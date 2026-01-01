التكاملات

ربط HeyGen بواجهات API وعملاء MCP

سواء كنت تعمل على أتمتة المهام، أو تمكين الوكلاء، أو تطوير حلول مخصصة، فإن كل شيء يتكامل معًا لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي وتقديمه على نطاق واسع.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
أربع طرق لدمج HeyGen

تكاملات مباشرة

وصّل HeyGen بأدواتك مباشرة. لا حاجة إلى كتابة أي كود، ما عليك سوى النقر والتوثيق.

منصات الوكلاء

دع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك ينشئ مقاطع فيديو HeyGen تلقائياً، عند الطلب أو كجزء من سير العمل.

يعمل ضمن سير عمل الذكاء الاصطناعي

أدواتك الحالية تغذي البيانات إلى HeyGen داخل وكيل يعمل بالذكاء الاصطناعي. لا حاجة لأي إعداد، فقط حمّلها معًا.

أنشئ باستخدام HeyGen

وصول برمجي كامل للمطورين الذين يبنون على HeyGen API وMCP server وSkills.

اعرف المزيد
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

حوّل الصور والتصاميم المذهلة إلى سرديات فيديو ديناميكية داخل Adobe Express.

اعرف المزيد
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقوم الوكيل بسحب السجلات من قاعدة Airtable، ويمرّر البيانات إلى HeyGen، وينشئ فيديو شخصياً.

اطلع على كيفية عمله
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بسحب بيانات العملاء المحتملين المُثرية من Apollo، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديو تواصل شخصي على نطاق واسع.

اطلع على كيفية عمله
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل معالم المشروع وتحديثات المهام من Asana، يمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديو لتحديث حالة المشروع.

اطلع على كيفية عمله
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل تذاكر Jira أو صفحات Confluence، يستخرج المحتوى، ثم ينشئ تحديث فيديو يرويه أفاتار عبر HeyGen.

اطلع على كيفية عمله
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

حوّل المهام المتكررة إلى وكلاء بالذكاء الاصطناعي لأتمتة سير عمل الفيديو في HeyGen. لا حاجة إلى أي برمجة.

اعرف المزيد
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

حوّل تصاميم Canva الثابتة إلى مقاطع فيديو أفاتار مدعومة بالذكاء الاصطناعي دون أن تغادر Canva.

اعرف المزيد
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

أنشئ نص فيديو في ChatGPT وحوّله فوراً إلى فيديو مكتمل باستخدام HeyGen.

اعرف المزيد
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

أضف HeyGen كأداة أصلية في Claude. أنشئ فيديوهات أفاتار من أي محادثة أو سير عمل قائم على الوكلاء.

اعرف المزيد
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

قم بأتمتة إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للمبيعات والتسويق على نطاق واسع انطلاقًا من تسلسلات Clay.

اعرف المزيد
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

أنشئ مقاطع فيديو تجريبية، وجولات إرشادية، وسردًا للوثائق داخل بيئة البرمجة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

اطلع على كيفية عمله
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يسحب الوكيل بيانات الحملات أو مسارات العملاء من Customer.io، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ مقاطع فيديو مخصّصة على نطاق واسع.

اطلع على كيفية عمله
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

يقرأ الوكيل الإطارات أو محتوى النموذج الأولي من Figma، يمرّره إلى HeyGen، وينتج فيديو لعرض التصميم يقدّمه أفاتار بالصوت والصورة.

اطلع على كيفية عمله
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

حوّل الأدلة الإرشادية خطوة بخطوة إلى فيديوهات تدريب وتأهيل بالذكاء الاصطناعي تلقائياً.

اعرف المزيد
جاما logo

جاما

MCP
AI Workflows
Design

الوكيل يقرأ عرض Gamma، يستخرج محتواه، يرسله إلى HeyGen Video Agent، وينشئ فيديو يقدّمه أفاتار بالتعليق الصوتي.

اطلع على كيفية عمله
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقوم الوكيل بجلب ملخصات طلبات السحب أو ملاحظات الإصدارات من GitHub، ويمرّرها إلى HeyGen، وينتج سجل تغييرات بالفيديو قابل للمشاركة.

اطلع على كيفية عمله
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل المستندات أو محتوى الشرائح من Google Drive، يمرّره إلى HeyGen، وينشئ نسخة فيديو يرويها أفاتار.

اطلع على كيفية عمله
جرانولا logo

جرانولا

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بجلب ملاحظات الاجتماعات من Granola، ويمرّرها إلى HeyGen، وينشئ ملخصات أو مراجعات فيديو مخصصة.

اعرف المزيد
هيكسَس logo

هيكسَس

API
Direct Integrations
Design & Content

أضف أفاتارات إلى العروض التوضيحية والأدلة باستخدام Hexus AI لجعل محتوى المنتج أكثر تفاعلية وقابلاً للتوسّع.

اتصل
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

يقوم الوكيل بجلب الملخصات أو محتوى المساعدة من Intercom، ويمرّره إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو مخصصاً.

اطلع على كيفية عمله
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

أنشئ وأرسل مقاطع فيديو مخصصة بالذكاء الاصطناعي مباشرة داخل سير العمل وحملات البريد الإلكتروني في HubSpot.

اعرف المزيد
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يستعلم الوكيل من Linear عن سجل السبرينت أو التغييرات، يمرّرها إلى HeyGen، وينشئ فيديو تحديث لأصحاب المصلحة لتلك الإصدارة.

اطلع على كيفية عمله
محبوب logo

محبوب

MCP
OAuth
Agent Platforms

اربط HeyGen كموصل شخصي لبناء تطبيقات تُطلق إنشاء فيديوهات أفاتار كميزة أصلية في المنتج.

اطلع على كيفية عمله
إنشاء logo

إنشاء

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

أنشئ أتمتة متقدّمة متعددة الخطوات في Make باستخدام منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

اعرف المزيد
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

أضف HeyGen كأداة قابلة للاستدعاء عبر MCP في Manus لبدء إنشاء الفيديو كخطوة ضمن أي سير عمل مستقل.

اعرف المزيد
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

اربط HeyGen بـ Copilot Studio لتمكين الوكلاء على مستوى المؤسسة من إنشاء مقاطع فيديو تدريبية واتصالية تلقائياً عبر M365.

اطّلع على كيفية عمله
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

أضف عناصر تفاعلية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك مثل الأزرار والاختبارات والمزيد لزيادة تفاعل المتعلمين مع كل مشاهدة.

اتصل
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

اربط HeyGen بأكثر من 1,000 تطبيق وخدمة عبر منصة الأتمتة n8n لإنشاء سير عمل قوية للفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة.

اعرف المزيد
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

يقرأ الوكيل صفحة أو قاعدة بيانات في Notion، يمرّر المحتوى إلى HeyGen، وينشئ ملخص فيديو يرويه أفاتار.

اطلع على كيفية عمله
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

انشر HeyGen مع NemoClaw لإنشاء فيديوهات آمنة مع تحكم كامل بالخصوصية، مدعومة بعوامل ذكاء اصطناعي مستقلة تعمل على حوسبة محلية.

اطلع على كيفية عمله
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

سجّل HeyGen كمهارة على ClawHub حتى يتمكن أي وكيل OpenClaw من استدعاء HeyGen OpenClaw API لإنشاء مقاطع فيديو.

اتصل
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

اربط HeyGen بأكثر من 2,000 أداة لأتمتة سير عمل الفيديو وزيادة الإنتاجية من خلال نقل بيانات سلس.

اتصل
بشكل مباشر logo

بشكل مباشر

API
Direct Integrations
Design & Content

أدرج مقاطع فيديو HeyGen تلقائياً في قوالب After Effects لإنشاء فيديوهات ديناميكية مع أفاتارات.

اتصل
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يقرأ الوكيل بيانات تحليلات المنتج أو بيانات ميّزات الإطلاق من PostHog، يمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو رؤى يقدّمه أفاتار بصوت سردي.

اطلع على كيفية عمله
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

حوّل فيديو HeyGen الخاص بك إلى منشور وشاركه تلقائياً في كل مكان لتوزيع المحتوى بسهولة تامة.

اتصل
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

يقوم الوكيل بسحب بيانات جهة الاتصال أو الفرصة من Salesforce، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو تواصل شخصي مخصص.

اطلع على كيفية عمله
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

الوكيل يقرأ سلسلة محادثات في Slack، يمرّر السياق إلى HeyGen، ينشئ تحديث فيديو، ثم ينشره مرة أخرى في القناة.

اعرف المزيد
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يستعلم الوكيل عن البيانات من Snowflake، يمرّر النتائج إلى HeyGen، وينشئ فيديو ملخصًا يرويه أفاتار لأصحاب المصلحة.

اطلع على كيفية عمله
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

يقوم الوكيل بسحب بيانات الدفعات أو الإيرادات من Stripe، ويمرّرها إلى HeyGen، ثم ينشئ فيديو للفوترة أو لإنجاز مرحلة محددة.

اطلع على كيفية عمله
فائق السرعة logo

فائق السرعة

MCP
OAuth
Agent Platforms

انشر HeyGen كوكيل شريك في Superhuman Go Agent Store لإنشاء وإرسال مقاطع فيديو أفاتار من أكثر من 1M تطبيق.

اعرف المزيد
Tolstoy logo

Tolstoy

API
Direct Integrations
Distribution

ضمّن مقاطع فيديو HeyGen في المواقع الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية SMS لزيادة المشاهدات وجذب الزيارات عبر مختلف القنوات.

اتصل
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

أضف لمسة بشرية إلى تسجيلات الشاشة، وحوّل النص إلى فيديو فورًا باستخدام أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي.

اعرف المزيد
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

يستعلم الوكيل من Vercel عن بيانات نشر الإصدارات، يمرّرها إلى HeyGen، ويُنشئ تلقائياً فيديو إعلان عن الإصدار.

اطلع على كيفية عمله
عبر Socket logo

عبر Socket

API
Direct Integrations
Automation

قم بأتمتة العمليات عبر الأدوات باستخدام منصة viaSocket بدون برمجة لإنشاء سير عمل للفيديو دون الحاجة إلى دعم هندسي.

اتصل
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

زامن مقاطع فيديو HeyGen الخاصة بك مباشرة مع مجلدات Vimeo المعيّنة، مع خيار تفعيل المزامنة التلقائية.

اتصل
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

اربط HeyGen بأكثر من 8,000 تطبيق. فعّل إنشاء الفيديو من أي حدث في سير عملك.

اعرف المزيد
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

استخدم أفاتارات تفاعلية في اجتماعات Zoom تفكّر وتستجيب مثلك في الوقت الفعلي.

اتصل

هل أنت مهتم بالتكامل مع HeyGen؟

تواصل معنا لاستكشاف تكاملات API وMCP، والحلول المخصّصة، وفرص الشراكة مع HeyGen لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي وتقديمه على نطاق واسع.

تواصل معنا

لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما هي الطرق المختلفة للتكامل مع HeyGen؟

HeyGen توفر ثلاث طرق للتكامل: MCP للاتصال بمساعدي الذكاء الاصطناعي مثل Claude دون الحاجة لإدارة واجهات API، وSkills لتوسيع قدرات وكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي مثل Claude Code وCursor، وDirect API للتحكم البرمجي الكامل في إنشاء الفيديو.

كيف تعمل المصادقة في كل مسار من مسارات التكامل؟

يستخدم MCP بروتوكول OAuth، حيث يقدّم المستخدمون التفويض عبر شاشة موافقة دون الحاجة إلى مفاتيح API. كل من Skills وDirect API يستخدمان مفتاح API يتم تمريره عبر ترويسة X-Api-Key، ويتم إنشاؤه من المسار Settings → API في لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك.

هل أحتاج إلى مفتاح API؟

لا. يستخدم Remote MCP مصادقة OAuth المرتبطة بحساب HeyGen الخاص بك (خطة الويب)، ولا تحتاج إلى مفتاح API.

هل استخدام MCP في HeyGen يتطلّب تكلفة إضافية؟

لا. يعتمد إنشاء الفيديو على الرصيد المميز المضمَّن في باقة HeyGen الحالية الخاصة بك. لا توجد رسوم API منفصلة أو فواتير إضافية.

ما هي خطط HeyGen التي تدعم MCP؟

ميزة MCP متاحة في جميع باقات HeyGen. للاستخدام المكثّف، يُنصح بالترقية إلى باقة Creator أو أعلى.

هل يمكنني استخدام الأفاتارات والأصوات المخصّصة الخاصة بي؟

نعم. أي أفاتار أو صوت متاح في حسابك على HeyGen، بما في ذلك الأصول المخصّصة التي أنشأتها، يكون متاحاً من خلال HeyGen MCP.

ما الفرق بين هذا و HeyGen API؟

واجهة HeyGen API توفر لك نقاط REST مباشرة للتحكم البرمجي. تغلّف Remote MCP هذه الإمكانات بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدامها بشكل حواري من دون أن تكتب أي كود تكامل.

