Trình tạo quảng cáo AI cho video quảng cáo nhanh, hiệu quả cao

Tạo video quảng cáo sẵn sàng chạy chiến dịch với trình tạo quảng cáo AI được thiết kế cho tốc độ và sự rõ ràng. Bắt đầu từ sản phẩm, ưu đãi hoặc kịch bản và tạo ra các video quảng cáo được trau chuốt với hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp dựng được xử lý tự động. Không cần quay phim hay chỉnh sửa phức tạp.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Quảng cáo video trên mạng xã hội

Quảng cáo video trên mạng xã hội

Sự tập trung ngắn đòi hỏi quảng cáo phải thật rõ ràng với AI. Hãy biến ưu đãi và ý tưởng của bạn thành các video quảng cáo súc tích, được thiết kế để khiến người xem dừng lướt và truyền tải giá trị một cách nhanh chóng.

Chiến dịch ra mắt sản phẩm

Chiến dịch ra mắt sản phẩm

Ra mắt một sản phẩm mới đòi hỏi tốc độ. Hãy tạo nhiều video quảng cáo từ cùng một thông điệp để hỗ trợ triển khai nhanh trên các kênh và cải thiện tỷ lệ nhấp.

Quảng cáo khuyến mãi thương mại điện tử

Quảng cáo khuyến mãi thương mại điện tử

Hình ảnh tĩnh thường kém hiệu quả. Quảng cáo video được tạo bằng trình tạo quảng cáo AI làm nổi bật lợi ích và thúc đẩy tương tác mạnh mẽ hơn, biến chúng thành những mẫu quảng cáo chiến thắng.

Thông báo tính năng SaaS

Thông báo tính năng SaaS

Giải thích các tính năng mới một cách rõ ràng bằng những video quảng cáo ngắn, thể hiện được giá trị mà không cần các bản demo dài dòng hay quy trình sản xuất phức tạp.

Quảng cáo cho doanh nghiệp địa phương và dịch vụ

Quảng cáo cho doanh nghiệp địa phương và dịch vụ

Các mô tả dịch vụ được chuyển thành những video ngắn, rõ ràng giúp xây dựng niềm tin và giải thích ưu đãi của bạn chỉ trong vài giây.

Kiểm thử A/B các biến thể nội dung sáng tạo

Kiểm thử A/B các biến thể nội dung sáng tạo

Tạo nhiều phiên bản cho cùng một quảng cáo để thử nghiệm hook, thông điệp và hình ảnh mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Tại sao HeyGen là trình tạo quảng cáo AI tốt nhất?

HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành một video quảng cáo chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu với một ý tưởng, một kịch bản hoặc vài gạch đầu dòng, sau đó tạo ra các cảnh nhân vật nói chuyện chân thực và hoàn thiện quảng cáo của bạn mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.

Tạo nội dung siêu nhanh

Biến kịch bản thành video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều so với quay phim, quay lại nhiều lần hoặc chỉnh sửa phức tạp trên timeline.

Không cần thời gian làm quen

Tạo video chất lượng chuyên nghiệp với quy trình làm việc đơn giản và trực quan. Không cần kinh nghiệm dựng phim. Không cần thiết lập kỹ thuật phức tạp. Chỉ cần viết, tạo, rồi tinh chỉnh.

Trình chỉnh sửa sáng tạo tất cả trong một

Từ bản nháp đầu tiên đến bản xuất cuối cùng, trình chỉnh sửa dựa trên văn bản của HeyGen giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình. Bạn có thể cập nhật lời thoại, điều chỉnh nhịp điệu, sửa lại các cảnh và lặp lại nhanh chóng, giống như chỉnh sửa một tài liệu chứ không phải một dòng thời gian.

Sáng tạo dựa trên prompt và sản phẩm

Bắt đầu từ một bản tóm tắt, kịch bản hoặc thông tin chi tiết về sản phẩm để tạo nội dung quảng cáo. Trình tạo quảng cáo bằng AI sẽ chuyển các dữ liệu đầu vào thành video quảng cáo hoàn chỉnh với cấu trúc cảnh quay, hình ảnh minh họa và lời thuyết minh phù hợp với mục tiêu quảng cáo.

Người đàn ông mỉm cười trong một cuộc gọi video với các lớp đồ họa hiển thị phông chữ thương hiệu, màu sắc và một tin nhắn có thể chỉnh sửa: "Hey Maya! Chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt dành riêng cho bạn!" được làm nổi bật bởi các biểu tượng cộng tác đầy màu sắc.

Trình tạo video AI từ kịch bản

Làm việc trực tiếp với nội dung để tinh chỉnh câu hook, lợi ích và ưu đãi. Trình tạo video AI sẽ tự động cập nhật hình ảnh, giọng đọc và phụ đề, giúp việc thử nghiệm và tối ưu quảng cáo trở nên đơn giản và nhanh chóng.

Giao diện ứng dụng hiển thị một người đang dùng điện thoại thông minh với dòng chữ "Hey Mina!" ở một bên, và ở bên còn lại là bài thuyết trình "Genesis Product Launch" kèm theo một kịch bản về năng suất làm việc.

Định dạng và nhịp độ phù hợp với từng nền tảng

Tạo quảng cáo được tối ưu về kích thước và thời lượng cho social feed, pre-roll và nhiều vị trí hiển thị khác. Tự động định dạng giúp video trông tự nhiên và dễ lướt trên mọi kênh.

Ba màn hình cuộc gọi video chồng lên nhau với những người tham gia đa dạng.

Phụ đề và giọng đọc giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi

Phụ đề tự động và giọng đọc tự nhiên giúp tăng độ rõ ràng và khả năng tiếp cận cho các quảng cáo hiệu suất cao sử dụng AI. Quảng cáo vẫn hiệu quả ngay cả khi được xem không có âm thanh, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các nền tảng như Facebook và LinkedIn.

Người phụ nữ đang mỉm cười với biểu tượng CC và dòng chữ "AI Captions".

Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao cho các biên kịch của chúng tôi khả năng sáng tạo ở cùng một mức độ như tôi có khi làm việc với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu số
play buttonWatch video
Phòng Thí Nghiệm Sáng Tạo Vision
"Khoảnh khắc kỳ diệu với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện mỗi tuần. Đột nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải đứng trước ống kính nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Giống như chúng tôi đã mở rộng thêm cho đội ngũ của mình vậy. Giờ chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều với những nguồn lực hiện có."

Justin Meisinger, Quản lý Chương trình
play buttonWatch video
Cách hoạt động

Cách sử dụng Trình tạo Quảng cáo AI

Tạo video quảng cáo bằng AI chỉ với bốn bước đơn giản.

Bước 1

Thêm ý tưởng quảng cáo của bạn

Nhập một mô tả ngắn, kịch bản hoặc thông tin sản phẩm để tạo các quảng cáo hiệu quả cao. Hệ thống sẽ chuẩn bị nội dung cho quá trình tạo video quảng cáo được hỗ trợ bởi AI.

Bước 2

Định hình thông điệp

Chỉnh sửa hook, lợi ích và ưu đãi trực tiếp trong văn bản. Công cụ AI sẽ tự động điều chỉnh cảnh quay và nhịp độ, giúp tối ưu hóa quá trình tạo quảng cáo để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Bước 3

Tùy chỉnh hình ảnh và giọng nói

Chọn bố cục, phụ đề, thương hiệu và phong cách thuyết minh. Thời lượng và đồng bộ khẩu hình sẽ do nền tảng tự động xử lý.

Bước 4

Tạo và xuất

Xuất bản video quảng cáo hoàn chỉnh và xuất nó cho các chiến dịch quảng cáo. Có thể cập nhật và tạo lại bất cứ lúc nào để thử nghiệm các góc tiếp cận mới.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và chỉ số, cùng với bàn phím, điện thoại thông minh và một chiếc cốc trên bàn gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trình tạo quảng cáo bằng AI là gì?

Trình tạo quảng cáo bằng AI tạo ra các video quảng cáo hiệu quả cao từ văn bản, gợi ý hoặc thông tin chi tiết về sản phẩm. Công cụ này tự động tạo hình ảnh, lời thuyết minh, phụ đề và nhịp độ video, giúp các nhóm có thể tung ra quảng cáo video mà không cần quay phim, phần mềm chỉnh sửa hay chuyên môn sản xuất.

Tôi có thể tạo những loại quảng cáo nào với nó?

Bạn có thể tạo các quảng cáo mạng xã hội ngắn, quảng bá sản phẩm, quảng cáo dịch vụ, thông báo tính năng mới và các biến thể chiến dịch. Trình tạo quảng cáo AI được thiết kế để tạo video quảng cáo ngắn gọn, tập trung vào chuyển đổi trên nhiều kênh kỹ thuật số.

Tôi có thể tạo video quảng cáo nhanh đến mức nào?

Hầu hết các video quảng cáo được tạo chỉ trong vài phút bằng công nghệ AI. Vì việc chỉnh sửa diễn ra ngay trên phần nội dung văn bản, nên việc cập nhật thông điệp hoặc thử nghiệm các ý tưởng mới trong quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các quy trình dựng video truyền thống.

Tôi có thể tùy chỉnh thương hiệu và giao diện không?

Có, tận dụng các công cụ AI tốt nhất có thể giúp nâng cao hiệu quả quảng cáo của bạn. Bạn có thể áp dụng màu sắc thương hiệu, bố cục và phong cách hình ảnh để đảm bảo mọi video quảng cáo đều phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời giữ cho thông điệp nhất quán trên tất cả các chiến dịch.

Quảng cáo có được tối ưu hóa cho các nền tảng khác nhau không?

Có. Video được tạo sẵn ở các định dạng phù hợp với từng nền tảng, với nhịp độ hợp lý, phụ đề và tỷ lệ khung hình chuẩn, giúp bạn dễ dàng xuất bản trên các nền tảng mạng xã hội và quảng cáo.

Tôi có thể tạo nhiều phiên bản cho một quảng cáo không?

Có. Bạn có thể tạo nhiều phiên bản khác nhau từ cùng một nội dung đầu vào để thử nghiệm phần mở đầu, hình ảnh và các góc độ thông điệp mà không cần phải tạo lại quảng cáo từ đầu.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa video không?

Không. Quy trình này được thiết kế cho người không chuyên chỉnh sửa. Bạn chỉ cần làm việc với nội dung và thiết lập, còn AI sẽ lo phần canh thời gian, hình ảnh và các chi tiết sản xuất.

Video quảng cáo được xuất ra dưới định dạng nào?

Video quảng cáo được xuất dưới dạng tệp MP4 tiêu chuẩn, giúp bạn dễ dàng tải lên các nền tảng quảng cáo, mạng xã hội và các công cụ chiến dịch nội bộ.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

