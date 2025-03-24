أنشئ عروض مبيعات جذابة باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تبيع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يجب ألا تبدو عروض المبيعات عبئًا عليك أو على عملائك المحتملين. وحّد عرضك، وضمن الاتساق بين مندوبي المبيعات، وتفاعل مع العملاء المحتملين من خلال عروض فيديو دائمة الجاهزية. تتيح لك HeyGen إنشاء عروض مبيعات قابلة للتوسّع وذات تأثير عالٍ تثقّف المشترين وتدفع الصفقات إلى الأمام قبل حتى أن تبدأ المكالمة.

الفوائد والقيمة

حقق مبيعات أذكى مع عروض مبيعات دائمة الجاهزية

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

اكتشف كيف توسّع الشركات نطاق عروض المبيعات

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

كيفية إنشاء عروض مبيعات باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

ابدأ في إنشاء عروض مبيعات وفيديوهات توضيحية عالية التأثير خلال دقائق، دون الحاجة إلى فريق إنتاج فيديو أو مهارات تحرير.

  1. اختر قالباً أو ابدأ من الصفر
  1. أضف النص واختر أفاتارًا (أو أنشئ أفاتارك الخاص)
  1. خصّص الفيديو بعلامتك التجارية والعناصر البصرية
  1. ترجم وخصص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة
  1. قدّم الفيديو الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هو HeyGen، وكيف يمكن أن يساعد في عروض المبيعات التقديمية؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تمكّن فرق المبيعات والإيرادات من إنشاء عروض تقديمية وعروض توضيحية للمبيعات جذابة ومتاحة على مدار الساعة في غضون دقائق. بدلاً من تكرار العرض نفسه في كل مكالمة، يمكن لمندوبي المبيعات إرسال عرض تقديمي بالفيديو عالي الجودة مسبقاً، بحيث يكون العملاء المحتملون مطّلعين بالفعل قبل موعد الاجتماع.

كيف يمكن أن يساعدني HeyGen في تحسين عملية المبيعات لدي؟

تساعد HeyGen على توحيد عروض المبيعات وتوسيع نطاقها من خلال تحويل العروض التقديمية والنسخ التجريبية إلى مقاطع فيديو احترافية. يتيح ذلك لفريق المبيعات لديك أن:

  • وفّر الوقتمن خلال أتمتة العروض التقديمية المتكررة
  • ضمان الاتساق عبر جميع الممثلين والمناطق
  • تفاعل مع العملاء المحتملين قبل المكالمة للتركيز على إتمام الصفقة بدلًا من الشرح والتوعية

ما أنواع مقاطع الفيديو المخصّصة للمبيعات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen مثالي لإنشاء:

  • عروض المبيعات – مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل مع العملاء المحتملين الجدد
  • عروض توضيحية للمنتج – شروحات تفاعلية لميزات المنتج وفوائده
  • عروض المتابعة – تلخيص وتعزيز أهم النقاط بعد المكالمة
  • تميّز تنافسي – إظهار سبب تفوّق حلك على المنافسين

كيف يوسّع HeyGen نطاق التواصل المخصص؟

تتيح HeyGen لممثلي المبيعات إنشاء عروض فيديو مخصصة تبدو شخصية، من دون الحاجة إلى إعادة التسجيل في كل مرة. يمكن للممثلين تعديل الرسائل بسرعة، واستبدال العناصر البصرية، أو ترجمة الفيديو إلى لغات مختلفة بما يتوافق مع احتياجات كل عميل محتمل.

هل يمكنكم إضافة الهوية البصرية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بالمبيعات؟

نعم! يتيح لك HeyGen تخصيص مقاطع الفيديو باستخدام ألوان علامتك التجارية وخطوطها وشعاراتها وعناصرها البصرية، بحيث يتوافق كل عرض مبيعات مع هوية شركتك.

كيف يمكنني مشاركة فيديو المبيعات مع العملاء المحتملين؟

يمكن تضمين مقاطع فيديو HeyGen في رسائل البريد الإلكتروني، ومشاركتها على LinkedIn، وإضافتها إلى منصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو إرسالها عبر رابط مباشر. يضمن ذلك وصول عرضك إلى العملاء المحتملين قبل مكالمة المبيعات، بحيث يصلون وهم مطّلعون ومستعدون للمضي قدمًا.

هل يمكنه دعم عروض المبيعات متعددة اللغات للعملاء المحتملين حول العالم؟

بالتأكيد. توفر HeyGen ترجمة ومزامنة شفاه بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات مبيعات بلغات متعددة على الفور، دون إعادة التصوير أو توظيف مترجمين.

كم يستغرق إنشاء فيديو عرض مبيعات؟

مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديو مبيعات متكامل الإنتاج وعالي الجودة خلال دقائق. ما عليك سوى اختيار قالب، إضافة النص، اختيار أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص هوية علامتك التجارية، وكل ذلك دون الحاجة إلى إنتاج مكلف.

كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي لفرق المبيعات؟

إنتاج الفيديو التقليدي مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا وصعب التحديث. HeyGen يلغي الحاجة إلى التصوير والتعليق الصوتي وما بعد الإنتاج، مما يتيح لفرق المبيعات إنشاء عروض فيديو وتحديثها بسرعة وبجزء بسيط من التكلفة.

كيف أحدّث عرض المبيعات التقديمي؟

تحديث المحتوى سهل مع HeyGen — ما عليك سوى تعديل النص، تحديث العناصر البصرية، ثم إعادة إنشاء الفيديو خلال دقائق. بدون إعادة تصوير، وبدون تأخير، وبدون تعديلات مكلفة.

