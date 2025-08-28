Miro، مساحة الابتكار التي تأسست في عام 2011، أعادت تعريف التعاون لأكثر من 90 مليون مستخدم حول العالم. تأثيرها واسع بقدر اتساع اللوحة اللانهائية التي توفرها. قاعدة عملاء Miro تضم أكثر من 250,000 شركة، مع حضور قوي بين المؤسسات الكبرى وعلامات Fortune 500 مثل Nike وIKEA وDeloitte.

مع تطور Miro من أداة للسبورة البيضاء إلى منصة تعاون متكاملة من البداية إلى النهاية، تتبنى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأدوات النمذجة الأولية، والقوالب القابلة للتوسّع، والتكاملات العميقة، يجب أن يواكب نطاق وعمق المواد التعليمية هذا التطور. بالنسبة لستيف سووري، مصمم الوسائط التعليمية في Miro، يُعد إنتاج محتوى تعليمي واضح وجذاب أمرًا أساسيًا لنجاح العملاء. كان ستيف وفريقه بحاجة إلى طريقة قابلة للتوسّع وفعّالة لإنتاج محتوى تعليمي دون التضحية بالجودة أو الاتساق. عندها لجؤوا إلى HeyGen.

مواكبة خارطة طريق المنتج

يضمن فريق التعليم ألا تقتصر الميزات على الإطلاق فحسب، بل أن تحقق الأثر المطلوب أيضًا، من خلال إنشاء مقاطع فيديو وشروحات تعليمية تحوّل التعقيد إلى قيمة واضحة. ومع توسّع Miro في مجال المؤسسات، يصبح من الضروري تزويد المستخدمين بأصول فيديو تساعدهم على إرشاد أعضاء الفريق الجدد وتعزيز التعاون. ولتحقيق الوصول العالمي، تُعد الترجمة والتوطين عاملًا أساسيًا.

مع تطور منتج Miro، ازدادت كذلك المتطلبات على فريق ستيف. أصبح إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة عبر لغات وصيغ متعددة يستهلك وقتًا وموارد بشكل متزايد. لم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مواكبة خارطة الطريق السريعة، كما أن الاستعانة بمصادر خارجية كان يرتبط بتكاليف مرتفعة وأوقات تنفيذ بطيئة. بالنسبة لستيف، لبّى HeyGen الحاجة إلى السرعة مع الحفاظ على مستوى الجودة العالي نفسه. باستخدام HeyGen، حققت Miro زيادة بمقدار 10 أضعاف في سرعة إنتاج الفيديو، وزيادة بمقدار 5 أضعاف في القدرة الإجمالية على إنشاء الفيديو، دون الحاجة إلى توظيف عدد إضافي من الموظفين.

طريقة جديدة للوصول إلى قاعدة مستخدميهم العالمية

مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في صناعة الفيديو، شهد ستيف الكثير من التطورات، لكن لم يكن أي منها بقوة HeyGen التي تغيّر الطريقة التي كنا نعمل بها.

قبل استخدام HeyGen، كانت عملية إنتاج الفيديوهات التعليمية لدى Miro تمر عبر عدة خطوات وعدة فرق: كتابة النص، حجز وقت في الاستوديو، تصوير المواهب، ثم إرسال اللقطات إلى فريق ما بعد الإنتاج. وإذا طرأ أي تغيير في منتصف العملية — مثل تعديل في واجهة المستخدم، أو أيقونة جديدة، أو نص محدث، أو حتى قصة شعر مختلفة — فإن ذلك كان يعني إعادة التصوير وحدوث تأخيرات.

أفاتارات HeyGen بسّطت هذه العملية بالكامل. الآن يمكن تعديل النصوص فورًا دون الحاجة إلى العودة إلى الاستوديو. مع HeyGen، يستطيع ستيف وفريقه ببساطة تحديث النص داخل المنصة وإنشاء فيديو يكاد يكون فوريًا يظهر فيه الأفاتار وهو يلقي النص المحدَّث. تتطابق النتيجة مع الصوت والأداء الأصليين بدرجة تجعل المشاهدين لا يلاحظون أي فرق. هذا القدر من المرونة وحده اختصر من جدول الإنتاج أيامًا، وأحيانًا أسابيع. ويضيف ستيف: «نظرًا لأن مزايا الصوت في HeyGen تطابق أداء ممثلينا بدقة كبيرة، يمكننا تحديث حواراتهم عند الحاجة من دون أن نضطر للعودة إلى الاستوديو» .

إلى جانب عامل السرعة، فتحت أدوات الترجمة من HeyGen آفاقًا جديدة تمامًا. يتذكر ستيف قائلًا: "قبل HeyGen، كانت العملية معقدة للغاية بحيث لا تتيح لنا الوصول إلى دول مختلفة تتحدث لغات مختلفة، باستثناء إضافة الترجمات النصية فقط." الآن يمكن لـ Miro ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة إلى 7 لغات مختلفة، مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وتعبيرات صوتية طبيعية. كما تُستخدم داخليًا أيضًا؛ إذ يتذكر ستيف مرة قاموا فيها بترجمة أحد مقاطع الفيديو الداخلية الخاصة بالاختبارات إلى اللغة الهولندية، لدرجة أن الموظفين اقتنعوا بأن الموظف الذي يقدّم الفيديو ناطق أصلي باللغة الهولندية.

إنشاء مقاطع فيديو تتحرك بالسرعة نفسها التي يتحرك بها Miro

لم يقتصر دور HeyGen على تحسين عملية الإنتاج فحسب، بل ساعد أيضًا في إعادة تشكيل طريقة تعلّم Miro للمستخدمين، وتوطين المحتوى، وتوسيعه بما يتماشى مع نمو المنتج. المشاريع التي كانت تتطلب سابقًا تنسيقًا مكثفًا وأسابيع من العمل يمكن الآن إنجازها في جزء بسيط من الوقت. وعندما تكون الجداول الزمنية ضيقة أو تحدث تغييرات في المراحل المتأخرة، يستطيع فريق Steve تحديث المحتوى دون أي تباطؤ، وتقديم مقاطع فيديو واضحة وعالية الجودة تدعم تبنّي الميزات لدى قاعدة مستخدمي Miro البالغ عددهم 90 مليون مستخدم.

«في مجال التقنية، الأمور تتحرك دائمًا بسرعة. بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، يكون هناك عادةً شيء قد تغيّر — زر، أيقونة، شعار. قبل HeyGen، كان ذلك يعني إعادة التصوير، أما الآن فنحن نكتفي بتحديث النص أثناء الإنتاج، وهو ما وفّر علينا أيامًا، إن لم يكن أسابيع، من وقت الإنتاج.» –ستيف سووري، مصمم وسائط تعليمية، Miro

لقد وسّعت هذه المرونة الجديدة أيضًا دائرة من يمكنه المشاركة في إنشاء المحتوى. فالكتّاب الذين كانوا يركّزون سابقًا على كتابة النصوص فقط باتوا الآن ينشئون مسودات فيديو كاملة بأنفسهم، وهو تحول طمس الحدود التقليدية بين الأدوار الوظيفية وضاعف قدرة الفريق الإنتاجية دون الحاجة إلى توظيف أفراد إضافيين.

لقد رفع مستوى الواقعية والدقة في أفاتارات HeyGen معايير الجودة بدلًا من خفضها. يواصل ستيف تحسين النبرة والتنغيم باستخدام محركات الصوت وتعديلات طفيفة، مما يضمن أن يبدو المنتج النهائي شبه مطابق للتسجيلات الحية. معيار ستيف الشخصي بسيط: إذا لم يستطع المشاهد أن يميّز أنه أفاتار، فهذا يعني أن العمل أُنجز كما يجب.

على مستوى أوسع، يتيح HeyGen لفريق Miro تقديم مقاطع فيديو متسقة، ومحلية، واحترافية على نطاق واسع، مما يدعم الأهداف الأوسع للشركة في تبنّي المؤسسات للمنصة، وتحسين الوصول العالمي، وتسريع عملية الإعداد للمستخدمين الجدد.