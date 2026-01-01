تحويل النص إلى كلام بصوت طفل
أنشئ صوت طفل لتحويل النص إلى كلام للقصص والدروس والقنوات في ثوانٍ. اكتب النص، واختر صوت طفل، واحصل على تعليق صوتي طبيعي أو فيديو جاهز. بدون تسجيل، وبدون برامج مونتاج.
مزايا تحويل النص إلى كلام بصوت أطفال تتفوّق على أدوات الصوت فقط
خيارات أصوات للأطفال لكل مشروع
تصفّح أكثر من 300 صوت في مولّد الأصوات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، وفلتر النتائج حسب العمر، والعاطفة، والأسلوب لتجد قراءة مشرقة بصوت شاب تناسب النص الخاص بك. عاين الخيارات جنبًا إلى جنب، ثم ثبّت الصوت الأنسب لشخصيتك أو درسك أو قصتك قبل البدء في الإنشاء.
التحكّم المباشر في نبرة الصوت والإيقاع والعاطفة
شكّل طريقة الإلقاء سطراً بسطر. عدّل السرعة، والتوقفات، وطريقة النطق، والأسلوب العاطفي من محرر النصوص إلى أن يتطابق تحويل النص إلى كلام بصوت الطفل مع شخصيتك، من راوٍ هادئ لوقت النوم إلى مساعد كرتوني متحمّس، بحيث يصل كل سطر تماماً كما كُتب.
محتوى للأطفال بأكثر من 175 لغة
سجّل مرة واحدة واذهب إلى العالمية. HeyGen مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء التعليق الصوتي الخاص بك بأكثر من 175 لغة ولهجة مع استنساخ نبرة صوتك ومزامنة الشفاه بدقة، بحيث يصل المحتوى أو الدرس المصمَّم لسوق واحد إلى الجماهير الشابة في كل مكان في نفس اليوم.
تصميم الصوت المخصص واستنساخه
أنشئ صوت ذكاء اصطناعي جديداً من وصف نصي بسيط أو استنسخ صوتاً لديك صلاحية استخدامه، ثم طبّقه على كل فيديو. كلا الخيارين يعملان وفق سياسات قائمة على الموافقة مع مراجعة بشرية، وهو أمر مهم عندما يكون جمهورك من الأطفال وذويهم.
من صوت طفل إلى فيديو جاهز
الأدوات الأخرى تتوقّف عند ملف MP3 فقط. اربط صوت طفلك بالمشاهد، والعناوين، والموسيقى، والعناصر البصرية من خلال تحويل النص إلى فيديو، ليصبح السكربت الذي تلصقه مقطع قصة أو درس جاهز للمشاركة في دقائق بدل ما يظل مجرد ملف صوتي ينتظر محررًا.
حالات استخدام تحويل النص إلى كلام بصوت الأطفال في محتوى الأطفال الإعلامي
رواية قناة يوتيوب للأطفال
الاستعانة بممثلين أطفال للأداء الصوتي في كل فيديو عملية بطيئة ومكلفة. أنشئ تعليقًا صوتيًا ثابتًا بصوت طفل لكل نص، ثم أضِفه مباشرة إلى المونتاج أو صدّر الفيديو كاملًا، وانشره في نفس اليوم.
حكايات قبل النوم والكتب الصوتية
سرد الكتب الصوتية للأطفال عادةً يحتاج إلى وقت في الاستوديو. الصق فصلًا من كتاب مصوّر، أو اكتب واحدًا باستخدام منشئ نصوص الفيديو، واحصل على سرد دافئ ومريح جاهز لقناة للآباء أو بودكاست.
تعلّم إلكتروني مصمَّم للمتعلمين الصغار
الرواة البالغون يفقدون انتباه المتعلمين الصغار بسرعة. تحويل النص إلى كلام بصوت طفل ودود ومناسب للعمر يحافظ على تفاعل الدروس والاختبارات وتطبيقات تعلّم اللغات، كما أن تحديث أي وحدة دراسية يقتصر على تعديل النص بدل حجز جلسة تسجيل جديدة.
أصوات الشخصيات الكرتونية وشخصيات الألعاب
اختيار ممثل طفل لأداء شخصية جانبية واحدة في فيلم كرتون أو NPC في لعبة غالبًا لا يكون مجديًا. اكتب الحوار، واختر صوتًا طفوليًا مرحًا، واضبط مستوى الحماس، ثم صدّر الجمل جاهزة لمحركك أو لخطّك الزمني.
محتوى للقراءة المتزامنة وسهل الوصول
يستوعب القرّاء الصغار الذين يعانون من عسر القراءة أو ضعف البصر بشكل أفضل عندما يقرأ لهم صوت يشبه أقرانهم بصوت عالٍ. اجمع بين السرد وتوليد الترجمات النصية بحيث يظهر كلّ لفظ على الشاشة في اللحظة التي يُنطَق فيها.
محتوى أطفال متعدد اللغات على نطاق واسع
في السابق، كان تعريب محتوى الأطفال يعني إعادة التسجيل في كل سوق على حدة. الآن يمكنك ترجمة قصة أو درس مكتمل إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على صوت الشخصية الأصلية كما هو، في مستوى من الوصول لا يستطيع أي مولّد أصوات للأطفال يقتصر على الصوت فقط أن يضاهيه.
كيفية إنشاء صوت طفل من نص في أربع خطوات
حوّل أي نص مكتوب إلى تعليق صوتي بصوت طفل في أربع خطوات فقط، من نص منسوخ إلى ملف صوتي قابل للتنزيل أو فيديو جاهز.
الصق نص أطفالك
اكتب أو الصق قصتك أو درسك أو الحوار في المحرّر. يتم تقسيم النصوص الطويلة إلى مشاهد.
اختر صوت ذكاء اصطناعي شاب
رشّح مكتبة الأصوات حسب العمر، والعاطفة، والأسلوب، ثم استمع إلى معاينات القراءة حتى تجد الصوت المناسب.
ضبط أسلوب الإلقاء بدقة
اضبط سرعة الإلقاء، وفترات التوقف، والنبرة العاطفية في كل سطر إلى أن يبدو النص بالكامل بالشكل المناسب.
تصدير الصوت أو الفيديو
حمّل التعليق الصوتي، أو أنشئ فيديو كاملاً مع العناصر البصرية والترجمة النصية وشاركه في أي مكان.
ما هو صوت طفل بتحويل النص إلى كلام وكيف يعمل؟
صوت طفل بتقنية تحويل النص إلى كلام هو صوت مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يحمل طبقة الصوت والإيقاع والطاقة الخاصة بالمتحدث الصغير في السن. مولّد صوت الأطفال بالذكاء الاصطناعي يقرأ النص الذي تكتبه ويحوّله إلى صوت طبيعي لقصصك ودروسك وألعابك وفيديوهاتك، بدون الحاجة إلى ميكروفون أو مؤدٍّ طفل.
هل سيبدو صوت الطفل آليًا في القصص الأطول؟
لا. أصوات HeyGen تحافظ على جودتها في النصوص الطويلة، لذلك ستبدو قصة مدتها عشر دقائق ثابتة وواضحة مثل مقطع مدته عشر ثوانٍ. عناصر التحكّم في العاطفة تتيح لك جعل الإلقاء أكثر هدوءًا لوتيرة قصص ما قبل النوم أو أكثر حيوية لمشاهد المغامرة، من دون الحاجة إلى تغيير الصوت.
كيف أحوّل نص قصة للأطفال إلى فيديو مُعلَّق صوتيًا؟
انسخ القصة في HeyGen، اختر صوتًا شابًا، ثم أنشئ الفيديو. يتم تقسيم النص تلقائيًا إلى مشاهد، ومولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعييضيف العناصر البصرية والموسيقى والترجمة النصية، بحيث تتحول حكاية قبل النوم أو درس في الفصل من نص منسوخ إلى فيديو جاهز للمشاهدة في جلسة واحدة.
لماذا تختار HeyGen بدلاً من مولّدات أصوات الأطفال الأخرى؟
معظم أدوات أصوات الأطفال تكتفي بتسليم ملف MP3 ثم تتوقف. HeyGen يحوّل نفس النص إلى فيديو جاهز مع مشاهد، وترجمة نصية، وصوت مستنسخ أو مخصص، كل ذلك في منصة واحدة، بحيث تنشر محتوى أطفال متكامل بدلاً من ملف صوت خام ينتظر المونتاج.
هل يمكن لمنشئ واحد إنتاج محتوى تعليمي للأطفال على نطاق واسع؟
نعم، يمكن لشخص واحد أن يدير قناة تعليمية كاملة للأطفال. المبدع Anton Voroniuk وفّر 15.5 ساعة أسبوعياً ووصل إلى أكثر من 1M طالب باستخدام HeyGen، مع تكاليف إنتاج أقل بـ 40 مرة مقارنة بالتصوير التقليدي. قصة Anton Voroniuk تشرح بالتفصيل سير العمل الذي يقف وراء هذه الأرقام.
هل يوجد على HeyGen خطة مجانية لتحويل النص إلى كلام بصوت طفل؟
نعم. تتيح لك فئة Free إنشاء صوت وفيديو بدون بطاقة ائتمان، وتبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً للمبدعين الذين ينشرون بشكل منتظم. يتم تسعير الخدمة بناءً على حجم الاستخدام بدلاً من ساعات الاستوديو أو رسوم الممثل لكل تسجيل.
هل يمكنني استخدام صوت طفل بالذكاء الاصطناعي لشخصيات الكرتون والألعاب؟
نعم. أنشئ حوارات لشخصيات مساعدة متحركة، وNPCs في الألعاب، وبرومبتات شروحات التطبيقات، مع ضبط مستوى الحماس والمشاعر سطراً بسطر إلى أن يبدو كل شخصية بصوت مميز. صدّر ملفات صوتية نقية لمحركك أو لخط تحريرك الزمني، وبدّل الأصوات لكل شخصية داخل نفس النص.
هل استخدام صوت طفل مُنشأ بالذكاء الاصطناعي آمن وأخلاقي؟
نعم. كل الأصوات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، لذلك لا يتم تسجيل أي مؤدّين أطفال، وHeyGen تدعم ذلك من خلال متطلبات موافقة واضحة، ومراجعة بشرية، وسياسة تنص على أن بيانات العملاء لا تُستخدم أبداً في تدريب النماذج. هذا الإطار مهم عندما يشمل جمهورك الأطفال والآباء.
هل يمكنني إنشاء صوت شاب مخصص لشخصياتي؟
نعم. صف الصوت الذي تريده بنص واضح وسيقوم HeyGen بإنشاء صوت مخصص مطابق، أو استخدم استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي مع تسجيل لديك صلاحية استخدامه. أي من الخيارين يظل ثابتًا ومتسقًا في كل حلقة أو درس أو فيديو تقوم بإنشائه.
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