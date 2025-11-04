ELB Learning هي مزوّد متكامل لخدمات التعلم والتقنيات التعليمية، تساعد المؤسسات على نقل التعلم إلى الإنترنت والارتقاء به. يتولى ريتش فاس، نائب الرئيس الأول للتعلم العالمي، قيادة عمليات ELB في الولايات المتحدة والهند لفريق الخدمات، حيث يعمل على تطوير حلول تعلم مخصصة، واستراتيجيات استشارية، وتنفيذ تقنيات التعلم.
تضم قائمة عملاء ELB ما يقرب من 90% من شركات Fortune 100. يبنون كل شيء بدءًا من أدوات التدريب بالواقع الافتراضي ومكتبات الأصول وصولًا إلى منصات التعلّم المصغّر المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومع تحوّل الفيديو إلى عنصر محوري في التعلّم، احتاجت ELB إلى طريقة أذكى وأسرع لإنتاج محتوى قابل للتوسّع وعالي الجودة. هنا جاء دور HeyGen.
التغلّب على عنق الزجاجة في سير عمل الفيديو التقليدي
على مدى أكثر من عقد، أنشأت فرق ELB Learning مقاطع فيديو توضيحية، ومقاطع يتحدث فيها الأشخاص أمام الكاميرا، ورسومات متحركة باستخدام أدوات تقليدية مثل Adobe After Effects وCamtasia. وكما قال ريتش، "الفيديو وسيلة بالغة الأهمية للتعلّم". ومع ذلك، ظلّت العملية تتطلب الكثير من العمل اليدوي وكانت غير مرنة.
كان إنشاء مقاطع الفيديو بالطريقة التقليدية يتطلّب كتابة النصوص، والتصوير، والمونتاج، والرسوم الجرافيكية، وهو ما يكلّف الكثير من الوقت والجهد البشري. كما أن ترجمة المحتوى إلى لغات متعددة كانت تستلزم إعادة تنفيذ أجزاء رئيسية من سير العمل. إضافة إلى ذلك، بدأ العملاء يسألون بشكل متزايد: "ما الأداة التي تستخدمونها؟" مما وضع ضغطًا على ELB لاعتماد أساليب أكثر حداثة وشفافية.
وصف ريتش كيف أن ELB جرّبت في البداية منصة Colossyan، لكنها انتقلت إلى HeyGen عندما دفعهم مهندسو الشركة الداخليّون وطلبات العملاء في هذا الاتجاه. أصرّ أحد العملاء على استخدام HeyGen، مما سرّع قرارهم. وقال ريتش: "كانت المرونة التي قدّمتموها لنا بالضبط ما نحتاج إليه".
ما كان يستغرق في السابق أشهرًا لإصدار النسخ المختلفة، والترجمة، وإعادة العمل، أصبح يشكّل نقطة احتكاك استراتيجية كبيرة. كان على ELB أن تجد حلاً للفيديو يتيح السرعة، وقابلية التوسع، والتوطين، وخفض التكاليف مع الحفاظ على الجودة.
تحويل الإنتاج والمبيعات من خلال تطبيق HeyGen
عندما اعتمدت ELB منصة HeyGen، أصبحت أداة استراتيجية ليس فقط ضمن خط إنتاجهم، بل أيضًا في المبيعات وتصميم الحلول. يوضح ريتش أن الفيديو بالذكاء الاصطناعي أصبح الآن جزءًا من عروضهم القياسية: "قبل أن نوقّع بيان العمل، ندرج الفيديو كحل. يسألنا العملاء عن الأداة التي نستخدمها، فنخبرهم أنها HeyGen."
في أحد مشاريع التعلّم المصغّر الكبيرة، قدّرت ELB أن المشروع يحتاج إلى أكثر من 200 ساعة من التصميم وكتابة النصوص والمراجعة ووقت التنفيذ. باستخدام HeyGen، أنهوا المشروع في حوالي 70 ساعة، أي بتخفيض يقارب 65–75%.
فرق المبيعات في ELB تعرض الآن HeyGen كعامل لزيادة القيمة وليس مجرد وسيلة للحصول على فيديوهات أقل تكلفة. وكما يقول ريتش، فهم يتجنبون تقديمه على أنه "الطريق الأرخص"، ويطرحونه بدلاً من ذلك كحل "فعّال من حيث التكلفة ومبني على القيمة".
ساهمت HeyGen أيضًا في مساعدة ELB على الفوز بأعمال جديدة. ذكر ريتش عميلًا يعمل كمجمّع محتوى منح ELB عقدًا لمئات الدورات القصيرة أساسًا لأن ELB استطاعت الالتزام بالجداول الزمنية الضيقة باستخدام HeyGen.
أخيرًا، تواصل ELB الحفاظ على الشفافية مع العملاء بشأن مجموعة الأدوات التي تستخدمها. قال ريتش: "يسألوننا عن الأداة التي نستخدمها، فنفتح الشفرة ونوضحها لهم". يمنحهم استخدام HeyGen الثقة بأننا نعتمد حلولًا متقدّمة وحديثة.
تعزيز الميزة التنافسية لـ ELB بفيديو بالذكاء الاصطناعي سريع وواقعي
منذ اعتماد HeyGen، سرّعت ELB وتيرة التسليم، ووسّعت قدراتها، وحسّنت تموضعها في السوق:
- خفض بنسبة 65–75% في ساعات التطوير: في مشروع تعلّم مصغّر ضمن نطاق SaaS، انتقلت ELB من حوالي 200+ ساعة إلى نحو 70 ساعة باستخدام HeyGen.
- السرعة تصبح نقطة قوة في العروض: يمكن لـ ELB الآن أن تعد بثقة بجداول زمنية أقصر في كل من المشاريع القادمة وعروض المبيعات
- عملاء جدد بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي: ساعدت HeyGen شركة ELB في الحصول على عقد لتطوير "مئات الدورات القصيرة" من خلال تقديم جداول تسليم سريعة وتكاليف إنتاج أقل.
أشار ريتش إلى أن الفرق الداخلية وقادة الهندسة المنضمون حديثًا دفعوا نحو هذه الخطوة، قائلاً: "كان المهندسون يوصون باستخدام HeyGen ويقولون إنه الأفضل في السوق، وأحد العملاء الرئيسيين طلب منا استخدامه، لذلك اتخذنا القرار." اليوم، يتم تضمين HeyGen بشكل اعتيادي في حزم حلول ELB.
بعيدًا عن المقاييس، شدّد ريتش على التحوّل غير الملموس: العملاء وأصحاب المصلحة الداخليّون والعملاء المحتملون باتوا يرون ELB شريكًا متقدّم التفكير وقادرًا في مجال الفيديو بالذكاء الاصطناعي. قال ريتش: "هم يعرفون ما يكفي ليسألوا عن الأداة التي نستخدمها". "HeyGen جزء من الطريقة التي نميّز بها أنفسنا الآن".