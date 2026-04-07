Avatar V هو نموذج الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدّمًا من HeyGen. الأفاتارات السابقة كانت تبدأ بصورة ثم تقوم بتحريك الوجه. بعد ذلك جاء التدريب المعتمد على الفيديو، الذي التقط طريقة حركتك وصوتك بشكل أدق. يأخذ Avatar V هذا إلى مستوى أبعد: فهو يفصل هويتك عن مظهرك، ويتعلّم بدقة كيف تتحرك، وتُشير، وتُعبّر عن نفسك، بحيث يمكن تطبيق هذه الحركة على أي نسخة منك.

هذا يعني أنك تسجّل مرة واحدة فقط، مهما كان ما ترتديه وأينما كنت. بعد ذلك يمكنك إنشاء نسخة منك في أي بيئة، وأي زي، وأي مظهر يمكنك تخيّله. الأفاتار الذي يظهر في فيديوهاتك ليس مجرد شيء يشبهك؛ بل يتحرك مثلك، ويبدو صوته كصوتك، ويحافظ على هويتك بدقة في كل فيديو تنشئه.

لم تعد بحاجة إلى استوديو احترافي أو فريق تصوير أو ساعات من اللقطات. تسجيل مدته 15 ثانية عبر كاميرا الويب يتيح لك إنتاج فيديو بمستوى احترافي وعلى أي نطاق.