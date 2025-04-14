استخدم نسبة 9:16 الرأسية لمقاطع TikTok وReels وShorts. تعمل النسبة المربعة 1:1 بشكل جيد لمقاطع الفيديو في خلاصات Facebook وLinkedIn. اجعل مقاطع الفيديو قصيرة، أقل من 60 ثانية، مع وضع الجزء الجاذب في أول ثلاث ثوانٍ تقريبًا، لأن هذا تقريبًا هو الوقت المتاح قبل أن يتجاوز المشاهد الفيديو بالتمرير. يصدّر HeyGen كل النِّسَب من مشروع واحد، بحيث تنشئ محتوى الفيديو مرة واحدة وتنشره في كل مكان.