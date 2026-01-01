Trình tạo Người Ảnh Hưởng AI – Tạo Người Ảnh Hưởng Ảo trong vài phút
Đừng tiếp tục chờ đợi các thỏa thuận với influencer hay đội ngũ sản xuất. Với AI Influencer Generator của HeyGen, bạn có thể tạo ra nhiều phiên bản nội dung phong cách influencer mà không cần thuê nhân sự.
Kiểm thử các hook, thử nghiệm nhiều góc tiếp cận và mở rộng chiến dịch nhanh hơn bao giờ hết với các avatar AI sống động như thật đóng vai trò là những người ảnh hưởng kỹ thuật số.
Tạo video influencer thu hút mọi ánh nhìn khi lướtvới avatar AI
Mở rộng các chiến dịch Influencer của bạn với AI
Dễ dàng tạo nội dung influencer phong cách creator bằng avatar AI. Tải lên kịch bản và tạo ra các video influencer chân thực đạt hiệu quả trên TikTok, Reels và YouTube với trình tạo video AI của chúng tôi.
Thử nghiệm kịch bản Influencer vô hạn
Thử nghiệm A/B thông điệp influencer của bạn với nhiều giọng nói và tính cách khác nhau. Tối ưu hóa các chiến dịch trên nhiều biến thể avatar do AI tạo ra một cách nhanh chóng bằng cách khám phá tác động của các influencer kỹ thuật số ở quy mô lớn.
Tạo hàng trăm AI Influencer
Triển khai hàng trăm persona influencer AI mà không cần hợp đồng, lên lịch hay đàm phán. Thử nghiệm khuôn mặt, giọng nói và tông giọng khác nhau để xác định những tổ hợp hoạt động hiệu quả nhất cho thương hiệu của bạn.
Thay thế hợp tác với influencer mà không cần chịu rủi ro
Tạo các video phong cách influencer một cách đáng tin cậy mà không cần phụ thuộc vào người sáng tạo, hợp đồng hay tiến độ. Giữ toàn quyền kiểm soát thông điệp, độ an toàn thương hiệu và cách phân phối, đồng thời liên tục sản xuất nội dung theo nhu cầu với các influencer được hỗ trợ bởi AI.
Tạo video influencer AI chỉ trong vài phút
Chọn từ bộ sưu tập đa dạng các avatar influencer AI hoặc tạo một avatar tùy chỉnh giống bạn. Hoàn hảo cho các thương hiệu, agency và marketer muốn tạo ra video influencer hấp dẫn mà không cần thuê người thật.
Vì sao các đội ngũ lựa chọn HeyGenTrình tạo Người ảnh hưởng AI
Tạo nội dung phong cách influencer với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ, tận dụng sức mạnh của mức độ tương tác do creator dẫn dắt để thúc đẩy hiệu quả. Xây dựng niềm tin, thử nghiệm ý tưởng và mở rộng chiến dịch bằng trình tạo video influencer AI của chúng tôi mà không cần phụ thuộc vào các đội ngũ sản xuất truyền thống.
Thư viện Avatar Người Ảnh Hưởng AI Đa Năng
Chọn từ hơn 1100 avatar influencer AI chân thực, được thiết kế cho nhiều tệp khán giả, phong cách thẩm mỹ và kiểu chiến dịch khác nhau. Tìm gương mặt, giọng nói và phong thái phù hợp với thương hiệu của bạn và tạo nội dung trông như nội dung bản địa trên TikTok, Reels và Shorts.
Tùy chọn theo ngành
Tạo các video phong cách influencer phù hợp với thị trường ngách của bạn, dù bạn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ, thương mại điện tử, doanh nghiệp hay sáng tạo. Nhanh chóng tùy chỉnh giọng điệu, hình ảnh và cách truyền tải để phù hợp với khán giả và mang lại hiệu quả tốt hơn.
Giải pháp tiết kiệm thời gian
Bỏ qua khâu phối hợp, quay lại và chờ đợi chỉnh sửa. Với các avatar influencer AI sẵn sàng sử dụng, bạn có thể đi từ kịch bản đến video cuốn hút người xem chỉ trong vài phút, giúp bạn dễ dàng A/B test các góc tiếp cận, mở rộng biến thể và xuất bản nội dung đều đặn.
Tạo video người ảnh hưởng AIngay lập tức
Tạo video phong cách influencer chỉ trong vài phút với trình tạo avatar AI và các công cụ AI của chúng tôi. Từ việc chọn avatar đến xuất bản đa ngôn ngữ, mọi bước đều được tối ưu cho tốc độ và khả năng mở rộng.
Chọn avatar của bạn
Chọn từ thư viện avatar người ảnh hưởng AI hoặc tạo một avatar tùy chỉnh giống bạn.
Tùy chỉnh bằng lời nhắc
Điều chỉnh diện mạo, giọng nói, phông nền và phong cách để phù hợp với mục tiêu chiến dịch của bạn.
Nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Dịch video của influencer bạn sang nhiều ngôn ngữ với giọng nói tự nhiên và đồng bộ chuyển động môi.
Tạo và chia sẻ
Tạo và xuất video phong cách influencer cho TikTok, Reels, YouTube Shorts và quảng cáo.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Trình tạo Người Ảnh Hưởng AI là gì?
Đó là một nền tảng tạo ra các video phong cách influencer chân thực bằng cách sử dụng avatar AI. HeyGen cho phép bạn viết kịch bản, tùy chỉnh và tạo ra những video này ở quy mô lớn.
Trình tạo Người ảnh hưởng AI của HeyGen hoạt động với các công cụ AI như thế nào?
Bạn chỉ cần tải lên một kịch bản, chọn một avatar từ thư viện có sẵn hoặc tạo avatar của riêng mình, và HeyGen sẽ tạo ra video cho bạn. Các avatar được hoạt hình hóa hoàn chỉnh với khả năng đồng bộ khẩu hình miệng chân thực và cử chỉ tự nhiên, biến họ thành những influencer AI nhất quán trông như những influencer thật đang nói chính lời thoại của bạn.
Tôi có thể tạo một avatar influencer AI miễn phí không?
Có, HeyGen cung cấp một gói miễn phí để bạn bắt đầu. Bạn có thể thử nhiều avatar khác nhau, tạo các video thử nghiệm với AI influencer và xem cách chúng hoạt động trước khi chọn gói phù hợp để mở rộng các chiến dịch của mình.
Các AI Talking Avatar của HeyGen có thể được sử dụng như những người ảnh hưởng (influencer) không?
Có, họ có thể. Các avatar được thiết kế để hoạt động như những người ảnh hưởng trong quảng cáo, demo sản phẩm, lời chứng thực và bài đăng trên mạng xã hội. Bạn có thể dùng chúng để thay thế hoặc hỗ trợ những người ảnh hưởng thật, đồng thời vẫn giữ toàn quyền kiểm soát nội dung của mình và tạo ra các influencer AI phù hợp với thương hiệu của bạn.
Tôi có thể tạo video influencer AI bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau không?
Có, bạn có thể tạo một AI influencer bằng các công cụ của chúng tôi. Với HeyGen, bạn có thể dịch video sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Giọng nói và chuyển động môi vẫn tự nhiên, nên avatar của bạn trông như một người bản ngữ. Điều này giúp các chiến dịch influencer toàn cầu trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí, cho phép bạn tạo ra một AI influencer thực sự chạm đến khán giả.
Mức độ tùy chỉnh của các influencer AI đến đâu?
Chúng rất linh hoạt. Bạn có thể thay đổi diện mạo, phong cách, giọng nói và phông nền của họ. Dù bạn muốn một người phát ngôn chuyên nghiệp, một nhà sáng tạo nội dung phong cách đời sống hay một gương mặt trẻ kiểu TikTok, bạn đều có thể điều chỉnh influencer sao cho phù hợp với thương hiệu của mình.
Ai sử dụng những người ảnh hưởng AI?
Các thương hiệu, agency, marketer và người bán hàng sử dụng influencer AI để tạo nội dung nhanh chóng và có khả năng mở rộng. Chúng đặc biệt hữu ích cho bất kỳ ai cần video influencer đều đặn mà không phải phụ thuộc vào các mối quan hệ hợp tác đắt đỏ hoặc khó quản lý, nhờ vào các giải pháp AI tùy chỉnh của chúng tôi.
Làm thế nào để tôi thêm chuyển động cho avatar influencer của mình?
Chuyển động được tự động hóa, giúp bạn tạo ra các influencer AI siêu chân thực một cách nhanh chóng. Avatar sẽ cử động khuôn mặt, miệng và cơ thể để khớp với kịch bản. Bạn cũng có thể chọn nhiều phong cách và tông giọng khác nhau để khiến influencer trở nên biểu cảm hơn, sử dụng các công cụ AI của chúng tôi.
Tôi có thể tìm các phong cách influencer AI được thiết kế sẵn bằng cách dùng prompt văn bản ở đâu?
HeyGen có một thư viện lớn các avatar làm sẵn trông giống những người ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cho phép bạn tạo ra các influencer AI siêu chân thực. Bạn có thể chọn một avatar phù hợp với thương hiệu của mình hoặc tự thiết kế một persona influencer tùy chỉnh.
Khám phá thêm các công cụ được hỗ trợ bởi AI
Biến bất kỳ bức ảnh nào thành sống động với giọng nói và chuyển động siêu chân thực bằng Avatar IV.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI đột phá nhất.