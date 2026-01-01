عندما يتعلق الأمر بالحملات الإعلانية، يمكن أن تكون السرعة والجودة هي الفارق بين النجاح وضياع الفرص. مع HeyGen، يمكن لفرق التسويق إنشاء إعلانات احترافية ولافتة للنظر لمختلف المنصات في جزء بسيط من الوقت.كيفية إنشاء إعلانات فعّالة باستخدام HeyGen. وسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك. وسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.
Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.
See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.
"أجرينا اختبارات مع منصات أخرى للفيديوهات المخصصة، وكانت HeyGen الأفضل من حيث الجودة. كنا واضحين مع فريقهم منذ البداية بسبب بيئة التجربة عالية المخاطر وعالية العائد كونها المرة الأولى التي نجرب فيها هذا، وقد كان تحمّل المخاطرة مستحقًا."
Kelly Peters
نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io
كيفية إنشاء إعلانات فيديو باستخدام HeyGen
سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء إعلانات جذابة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة. يمكنك أيضًا إنشاء إعلان فيديو من رابط باستخدام URL-to-Video.
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تُبسّط عملية إنتاج الإعلانات الاحترافية. تساعد المسوّقين على إنشاء إعلانات فيديو بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المعروضة أو إعادة الاستهداف، دون الحاجة إلى إنتاج مكلف أو أوقات تنفيذ طويلة.
من خلال استبدال عمليات الإنتاج التقليدية بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار القوالب، وإضافة النص، وعناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية، وأفاتار واقعي بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الإعلانات النهائية في دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع.
بالتأكيد! يدعم HeyGen إنشاء إعلانات لـ Facebook وInstagram وLinkedIn وTikTok وYouTube وغيرها. يمكنك ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع وطول الفيديو ليتوافق مع مواصفات كل قناة.
يمكنك تخصيص رسالة كل إعلان، والعناصر البصرية، أو التعليق الصوتي لشرائح جماهير مختلفة أو لغات متعددة، مما يجعله مثاليًا لحملات إعادة الاستهداف، أو التوطين، أو حملات التسويق القائم على الحسابات (ABM).
نعم. تتيح لك أدوات الترجمة في HeyGen إنشاء إعلانات بأكثر من 170 لغة ولهجة، مع مزامنة شفاه دقيقة لتسجيلات صوتية واقعية. يعد ذلك مثاليًا للحملات العالمية التي تحتاج إلى الحفاظ على الأصالة عبر مختلف المناطق.
لا. تجعل واجهة HeyGen السهلة الاستخدام ومحرر السحب والإفلات إمكانات التحرير المتقدّم متاحة للجميع بغض النظر عن مستوى الخبرة.
تُلغي HeyGen الحاجة إلى فرق إنتاج كاملة، وعمليات تصوير باهظة التكلفة، ومعالجة متقدمة بعد الإنتاج. يساهم نهجها المعتمد على الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة إنشاء إعلانات عالية الجودة داخل الشركة بشكل كبير.
يمكنك بسرعة تحديث محتوى الإعلانات القديمة أو تعريبه، وتكييف تنسيقه ليتناسب مع منصات مختلفة، ودمج الهوية البصرية الجديدة، أو استبدال الرسائل التسويقية، مما يتيح لك إعادة استخدام الفيديوهات الحالية في حملات جديدة. يساعدك ذلك على تعظيم قيمة المحتوى مع توفير الوقت.
تتميّز HeyGen بأفاتاراتها الواقعية بالذكاء الاصطناعي، وقدراتها المتقدّمة في التوطين، وعملية إنشاء الفيديو المبسّطة. تم تصميمها خصيصًا للمسوّقين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع بسرعة، مما يجعلها مثالية لحملات الإعلانات الحديثة.
تسهّل HeyGen إدارة الحملات الإعلانية العالمية من خلال توفير ميزات الترجمة، والتوطين، والتخصيص في منصة واحدة. يمكنك إنتاج إعلانات بسرعة لعدة مناطق، مع ضمان الاتساق والمصداقية عبر مختلف الأسواق دون إضافة تعقيد إضافي.
البدء سهل. سجّل للحصول على حساب مجاني، واستكشف قوالب المنصة وميزاتها، وأنشئ أول إعلان لك خلال دقائق قليلة. تجعل أدوات HeyGen البديهية من السهل إنتاج إعلانات جذابة، سواء كنت تدير حملة محلية أو تطلق حملة على مستوى العالم.
نعم! تم تصميم HeyGen لمساعدة الفرق من جميع الأحجام على إنشاء إعلانات فعّالة دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة أو موارد واسعة. تسعيرها المناسب وأدواتها التي توفّر الوقت تجعلها مثالية لفرق التسويق الصغيرة التي تسعى إلى تعظيم نتائجها.
يتكامل HeyGen بسهولة مع سير العمل الحالي لديك. بعد إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك، يمكنك تنزيلها ثم رفعها إلى منصات الإعلانات المفضلة لديك أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أو أدوات إدارة المحتوى لضمان توزيع سلس.
HeyGen متعددة الاستخدامات وتدعم مجموعة واسعة من أنواع الإعلانات، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات إعادة الاستهداف، وإعلانات الشرح، والحملات الموطّنة. تم تصميم أدواتها لمساعدتك على إنتاج محتوى مميز يلفت الانتباه ويحقق النتائج.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.