بسّط الأفكار المعقّدة وعزّز تفاعل العملاء مع HeyGen. سواء كنت تطلق منتجاً جديداً أو ترشد المستخدمين عبر سير عمل معيّن، تساعدك HeyGen على إنشاء فيديوهات شرح احترافية ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية خلال دقائق، من دون الحاجة إلى فريق إنتاج أو تحرير معقّد.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
«نحن نخدم العديد من وحدات الأعمال المختلفة. نحتاج إلى أن نبرز كما تفعل أي فرق تسويق. ولكن أيضًا، وبالنظر إلى حجمنا، علينا أن نكون عمليين إلى حد كبير. لهذا السبب اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي بقوة وتبنّيناه بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بشكل سلبي»
Kelly Peters
نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io
كيفية إنشاء فيديوهات للمنتجات باستخدام HeyGen
سجّل الدخول إلى HeyGen واستعد لإنشاء مقاطع فيديو منتجات احترافية عالية الجودة خلال دقائق من خلال تعلّم كيفية إنشاء فيديو تعريفي عن المنتج.
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنتاج فيديوهات احترافية قابلة للتخصيص باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي. تعمل على تبسيط عملية إنشاء فيديوهات شرح المنتجات من خلال تمكينك من إعداد محتوى جذاب وغني بالمعلومات دون الحاجة إلى فريق إنتاج متكامل.
تستخدم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، مما يلغي الحاجة إلى ممثلين مباشرين أو معدات معقدة أو دورات إنتاج طويلة. تتيح المنصة إنشاء الفيديوهات بسرعة، وتحديثها بسهولة، ومواءمتها محلياً للجمهور العالمي.
نعم! يتيح لك HeyGen تخصيص الأفاتارات لتعكس هوية علامتك التجارية. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات، وضبط مظهرها، وكتابة حواراتها بما يتوافق مع رسائلك التسويقية.
بالتأكيد. يدعم HeyGen عدة لغات، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات شرح تلبي احتياجات أسواق متنوعة. يمكنك تقديم محتوى محلياً مع تعليق صوتي عالي الجودة باللغة التي تختارها.
تحديث الفيديوهات باستخدام HeyGen سريع وبسيط. ما عليك سوى تعديل النص أو العناصر البصرية على المنصة، وسيكون الفيديو المحدَّث جاهزاً خلال دقائق.
نعم، يمكن استخدام فيديوهات منتج HeyGen بمرونة، ويمكن تحسينها للاستخدام على المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، أو منصات التدريب الداخلية.
باستخدام HeyGen، يمكنك إنشاء فيديو منتج احترافي الجودة خلال بضع ساعات فقط، وذلك بحسب مدى تعقيد النص واحتياجاتك البصرية.
أبدًا. واجهة HeyGen سهلة الاستخدام ومصممة للمسوقين والمعلمين والشركات التي لا تمتلك خبرة تقنية. يوجّهك النظام خطوة بخطوة خلال عملية إنشاء الفيديو.
HeyGen مثالي لقطاعات مثل SaaS، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها — أي مجال تكون فيه وضوح التواصل حول المنتج وتفاعل العملاء من الأولويات.
البدء سهل للغاية! سجّل في HeyGen، واستكشف أدوات إنشاء الفيديو، وابدأ في إعداد أول فيديو لمنتجك مدعوم بالذكاء الاصطناعي اليوم.
