اجعل كل تحية وكل مقدمة شخصية مع فيديو بالذكاء الاصطناعي

تضيف مقاطع الفيديو المخصّصة بالذكاء الاصطناعي لمسة فريدة إلى رسائلك. سواء كنت تحتفل بمناسبات خاصة، أو تعرّف بنفسك لجمهور جديد، أو تشكر عملاءك، تتيح لك HeyGen، كأفراد أو شركات، إنشاء مقاطع فيديو تهنئة احترافية ومخصّصة بالذكاء الاصطناعي بسهولة، دون الحاجة إلى إنتاج فيديو معقّد.

الفوائد والقيمة

أرسل تحيات ورسائل مخصصة تترك أثراً حقيقياً

Traditional personalized videos involve filming, editing, and multiple takes, often demanding time and effort. By leveraging AI personalized videos, HeyGen streamlines creation for individuals, content creators, and businesses, helping you produce high-quality, impactful greetings at scale.

Deliver warmth and emotion through AI-powered visuals

Use realistic AI avatars to deliver heartfelt, engaging messages in a professional or friendly manner. Incorporate dynamic visuals, music, and on-screen text to personalize AI birthday greetings, introductions, and thank-you messages.

Translate personalized messages into any language

With HeyGen’s AI personalized videos, you can modify scripts and translate greetings into multiple languages. Easily adapt your message for international audiences. No reshoots or complex editing required.

كيفية إنشاء مقاطع فيديو ترحيبية شخصية باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء رسائل وتعريفات شخصية جذابة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة.

  1. اعثر على قالب الفيديو المثالي
  1. أضف نصوص الحديث والأفاتارات والخلفيات
  1. خصّص فيديوك بالذكاء الاصطناعي
  1. عزّزها بمزيد من العناصر الإبداعية
  1. صدّر الفيديو النهائي الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هو HeyGen، وكيف يمكن استخدامه لإنشاء فيديوهات مخصصة بالذكاء الاصطناعي؟

HeyGen هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن الأفراد والشركات من إنشاء فيديوهات مخصصة بالذكاء الاصطناعي للترحيبات الشخصية، والتعريفات، ورسائل الشكر، أو أي مناسبة خاصة أخرى.

كيف يحسّن HeyGen إنتاج الفيديو الشخصي مقارنة بالأساليب التقليدية؟

HeyGen تزيل عنك عناء التصوير والمونتاج، وتقدّم نتائج احترافية من خلال أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مثالية لتوسيع نطاق فيديوهاتك المخصّصة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إنتاج داخلي.

هل يمكنني تخصيص أفاتارات الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع علامتي التجارية الشخصية أو التجارية؟

بالتأكيد! يضمن تخصيص الأفاتار في HeyGen أن تعكس فيديوهاتك الشخصية بالذكاء الاصطناعي أسلوبك الشخصي أو أسلوب علامتك التجارية.

هل يمكن استخدام HeyGen لإنشاء رسائل شخصية متعددة اللغات؟

نعم. ترجم النصوص الخاصة بك وأنشئ مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي متعددة اللغات للتواصل بسهولة مع الجماهير الدولية.

كيف يمكنني تحديث فيديو الترحيب الشخصي لمستلمين مختلفين؟

ما عليك سوى تسجيل الدخول، وتعديل النص أو العناصر البصرية، ثم إعادة إنشاء الفيديو. لا حاجة لتصوير جديد، وفّر الوقت ببضع نقرات.

هل يمكن استخدام مقاطع الترحيب الشخصية من HeyGen عبر منصات مختلفة؟

نعم، يمكنك تضمين هذه الفيديوهات أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، والبوابات الداخلية، وغيرها.

ما مدى سرعة تمكني من إنشاء فيديو ترحيبي شخصي باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنشاء نتائج احترافية خلال ساعات، أو حتى أسرع من ذلك بحسب مدى تعقيد مشروعك وتفضيلاتك.

هل أحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو لاستخدام HeyGen في إنشاء رسائل فيديو شخصية؟

على الإطلاق. يمكن لأي شخص استخدام واجهة HeyGen السهلة لإنشاء فيديوهات احترافية وفعّالة بالذكاء الاصطناعي.

ما أنواع محتوى التحيات الشخصية التي تستفيد أكثر من HeyGen؟

رسائل أعياد الميلاد، والمقدمات، وإرشادات الانضمام، وفيديوهات الترحيب، ورسائل الشكر للعملاء تكون أكثر تأثيرًا عند تقديمها عبر الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

كيف أبدأ في استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو تهنئة شخصية؟

سجّل في HeyGen، وجرّب أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وابدأ في إنشاء رسائل فيديو مخصصة عالية الجودة وذات تأثير لأي حالة استخدام.

