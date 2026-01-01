دعوة الأعضاء إلى مساحة العمل الخاصة بك

مرحبًا بك في HeyGen Academy. يتناول هذا الجزء التدريبي «دعوة الزملاء وإدارتهم»، ويركّز على كيفية إضافة فريقك إلى مساحة العمل الخاصة بك حتى تتمكّن من التعاون والبدء في إنشاء المحتوى فورًا. عندما تكون مستعدًا لإضافة زملاء، تأكّد أولًا من أنك داخل مساحة العمل المشتركة وليس في حسابك الشخصي. من لوحة «إدارة مساحة العمل» ستتمكّن من رؤية كل من تمّت دعوتهم، وأدوارهم الحالية، وما إذا كانوا قد قبلوا الدعوة أم ما زالوا في حالة انتظار. يقدّم لك HeyGen أيضًا اقتراحات لزملاء سبق لهم التسجيل باستخدام نطاق البريد الإلكتروني الخاص بشركتك، مما يجعل إضافتهم تتم بسهولة بنقرة واحدة. يمكنك دعوة الزملاء مباشرة عبر البريد الإلكتروني، أو نسخ رابط قابل للمشاركة لإرساله على نطاق أوسع. بمجرد إرسال الدعوة، يظهر المستخدم في قائمة الأعضاء لديك بحالة «تم إرسال الدعوة». إذا كانت مساحة العمل لديك مهيّأة لطلبات الانضمام، فستظهر الطلبات الجديدة في اللوحة نفسها. بعد الموافقة، ينتقل الزميل إلى حالة «نشط»، وينضم رسميًا إلى مساحة العمل ويشغل مقعدًا في خطتك. يتم تعيين دور لكل عضو في HeyGen، وهو ما يحدّد مستوى صلاحياته: - يتمتّع «المسؤولون الفائقون» بالتحكّم الكامل في الفوترة والأمان والأذونات وإعدادات مساحة العمل. - يمكن للمطوّرين إنشاء المحتوى، بالإضافة إلى الوصول إلى واجهة HeyGen البرمجية API لعمليات الدمج مع أنظمة مثل CRMs أو منصات البريد الإلكتروني. - يركّز «المبدعون» على إنتاج الفيديوهات والأفاتارات والأصوات، لكنهم لا يديرون الأذونات أو الفوترة. - «المشاهدون» هم المراجعون والموافقون الذين يمكنهم الوصول إلى المحتوى دون إجراء تعديلات. يساعدك هذا الهيكل القائم على الأدوار في تحقيق توازن بين الإبداع والرقابة، بحيث يحصل الزملاء على الأدوات التي يحتاجونها دون منح صلاحيات غير ضرورية. إذا فعّلت الوصول القائم على الطلب، يمكنك مراجعة طلبات الانضمام واتخاذ الإجراء المناسب عليها من مكانين: لوحة الإشعارات وعلامة تبويب «الأعضاء ومساحات العمل». تؤدي الموافقة على الطلب إلى جعل المستخدم نشطًا فورًا ومرئيًا في قائمة الأعضاء؛ بينما تحافظ عملية الرفض على أمان مساحة العمل. إلى جانب أدوار الأعضاء، يمنحك HeyGen تحكّمًا دقيقًا في كيفية مشاركة المحتوى داخل مساحة العمل. على مستوى المشروع أو المجلد أو الفيديو، يمكنك ضبط الأذونات لتقييد الوصول، أو السماح بالتعديلات، أو مشاركة روابط للعرض فقط. حتى داخل المشاريع المشتركة، يظل دور «المشاهد» مقتصرًا على العرض فقط، مما يحافظ على سياسات الوصول لديك. عند نشر فيديو، يتم إنشاء «صفحة مشاركة» يمكن للمبدعين من خلالها إضافة ترجمات، وضبط الأذونات، وتفعيل حماية بكلمة مرور، أو جعل الفيديو متاحًا للمشاهدة العامة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول. تمنح هذه الخيارات الفرق مرونة في إدارة كيفية وأماكن توزيع المحتوى. بنهاية هذا الجزء التدريبي، ستكون قد فهمت كيفية دعوة الزملاء، وتعيين الأدوار، والتحكّم في الوصول إلى المحتوى. مع تطبيق هذه الخطوات، ستكون مساحة العمل لديك جاهزة لتعاون آمن وقابل للتوسّع على مستوى مؤسستك.