تخلّص من رسائل البريد الإلكتروني والمدونات الطويلة. مع HeyGen يمكنك إنشاء مقاطع فيديو احترافية للمنتجات بسرعة لتعريف العملاء بالمنتجات الجديدة، وشرح الميزات الرئيسية، وزيادة تفاعلهم، وكل ذلك من دون الحاجة إلى فريق إنتاج.
Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.
Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.
Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.
From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.
كيفية
إنشاء إعلانات المنتجات باستخدام HeyGen
سجّل الدخول إلى HeyGen واستعد لإنشاء مقاطع فيديو احترافية لمنتجاتك بجودة عالية خلال دقائق.
فيديو الإعلان عن المنتج هو فيديو قصير وجذاب يقدّم منتجاً أو ميزة أو خدمة جديدة. يساعد الشركات على توضيح الفوائد الرئيسية، وخلق الحماس، وزيادة اعتماد المنتج.
تُعد مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات من أكثر الطرق فعالية لجذب الجمهور وشرح المنتجات الجديدة. مقارنة بالمحتوى الثابت، تساعد الفيديوهات على زيادة التذكّر، وتحسين الوضوح، وجعل الإعلانات أكثر تأثيرًا. يسهّل HeyGen على مسوّقي المنتجات إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة دون الحاجة إلى فريق إنتاج فيديو.
توفر HeyGen أدوات فيديو بالذكاء الاصطناعي تمكّن مسوّقي المنتجات من إنشاء مقاطع فيديو احترافية للمنتجات خلال دقائق. من خلال قوالب قابلة للتخصيص، وأفاتارات بالذكاء الاصطناعي بواقعية عالية، وأدوات تحرير سهلة الاستخدام، تجعل HeyGen عملية إنشاء الفيديو أبسط مع الحفاظ على اتساق الهوية العلامية.
نعم. يتيح لك HeyGen إضافة ألوان علامتك التجارية وخطوطك وشعاراتك والعناصر البصرية الأخرى لضمان توافق فيديوهات منتجك مع هوية علامتك التجارية. يمكنك أيضًا ضبط النبرة والأسلوب ليتناسبا مع شرائح جماهير مختلفة.
نعم. HeyGen تدعم ترجمة الفيديو وتوطينه باستخدام تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه بعدة لغات. يسهّل ذلك توسيع نطاق فيديوهات المنتجات للجمهور العالمي دون تكاليف إنتاج إضافية.
لا. تم تصميم HeyGen للمسوقين الذين ليست لديهم خبرة في تحرير الفيديو. تتيح لك أدواته البديهية المعتمدة على السحب والإفلات إنشاء مقاطع فيديو احترافية للمنتجات بسرعة، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
يمكن استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو للمنتجات من أجل إطلاق المنتجات الجديدة، وتحديثات الميزات، وتوسعات الخدمات، وإعلانات برامج النسخة التجريبية، وتحديثات التمكين الداخلي. يمكنك تخصيص الفيديو للعملاء الخارجيين، أو فرق المبيعات، أو أصحاب المصلحة الداخليين.
المدة المثالية لمقاطع الفيديو التعريفية بالمنتج هي من 30 إلى 90 ثانية. يساعد ذلك في الحفاظ على تفاعل جمهورك مع إيصال المعلومات الأساسية بشكل موجز. مع HeyGen، يمكنك إنشاء عدة نسخ بسرعة لتناسب منصات مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وصفحات الهبوط.
يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك عبر قنوات متعددة، بما في ذلك حملات البريد الإلكتروني، ومواقع الشركات، وصفحات الهبوط، وLinkedIn، وYouTube، وX، وأدوات التواصل الداخلي مثل Slack أو Microsoft Teams.
باستخدام HeyGen يمكنك إنشاء مقاطع فيديو احترافية للمنتجات خلال دقائق. الاعتماد على أفاتارات بالذكاء الاصطناعي والقوالب والتعليق الصوتي الآلي يلغي الحاجة إلى عمليات إنتاج فيديو طويلة، مما يساعدك على الالتزام بمواعيد الإطلاق الضيقة.
