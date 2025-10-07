Tạo video quảng cáo sẵn sàng chạy chiến dịch với trình tạo quảng cáo AI được thiết kế cho tốc độ và sự rõ ràng. Bắt đầu từ sản phẩm, ưu đãi hoặc kịch bản và tạo ra các video quảng cáo được trau chuốt với hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp dựng được xử lý tự động. Không cần quay phim hay chỉnh sửa phức tạp.
Sự tập trung ngắn đòi hỏi quảng cáo phải thật rõ ràng với AI. Hãy biến ưu đãi và ý tưởng của bạn thành các video quảng cáo súc tích, được thiết kế để khiến người xem dừng lướt và truyền tải giá trị một cách nhanh chóng.
Ra mắt một sản phẩm mới đòi hỏi tốc độ. Hãy tạo nhiều video quảng cáo từ cùng một thông điệp để hỗ trợ triển khai nhanh trên các kênh và cải thiện tỷ lệ nhấp.
Hình ảnh tĩnh thường kém hiệu quả. Quảng cáo video được tạo bằng trình tạo quảng cáo AI làm nổi bật lợi ích và thúc đẩy tương tác mạnh mẽ hơn, biến chúng thành những mẫu quảng cáo chiến thắng.
Giải thích các tính năng mới một cách rõ ràng bằng những video quảng cáo ngắn, thể hiện được giá trị mà không cần các bản demo dài dòng hay quy trình sản xuất phức tạp.
Các mô tả dịch vụ được chuyển thành những video ngắn, rõ ràng giúp xây dựng niềm tin và giải thích ưu đãi của bạn chỉ trong vài giây.
Tạo nhiều phiên bản cho cùng một quảng cáo để thử nghiệm hook, thông điệp và hình ảnh mà không cần xây dựng lại từ đầu.
Tại sao HeyGen là trình tạo quảng cáo AI tốt nhất?
HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành một video quảng cáo chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu với một ý tưởng, một kịch bản hoặc vài gạch đầu dòng, sau đó tạo ra các cảnh nhân vật nói chuyện chân thực và hoàn thiện quảng cáo của bạn mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.
Biến kịch bản thành video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều so với quay phim, quay lại nhiều lần hoặc chỉnh sửa phức tạp trên timeline.
Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình làm việc đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm dựng phim. Không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần viết, tạo, rồi tinh chỉnh.
Từ bản nháp đầu tiên đến bản xuất cuối cùng, trình chỉnh sửa dựa trên văn bản của HeyGen giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình. Bạn có thể cập nhật lời thoại, điều chỉnh nhịp điệu, sửa lại các cảnh và lặp lại nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu chứ không phải một dòng thời gian.
Sáng tạo dựa trên prompt và sản phẩm
Bắt đầu từ một bản tóm tắt, kịch bản hoặc thông tin chi tiết về sản phẩm để tạo nội dung quảng cáo. Trình tạo quảng cáo bằng AI sẽ chuyển các dữ liệu đầu vào thành video quảng cáo hoàn chỉnh với cấu trúc cảnh quay, hình ảnh minh họa và lời thuyết minh phù hợp với mục tiêu quảng cáo.
Trình tạo video AI từ kịch bản
Làm việc trực tiếp với nội dung để tinh chỉnh câu hook, lợi ích và ưu đãi. Trình tạo video AI sẽ tự động cập nhật hình ảnh, giọng đọc và phụ đề, giúp việc thử nghiệm và tối ưu quảng cáo trở nên đơn giản và nhanh chóng.
Định dạng và nhịp độ phù hợp với từng nền tảng
Tạo quảng cáo được tối ưu về kích thước và thời lượng cho social feed, pre-roll và nhiều vị trí hiển thị khác. Tự động định dạng giúp video trông tự nhiên và dễ lướt trên mọi kênh.
Phụ đề và giọng đọc giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi
Phụ đề tự động và giọng đọc tự nhiên giúp tăng độ rõ ràng và khả năng tiếp cận cho các quảng cáo hiệu suất cao sử dụng AI. Quảng cáo vẫn hiệu quả ngay cả khi được xem không có âm thanh, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nền tảng như Facebook và LinkedIn.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Quảng cáo AI
Tạo video quảng cáo bằng AI chỉ với bốn bước đơn giản.
Nhập một mô tả ngắn, kịch bản hoặc thông tin sản phẩm để tạo các quảng cáo hiệu quả cao. Hệ thống sẽ chuẩn bị nội dung cho quá trình tạo video quảng cáo được hỗ trợ bởi AI.
Chỉnh sửa hook, lợi ích và ưu đãi trực tiếp trong văn bản. Công cụ AI sẽ tự động điều chỉnh cảnh quay và nhịp độ, giúp tối ưu hóa quá trình tạo quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Chọn bố cục, phụ đề, thương hiệu và phong cách thuyết minh. Thời lượng và đồng bộ khẩu hình sẽ do nền tảng tự động xử lý.
Xuất bản video quảng cáo hoàn chỉnh và xuất nó cho các chiến dịch quảng cáo. Có thể cập nhật và tạo lại bất cứ lúc nào để thử nghiệm các góc tiếp cận mới.
Trình tạo quảng cáo bằng AI tạo ra các video quảng cáo hiệu quả cao từ văn bản, gợi ý hoặc thông tin chi tiết về sản phẩm. Công cụ này tự động tạo hình ảnh, lời thuyết minh, phụ đề và nhịp độ video, giúp các nhóm có thể tung ra quảng cáo video mà không cần quay phim, phần mềm chỉnh sửa hay chuyên môn sản xuất.
Bạn có thể tạo các quảng cáo mạng xã hội ngắn, quảng bá sản phẩm, quảng cáo dịch vụ, thông báo tính năng mới và các biến thể chiến dịch. Trình tạo quảng cáo AI được thiết kế để tạo video quảng cáo ngắn gọn, tập trung vào chuyển đổi trên nhiều kênh kỹ thuật số.
Hầu hết các video quảng cáo được tạo chỉ trong vài phút bằng công nghệ AI. Vì việc chỉnh sửa diễn ra ngay trên phần nội dung văn bản, nên việc cập nhật thông điệp hoặc thử nghiệm các ý tưởng mới trong quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các quy trình dựng video truyền thống.
Có, tận dụng các công cụ AI tốt nhất có thể giúp nâng cao hiệu quả quảng cáo của bạn. Bạn có thể áp dụng màu sắc thương hiệu, bố cục và phong cách hình ảnh để đảm bảo mọi video quảng cáo đều phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời giữ cho thông điệp nhất quán trên tất cả các chiến dịch.
Có. Video được tạo sẵn ở các định dạng phù hợp với từng nền tảng, với nhịp độ hợp lý, phụ đề và tỷ lệ khung hình chuẩn, giúp bạn dễ dàng xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội và quảng cáo.
Có. Bạn có thể tạo nhiều phiên bản khác nhau từ cùng một nội dung đầu vào để thử nghiệm phần mở đầu, hình ảnh và các góc độ thông điệp mà không cần phải tạo lại quảng cáo từ đầu.
Không. Quy trình này được thiết kế cho người không chuyên chỉnh sửa. Bạn chỉ cần làm việc với nội dung và thiết lập, còn AI sẽ lo phần canh thời gian, hình ảnh và các chi tiết sản xuất.
Video quảng cáo được xuất dưới dạng tệp MP4 tiêu chuẩn, giúp bạn dễ dàng tải lên các nền tảng quảng cáo, mạng xã hội và các công cụ chiến dịch nội bộ.
