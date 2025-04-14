أداة إنشاء فيديوهات السوشيال ميديا من HeyGen تحوّل النص المكتوب إلى فيديوهات عالية الجودة جاهزة للنشر، بدون تصوير أو خبرة في مونتاج الفيديو. أنشئ Reels وTikTok وShorts ومنشورات LinkedIn من مكان واحد.
مزايا أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات السوشيال ميديا
Social Media Videos From One Script
اكتب فكرة قصيرة بحجم تعليق أو الصق نص سكربت كامل، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء المشاهد، والتعليق الصوتي، والإيقاع من حولها. يمكنك إنشاء فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي في دقائق بدلًا من إضاعة سهرة كاملة على خط الزمن، مع بقاء كل مشهد قابلًا للتعديل كنص.
Native Sizes for Every Social Media Platform
أنشئ نفس مقطع الفيديو بنسبة 9:16 لـ TikTok وReels، و1:1 للخلاصات، و16:9 لـ YouTube. غيّر مقاس الفيديو ليتناسب مع أي منصة تواصل اجتماعي بدون قصّ يدوي، بحيث يظل الشخص أو العنصر الرئيسي في المنتصف وتبقى الترجمة النصية واضحة على كل شاشة موبايل.
ترجمة تلقائية للنصوص لعرض الفيديو بدون صوت
معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يشاهدون الفيديوهات بدون صوت، لذلك يقوممولّد الترجماتالمضمَّن بإضافة ترجمات دقيقة ومصمَّمة لكل مقطع فيديو تلقائياً. المنشورات المرفقة بترجمات تحافظ على انتباه المشاهدين لمدة أطول وتحقق عدد مشاهدات فيديو أكبر من المستخدمين الذين يتصفحون المحتوى مع كتم الصوت.
مقدّم ثابت بدون كاميرا
سجّل مقطعاً واحداً مدته 15 ثانية، وHeyGen تنشئ توأماً رقمياً واقعياً يقدّم كل منشوراتك بصوتك وأسلوبك. أنشئ يومياً فيديوهات بمظهر احترافي من دون إعداد إضاءة، أو إعادة تسجيل اللقطات، أو الظهور أمام الكاميرا في الأيام التي لا ترغب في ذلك.
من برومبت إلى فيديو مع Video Agent
قدّم إلى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي موضوعًا أو رابطًا أو موجزًا، وسيقوم Video Agent بكتابة النص، واختيار مشاهد فيديو متحركة ولقطات B-roll بالذكاء الاصطناعي بدلًا من الفيديوهات الجاهزة التقليدية، ثم تصيير منشور كامل. راجع المخطط الإبداعي قبل بدء التصيير، ثم أنشئ عدة فيديوهات دفعة واحدة في جلسة واحدة.
دورات الترند تتحرك أسرع من جداول التصوير. اكتب الجملة الافتتاحية، ودَع مولّد الريلز ينشئ مشاهد عمودية من قوالب فيديو قابلة للتخصيص، واصنع فيديوهات جذابة في نفس اليوم الذي يظهر فيه الترند.Explore Tool
لإرضاء خوارزمية TikTok تحتاج إلى النشر عدة مرات في الأسبوع. حوّل نقاط الحديث إلى مقاطع عمودية قصيرة مع بدايات جذابة، وعناوين فرعية، ولقطات سريعة، وأنشئ الفيديوهات وفق جدول منتظم دون الحاجة لفتح تطبيق الكاميرا على الإطلاق.
النصوص الطويلة تخفي عشرات المقاطع القصيرة الجذّابة. أعد توظيف مقالات المدوّنة أو البودكاست أو ملاحظات الويبينار إلى مقاطع YouTube Shorts بإيقاع سريع وعناوين لافتة، وحوّل مشروع فيديو واحد إلى أسبوع كامل من النشاط على قناتك.استكشف الأداة
المنشورات المكتوبة تتشابه على الشبكات المهنية. قدّم وجهة نظرك في فيديو يقدّمه متحدث يظهر فيه اسمك ومسمّاك الوظيفي على الشاشة، ليحصل العملاء المحتملون على وجه يتذكّرونه قبل أول مكالمة.
إعلانات الإطلاق لم تعد تحتاج إلى انتظار فرق الإنتاج. اكتب عرضك، وأنشئ نسخاً من إعلاناتك على وسائل التواصل الاجتماعي لكل قناة، واصنع فيديو لـ Facebook، وترويجاً لـ Instagram، ونسخة مخصّصة لـ LinkedIn من نص واحد في يوم الإطلاق.
محررات القوالب التقليدية تتوقف عند لغة واحدة. HeyGen يترجم محتوى الفيديو الجاهز لوسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة حركة الشفاه واستنساخ صوتك، بحيث يصل نفس المحتوى على السوشيال إلى كل سوق تبيع فيه.استكشف الأداة
كيف يعمل صانع فيديوهات السوشيال ميديا
Make a social media video online in four steps, starting from free templates or a blank script. Most people create videos and publish within fifteen minutes.
تصفّح قوالب فيديو منصات التواصل الاجتماعي، ثم اختر المقاس المناسب لمنصة التواصل الاجتماعي التي تستخدمها.
صف الفيديو الذي تريد إنشاءه، أو الصق الجملة الافتتاحية ونقاط الحديث الخاصة بك ودَع الذكاء الاصطناعي يصيغ الباقي.
أضف ترجمات، وموسيقى، وألوان العلامة التجارية، ومقدّم العرض. المحرّر سهل الاستخدام: عدّل الفيديو عن طريق تعديل النص.
حمّل الفيديو بصيغة MP4 حتى دقة 4K، أو غيّر مقاس نفس الفيديو أولًا ليتناسب مع كل القنوات الأخرى.
أداة إنشاء فيديوهات سوشيال ميديا بالذكاء الاصطناعي هي أداة لإنشاء الفيديو تحوّل النص إلى فيديو جاهز للنشر على منصات التواصل الاجتماعي. تكتب النص، وأداة إنشاء الفيديو أونلاين تبني المشاهد والتعليق الصوتي والترجمة النصية، ثم تصدّر مقاطع جاهزة للمنصات مثل Reels وShorts وLinkedIn، بالإضافة إلى فيديوهات الشرح والفيديوهات التعليمية، وكل ذلك بدون الحاجة لتعلّم أي أدوات مونتاج فيديو.
ليس إذا كانت تحمل هويتك. نموذج Avatar V من HeyGen ينشئ توأمك الرقمي من مقطع مدته 15 ثانية ويحافظ على ثبات ملامح وجهك وصوتك وأسلوب إلقائك في كل منشور. تصنّفه G2 كأكثر نموذج واقعية في السوق، لتتمكّن من نشر فيديوهات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو وكأنها أنت تمامًا.
أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم غيّر أبعاده داخل المحرر. تقوم HeyGen بإعادة تأطير نفس المقطع إلى 9:16 و1:1 و16:9 مع إعادة تموضع الترجمات وتطبيق تنسيق فيديو السوشيال ميديا المناسب لكل منصة، بحيث تتحول نسخة نصية واحدة إلى منشورات متوافقة محلياً على كل مكان تنشر فيه.
تتضمّن خطة صانع فيديوهات السوشيال ميديا المجانية من HeyGen ثلاث عمليات تصدير فيديو مجانية شهريًا مع علامة مائية، وهي كافية لاختبار الجودة على منشورات حقيقية. تتضمّن الخطة المجانية محرّر الفيديو الكامل، لذلك تعمل أيضًا كمحرّر فيديو مجاني أثناء التقييم. الخطط المدفوعة تزيل العلامة المائية، وهو القيد الذي يشير إليه صانعو المحتوى في كل نقاش على المجتمعات الإلكترونية، وتتيح لك تصدير ملفات MP4 نظيفة بجودة HD أو 4K.
استخدم نسبة 9:16 الرأسية لمقاطع TikTok وReels وShorts. تعمل النسبة المربعة 1:1 بشكل جيد لمقاطع الفيديو في خلاصات Facebook وLinkedIn. اجعل مقاطع الفيديو قصيرة، أقل من 60 ثانية، مع وضع الجزء الجاذب في أول ثلاث ثوانٍ تقريبًا، لأن هذا تقريبًا هو الوقت المتاح قبل أن يتجاوز المشاهد الفيديو بالتمرير. يصدّر HeyGen كل النِّسَب من مشروع واحد، بحيث تنشئ محتوى الفيديو مرة واحدة وتنشره في كل مكان.
أنجز إنشاء الفيديوهات على دفعات. اكتب خمس نصوص في جلسة واحدة، وأنشئ فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام نفس المقدم الرقمي وقالب الفيديو المعتمد للعلامة التجارية، وجدول تصديرها عبر قنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يعتمد أي شيء على التصوير بالكاميرا، وبالتالي تجعل جدول محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لديك مستقلاً عن أيام التصوير.
للفرق التي تنشر محتوى يومياً بدون تصوير، هناك HeyGen. محرر الفيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي ما زال يحتاج إلى لقطات قمت بتصويرها، وكذلك العديد من أدوات الفيديو المبنية على مقاطع فيديو جاهزة تبدو كأنها مخزون جاهز. HeyGen ينشئ الفيديو نفسه انطلاقاً من النص، ويقدّمه من خلال توأم رقمي واقعي، ويقوم بترجمته وتوطينه إلى أكثر من 175 لغة، ومع ذلك يمكنك تعديل الفيديو مشهداً تلو الآخر بدون الحاجة إلى برنامج مونتاج فيديو.
نعم، وبحجم إنتاج لا تصل إليه معظم الفرق يدويًا.Vision Creative Labs استخدمت HeyGen كمنشئ فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت عملاءها من إنتاج فيديو أو اثنين في السنة إلى 50-60 فيديو مميز يوميًا، مما ملأ القنوات التي كانت فارغة سابقًا. اطّلع على قصة Vision Creative Labs لمعرفة سير العمل الذي يعتمدون عليه بالضبط.
تبدأ الخطط مجاناً حتى تتمكن من اختبار جودة المخرجات قبل الدفع. تبدأ خطط المبدعين المدفوعة من 24$ شهرياً وتزيل العلامة المائية، وهي أقل تكلفة من توظيف صانع فيديو محترف لساعة واحدة، وتشمل كل الصيغ وكل شبكات التواصل الاجتماعي التي تنشر عليها.
نعم. مرّر أي منشور مكتمل عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي ليُنتج نسخًا محلية بأكثر من 175 لغة مع مزامنة حركة الشفاه واستنساخ صوتك أنت، بحيث تتمكّن الحسابات العالمية من نشر محتوى فيديو أصلي على وسائل التواصل الاجتماعي انطلاقًا من فيديو رئيسي واحد بدلًا من إعادة التصوير.
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