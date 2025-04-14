أداة إنشاء فيديوهات سوشيال ميديا تجذب الانتباه من أول ثانية

أداة إنشاء فيديوهات السوشيال ميديا من HeyGen تحوّل النص المكتوب إلى فيديوهات عالية الجودة جاهزة للنشر، بدون تصوير أو خبرة في مونتاج الفيديو. أنشئ Reels وTikTok وShorts ومنشورات LinkedIn من مكان واحد.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
١٤٧٬٨٤٢٬٦٤٨Videos generated
١٢٢٬٩٧٦٬٩١٥Avatars generated
٢٠٬٤٥٣٬١٩٥Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Stylized white car icon on a blue background.الميزات الرئيسية

مزايا أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات السوشيال ميديا

Social Media Videos From One Script

اكتب فكرة قصيرة بحجم تعليق أو الصق نص سكربت كامل، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء المشاهد، والتعليق الصوتي، والإيقاع من حولها. يمكنك إنشاء فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي في دقائق بدلًا من إضاعة سهرة كاملة على خط الزمن، مع بقاء كل مشهد قابلًا للتعديل كنص.

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A short script on the left turning into a vertical social video with scenes, narration, and pacing on the right.

Native Sizes for Every Social Media Platform

أنشئ نفس مقطع الفيديو بنسبة 9:16 لـ TikTok وReels، و1:1 للخلاصات، و16:9 لـ YouTube. غيّر مقاس الفيديو ليتناسب مع أي منصة تواصل اجتماعي بدون قصّ يدوي، بحيث يظل الشخص أو العنصر الرئيسي في المنتصف وتبقى الترجمة النصية واضحة على كل شاشة موبايل.

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The same clip shown in 9:16, 1:1, and 16:9 frames side by side with the subject centered and captions readable in each.

ترجمة تلقائية للنصوص لعرض الفيديو بدون صوت

معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشاهدون الفيديوهات بدون صوت، لذلك يقوممولّد الترجماتالمضمَّن بإضافة ترجمات دقيقة ومصمَّمة لكل مقطع فيديو تلقائياً. المنشورات المرفقة بترجمات تحافظ على انتباه المشاهدين لمدة أطول وتحقق عدد مشاهدات فيديو أكبر من المستخدمين الذين يتصفحون المحتوى مع كتم الصوت.

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A vertical video with bold styled auto-captions burned in, next to a toggle showing sound off and caption styling controls.

مقدّم ثابت بدون كاميرا

سجّل مقطعاً واحداً مدته 15 ثانية، وHeyGen تنشئ توأماً رقمياً واقعياً يقدّم كل منشوراتك بصوتك وأسلوبك. أنشئ يومياً فيديوهات بمظهر احترافي من دون إعداد إضاءة، أو إعادة تسجيل اللقطات، أو الظهور أمام الكاميرا في الأيام التي لا ترغب في ذلك.

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A 15-second source clip on one side and a lifelike digital-twin presenter delivering a social post on the other.

من برومبت إلى فيديو مع Video Agent

قدّم إلى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي موضوعًا أو رابطًا أو موجزًا، وسيقوم Video Agent بكتابة النص، واختيار مشاهد فيديو متحركة ولقطات B-roll بالذكاء الاصطناعي بدلًا من الفيديوهات الجاهزة التقليدية، ثم تصيير منشور كامل. راجع المخطط الإبداعي قبل بدء التصيير، ثم أنشئ عدة فيديوهات دفعة واحدة في جلسة واحدة.

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A Video Agent panel taking a topic prompt and showing a creative blueprint of scenes and AI B-roll before rendering a finished post.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

Use cases for the social media video maker

إنشاء مقطع Instagram Reel انطلاقًا من جملة افتتاحية مكتوبة وتحويلها إلى مشاهد عمودية باستخدام قوالب فيديو قابلة للتخصيص.

فيديوهات Instagram Reels والقصص

دورات الترند تتحرك أسرع من جداول التصوير. اكتب الجملة الافتتاحية، ودَع مولّد الريلز ينشئ مشاهد عمودية من قوالب فيديو قابلة للتخصيص، واصنع فيديوهات جذابة في نفس اليوم الذي يظهر فيه الترند.

Explore Tool
صف من مقاطع TikTok قصيرة عمودية تحتوي على خطافات، وتسميات توضيحية، ولقطات سريعة، مجدولة على مدار أسبوع كامل، بدون أي كاميرا في المشهد.

TikTok Videos Without Daily Filming

لإرضاء خوارزمية TikTok تحتاج إلى النشر عدة مرات في الأسبوع. حوّل نقاط الحديث إلى مقاطع عمودية قصيرة مع بدايات جذابة، وعناوين فرعية، ولقطات سريعة، وأنشئ الفيديوهات وفق جدول منتظم دون الحاجة لفتح تطبيق الكاميرا على الإطلاق.

مقالة مدونة طويلة على جانب واحد تتفرّع إلى عدة مقاطع YouTube Shorts بإيقاع سريع وعناوين بارزة على الجانب الآخر.

مقاطع YouTube Shorts من أفكار الفيديوهات الطويلة

النصوص الطويلة تخفي عشرات المقاطع القصيرة الجذّابة. أعد توظيف مقالات المدوّنة أو البودكاست أو ملاحظات الويبينار إلى مقاطع YouTube Shorts بإيقاع سريع وعناوين لافتة، وحوّل مشروع فيديو واحد إلى أسبوع كامل من النشاط على قناتك.

استكشف الأداة
فيديو على LinkedIn يقدّمه متحدّث، مع عرض اسم المتحدّث ومسمّاه الوظيفي في شريط سفلي فوق خلفية احترافية في صفحة الخلاصات.

فيديوهات LinkedIn تعزّز حضورك المهني

المنشورات المكتوبة تتشابه على الشبكات المهنية. قدّم وجهة نظرك في فيديو يقدّمه متحدث يظهر فيه اسمك ومسمّاك الوظيفي على الشاشة، ليحصل العملاء المحتملون على وجه يتذكّرونه قبل أول مكالمة.

نص ترويجي واحد يُنشئ فيديو على Facebook، وإعلاناً ترويجياً على Instagram، ونسخة مخصّصة لـ LinkedIn جاهزة كنسخ إعلانية مختلفة ليوم الإطلاق.

إعلانات الفيديو والمنشورات الترويجية

إعلانات الإطلاق لم تعد تحتاج إلى انتظار فرق الإنتاج. اكتب عرضك، وأنشئ نسخاً من إعلاناتك على وسائل التواصل الاجتماعي لكل قناة، واصنع فيديو لـ Facebook، وترويجاً لـ Instagram، ونسخة مخصّصة لـ LinkedIn من نص واحد في يوم الإطلاق.

منشور جاهز على وسائل التواصل الاجتماعي مُكرَّر إلى عدة لغات مختلفة مع مزامنة لحركة الشفاه، مع أعلام تشير إلى أكثر من 175 لغة.

منشور واحد، أكثر من 175 نسخة لغوية

محررات القوالب التقليدية تتوقف عند لغة واحدة. HeyGen يترجم محتوى الفيديو الجاهز لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة حركة الشفاه واستنساخ صوتك، بحيث يصل نفس المحتوى على السوشيال إلى كل سوق تبيع فيه.

استكشف الأداة
أيقونة مستند أبيض ضبابية مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.How it works

كيف يعمل صانع فيديوهات السوشيال ميديا

Make a social media video online in four steps, starting from free templates or a blank script. Most people create videos and publish within fifteen minutes.

ابدأ الإنشاء →
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Step 1: Pick your template

تصفّح قوالب فيديو منصات التواصل الاجتماعي، ثم اختر المقاس المناسب لمنصة التواصل الاجتماعي التي تستخدمها.

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الخطوة 2: الصق النص الخاص بك

صف الفيديو الذي تريد إنشاءه، أو الصق الجملة الافتتاحية ونقاط الحديث الخاصة بك ودَع الذكاء الاصطناعي يصيغ الباقي.

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الخطوة 3: صمّم فيديوك

أضف ترجمات، وموسيقى، وألوان العلامة التجارية، ومقدّم العرض. المحرّر سهل الاستخدام: عدّل الفيديو عن طريق تعديل النص.

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الخطوة 4: التصدير والنشر

حمّل الفيديو بصيغة MP4 حتى دقة 4K، أو غيّر مقاس نفس الفيديو أولًا ليتناسب مع كل القنوات الأخرى.

الأسئلة الشائعة حول صانع فيديوهات السوشيال ميديا (FAQs)

ما هو صانع فيديوهات السوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

أداة إنشاء فيديوهات سوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي هي أداة لإنشاء الفيديو تحوّل النص إلى فيديو جاهز للنشر على منصات التواصل الاجتماعي. تكتب النص، وأداة إنشاء الفيديو أونلاين تبني المشاهد والتعليق الصوتي والترجمة النصية، ثم تصدّر مقاطع جاهزة للمنصات مثل Reels وShorts وLinkedIn، بالإضافة إلى فيديوهات الشرح والفيديوهات التعليمية، وكل ذلك بدون الحاجة لتعلّم أي أدوات مونتاج فيديو.

هل ستبدو مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي عامة أكثر من اللازم على حسابي؟

ليس إذا كانت تحمل هويتك. نموذج Avatar V من HeyGen ينشئ توأمك الرقمي من مقطع مدته 15 ثانية ويحافظ على ثبات ملامح وجهك وصوتك وأسلوب إلقائك في كل منشور. تصنّفه G2 كأكثر نموذج واقعية في السوق، لتتمكّن من نشر فيديوهات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها أنت تمامًا.

كيف أحوّل سكربت واحد إلى فيديوهات لـ TikTok وReels وShorts؟

أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم غيّر أبعاده داخل المحرر. تقوم HeyGen بإعادة تأطير نفس المقطع إلى 9:16 و1:1 و16:9 مع إعادة تموضع الترجمات وتطبيق تنسيق فيديو السوشيال ميديا المناسب لكل منصة، بحيث تتحول نسخة نصية واحدة إلى منشورات متوافقة محلياً على كل مكان تنشر فيه.

هل يوجد صانع فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي أونلاين مجاناً وبدون علامة مائية؟

تتضمّن خطة صانع فيديوهات السوشيال ميديا المجانية من HeyGen ثلاث عمليات تصدير فيديو مجانية شهريًا مع علامة مائية، وهي كافية لاختبار الجودة على منشورات حقيقية. تتضمّن الخطة المجانية محرّر الفيديو الكامل، لذلك تعمل أيضًا كمحرّر فيديو مجاني أثناء التقييم. الخطط المدفوعة تزيل العلامة المائية، وهو القيد الذي يشير إليه صانعو المحتوى في كل نقاش على المجتمعات الإلكترونية، وتتيح لك تصدير ملفات MP4 نظيفة بجودة HD أو 4K.

ما هي أبعاد الفيديو وطوله الأنسب لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي؟

استخدم نسبة 9:16 الرأسية لمقاطع TikTok وReels وShorts. تعمل النسبة المربعة 1:1 بشكل جيد لمقاطع الفيديو في خلاصات Facebook وLinkedIn. اجعل مقاطع الفيديو قصيرة، أقل من 60 ثانية، مع وضع الجزء الجاذب في أول ثلاث ثوانٍ تقريبًا، لأن هذا تقريبًا هو الوقت المتاح قبل أن يتجاوز المشاهد الفيديو بالتمرير. يصدّر HeyGen كل النِّسَب من مشروع واحد، بحيث تنشئ محتوى الفيديو مرة واحدة وتنشره في كل مكان.

كيف يمكنني إنشاء فيديوهات جذابة لوسائل التواصل الاجتماعي باستمرار من دون تصوير؟

أنجز إنشاء الفيديوهات على دفعات. اكتب خمس نصوص في جلسة واحدة، وأنشئ فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نفس المقدم الرقمي وقالب الفيديو المعتمد للعلامة التجارية، وجدول تصديرها عبر قنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يعتمد أي شيء على التصوير بالكاميرا، وبالتالي تجعل جدول محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لديك مستقلاً عن أيام التصوير.

ما هو أفضل صانع فيديو لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟

للفرق التي تنشر محتوى يومياً بدون تصوير، هناك HeyGen. محرر الفيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي ما زال يحتاج إلى لقطات قمت بتصويرها، وكذلك العديد من أدوات الفيديو المبنية على مقاطع فيديو جاهزة تبدو كأنها مخزون جاهز. HeyGen ينشئ الفيديو نفسه انطلاقاً من النص، ويقدّمه من خلال توأم رقمي واقعي، ويقوم بترجمته وتوطينه إلى أكثر من 175 لغة، ومع ذلك يمكنك تعديل الفيديو مشهداً تلو الآخر بدون الحاجة إلى برنامج مونتاج فيديو.

هل يمكن للفيديو بالذكاء الاصطناعي مواكبة جدول نشر حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

نعم، وبحجم إنتاج لا تصل إليه معظم الفرق يدويًا.Vision Creative Labs استخدمت HeyGen كمنشئ فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت عملاءها من إنتاج فيديو أو اثنين في السنة إلى 50-60 فيديو مميز يوميًا، مما ملأ القنوات التي كانت فارغة سابقًا. اطّلع على قصة Vision Creative Labs لمعرفة سير العمل الذي يعتمدون عليه بالضبط.

كم تبلغ تكلفة HeyGen لصنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تبدأ الخطط مجاناً حتى تتمكن من اختبار جودة المخرجات قبل الدفع. تبدأ خطط المبدعين المدفوعة من 24$ شهرياً وتزيل العلامة المائية، وهي أقل تكلفة من توظيف صانع فيديو محترف لساعة واحدة، وتشمل كل الصيغ وكل شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر عليها.

هل يمكنني نشر نفس الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعدة لغات؟

نعم. مرّر أي منشور مكتمل عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي ليُنتج نسخًا محلية بأكثر من 175 لغة مع مزامنة حركة الشفاه واستنساخ صوتك أنت، بحيث تتمكّن الحسابات العالمية من نشر محتوى فيديو أصلي على وسائل التواصل الاجتماعي انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد بدلًا من إعادة التصوير.

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