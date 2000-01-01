1. Giữ cho mọi thứ đơn giản Sử dụng văn bản rõ ràng và súc tích để đảm bảo thông điệp của bạn dễ hiểu. Tránh làm cho video hoặc âm thanh của bạn chứa quá nhiều thông tin.

2. Chọn Giọng Điệu Phù Hợp Chọn một giọng nói phù hợp với tông của video. Dù là không chính thức, chuyên nghiệp hay giáo dục, hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với nội dung của bạn.

3. Sử dụng Hiệu Ứng Hoạt Hình Tinh Tế Các hiệu ứng hoạt hình văn bản có thể thêm yếu tố động vào video của bạn, nhưng đừng lạm dụng. Sử dụng các hiệu ứng đơn giản giúp tăng cường thông điệp, thay vì làm phân tâm.

4. Hoàn Thiện Thời Gian Đảm bảo văn bản hiển thị trên màn hình đủ lâu để dễ đọc, nhưng không quá lâu đến nỗi gây phân tâm.

5. Xem Trước và Tinh Chỉnh Luôn xem trước video hoặc bản ghi âm của bạn trước khi hoàn thiện. Điều chỉnh kích thước văn bản, vị trí và hiệu ứng hoạt hình để có kết quả mượt mà.