أنشئ فوراً مقاطع فيديو للمنتجات لتثقيف جمهورك

بسّط الأفكار المعقّدة وعزّز تفاعل العملاء مع HeyGen. سواء كنت تطلق منتجاً جديداً أو ترشد المستخدمين عبر سير عمل معيّن، تساعدك HeyGen على إنشاء فيديوهات شرح احترافية ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية خلال دقائق، من دون الحاجة إلى فريق إنتاج أو تحرير معقّد.

1,000 تقييم
الفوائد والقيمة

اشرح الميزات المعقدة من خلال مقاطع فيديو منتج جذابة

Create product videos without the bottlenecks

Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.

Elevate your how-to guides with engaging visual templates

Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.

Iterate, scale, and translate videos faster than ever before

Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.

اكتشف كيف تثقّف فرق التسويق المستخدمين

Tomorrow.io

Learn how Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation.

Pyne

Discover how Pyne achieve 4x faster time-to-value and 2.3x more conversions.

«نحن نخدم العديد من وحدات الأعمال المختلفة. نحتاج إلى أن نبرز كما تفعل أي فرق تسويق. ولكن أيضًا، وبالنظر إلى حجمنا، علينا أن نكون عمليين إلى حد كبير. لهذا السبب اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي بقوة وتبنّيناه بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بشكل سلبي»

Kelly Peters

نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io

كيفية إنشاء فيديوهات للمنتجات باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen واستعد لإنشاء مقاطع فيديو منتجات احترافية عالية الجودة خلال دقائق من خلال تعلّم كيفية إنشاء فيديو تعريفي عن المنتج.

  1. اعثر على قالب فيديو المنتج المثالي أو ابدأ من الصفر
  1. سجّل شاشتك باستخدام إضافة HeyGen لمتصفح Chrome
  1. أضف نصاً صوتياً وأفاتار إلى فيديو منتجك
  1. خصّص فيديو منتجك
  1. أطلق إبداعك باستخدام مزيد من عناصر التصميم
  1. قدّم فيديو منتجك

الأسئلة الشائعة

ما هي HeyGen، وكيف يمكن أن تساعد في فيديوهات شرح المنتجات؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنتاج فيديوهات احترافية قابلة للتخصيص باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي. تعمل على تبسيط عملية إنشاء فيديوهات شرح المنتجات من خلال تمكينك من إعداد محتوى جذاب وغني بالمعلومات دون الحاجة إلى فريق إنتاج متكامل.

كيف تختلف مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجات HeyGen عن مقاطع الفيديو التقليدية؟

تستخدم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، مما يلغي الحاجة إلى ممثلين مباشرين أو معدات معقدة أو دورات إنتاج طويلة. تتيح المنصة إنشاء الفيديوهات بسرعة، وتحديثها بسهولة، ومواءمتها محلياً للجمهور العالمي.

هل يمكنني تخصيص الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجي؟

نعم! يتيح لك HeyGen تخصيص الأفاتارات لتعكس هوية علامتك التجارية. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات، وضبط مظهرها، وكتابة حواراتها بما يتوافق مع رسائلك التسويقية.

هل تعد مقاطع فيديو منتجات HeyGen مناسبة للجمهور متعدّد اللغات؟

بالتأكيد. يدعم HeyGen عدة لغات، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات شرح تلبي احتياجات أسواق متنوعة. يمكنك تقديم محتوى محلياً مع تعليق صوتي عالي الجودة باللغة التي تختارها.

كيف يمكنني تحديث فيديو المنتج إذا تغيّر منتجي؟

تحديث الفيديوهات باستخدام HeyGen سريع وبسيط. ما عليك سوى تعديل النص أو العناصر البصرية على المنصة، وسيكون الفيديو المحدَّث جاهزاً خلال دقائق.

هل يمكن استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بمنتج HeyGen عبر منصات متعددة؟

نعم، يمكن استخدام فيديوهات منتج HeyGen بمرونة، ويمكن تحسينها للاستخدام على المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، أو منصات التدريب الداخلية.

كم يستغرق إنشاء فيديو تعريفي بالمنتج باستخدام HeyGen؟

باستخدام HeyGen، يمكنك إنشاء فيديو منتج احترافي الجودة خلال بضع ساعات فقط، وذلك بحسب مدى تعقيد النص واحتياجاتك البصرية.

هل أحتاج إلى أي مهارات إنتاج لإنشاء فيديو منتج باستخدام HeyGen؟

أبدًا. واجهة HeyGen سهلة الاستخدام ومصممة للمسوقين والمعلمين والشركات التي لا تمتلك خبرة تقنية. يوجّهك النظام خطوة بخطوة خلال عملية إنشاء الفيديو.

ما هي القطاعات التي تستفيد أكثر من فيديوهات المنتجات التي تقدمها HeyGen؟

HeyGen مثالي لقطاعات مثل SaaS، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها — أي مجال تكون فيه وضوح التواصل حول المنتج وتفاعل العملاء من الأولويات.

كيف أبدأ باستخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات لشرح المنتجات؟

البدء سهل للغاية! سجّل في HeyGen، واستكشف أدوات إنشاء الفيديو، وابدأ في إعداد أول فيديو لمنتجك مدعوم بالذكاء الاصطناعي اليوم.

