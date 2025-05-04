" Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Giống như chúng tôi đã mở rộng thêm cho đội ngũ của mình vậy. Với nguồn lực hiện có, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều. "

Justin Meisinger , Quản lý Chương trình