel
يستعلم الوكيل من Vercel عن بيانات نشر الإصدارات، يمرّرها إلى HeyGen، ويُنشئ تلقائياً فيديو إعلان عن الإصدار.
عبر Socket
قم بأتمتة العمليات عبر الأدوات باستخدام منصة viaSocket بدون برمجة لإنشاء سير عمل للفيديو دون الحاجة إلى دعم هندسي.
Vimeo
زامن مقاطع فيديو HeyGen الخاصة بك مباشرة مع مجلدات Vimeo المعيّنة، مع خيار تفعيل المزامنة التلقائية.
Zapier
اربط HeyGen بأكثر من 8,000 تطبيق. فعّل إنشاء الفيديو من أي حدث في سير عملك.
Zoom
استخدم أفاتارات تفاعلية في اجتماعات Zoom تفكّر وتستجيب مثلك في الوقت الفعلي.
هل أنت مهتم بالتكامل مع HeyGen؟
تواصل معنا لاستكشاف تكاملات API وMCP، والحلول المخصّصة، وفرص الشراكة مع HeyGen لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي وتقديمه على نطاق واسع.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي الطرق المختلفة للتكامل مع HeyGen؟
HeyGen توفر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude دون الحاجة لإدارة واجهات API، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.
كيف تعمل المصادقة في كل مسار من مسارات التكامل؟
يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يقدّم المستخدمون التفويض عبر شاشة موافقة دون الحاجة إلى مفاتيح API. كل من Skills وDirect API يستخدمان مفتاح API يتم تمريره عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك.
هل أحتاج إلى مفتاح API؟
لا. يستخدم Remote MCP مصادقة OAuth المرتبطة بحساب HeyGen الخاص بك (خطة الويب)، ولا تحتاج إلى مفتاح API.
هل استخدام MCP في HeyGen يتطلّب تكلفة إضافية؟
لا. يعتمد إنشاء الفيديو على الرصيد المميز المضمَّن في باقة HeyGen الحالية الخاصة بك. لا توجد رسوم API منفصلة أو فواتير إضافية.
ما هي خطط HeyGen التي تدعم MCP؟
ميزة MCP متاحة في جميع باقات HeyGen. للاستخدام المكثّف، يُنصح بالترقية إلى باقة Creator أو أعلى.
هل يمكنني استخدام الأفاتارات والأصوات المخصّصة الخاصة بي؟
نعم. أي أفاتار أو صوت متاح في حسابك على HeyGen، بما في ذلك الأصول المخصّصة التي أنشأتها، يكون متاحاً من خلال HeyGen MCP.
ما الفرق بين هذا و HeyGen API؟
واجهة HeyGen API توفر لك نقاط REST مباشرة للتحكم البرمجي. تغلّف Remote MCP هذه الإمكانات بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدامها بشكل حواري من دون أن تكتب أي كود تكامل.
