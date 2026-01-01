يحتاج المتخصصون في الرعاية الصحية والمستشفيات والعيادات والمرضى إلى وسائل فعّالة لمشاركة المعرفة الطبية الحيوية وتلقّيها. تتيح HeyGen إنشاء مشاريع فيديو للرعاية الصحية بسرعة لمشاركة المعرفة الطبية دون الحاجة إلى فريق إنتاج أو عمليات مونتاج معقدة.
Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.
Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.
Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.
Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.
Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.
“HeyGen سهلة الاستخدام وتزيد القيمة بشكل ملحوظ لأن الفيديو عنصر أساسي. نحن نوصي دائمًا بإضافة الفيديو إلى استراتيجيات المحتوى، وHeyGen تجعل هذه العملية أبسط بكثير.”
نيكول دونلي
متخصص في تبنّي الذكاء الاصطناعي ومؤسس شركة AI Smart Ventures
كيفية إنشاء فيديوهات لمشاركة المعرفة الطبية باستخدام HeyGen
سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إعداد مشاريع احترافية لإنتاج فيديوهات الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة.
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد المتخصصين في الرعاية الصحية والمعلمين على إنشاء محتوى تعليمي جذاب. تعمل على تحويل المعلومات الطبية المعقدة إلى صيغ مبسطة لإنتاج فيديوهات الرعاية الصحية، دون الحاجة إلى إعداد إنتاج تقليدي.
HeyGen يلغي الحاجة إلى مقدمي العروض أمام الكاميرا، وفرق إنتاج الفيديو المكلفة، وأوقات المونتاج الطويلة. تقدّم الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي المعلومات بوضوح وثبات، مما يجعل المعرفة الطبية أكثر سهولة في الوصول وأكثر قابلية للتوسّع.
نعم! توفر HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي قابلة للتخصيص يمكن مواءمتها لتعكس مستوى الاحترافية والنبرة المناسبة للمؤسسات الطبية، بما يضمن الموثوقية والوضوح في إنتاج الفيديوهات الخاصة بالرعاية الصحية.
بالتأكيد. يدعم HeyGen عدة لغات، مما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من مشاركة المعرفة الطبية مع جماهير متنوعة في مناطق مختلفة.
مع HeyGen، يصبح تحديث الفيديو سريعًا وبسيطًا. ما عليك سوى تعديل النص، وتحديث العناصر البصرية، ثم إنشاء نسخة محدَّثة خلال دقائق، دون الحاجة إلى إعادة تصوير مكلفة.
نعم، يتم تحسين مقاطع فيديو HeyGen لمواقع الويب ومنصات التعلّم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وبوابات تثقيف المرضى، مما يضمن وصولاً واسعاً وسهولة في الوصول إليها.
تتيح لك HeyGen إنتاج فيديو احترافي كامل للرعاية الصحية في غضون بضع ساعات فقط، وذلك حسب مدى تعقيد المحتوى الذي تقدمه.
على الإطلاق. تم تصميم HeyGen للمتخصصين في الرعاية الصحية، والمعلمين، والمؤسسات الصحية سواء كانوا يمتلكون خبرة تقنية أم لا. منصته سهلة الاستخدام تبسّط عملية إنشاء الفيديو.
HeyGen مثالي لتثقيف المرضى، والتدريب المهني، والتوعية بالصحة العامة، وملخصات الأبحاث الطبية، وغير ذلك الكثير — في أي سياق يتطلّب إنتاج فيديو رعاية صحية واضحًا وجذابًا.
سجّل في HeyGen، واستكشف أدوات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وابدأ في تحويل المعرفة الطبية إلى محتوى فيديو عالي الجودة وجذاب اليوم.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.