إنشاء إعلانات عالية الأداء في دقائق باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي

عندما يتعلق الأمر بالحملات الإعلانية، يمكن أن تكون السرعة والجودة هي الفارق بين النجاح وضياع الفرص. مع HeyGen، يمكن لفرق التسويق إنشاء إعلانات احترافية ولافتة للنظر لمختلف المنصات في جزء بسيط من الوقت.كيفية إنشاء إعلانات فعّالة باستخدام HeyGen. وسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك.

عارضة أنيقة ترتدي نظارات شمسية داخل إطار على شكل هاتف مع فقاعة ترويجية تحمل عبارة “End of season sale”، تعرض نموذجاً لإعلان HeyGen
الفوائد والقيمة

حقق المزيد مع إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي يمكنك الاعتماد عليها

Produce stunning ads in minutes with zero hassle

Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.

Maximize ROI with dynamic, personalized ads

Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.

Effortless ad testing and optimization for maximum impact

Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.

اكتشف كيف توسّع أبرز العلامات التجارية نطاق إنشاء الإعلانات

Trivago

Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.

Tomorrow.io

Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.

Ogilvy

See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.

"أجرينا اختبارات مع منصات أخرى للفيديوهات المخصصة، وكانت HeyGen الأفضل من حيث الجودة. كنا واضحين مع فريقهم منذ البداية بسبب بيئة التجربة عالية المخاطر وعالية العائد كونها المرة الأولى التي نجرب فيها هذا، وقد كان تحمّل المخاطرة مستحقًا."

Kelly Peters

نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io

كيلي بيترز

كيفية إنشاء إعلانات فيديو باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء إعلانات جذابة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة. يمكنك أيضًا إنشاء إعلان فيديو من رابط باستخدام URL-to-Video.

  1. اعثر على قالب الفيديو المثالي
  1. أضف نصوص الحديث والأفاتارات والخلفيات
  1. أضف نص العرض التقديمي وأفاتار إلى فيديو منتجك
  1. خصّص إعلان الفيديو بالذكاء الاصطناعي
  1. عزّزها بمزيد من العناصر الإبداعية
  1. صدّر إعلان الفيديو النهائي الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هي HeyGen، وكيف تساعد في إنشاء الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تُبسّط عملية إنتاج الإعلانات الاحترافية. تساعد المسوّقين على إنشاء إعلانات فيديو بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المعروضة أو إعادة الاستهداف، دون الحاجة إلى إنتاج مكلف أو أوقات تنفيذ طويلة.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت عند إنتاج الإعلانات؟

من خلال استبدال عمليات الإنتاج التقليدية بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار القوالب، وإضافة النص، وعناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية، وأفاتار واقعي بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الإعلانات النهائية في دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع.

هل يمكنني استخدام HeyGen لعدة منصات؟

بالتأكيد! يدعم HeyGen إنشاء إعلانات لـ Facebook وInstagram وLinkedIn وTikTok وYouTube وغيرها. يمكنك ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع وطول الفيديو ليتوافق مع مواصفات كل قناة.

كيف يدعم HeyGen الإعلانات المخصّصة على نطاق واسع؟

يمكنك تخصيص رسالة كل إعلان، والعناصر البصرية، أو التعليق الصوتي لشرائح جماهير مختلفة أو لغات متعددة، مما يجعله مثاليًا لحملات إعادة الاستهداف، أو التوطين، أو حملات التسويق القائم على الحسابات (ABM).

هل يمكنني إنشاء إعلانات بعدة لغات باستخدام HeyGen؟

نعم. تتيح لك أدوات الترجمة في HeyGen إنشاء إعلانات بأكثر من 170 لغة ولهجة، مع مزامنة شفاه دقيقة لتسجيلات صوتية واقعية. يعد ذلك مثاليًا للحملات العالمية التي تحتاج إلى الحفاظ على الأصالة عبر مختلف المناطق.

هل أحتاج إلى مهارات تحرير لإنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

لا. تجعل واجهة HeyGen السهلة الاستخدام ومحرر السحب والإفلات إمكانات التحرير المتقدّم متاحة للجميع بغض النظر عن مستوى الخبرة.

كيف يساهم HeyGen في خفض تكاليف الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

تُلغي HeyGen الحاجة إلى فرق إنتاج كاملة، وعمليات تصوير باهظة التكلفة، ومعالجة متقدمة بعد الإنتاج. يساهم نهجها المعتمد على الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة إنشاء إعلانات عالية الجودة داخل الشركة بشكل كبير.

ماذا عن إعادة توظيف المحتوى باستخدام منصة إعلانات HeyGen بالذكاء الاصطناعي؟

يمكنك بسرعة تحديث محتوى الإعلانات القديمة أو تعريبه، وتكييف تنسيقه ليتناسب مع منصات مختلفة، ودمج الهوية البصرية الجديدة، أو استبدال الرسائل التسويقية، مما يتيح لك إعادة استخدام الفيديوهات الحالية في حملات جديدة. يساعدك ذلك على تعظيم قيمة المحتوى مع توفير الوقت.

كيف يختلف HeyGen عن أدوات إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

تتميّز HeyGen بأفاتاراتها الواقعية بالذكاء الاصطناعي، وقدراتها المتقدّمة في التوطين، وعملية إنشاء الفيديو المبسّطة. تم تصميمها خصيصًا للمسوّقين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع بسرعة، مما يجعلها مثالية لحملات الإعلانات الحديثة.

هل يدعم HeyGen الحملات الإعلانية العالمية؟

تسهّل HeyGen إدارة الحملات الإعلانية العالمية من خلال توفير ميزات الترجمة، والتوطين، والتخصيص في منصة واحدة. يمكنك إنتاج إعلانات بسرعة لعدة مناطق، مع ضمان الاتساق والمصداقية عبر مختلف الأسواق دون إضافة تعقيد إضافي.

كيف أبدأ في إنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

البدء سهل. سجّل للحصول على حساب مجاني، واستكشف قوالب المنصة وميزاتها، وأنشئ أول إعلان لك خلال دقائق قليلة. تجعل أدوات HeyGen البديهية من السهل إنتاج إعلانات جذابة، سواء كنت تدير حملة محلية أو تطلق حملة على مستوى العالم.

هل HeyGen مناسب للفرق الصغيرة ذات الموارد المحدودة؟

نعم! تم تصميم HeyGen لمساعدة الفرق من جميع الأحجام على إنشاء إعلانات فعّالة دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة أو موارد واسعة. تسعيرها المناسب وأدواتها التي توفّر الوقت تجعلها مثالية لفرق التسويق الصغيرة التي تسعى إلى تعظيم نتائجها.

هل يمكن لـ HeyGen الاندماج مع حزمة أدوات التسويق الحالية لديك؟

يتكامل HeyGen بسهولة مع سير العمل الحالي لديك. بعد إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك، يمكنك تنزيلها ثم رفعها إلى منصات الإعلانات المفضلة لديك أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات إدارة المحتوى لضمان توزيع سلس.

ما أنواع الإعلانات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen متعددة الاستخدامات وتدعم مجموعة واسعة من أنواع الإعلانات، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات إعادة الاستهداف، وإعلانات الشرح، والحملات الموطّنة. تم تصميم أدواتها لمساعدتك على إنتاج محتوى مميز يلفت الانتباه ويحقق النتائج.

