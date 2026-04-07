أخيرًا، أفاتار بالذكاء الاصطناعي لا يمكن تمييزه عنك
ثبات الشخصية هو ما يميّز الأفاتار المفيد عن مجرد خدعة تسويقية. Avatar V يوفّر هذا الثبات في كل زاوية، وكل تعبير، وكل فيديو تقوم بإنشائه.
- مصنَّف رقم 1 كأكثر الأفاتارات واقعية على G2
- تم التحقق من اتساق الشخصية عبر جميع المشاهد
- تسجيل واحد، وإطلالات لا حصر لها
الجيل القادم من نسختك الرقمية
Avatar V هو نموذج الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الأكثر تقدّمًا من HeyGen. الأفاتارات السابقة كانت تبدأ بصورة ثم تقوم بتحريك الوجه. بعد ذلك جاء التدريب المعتمد على الفيديو، الذي التقط طريقة حركتك وصوتك بشكل أدق. يأخذ Avatar V هذا إلى مستوى أبعد: فهو يفصل هويتك عن مظهرك، ويتعلّم بدقة كيف تتحرك، وتُشير، وتُعبّر عن نفسك، بحيث يمكن تطبيق هذه الحركة على أي نسخة منك.
هذا يعني أنك تسجّل مرة واحدة فقط، مهما كان ما ترتديه وأينما كنت. بعد ذلك يمكنك إنشاء نسخة منك في أي بيئة، وأي زي، وأي مظهر يمكنك تخيّله. الأفاتار الذي يظهر في فيديوهاتك ليس مجرد شيء يشبهك؛ بل يتحرك مثلك، ويبدو صوته كصوتك، ويحافظ على هويتك بدقة في كل فيديو تنشئه.
لم تعد بحاجة إلى استوديو احترافي أو فريق تصوير أو ساعات من اللقطات. تسجيل مدته 15 ثانية عبر كاميرا الويب يتيح لك إنتاج فيديو بمستوى احترافي وعلى أي نطاق.
العنصر الوحيد الذي يغيّر كل شيء
ثبات الشخصية هو القدرة الأساسية في Avatar V. هذا يعني أن توأمك الرقمي سيبدو ويتحدث ويتصرف مثلك تمامًا، ليس في مقطع واحد فقط، بل في كل مشهد، وكل خلفية، وكل فيديو تقوم بإنشائه.
اتساق الشخصيات
Avatar V يحافظ على هوية واحدة ومتسقة في كل فيديو تنشئه. نفس الوجه، نفس التعبيرات الدقيقة، نفس الحضور سواء في مقطع مدته 30 ثانية أو وحدة تدريبية مدتها 10 دقائق. بدون انحراف، بدون تشوّهات، وبدون إحساس بعدم الواقعية.
زوايا متعددة
لقطات واسعة، وإطارات متوسطة، ولقطات قريبة، كلها متسقة، وكلها من تسجيل واحد. زوايا تصوير تجعل أفاتارًا واحدًا مناسبًا لكل صيغة عرض.
مشاهد ديناميكية
حركة سلسة للجزء العلوي من الجسم، وإيماءات تفاعلية، وحركة متسقة عبر تغيّر المشاهد. الفارق بين أفاتار يقدّم العرض وآخر يؤدّي بالفعل.
مزامنة شفاه أكثر دقة
دقة على مستوى الفونيم في كل لغة مدعومة. ما تسمعه وما تراه في توافق تام بأي سرعة، عبر أكثر من 175 لغة ولهجة.
دقة تعابير الوجه
حركة حواجب طبيعية، وتواصل بصري حقيقي، وتعبيرات دقيقة صغيرة تُسجَّل كأنها واقعية. مُدرَّب على أكثر من 10M نقطة بيانات، فهذه التفاصيل هي ما يفرّق بين الفيديو المقنع وذلك الغريب غير الطبيعي.
نبذة عن نموذج الأفاتار
يقدّم Avatar V تحولًا جوهريًا في طريقة تعامل نماذج إنشاء الأفاتار مع الهوية. فبينما تعتمد الأنظمة السابقة على إطار مرجعي واحد فقط، يعمل Avatar V ضمن نافذة سياق فيديو كاملة، مما يتيح للنموذج التركيز بشكل انتقائي على أكثر اللحظات إفادة في تسجيلك.
تقوم آلية الانتباه الانتقائي باستخلاص إشارات الهوية البارزة عبر الإطارات، بما في ذلك هندسة الشفاه، وبنية محيط الوجه، وأنماط انتقال التعابير، مع كبح الإطارات التي تؤدي فيها وضعية الرأس أو الإضاءة أو الحجب إلى تقليل جودة الإشارة بشكل طبيعي. والنتيجة هي تمثيل هوية أكثر ثراءً ومرتبط زمنيًا يستمر عبر سياق التوليد الكامل.
تجميع الإشارات المستهدف عبر الإطارات يحل مشكلة انحراف الهوية، أي التباعد التدريجي بين هوية المرجع والمخرجات المولَّدة الذي يحدّ من ثبات الشخصية في الأنظمة المعتمدة على إطار واحد فقط. يحافظ Avatar V على تمثيل هوية ثابت عبر المشاهد، وزوايا الكاميرا، ومدد الفيديو الطويلة من دون الحاجة إلى ضبط إضافي أو إدخال مراجع جديدة.
ثلاث مراحل للتدريب
يتعلّم النموذج أولًا نسخ ملامح الوجه بدقة داخل المشهد نفسه، مما يوفّر أساسًا قويًا للحفاظ على الهوية قبل إدخال أي تعقيد بين المشاهد المختلفة.
يتم بعد ذلك تدريب النموذج على سد الفجوة بين المجالات بين فيديو مرجعي ومشهد مستهدف بخلفية وإضاءة وتوزيع وضعيات مختلفة، مما يتيح تكيّفاً قوياً عبر المشاهد المختلفة.
في المرحلة النهائية، يعمل التعلم التعزيزي الموجّه بالمهمة، مع إشارات مكافأة تتمحور حول الإنسان، على تعظيم تشابه الهوية، مما يضمن أن يكون الأفاتار المُنشأ قريبًا من الشخص الحقيقي قدر الإمكان.
خطوة نوعية إلى الأمام
Avatar IV كان ينتج مخرجات يمكن التعرّف عليها. Avatar V ينتج مخرجات لا يمكن تمييزها عن الأصل. يكمن الفارق في بنية مرجعية جديدة تعتمد على الفيديو الكامل الخاص بك بدلًا من إطار واحد فقط، مما يتيح استخراج بيانات هوية أكثر ثراءً ويقضي على الانحراف بين المشاهد.
من كاميرا الويب إلى توأم رقمي في أربع خطوات
لا استوديو. لا فريق تصوير. لا إعدادات معقدة. فقط أنت وكاميرا الويب.
سجّل 15 ثانية لنفسك
افتح كاميرا اللابتوب وسجّل مقطعًا قصيرًا لنفسك وأنت تتحدث بشكل طبيعي. لا تحتاج إلى إضاءة خاصة أو أي معدات إضافية.
Avatar V يدرب توأمك الرقمي
يعالج النموذج الفيديو الخاص بك كنافذة سياقية كاملة، فيتعرّف على مظهرك وتعبيراتك وإيماءاتك وأنماط حركتك.
اختر المشهد الخاص بك
اختر أي خلفية تريدها: استوديو احترافي، مكتب يحمل هوية علامتك التجارية، موقع خارجي، أو إعداد مخصص. هويتك ترافقك أينما كنت.
أنشئ وشارك
أدخل النص الذي تريده وأنشئ فيديو بأي طول تحتاجه. الجودة لا تنخفض، وتظل شخصية الأفاتار متسقة طوال الفيديو.
كل حالة استخدام تحتاج إليك، على نطاق واسع
من فيديو تعريفي واحد للموظفين الجدد إلى مكتبة كاملة من المحتوى المترجم محليًا، يتولى Avatar V إدارة هذا الحجم بسهولة.
التدريب والتأهيل
أنشئ مكتبة تدريب متكاملة مرة واحدة. حدّث الوحدات الفردية بدون إعادة التسجيل. يحصل فريقك على إرشادات متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية في كل مرة.
تمكين المبيعات
سجّل فيديو مخصّص للتواصل مع العملاء المحتملين مرة واحدة، ثم خصّصه على نطاق واسع. يحافظ Avatar V على حضورك ومصداقيتك في كل عملية تواصل.
التوطين
أنشئ فيديو باللغة الإنجليزية. يقدّم لك Avatar V الفيديو بأكثر من 175 لغة مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه، بحيث تصل رسالتك بنفس التأثير في كل مكان.
الريادة الفكرية
انشر محتوى باستمرار من دون عناء التسجيل المتكرر. أفكارك، ووجهك، ومصداقيتك — تُقدَّم بالوتيرة التي يتوقعها جمهورك.
اتصالات المؤسسين والتنفيذيين
ابقَ حاضرًا في مؤسستك دون أن تعيش داخل غرفة تسجيل. أرسل التحديثات الداخلية، وإعلانات المنتجات، ورسائل المستثمرين وفقًا للجدول الزمني الذي يناسبك.
تسويق المنتج
حوّل المحتوى المكتوب إلى رسائل تعتمد على الفيديو أولاً. عروض توضيحية، إعلانات عن المزايا، وتثقيف للعملاء — كل ذلك بوجهك أنت في الفيديو.