منذ عام 1921، Komatsu غيّرت عالمنا المادي بصفتها شركة عالمية رائدة في تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، حيث توفر المعدات لقطاعات البناء والتعدين وصناعة الغابات. وبجذور تمتد لأكثر من قرن إلى شركة Komatsu Iron Works في الريف الياباني، نمت Komatsu لتصبح شركة عالمية تضم أكثر من 65,000 موظف وشبكة قوية من 211 موزعًا في 151 دولة.
لقد تميّزت مسيرة Komatsu بالتزام عميق بالشراكة والابتكار، وهما ما يرونه عنصرين أساسيين لمواجهة التحديات المتنوعة في عصرنا. واليوم، يستفيدون من تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتعزيز التواصل بين فرقهم المتنوعة حول العالم وتقوية تقليدهم الراسخ في التعاون.
التحديات في إيجاد صيغة جذابة تضمن نقل المعرفة
تعمل شركة Komatsu في قطاع التصنيع، وتقدّم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الحفارات، واللوادر ذات العجلات، والجرافات، وشاحنات التفريغ، مع الإشراف على انتقالها من المصنع إلى الموزّع ثم إلى العميل النهائي. ولضمان تنفيذ هذه العملية بكفاءة، من الضروري أن يمتلك شبكة موزّعي Komatsu، الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء النهائيين، معرفة متعمقة بالمنتجات والحلول والخدمات المقدَّمة. وبناءً على ذلك، يُعد توفير تدريب شامل لشبكة الموزّعين حول مزايا الآلات وتشغيلها ومواصفاتها الفنية أمرًا أساسيًا.
ولهذا الغرض، جرّبت فرق التعلم والتطوير (L&D) عدة أساليب لإنشاء محتوى تدريبي جذاب، بدءًا من شرائح PowerPoint مع تعليق صوتي آلي وصولًا إلى الاستعانة بشركات وسائط متعددة خارجية. وقد كان لكل حل مجموعة من القيود الخاصة به، فضلًا عن ارتفاع التكاليف والحاجة إلى استثمار كبير في الوقت.
«كنا في مرحلة نحتاج فيها إلى معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعدنا في مقاطع الفيديو التدريبية»، تقول سارة مونسترز، مديرة مجموعة التدريب والتطوير والفعاليات في شركة Komatsu Europe International N.V. بعد اكتشافها لتقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen من خلال استخدام أحد المؤثرين البلجيكيين لميزة ترجمة الفيديو، أدركت سارة فورًا كيف يمكنهم توظيف هذه الابتكار ضمن عملياتهم.
تانيا بوغوتشاروفا، أخصائية تصميم تعليمي في شركة Komatsu Europe، تستخدم HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية جذابة ومحتوى تدريبي تقني على المنتجات. كما تقوم بوضع الإرشادات وتعمل كمسؤولة إدارية عليا للمطورين الآخرين من مختلف كيانات Komatsu حول العالم. يتيح لهم المنصّة تحويل المحتوى القائم الذي يقدّمه خبراء الموضوع إلى مقاطع فيديو مؤثرة تتضمن أفاتارات مخصّصة تحمل هوية Komatsu، محققة التوازن المثالي بين التفاصيل التقنية والأسلوب الجذّاب في العرض.
توضح تانجا: "لقد تلقّينا تعليقات إيجابية جدًا من المتعلمين. فهم يجدون المحتوى سهل المتابعة بفضل الشرح القصير والموجز الذي يقدمه الأفاتار المتحرك. لقد انتقلنا من مقاطع فيديو تعليمية بسيطة إلى مقاطع أكثر احترافية بأفاتارات واقعية جدًا وتعليقات صوتية، مع تجنّب التكاليف العالية لتصوير الفيديو."
تشير تانجا أيضًا إلى تأثير إيجابي على المدربين: "نحن نشعر بالحماس ليس من المتعلمين فقط، بل من المدربين أيضًا؛ فهم أصبحوا أكثر تحفيزًا لإنشاء محتوى تدريبي بفضل HeyGen. بشكل عام، يُعد هذا خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير موادنا."
توسيع منهج التدريب متعدد اللغات مع الحفاظ على الاتساق
إيجاد طريقة ميسورة لإنشاء محتوى فيديو تدريبي جذاب هو الخطوة الأولى، أما التحدي التالي فيكمن في توسيع نطاق المنهج بكفاءة عبر لغات متعددة لتلبية الاحتياجات المتنوعة.
كانت ميزة الترجمة في HeyGen الأداة المناسبة التي احتاجتها Komatsu لتحويل محتواها إلى لغات مختلفة. تعمل ميزة إنشاء النصوص في المنصة على إنشاء مسودات أولية قابلة للاستخدام انطلاقًا من عناوين مواقع الويب (URLs).
«في أوروبا، نقدّم عادةً محتوى التدريب بأربع لغات: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية. نعدّ في العادة المحتوى الأصلي أولًا باللغة الإنجليزية، وبفضل ميزة الترجمة من HeyGen يمكننا تقديم نسخ مترجمة ببضع نقرات فقط. إنها قيمة مضافة كبيرة بالنسبة لنا»، تشاركنا تانجا. العملية الجديدة أكثر كفاءة من حيث الوقت والميزانية، وتمكّن الفريق من استخدام مادة مصدر واحدة بكفاءة.
استلهامًا من التطور الجديد الذي قدّمته Komatsu Europe، تبنّت كيانات Komatsu الأخرى حول العالم هذا النهج وطبّقت قدرات HeyGen بشكل استراتيجي في خطة تطوير مواد التدريب الخاصة بها.
تقول تانجا: "ميزة الترجمة تمنحنا مزيدًا من الفوائد على مستوى عالمي. فعلى سبيل المثال، لدينا برنامج تدريب بعنوان ‘Understanding Human Rights Training’ مصمم لجميع الموظفين في جميع كيانات Komatsu، وقد تمت ترجمة هذا التدريب إلى 14 لغة بسهولة وبشكل متسق، بفضل HeyGen."
اليوم، يتم ترجمة مواد التدريب لدى Komatsu وكتابة نصوصها وتحريكها باستخدام HeyGen وأفاتار Komatsu Studio في جميع أنحاء العالم. وبفضل أدوات العلامة التجارية من HeyGen، يتم ضمان أسلوب متسق عبر بلدان وثقافات متعددة.
«إن حقيقة أن جميع مقاطع الفيديو التدريبية يرويها أفاتار واحد فقط بأسلوب موحّد تعزّز أيضًا الوعي بالعلامة التجارية. إن الاستخدام المتّسق لأفاتار Komatsu Studio واعتماد أسلوب بصري موحّد عبر مقاطع الفيديو التدريبية يخلق حضورًا مميزًا للعلامة التجارية على مستوى العالم.»
- تانجا بوجوتشاروفا، أخصائية تصميم تعليمي
تحسّن كبير في تفاعل المتعلمين وإمكانات واسعة للاستكشاف
النتائج تتحدث عن نفسها. في شركة Komatsu، تلاحظ فرق التدريب أن 80-90% من المشاهدين يكملون الآن مشاهدة الفيديو بالكامل، في حين أن المشاهدين سابقًا كانوا غالبًا يتوقفون عن المشاهدة بعد عشر دقائق. إضافة إلى ذلك، تحسّنت نتائج الاختبارات، مما يبيّن أن الموظفين يحتفظون بالمحتوى بشكل أكثر فعالية.
تقول سارة: "من خلال جعل نقل المعرفة أكثر جاذبية وسهولة عبر اللغات، كان HeyGen عاملًا أساسيًا في تمكين شبكتنا العالمية، مما أسهم في نهاية المطاف في تعزيز وعد علامتنا التجارية – خلق القيمة معًا – مع عملائنا وشركائنا وزملائنا حول العالم."
“وعلى المدى القادم، نخطط لتوسيع استخدام HeyGen. فعلى سبيل المثال، جرّب فريق التسويق استخدامها بالفعل في مبادرات مثل فيديو ترحيبي لمعرض إنشائي كبير. وبالتعاون معهم، نستكشف أيضًا إمكانات إنشاء مقاطع فيديو تعريفية قصيرة لموقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. مع HeyGen، الاحتمالات واسعة، ونواصل استكشافها في مختلف أقسام Komatsu”، تختتم سارة حديثها.