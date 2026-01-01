محتوى أطفال متعدد اللغات على نطاق واسع

في السابق، كان تعريب محتوى الأطفال يعني إعادة التسجيل في كل سوق على حدة. الآن يمكنك ترجمة قصة أو درس مكتمل إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على صوت الشخصية الأصلية كما هو، في مستوى من الوصول لا يستطيع أي مولّد أصوات للأطفال يقتصر على الصوت فقط أن يضاهيه.