Biến tài liệu thành video chuyên nghiệp với trình chuyển đổi tài liệu sang video được xây dựng để tối ưu tốc độ, độ rõ ràng và khả năng mở rộng. Bắt đầu từ các tệp văn bản, tự động cấu trúc thông điệp của bạn và tạo video chuyên nghiệp mà không cần máy quay, timeline hay chỉnh sửa thủ công.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Tài liệu đào tạo dạng văn bản thường bị bỏ qua hoặc chỉ lướt qua. Công cụ chuyển đổi tài liệu thành video sẽ biến các sổ tay hướng dẫn thành những bài học rõ ràng, dễ xem, giúp nhân viên tiếp thu thông tin nhanh hơn và giảm bớt việc giảng viên phải giải thích lặp đi lặp lại.
Các báo cáo dài rất khó được xem xét nhanh chóng. Hãy chuyển đổi tài liệu thành các video tóm tắt ngắn gọn, làm nổi bật những insight, bối cảnh và kết quả, giúp các bên liên quan dễ dàng nắm bắt các ý chính mà không cần phải đọc hàng trang văn bản.
Các bài viết trợ giúp quá nhiều chữ có thể khiến người dùng khó chịu. Bằng cách chuyển tài liệu hướng dẫn thành các video hướng dẫn từng bước, các nhóm có thể tạo ra tài nguyên hỗ trợ rõ ràng hơn, giúp người dùng dễ hiểu hơn và giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ.
Tài liệu học tập tĩnh có thể làm giảm mức độ tương tác. Việc chuyển các tài liệu này thành video giúp người học theo dõi từng bước các khái niệm, kết hợp lời thuyết minh có cấu trúc với hình ảnh trực quan để củng cố sự hiểu biết.
Các tài liệu chính sách thường không được đọc kỹ. Phiên bản video giúp đảm bảo các bản cập nhật được xem và hiểu rõ, từ đó cải thiện sự thống nhất và giảm nhầm lẫn giữa các nhóm.
Các đề xuất phức tạp hoặc tài liệu onboarding có thể khiến khách hàng choáng ngợp. Chuyển chúng thành các video hướng dẫn giúp truyền đạt rõ ràng hơn, xây dựng niềm tin và rút ngắn thời gian ra quyết định.
Vì sao Heygen là công cụ hàng đầu để chuyển đổi tài liệu thành video
HeyGen giúp các nhóm chuyển đổi tài liệu tĩnh thành nội dung video hấp dẫn với độ chính xác và khả năng kiểm soát cao. Nền tảng kết hợp khả năng tạo video bằng AI nhanh chóng, cấu trúc hình ảnh rõ ràng và hỗ trợ đa ngôn ngữ, giúp tài liệu trở nên dễ xem, dễ hiểu và dễ chia sẻ.
HeyGen phân tích tài liệu của bạn, xác định các phần nội dung chính và chuyển đổi văn bản dài thành một kịch bản video rõ ràng, mạch lạc. Điều này giúp bạn không còn phải tự viết lại kịch bản thủ công và đảm bảo mỗi video được trình bày logic, xuyên suốt từ đầu đến cuối.
Tạo trọn vẹn video với hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp độ được xử lý tự động. Trình chuyển đổi tài liệu thành video mang lại kết quả nhất quán, chuyên nghiệp, phù hợp cho mục đích nội bộ, đào tạo hoặc sử dụng với khách hàng.
Chỉnh sửa nội dung gốc, cập nhật các phần hoặc bản địa hóa nội dung, rồi kết xuất lại video ngay lập tức. Các nhóm có thể duy trì những thư viện lớn gồm các video dựa trên tài liệu mà không cần tạo lại nội dung từ đầu.
Công cụ hiểu tài liệu thông minh
Tải lên báo cáo, tài liệu hướng dẫn, PDF hoặc bài thuyết trình và để HeyGen tự động phân tích cấu trúc, tiêu đề và trọng tâm nội dung. Nền tảng này chuyển đổi nội dung văn bản thành các cảnh với nhịp độ hợp lý, hệ thống phân cấp rõ ràng và hình ảnh hỗ trợ việc hiểu nội dung thay vì gây xao nhãng.
Trình tạo video AI dựa trên kịch bản
Thay vì chỉnh sửa trên dòng thời gian, bạn làm việc trực tiếp với văn bản. Chỉ cần điều chỉnh câu chữ, sắp xếp lại các phần hoặc tinh chỉnh giọng điệu, và trình tạo video AI sẽ tự động cập nhật hình ảnh, lời thuyết minh và phụ đề, giúp việc tạo video trở nên đơn giản và hiệu quả.
Thuyết minh đa ngôn ngữ và bản địa hóa
Chuyển đổi một tài liệu duy nhất thành nhiều video cho khán giả toàn cầu. Tạo các phiên bản bản địa hóa bằng khả năng dịch video, tự động điều chỉnh ngôn ngữ, giọng nói và thời lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên ý nghĩa và cấu trúc ban đầu.
Nhận diện thương hiệu nhất quán và kiểm soát hình ảnh
Áp dụng màu sắc thương hiệu, bố cục và các kiểu dáng có thể tái sử dụng cho tất cả video dựa trên tài liệu. Điều này giúp mọi sản phẩm đầu ra đều nhất quán và chuyên nghiệp, dù bạn đang tạo nội dung đào tạo, video giải thích hay các bản cập nhật kiến thức.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng trình chuyển đổi tài liệu sang video
Tạo video từ tài liệu chỉ với bốn bước đơn giản bằng quy trình làm việc tinh gọn dựa trên văn bản.
Thêm một tệp PDF, DOC hoặc bản trình bày. HeyGen sẽ đọc cấu trúc, nhận diện các phần và chuẩn bị nội dung để tự động tạo video.
Chỉnh sửa câu chữ, sắp xếp lại các phần hoặc điều chỉnh trọng tâm trực tiếp trong chế độ xem kịch bản. Mọi thay đổi sẽ ngay lập tức thể hiện cách video cuối cùng được trình bày.
Chọn bố cục, phong cách thuyết minh, phụ đề và thương hiệu. Nền tảng sẽ tự động xử lý thời lượng, đồng bộ khẩu hình và bố cục hình ảnh.
Xuất bản video hoàn chỉnh và xuất nó cho web, các nền tảng đào tạo hoặc chia sẻ nội bộ. Việc cập nhật đơn giản như chỉnh sửa lại văn bản gốc.
Trình chuyển đổi tài liệu sang video sẽ biến các tệp văn bản thành video hoàn chỉnh bằng cách phân tích cấu trúc và nội dung. Thay vì phải quay phim hoặc chỉnh sửa thủ công, hệ thống sử dụng AI để tạo hình ảnh minh họa, giọng đọc và nhịp độ trình bày từ văn bản. Cách tiếp cận này giúp bạn dễ dàng biến tài liệu thành các video chuyên nghiệp, nhất quán mà không cần có chuyên môn về sản xuất.
Bạn có thể chuyển đổi báo cáo, tệp PDF, bài thuyết trình, sổ tay hướng dẫn và tệp văn bản. Nội dung có các phần và tiêu đề rõ ràng sẽ hoạt động đặc biệt hiệu quả, nhưng ngay cả những tài liệu dài cũng có thể được chia thành các cảnh, giúp thông tin dễ hiểu hơn khi trình bày dưới dạng video.
HeyGen tạo ra video sẵn sàng cho sản xuất với giọng thuyết minh tự nhiên, nhịp độ cân bằng và hình ảnh rõ nét. Video được thiết kế trau chuốt và nhất quán, phù hợp cho đào tạo, giáo dục, truyền thông nội bộ hoặc sử dụng với khách hàng.
Đúng vậy. Việc chỉnh sửa được thực hiện ở cấp độ văn bản. Bạn có thể cập nhật câu chữ, sắp xếp lại các phần hoặc điều chỉnh trọng tâm, rồi tạo lại video. Không cần phải dựng lại từng cảnh thủ công hoặc làm lại từ đầu.
Có. Bạn có thể bản địa hóa nội dung bằng cách sử dụng tính năng tạo nội dung đa ngôn ngữ và dịch video. Điều này cho phép các nhóm chuyển đổi một tài liệu thành nhiều video cho các khu vực khác nhau mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa và cấu trúc.
Công cụ chuyển đổi hoạt động song song với tài liệu dạng văn bản. Các nhóm có thể duy trì tài liệu như nguồn thông tin chuẩn và tạo video bất cứ khi nào cần, đảm bảo nội dung văn bản và video luôn đồng bộ theo thời gian.
Video được xuất ra dưới định dạng MP4 tiêu chuẩn, giúp bạn dễ dàng tải lên các nền tảng học tập, trang web, công cụ nội bộ hoặc kênh mạng xã hội mà không cần chuyển đổi thêm.
HeyGen được xây dựng cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp, với các biện pháp bảo vệ để bảo mật tài liệu được tải lên và video được tạo ra. Nội dung luôn nằm dưới sự kiểm soát của bạn trong suốt quá trình tạo và xuất.
Hãy sử dụng nó khi tốc độ, sự rõ ràng và tính nhất quán quan trọng hơn việc quay phim. Nó rất lý tưởng để chuyển các tài liệu hiện có thành video với quy mô lớn, thường xuyên cập nhật nội dung hoặc truyền đạt những thông tin cần phải chính xác và dễ hiểu.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.