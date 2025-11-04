ELB Learning هي مزوّد متكامل لخدمات التعلم والتقنيات التعليمية، تساعد المؤسسات على نقل التعلم إلى الإنترنت والارتقاء به. يتولى ريتش فاس، نائب الرئيس الأول للتعلم العالمي، قيادة عمليات ELB في الولايات المتحدة والهند لفريق الخدمات، حيث يعمل على تطوير حلول تعلم مخصصة، واستراتيجيات استشارية، وتنفيذ تقنيات التعلم.

تضم قائمة عملاء ELB ما يقرب من 90% من شركات Fortune 100. يبنون كل شيء بدءًا من أدوات التدريب بالواقع الافتراضي ومكتبات الأصول وصولًا إلى منصات التعلّم المصغّر المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع تحوّل الفيديو إلى عنصر محوري في التعلّم، احتاجت ELB إلى طريقة أذكى وأسرع لإنتاج محتوى قابل للتوسّع وعالي الجودة. هنا جاء دور HeyGen.

التغلّب على عنق الزجاجة في سير عمل الفيديو التقليدي

على مدى أكثر من عقد، أنشأت فرق ELB Learning مقاطع فيديو توضيحية، ومقاطع يتحدث فيها الأشخاص أمام الكاميرا، ورسومات متحركة باستخدام أدوات تقليدية مثل Adobe After Effects وCamtasia. وكما قال ريتش، "الفيديو وسيلة بالغة الأهمية للتعلّم". ومع ذلك، ظلّت العملية تتطلب الكثير من العمل اليدوي وكانت غير مرنة.

كان إنشاء مقاطع الفيديو بالطريقة التقليدية يتطلّب كتابة النصوص، والتصوير، والمونتاج، والرسوم الجرافيكية، وهو ما يكلّف الكثير من الوقت والجهد البشري. كما أن ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة كانت تستلزم إعادة تنفيذ أجزاء رئيسية من سير العمل. إضافة إلى ذلك، بدأ العملاء يسألون بشكل متزايد: "ما الأداة التي تستخدمونها؟" مما وضع ضغطًا على ELB لاعتماد أساليب أكثر حداثة وشفافية.

وصف ريتش كيف أن ELB جرّبت في البداية منصة Colossyan، لكنها انتقلت إلى HeyGen عندما دفعهم مهندسو الشركة الداخليّون وطلبات العملاء في هذا الاتجاه. أصرّ أحد العملاء على استخدام HeyGen، مما سرّع قرارهم. وقال ريتش: "كانت المرونة التي قدّمتموها لنا بالضبط ما نحتاج إليه".

ما كان يستغرق في السابق أشهرًا لإصدار النسخ المختلفة، والترجمة، وإعادة العمل، أصبح يشكّل نقطة احتكاك استراتيجية كبيرة. كان على ELB أن تجد حلاً للفيديو يتيح السرعة، وقابلية التوسع، والتوطين، وخفض التكاليف مع الحفاظ على الجودة.