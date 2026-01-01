حوّل التواصل إلى تأثير مع فيديو بالذكاء الاصطناعي للمبيعات

يجب أن تتحرك المبيعات بسرعة، لكن إنتاج الفيديو لا يواكب ذلك. مع HeyGen يمكنك تحويل أفكار المبيعات إلى مقاطع فيديو احترافية على الفور، حتى يتمكن فريقك من التركيز على إتمام الصفقات بدلًا من إنشاء المحتوى.

خاص وآمن
|ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي
|SOC 2
|اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
|CCPA
|إطار خصوصية البيانات
|معايير قانون الذكاء الاصطناعي
لماذا HeyGen

لماذا تختار فرق المبيعات HeyGen لإنشاء فيديوهات مخصصة

توقّف عن تكرار نفسك

حوّل عرضك التقديمي الأكثر فعالية إلى فيديو قابل لإعادة الاستخدام يقوده أفاتار باستخدام ميزة تحويل PDF/PPT إلى فيديو من HeyGen، بحيث يتحدث عرضك بالنيابة عنك حتى عندما لا تكون في الغرفة.

أتمتة الرسائل الأعلى أداءً

من خلال إنشاء الفيديوهات المخصّصة المعتمدة على النصوص، يمكنك إنتاج مقدمات مبيعات شخصية، وجولات تعريفية بالمنتج، ورسائل متابعة على الفور، بحيث يتمكن فريقك من توسيع نطاق أفضل رسائله دون أي جهد إضافي.

تأهيل العملاء المحتملين والتفاعل معهم

الأفاتارات التفاعلية تعمل كمندوبين مبيعات رقميين بالذكاء الاصطناعي يتفاعلون مع العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، يجيبون عن أسئلتهم، يوجّهونهم عبر العروض، ويحجزون الاجتماعات في أي وقت من اليوم.

تسريع دورات المبيعات

استخدم تسجيل الشاشة في HeyGen مع طبقة أفاتار لإنشاء شروحات سريعة وواضحة ترشد العملاء المحتملين عبر الميزات المعقدة، مما يوفر الوقت في العروض الحية ويزيد من سرعة إتمام الصفقات.

تحديثات سهلة، وانتشار عالمي

حرّر مقاطع الفيديو بسهولة للحفاظ على عروضك محدّثة والتوسّع إلى أسواق جديدة من خلال الترجمة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مع تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي ومراجعة لغوية متكاملة.

قصص العملاء

لماذا تثق فرق التدريب والتسويق والتعريب في HeyGen

90%

معدل إكمال الفيديو

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

10 أضعاف

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

10-15

عدد اللغات لكل فيديو

80%

خفض في تكاليف الترجمة

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة من الفيديو

حالات الاستخدام المميزة

تميّز في كل صفقة، من أول تواصل حتى الإغلاق

تمكّن HeyGen فرق المبيعات من تخصيص كل مرحلة من رحلة المشتري من خلال محتوى فيديو قابل للتوسّع يعزّز التفاعل ويسرّع وتيرة إتمام الصفقات.

عروض المبيعات

أنشئ عروض مبيعات قابلة للتوسّع وذات تأثير كبير تثقّف المشترين وتدفع الصفقات إلى الأمام قبل حتى أن تنضم إلى المكالمة.

التواصل البيعي

من العروض الخارجية إلى مقدمات ما قبل الاتصال وملخصات ما بعد الاجتماعات، تميّز في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات باستخدام مقاطع فيديو مخصصة لكل عميل.

مندوبو تطوير مبيعات بالذكاء الاصطناعي

الأفاتارات التفاعلية من HeyGen تعمل كمندوب مبيعات افتراضي بالذكاء الاصطناعي للرد على أسئلة العملاء المحتملين، وتأهيل العملاء، وحجز الاجتماعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من المكالمات المتكررة إلى مقاطع فيديو عالية التحويل

قبل HeyGen

تكرار نفس عرض المبيعات في كل مكالمة

عروض ثابتة وتواصل بارد لا ينجح في لفت الانتباه

متابعات متأخرة بسبب إنشاء المحتوى يدويًا

جداول إنتاج الفيديو وترجمته باهظة التكلفة وبطيئة

فرص ضائعة خارج ساعات العمل

رسائل غير متسقة بين مندوبي المبيعات والمناطق المختلفة

بعد HeyGen

حوّل عروض العرض التقديمي إلى فيديوهات قابلة لإعادة الاستخدام يقودها الأفاتار

أرسل رسائل تواصل مخصصة على نطاق واسع باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي

استخدم تسجيلات شاشة يقودها الأفاتار لشرح سريع وواضح خطوة بخطوة

محلّ الفيديوهات فوراً إلى أكثر من 175 لغة ولهجة

قيّم العملاء المحتملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام ممثلي مبيعات بالذكاء الاصطناعي تفاعليين يتواصلون مع

حافظ على رسائلك متجددة من خلال التحرير السهل داخل المنصة

أعلى معايير الثقة
والسلامة

في HeyGen، نؤمن بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية يجب أن تُطوَّر منذ البداية وفق أعلى معايير الأمان والأخلاقيات. يضمن فريق الثقة والأمان المتخصص لدينا حماية بياناتك واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدينا بشكل أخلاقي.

أمان متين

منذ لحظة الرفع الأولي وحتى التسليم النهائي، تتم حماية بياناتك عبر بروتوكولات رائدة على مستوى القطاع.

امتثال معتمد

متوافق تمامًا مع معايير SOC 2 TYPE II وGDPR وCCPA وData Privacy Framework وAI Act.

تحسين مستمر

تتطور ممارساتنا الأمنية بشكل استباقي للتنبؤ بالتهديدات الناشئة والتخفيف من آثارها.

الكتب الإلكترونية

الموارد

أبرز النتائج من تقرير التعلم والتطوير لعام 2025

Pyne يحوّل التجارب إلى اشتراكات مفعّلة وينشّط المستخدمين

تعرض هذه قصة العميل كيف استخدمت Pyne منصة HeyGen لزيادة معدلات إكمال عروض المنتج بمقدار 10 أضعاف وتسريع تفعيل المستخدمين عبر دورة حياة برمجيات B2B SaaS.

زيادة الإيرادات باستخدام مقاطع فيديو لمرحلة أسفل قمع المبيعات (BOFU)

يقدّم هذا الدليل منهجاً عملياً للمسوّقين الذين يسعون لتحويل العملاء المحتملين والاحتفاظ بالعملاء من خلال محتوى فيديو BOFU مستهدف، باستخدام منصة HeyGen لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.

ارتقِ بمستوى مقاطع التسويق والمبيعات

سيتناول هذا الدليل قوة الفيديو المخصص في التسويق وأهم خمسة استخدامات رئيسية تعزّز التفاعل، وتزيد من التحويلات، وتحسّن علاقاتك مع العملاء.

احجز عرض HeyGen توضيحياً لمدة 30 دقيقة

احصل على عرض مخصص عن HeyGen
استمع إلى قصص نجاح العملاء
تعرّف على خيارات التسعير
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما المقصود تحديدًا بفيديو تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

يستخدم فيديو تمكين المبيعات بالذكاء الاصطناعي أدوات HeyGen لفيديوهات المبيعات التي تعتمد على أصوات اصطناعية وأفاتارات شبيهة بالبشر. تساعد هذه الفيديوهات المخصّصة فرق المبيعات على تقديم تواصل جذّاب وقابل للتوسّع لحملات التواصل الأولية، والعروض التوضيحية، والمقترحات، والمتابعات، مما يجعل فيديوهات المبيعات بالذكاء الاصطناعي وسيلة فعّالة للتميّز دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو عمليات إنتاج معقّدة.

كيف يمكن استخدام مقاطع الفيديو البيعية بالذكاء الاصطناعي خلال دورة المبيعات كاملة؟

تعزّز مقاطع الفيديو للمبيعات بالذكاء الاصطناعي كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات: من استكشاف العملاء المحتملين عبر مقاطع فيديو مخصصة، إلى جذب المشترين من خلال العروض التوضيحية، وتسريع إبرام الصفقات عبر مقترحات مصممة خصيصاً، ورعاية العلاقات من خلال حملات تواصل بالفيديو بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى زيادة المبيعات الإضافية بعد إتمام الصفقة. يتيح هذا التواصل المتّسق والقابل للتوسّع لمندوبي المبيعات بناء الثقة، وتعزيز العلاقات، وإغلاق الصفقات بسرعة أكبر من خلال رسائل فيديو مؤثرة تشبه التفاعل البشري على نطاق واسع.

لماذا تُعد HeyGen الخيار الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو مبيعات بمقدّمين يشبهون البشر؟

تجعل HeyGen إنشاء مقاطع فيديو مبيعات بالذكاء الاصطناعي أمرًا بسيطًا بفضل الأفاتارات الأكثر طبيعية، والمضيفين القابلين للتخصيص، والأصوات الاصطناعية. وبالاقتران مع دعم متعدد اللغات، وسرعة في المعالجة، وجودة إخراج بمستوى الاستوديو، تمكّن HeyGen الفرق من إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل البيعي تكون احترافية، وموثوقة، ومتسقة، دون الحاجة إلى معدات تسجيل، أو مهارات مونتاج، أو عمليات إنتاج طويلة.

كيف يخصّص الذكاء الاصطناعي مقاطع الفيديو البيعية لشرائح مختلفة من العملاء المحتملين أو الحسابات؟

تقوم HeyGen بتخصيص مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمبيعات من خلال إدراج حقول ديناميكية مثل الأسماء أو الشركات أو الصناعات في النصوص. يجعل ذلك حملات الفيديو بالذكاء الاصطناعي أكثر تأثيرًا، حيث يتيح إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة على نطاق واسع. يمكن لمندوبي المبيعات تقديم رسائل تبدو وكأنها موجهة لشخص واحد دون إعادة التسجيل، مما يضمن أن يتلقى كل عميل محتمل تواصلًا ذا صلة وجاذبية ومصممًا وفقًا لاحتياجاته وأولوياته.

كيفية إنشاء مقاطع فيديو للتواصل البيعي مع مضيفين افتراضيين قابلين للتخصيص.

لإنشاء فيديوهات مبيعات بالذكاء الاصطناعي، اختر أفاتار HeyGen أو التوأم الرقمي الخاص بك، اكتب النص، خصّصه بالمتغيرات، ثم أنشئ الفيديو فورًا باستخدام الأصوات الاصطناعية. يمكن مشاركة هذه الفيديوهات المخصّصة عبر البريد الإلكتروني أو أنظمة CRM أو LinkedIn، مما يجعل التواصل بالفيديو بالذكاء الاصطناعي احترافيًا ومتسقًا وقابلاً للتوسّع مع الحفاظ على الأصالة وقوة حضور العلامة التجارية.

كيف يساعد HeyGen في تقليل الوقت المستغرق في مكالمات المبيعات؟

نعم. مع HeyGen يمكنك ترجمة مقاطع الفيديو التدريبية فورًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعل برامجك التدريبية قابلة للتوسّع ومتاحة في مختلف المناطق.

ما هو الأفاتار التفاعلي، وكيف يمكنني استخدامه في المبيعات؟

تعمل الأفاتارات التفاعلية كمسؤولي تطوير مبيعات بالذكاء الاصطناعي (AI SDRs)، إذ يمكنها الإجابة عن الأسئلة الشائعة، وإرشاد المشترين خلال منتجك، وتأهيل العملاء المحتملين، وحجز الاجتماعات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكنك تضمينها في موقعك الإلكتروني أو تجربة منتجك لتوسيع نطاق التفاعل في أعلى مسار التحويل.

ما مدى سهولة تحديث الفيديو بعد إنشائه؟

من خلال الاستغناء عن المعدات الباهظة والاستوديوهات وفرق الإنتاج، تساعد HeyGen على خفض التكاليف وتقليل أوقات التنفيذ، مع الاستمرار في تقديم فيديوهات تدريبية احترافية عالية الجودة.

