Ứng dụng tạo video UGC cho nội dung quảng cáo có thể mở rộng
Tạo các video quảng cáo phong cách UGC thu hút người xem trực tiếp từ văn bản bằng ugc video generator của HeyGen. Sản xuất các video testimonial, đánh giá sản phẩm và social proof trông chân thực mà không cần thuê creator hay sắp xếp buổi quay. Chỉ cần viết kịch bản, chọn một presenter theo phong cách creator và tạo ra các quảng cáo UGC được trau chuốt, trông và cảm giác tự nhiên trên mọi nền tảng.
Các tính năng của Trình tạo video UGC
Người dẫn chương trình phong cách Creator trông như thật
Chọn từ hơn 1.100+ Video UGC AI với các presenter được thiết kế trông như những nhà sáng tạo nội dung đời thường, không phải người phát ngôn doanh nghiệp. Mỗi presenter truyền tải kịch bản của bạn với biểu cảm tự nhiên, cử chỉ thoải mái và phong cách thể hiện chân thực, phù hợp với chất UGC mộc mạc, gần gũi mà khán giả mong đợi. Kết hợp bất kỳ presenter nào với AI voice cloning để giữ giọng thương hiệu nhất quán trên hàng chục biến thể quảng cáo mà không cần thu âm một lần nào.
Kiểm thử biến thể quảng cáo tức thì ở quy mô lớn
Tạo hàng chục biến thể quảng cáo UGC chỉ từ một kịch bản trong vài phút thay vì vài tuần. Thay đổi người dẫn, phông nền, phần mở đầu và lời kêu gọi hành động để A/B test ý tưởng sáng tạo trên nhiều nền tảng. HeyGen's text to video engine cho phép các marketer hiệu suất liên tục lặp lại trên những ý tưởng thắng lớn và sản xuất nội dung sáng tạo mới trước khi khán giả bị bão hòa, mà không cần phải brief lại bất kỳ creator nào.
Quảng cáo UGC đa ngôn ngữ mà không cần quay lại
Mở rộng các quảng cáo UGC hiệu quả nhất của bạn sang những thị trường mới chỉ trong chớp mắt. HeyGen AI Video Translator bản địa hóa bất kỳ video nào sang hơn 175 ngôn ngữ với khả năng AI lip sync chính xác và giữ nguyên chất giọng, giúp quảng cáo đã dịch nghe tự nhiên với mọi nhóm khán giả. Chạy cùng một nội dung sáng tạo chiến thắng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha và hàng chục ngôn ngữ khác chỉ từ một bản gốc.
Sản Xuất Dựa Trên Kịch Bản Với Toàn Quyền Kiểm Soát
Viết hoặc dán kịch bản quảng cáo của bạn và HeyGen sẽ lo phần còn lại. Sử dụng trình tạo video AI để kiểm soát nhịp độ, giọng điệu, chuyển cảnh và điểm nhấn hình ảnh trực tiếp từ văn bản. Tích hợp chèn sản phẩm bằng AI để đưa sản phẩm xuất hiện tự nhiên trong khung hình, thêm phông nền thương hiệu và sử dụng trình tạo phụ đề cho trải nghiệm xem không cần âm thanh trên các mạng xã hội.
Xuất bản sẵn sàng cho mọi kênh quảng cáo
Tạo video quảng cáo UGC đúng chuẩn định dạng mà từng nền tảng yêu cầu. Xuất dọc cho TikTok và Reels, vuông cho quảng cáo trên bảng tin, và ngang cho YouTube pre-roll. HeyGen tạo video đầu ra HD và 4K với phụ đề nhúng, âm thanh sạch và dung lượng tệp được tối ưu, giúp nội dung sáng tạo của bạn sẵn sàng tải trực tiếp lên trình quản lý quảng cáo mà không cần hậu kỳ hay chuyển đổi định dạng thêm.
Trường hợp sử dụng
Video đánh giá sản phẩm cho thương mại điện tử
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Quảng cáo bằng bằng chứng xã hội cho các chiến dịch trả phí
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
Nội dung quảng cáo TikTok và Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
Quảng bá giới thiệu ứng dụng và SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Nội dung thương hiệu phong cách influencer
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Nội dung quảng cáo được bản địa hóa cho thị trường toàn cầu
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Cách Hoạt Động
Tạo quảng cáo video phong cách UGC trong bốn bước, đưa bạn từ ý tưởng quảng cáo đến nội dung sáng tạo sẵn sàng đăng tải chỉ trong vài phút.
Chọn định dạng của bạn
Chọn một mẫu quảng cáo UGC hoặc bắt đầu từ đầu. Tùy chỉnh tỷ lệ khung hình, phong cách hình ảnh và loại quảng cáo bạn muốn tạo. Hệ thống sẽ thiết lập bố cục đời thường, ánh sáng tự nhiên và phong cách trình bày giống người sáng tạo nội dung.
Viết kịch bản của bạn
Viết hoặc dán kịch bản quảng cáo của bạn. Hãy xây dựng phần mở đầu thu hút, các lợi ích chính và lời kêu gọi hành động. HeyGen sẽ phân tích nội dung của bạn về giọng điệu, nhịp điệu và cấu trúc cảnh quay để tối ưu cách truyền tải theo phong cách UGC chân thực.
Chọn người dẫn chương trình của bạn
Duyệt hơn 1.100 người dẫn phong cách creator và chọn người phù hợp nhất với tệp khách hàng mục tiêu của bạn. Tùy chỉnh giọng nói, phong cách thể hiện và phông nền để quảng cáo trông tự nhiên và gần gũi hơn.
Tạo và xuất
Xuất bản video quảng cáo UGC hoàn chỉnh. HeyGen đồng bộ phần trình bày của người dẫn, hình ảnh, phụ đề và chuyển cảnh, sau đó xuất ra tệp sẵn sàng đăng lên TikTok, Instagram, Facebook, YouTube hoặc bất kỳ trình quản lý quảng cáo nào.
Câu hỏi thường gặp
UGC video generator là gì và nó tạo quảng cáo như thế nào?
Trình tạo video UGC là công cụ dùng AI để tạo ra các video quảng cáo trông và cảm giác như nội dung do người dùng thực sự tạo ra. Phiên bản của HeyGen cho phép bạn viết kịch bản, chọn từ hơn 1.100 người dẫn mang phong cách creator và tạo ra các video testimonial, đánh giá và quảng cáo social proof trông chân thực mà không cần thuê người hay quay phim.
Quảng cáo UGC có trông đủ chân thực để đạt hiệu quả trên mạng xã hội không?
Có. Các presenter của HeyGen được thiết kế riêng cho định dạng UGC với cử chỉ tự nhiên, biểu cảm sinh động và cách truyền đạt gần gũi, mô phỏng đúng cách những nhà sáng tạo nội dung thật nói chuyện trước ống kính. Kết hợp với bối cảnh đời thường và kịch bản mang tính trò chuyện, video tạo ra sẽ phù hợp với phong cách nội dung tự nhiên mà khán giả yêu thích trên TikTok, Instagram và Facebook.
Tôi có thể tạo bao nhiêu phiên bản quảng cáo từ một kịch bản duy nhất?
Không có giới hạn cố định. Bạn có thể thay đổi người dẫn, phông nền, phần mở đầu và lời kêu gọi hành động để tạo ra bao nhiêu biến thể tùy theo chiến lược thử nghiệm của mình. Hầu hết các đội ngũ tạo từ 10 đến 50 biến thể cho mỗi ý tưởng chỉ trong một buổi, và mỗi biến thể đều sẵn sàng cho A/B testing trên các nền tảng quảng cáo trong vài phút, thay vì phải mất hàng tuần như quy trình sản xuất UGC truyền thống.
Tôi có thể thêm sản phẩm của mình vào video quảng cáo UGC không?
Có. HeyGen hỗ trợ chèn sản phẩm bằng AI cho phép bạn đưa sản phẩm của mình xuất hiện một cách tự nhiên trong khung hình video. Bạn cũng có thể thêm lớp phủ thương hiệu, logo và hình nền tùy chỉnh để giữ mức độ nhận diện sản phẩm cao mà vẫn duy trì cảm giác chân thực do creator dẫn dắt.
Tạo video UGC bằng HeyGen so với thuê người sáng tạo thật khác nhau như thế nào?
Thuê creator thường tốn từ 200 đến hơn 2.000 đô mỗi video, phải ký hợp đồng, gửi sản phẩm, chỉnh sửa nhiều vòng và mất 2–4 tuần để hoàn thành. HeyGen tạo ra nội dung phong cách UGC tương đương chỉ trong vài phút với chi phí thấp hơn rất nhiều, cho phép chỉnh sửa không giới hạn và dễ dàng mở rộng lên hàng chục biến thể ngay lập tức. Bạn vẫn giữ toàn quyền kiểm soát sáng tạo mà không cần quản lý các mối quan hệ bên ngoài.
Tôi có thể dịch những quảng cáo UGC hiệu quả nhất của mình sang các ngôn ngữ khác không?
Chắc chắn rồi. trình dịch video của HeyGen có thể bản địa hóa mọi quảng cáo UGC sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản tự nhiên và cử động môi được đồng bộ. Quảng cáo tiếng Anh hiệu quả nhất của bạn có thể chạy bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Bồ Đào Nha và nhiều ngôn ngữ khác mà không cần quay lại hay thuê nhà sáng tạo nội dung bản địa cho từng thị trường.
Trình tạo video UGC hỗ trợ những nền tảng quảng cáo và định dạng nào?
HeyGen xuất bản quảng cáo UGC ở mọi định dạng phổ biến: dọc 9:16 cho TikTok và Instagram Reels, vuông 1:1 cho vị trí hiển thị trên bảng tin, và ngang 16:9 cho YouTube và quảng cáo hiển thị. Nội dung xuất ra có sẵn ở độ phân giải HD và 4K với phụ đề nhúng, âm thanh sạch và dung lượng tệp được tối ưu, sẵn sàng để tải trực tiếp lên Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads và các nền tảng khác.
HeyGen có miễn phí để tạo video quảng cáo UGC không?
HeyGen cung cấp gói miễn phí không cần thẻ tín dụng, cho phép bạn tạo quảng cáo video UGC và khám phá các tính năng cốt lõi. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 USD mỗi tháng sẽ mở khóa thêm nhiều presenter phong cách creator, thời lượng video dài hơn, AI voice cloning, và quyền truy cập vào toàn bộ thư viện template UGC cùng các tùy chọn tùy chỉnh.
Tôi có thể dùng trình tạo video UGC để làm quảng cáo testimonial mà không cần khách hàng thật không?
Có. Bạn có thể viết kịch bản testimonial dựa trên các đề xuất giá trị của sản phẩm và kết hợp chúng với nhiều kiểu người dẫn dạng creator khác nhau để tạo ra các quảng cáo social proof. Nhiều đội ngũ performance marketing sử dụng cách này để thử nghiệm các góc độ thông điệp trước khi đầu tư quay testimonial khách hàng, rồi mở rộng các ý tưởng hiệu quả nhất trên nhiều chiến dịch.
Làm thế nào để quảng cáo UGC do AI tạo của tôi nổi bật so với đối thủ?
Tập trung vào những phần mở đầu thật cuốn hút trong hai giây đầu tiên, sử dụng kịch bản phản ánh đúng cách khách hàng thực sự nói về sản phẩm của bạn, và thử nghiệm nhiều phong cách người dẫn khác nhau với nhóm khách hàng mục tiêu.Trình chỉnh sửa video AIcủa HeyGen cho phép bạn tinh chỉnh nhịp điệu, thêm các phong cách âm thanh đang thịnh hành và điều chỉnh yếu tố hình ảnh để mỗi quảng cáo trông tự nhiên như nội dung bản địa trên nền tảng mà nó được chạy.
