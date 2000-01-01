Tạo video lồng tiếng bằng AI

Chuyển đổi nội dung văn bản của bạn thành giọng đọc chân thực, sống động chỉ trong vài phút với Công cụ Lồng tiếng AI của HeyGen. Cho dù bạn cần lồng tiếng cho video, e-learning, podcast hay trợ lý ảo, công cụ của chúng tôi giúp bạn tạo ra lồng tiếng chất lượng chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Không cần đến diễn viên lồng tiếng hay phòng thu âm, chỉ cần công nghệ AI tiên tiến mang lại kết quả nhanh chóng, hiệu quả về chi phí.

Tool featured image
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình dịch video AI của chúng tôi

AI Video Translator của HeyGen tự động chuyển đổi bất kỳ video nào sang ngôn ngữ khác với âm thanh đồng bộ môi tự nhiên phù hợp với giọng nói và cảm xúc của người nói. Nó giữ nguyên phong cách truyền đạt ban đầu trong khi tạo ra các phiên bản đa ngôn ngữ chất lượng studio chỉ trong vài phút.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Chọn video ví dụ
Step 1:Chọn video ví dụ
Tải lên video tùy chỉnh
Step 2:Tải lên video tùy chỉnh
Nhấp để dịch video
Step 3:Nhấp để dịch video
Diễn viên lồng tiếng AI

Diễn viên lồng tiếng AI cho bất kỳ kịch bản, phong cách hoặc cảnh nào

Công cụ diễn viên giọng nói AI của HeyGen cho phép bạn tạo ra các giọng đọc biểu cảm mà không cần đến micro hay phòng thu âm. Chỉ cần dán kịch bản của bạn, chọn ngôn ngữ hoặc cảm xúc, và tạo ra âm thanh chất lượng cao. Cho dù bạn đang lồng tiếng cho video giới thiệu, nhân vật kiểu anime, hay hướng dẫn sản phẩm, giọng nói sẽ thích nghi với ngữ cảnh của bạn.

một người phụ nữ đang đeo kính râm và một con chó đang đeo tai nghe
Diễn viên lồng tiếng AI

Phương pháp tốt nhất để tạo ra lời thoại AI tự nhiên

1. Giữ cho mọi thứ đơn giản Sử dụng văn bản rõ ràng và súc tích để đảm bảo thông điệp của bạn dễ hiểu. Tránh làm cho video hoặc âm thanh của bạn chứa quá nhiều thông tin.
2. Chọn Giọng Điệu Phù Hợp Chọn một giọng nói phù hợp với tông của video. Dù là không chính thức, chuyên nghiệp hay giáo dục, hãy chắc chắn rằng nó phù hợp với nội dung của bạn.
3. Sử dụng Hiệu Ứng Hoạt Hình Tinh Tế Các hiệu ứng hoạt hình văn bản có thể thêm yếu tố động vào video của bạn, nhưng đừng lạm dụng. Sử dụng các hiệu ứng đơn giản giúp tăng cường thông điệp, thay vì làm phân tâm.
4. Hoàn Thiện Thời Gian Đảm bảo văn bản hiển thị trên màn hình đủ lâu để dễ đọc, nhưng không quá lâu đến nỗi gây phân tâm.
5. Xem Trước và Tinh Chỉnh Luôn xem trước video hoặc bản ghi âm của bạn trước khi hoàn thiện. Điều chỉnh kích thước văn bản, vị trí và hiệu ứng hoạt hình để có kết quả mượt mà.

màn hình hiển thị một người phụ nữ và một người đàn ông đang nói vào micro và nói rằng lô hàng của bạn đã được giao y hệt
Diễn viên lồng tiếng AI

Tính năng và Lợi ích của Công cụ Lồng tiếng AI HeyGen

1. Multiple Voice Options Choose from a wide range of voices and accents in different languages to match your content. Adjust pitch, speed, and tone to create the perfect voiceover.
2. Fast and Easy Creation Create and download your voiceovers in minutes, without the need for complex editing software.
3. Customizable Voice Settings Fine-tune pitch, speed, and tone for a natural, human-like voice that fits your specific needs.
4. Seamless Integration Easily integrate your AI-generated voiceovers into websites, social media, e-learning platforms, and more.
5. Cost-Effective Save money on voice actors and recording studios. Our AI-powered voiceovers provide high-quality results at an affordable price.

Nếu bạn cũng quan tâm đến việc tạo ra các video ngắn động, hãy xem xét sử dụng AI TikTok Video Generator của chúng tôi để bổ sung cho các dự án lồng tiếng AI của bạn

một người đàn ông mặc vest ngồi trên ghế với phông nền màu hồng có dòng chữ giao tiếp hiệu quả
Nó hoạt động như thế nào?

Lồng tiếng cho video của bạn trong 4 bước đơn giản

Tạo video đa ngôn ngữ, đồng bộ môi với AI chỉ trong vài phút.

Bước 1

Nhập Văn Bản hoặc Tải Âm Thanh lên

Bắt đầu bằng cách gõ hoặc dán kịch bản của bạn vào trình soạn thảo. Dù đó là một thông điệp ngắn gọn hay một kịch bản chi tiết, HeyGen sẽ biến nó thành lời thoại sống động chỉ trong vài phút.

Bước 2

Chọn một hình đại diện

Chọn từ nhiều giọng nói được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Tùy chỉnh giọng điệu, dấu nhấn và phong cách để phù hợp với nội dung và đối tượng người nghe của bạn.

Bước 3

Chọn giọng AI hoặc tải lên cảnh quay thực

Điều chỉnh độ cao, tốc độ và âm sắc để đảm bảo giọng nói phù hợp với hiệu ứng mong muốn. Có được cách diễn đạt hoàn hảo cho kịch bản của bạn trong vài phút.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ Video Đồng bộ của Bạn

Khi bạn hài lòng với lời lồng tiếng của mình, hãy nhấp vào "Tạo". Lời lồng tiếng AI của bạn sẽ sẵn sàng để tải xuống ngay lập tức, hoàn hảo cho các trang web, quảng cáo, e-learning, hoặc bất kỳ dự án nào khác

Câu hỏi thường gặp về Diễn viên giọng nói AI

Làm thế nào là diễn xuất giọng nói AI?

Lồng tiếng AI chuyển đổi văn bản viết của bạn thành giọng nói chất lượng cao, tự nhiên bằng công nghệ AI tiên tiến. Nó loại bỏ nhu cầu phải có diễn viên lồng tiếng hoặc phòng thu âm và cho phép bạn tạo ra âm thanh chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Bạn có thể kết hợp âm thanh với hình ảnh sử dụng AI Video Generator để tăng tốc độ sản xuất.

Làm thế nào để tạo một giọng nói AI với HeyGen?

Bạn nhập hoặc dán kịch bản của mình, chọn giọng nói, điều chỉnh âm sắc hoặc tốc độ, và tạo âm thanh ngay lập tức. Nền tảng xử lý toàn bộ việc render giọng nói một cách tự động và hoạt động hoàn toàn trong trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể chuyển đổi lời thoại thành một video avatar đầy đủ với công cụ Text to Speech Avatar Tool.

Tôi có thể tùy chỉnh giọng nói của AI không?

Vâng. Bạn có thể lựa chọn từ nhiều giọng đọc, ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau, sau đó điều chỉnh độ cao, tốc độ và âm điệu để phù hợp với phong cách bạn mong muốn. Sự linh hoạt này giúp bạn tạo ra các bản lồng tiếng được cá nhân hóa cho thương hiệu, nội dung e-learning, chiến dịch tiếp thị, hoặc trợ lý số của bạn.

Mất bao lâu để tạo ra một bản lồng tiếng?

Hầu hết các bản lồng tiếng sẽ được hoàn thành trong vài phút. Ngay khi kịch bản và cài đặt của bạn đã được thiết lập, động cơ HeyGen sẽ tự động xử lý và tạo ra âm thanh chất lượng cao, sẵn sàng để tải xuống và tích hợp.

Tôi có thể sử dụng giọng nói AI cho các dự án thương mại hoặc kinh doanh không?

Đúng. Bạn có thể sử dụng giọng nói AI của mình cho mục đích tiếp thị, đào tạo, podcast, video YouTube, hoặc các dự án của khách hàng. Nhiều đội ngũ kết hợp giọng nói với AI Video Templates để mở rộng việc tạo nội dung xuyên suốt các bộ phận.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa hoặc phần mềm bổ sung không?

Không. Mọi thứ đều hoạt động trực tuyến trên trình duyệt của bạn với các điều khiển đơn giản. Bạn không cần các công cụ âm thanh, plugin hay thiết bị phòng thu. Chỉ cần nhập văn bản của bạn, chọn một giọng nói và tải xuống tệp hoàn thành của bạn.

AI lồng tiếng có thể được sử dụng cho những loại nội dung nào?

Lồng tiếng AI hoạt động tốt cho các trang web, bài học e-learning, video giới thiệu, quảng cáo tiếp thị, nội dung hướng dẫn, podcast và trợ lý ảo. Nếu bạn muốn chuyển kịch bản của mình thành một video hoàn chỉnh, bạn cũng có thể sử dụng AI Video Script Generator để tạo nhanh chóng.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background