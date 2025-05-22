منذ عام 1921، Komatsu غيّرت عالمنا المادي بصفتها شركة عالمية رائدة في تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، حيث توفر المعدات لقطاعات البناء والتعدين وصناعة الغابات. وبجذور تمتد لأكثر من قرن إلى شركة Komatsu Iron Works في الريف الياباني، نمت Komatsu لتصبح شركة عالمية تضم أكثر من 65,000 موظف وشبكة قوية من 211 موزعًا في 151 دولة.

لقد تميّزت مسيرة Komatsu بالتزام عميق بالشراكة والابتكار، وهما ما يرونه عنصرين أساسيين لمواجهة التحديات المتنوعة في عصرنا. واليوم، يستفيدون من تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتعزيز التواصل بين فرقهم المتنوعة حول العالم وتقوية تقليدهم الراسخ في التعاون.

التحديات في إيجاد صيغة جذابة تضمن نقل المعرفة

تعمل شركة Komatsu في قطاع التصنيع، وتقدّم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الحفارات، واللوادر ذات العجلات، والجرافات، وشاحنات التفريغ، مع الإشراف على انتقالها من المصنع إلى الموزّع ثم إلى العميل النهائي. ولضمان تنفيذ هذه العملية بكفاءة، من الضروري أن يمتلك شبكة موزّعي Komatsu، الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء النهائيين، معرفة متعمقة بالمنتجات والحلول والخدمات المقدَّمة. وبناءً على ذلك، يُعد توفير تدريب شامل لشبكة الموزّعين حول مزايا الآلات وتشغيلها ومواصفاتها الفنية أمرًا أساسيًا.

ولهذا الغرض، جرّبت فرق التعلم والتطوير (L&D) عدة أساليب لإنشاء محتوى تدريبي جذاب، بدءًا من شرائح PowerPoint مع تعليق صوتي آلي وصولًا إلى الاستعانة بشركات وسائط متعددة خارجية. وقد كان لكل حل مجموعة من القيود الخاصة به، فضلًا عن ارتفاع التكاليف والحاجة إلى استثمار كبير في الوقت.

«كنا في مرحلة نحتاج فيها إلى معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعدنا في مقاطع الفيديو التدريبية»، تقول سارة مونسترز، مديرة مجموعة التدريب والتطوير والفعاليات في شركة Komatsu Europe International N.V. بعد اكتشافها لتقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen من خلال استخدام أحد المؤثرين البلجيكيين لميزة ترجمة الفيديو، أدركت سارة فورًا كيف يمكنهم توظيف هذه الابتكار ضمن عملياتهم.

تانيا بوغوتشاروفا، أخصائية تصميم تعليمي في شركة Komatsu Europe، تستخدم HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية جذابة ومحتوى تدريبي تقني على المنتجات. كما تقوم بوضع الإرشادات وتعمل كمسؤولة إدارية عليا للمطورين الآخرين من مختلف كيانات Komatsu حول العالم. يتيح لهم المنصّة تحويل المحتوى القائم الذي يقدّمه خبراء الموضوع إلى مقاطع فيديو مؤثرة تتضمن أفاتارات مخصّصة تحمل هوية Komatsu، محققة التوازن المثالي بين التفاصيل التقنية والأسلوب الجذّاب في العرض.