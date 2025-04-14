کسی بھی ویب پیج کو چند منٹ میں HeyGen کے url to video ٹول کی مدد سے پروفیشنل، بیان کردہ ویڈیو میں بدلیں۔ اپنا لنک پیسٹ کریں، بصری انداز منتخب کریں، اور کیپشنز، وائس اوور اور اینیمیشنز کے ساتھ مکمل ویڈیو حاصل کریں۔
برانڈز HeyGen کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟
فوری ویب پیج سے ویڈیو میں تبدیلی
کوئی بھی لنک پیسٹ کریں اور ٹول خودکار طور پر پیج کو پڑھ کر اہم مواد، تصاویر اور میٹا ڈیٹا نکالتا ہے، پھر سین بہ سین اسٹوری بورڈ خود بنا دیتا ہے۔ کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو چند سیکنڈز میں ریویو کے لیے تیار ویڈیو آؤٹ لائن ملتی ہے جس میں نریشن، وژولز اور ٹائمنگ پہلے سے سیٹ ہوتی ہے۔ جو ٹیمیں بڑی تعداد میں پروڈکٹ پیجز اور آرٹیکلز کو کنورٹ کرتی ہیں، ان کے لیے یہ گھنٹوں کی ایڈیٹنگ کو ایک ہی قدم سے بدل دیتا ہے۔ AI ویڈیو جنریٹر اسکرپٹس، پرامپٹس، اور سلائیڈ بیسڈ کنٹینٹ کے لیے ابتدائی پوائنٹ ہے، ساتھ ہی URL ان پٹ کے ساتھ۔
AI سے تیار کردہ اسکرپٹ جسے آپ آزادانہ طور پر ایڈٹ کر سکتے ہیں
صفحہ تجزیہ ہونے کے بعد، ٹول صفحے پر موجود اہم پیغامات، ہیڈ لائنز اور پروڈکٹ کی تفصیلات کے گرد ایک بیانیہ اسکرپٹ تیار کرتا ہے۔ آپ جنریشن سے پہلے اسے ایک صاف ستھرے ایڈیٹر میں ریویو کرتے ہیں، جہاں آپ کو مکمل آزادی ہوتی ہے کہ جو چاہیں دوبارہ لکھیں، کاٹیں یا بڑھائیں۔ اس طرح آپ کو کہانی پر مکمل کنٹرول ملتا ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو بالکل خالی صفحے سے شروع کرنا پڑے۔ ایسے مواد کے لیے جو مکمل طور پر تحریری متن سے شروع ہوتا ہے، ٹیکسٹ ٹو ویڈیو URL والے مرحلے کو چھوڑ دیتا ہے اور براہِ راست اسکرپٹ سے ویڈیو بناتا ہے۔
بلٹ اِن نریشن، کیپشنز اور میوزک
ہر بنائی گئی ویڈیو میں واضح AI وائس اوور شامل ہوتا ہے جو اسکرین پر موجود مواد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، خودکار کیپشنز، اور بیک گراؤنڈ میوزک جو پیج کے مواد کی رفتار کے مطابق ہوتا ہے۔ الگ سے ریکارڈنگ یا سب ٹائٹل سافٹ ویئر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نریشن بالکل قدرتی لگتی ہے اور ایڈیٹر کے اندر ہی اسے مختلف آواز کے انداز، زبان یا ٹون سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اپ لوڈ کی گئی فوٹیج کو بھی سنبھالنے والے ایڈوانس آڈیو sync ورک فلو کے لیے، AI lip Sync نیا آڈیو کسی بھی موجودہ ویڈیو کے ساتھ فریم بہ فریم میچ کرتا ہے۔
175+ زبانوں میں کثیر لسانی ویڈیو
کسی بھی URL سے بنائی گئی ویڈیو کو 175+ زبانوں میں قدرتی انداز کی نریشن اور درست لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بغیر کچھ دوبارہ بنانے یا دوبارہ ریکارڈ کرنے کے۔ عالمی ٹیمیں اس کا استعمال ایک بنیادی ویڈیو تیار کرنے اور اسی ورک فلو میں ہر ہدف مارکیٹ کے لیے اس کی مقامی (localized) ورژنز تقسیم کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ AI ویڈیو ٹرانسلیٹر لوکلائزیشن کا پورا عمل شروع سے آخر تک سنبھالتا ہے، جس میں آواز کا میچ کرنا اور کیپشننگ شامل ہے، اور یہ تمام سپورٹڈ زبانوں پر کام کرتا ہے۔
بیچ پروسیسنگ اور API آٹومیشن
URLs کی ایک فہرست جمع کریں اور ہر لنک کے لیے ایڈیٹر کو چھوئے بغیر تیار شدہ ویڈیوز حاصل کریں۔ API ٹیموں کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ ایک بار ٹیمپلیٹس، آواز کے انداز اور اسپیکٹ ریشوز طے کریں اور انہیں خودکار طور پر سیکڑوں لنکس پر لاگو کریں۔ مارکیٹنگ ٹیمیں نئی پیجز کے لائیو ہوتے ہی سبمیشنز کو ٹرگر کرنے کے لیے شیڈول کرتی ہیں۔ جو ٹیمیں URLs کے ساتھ ساتھ دستاویزات کو بھی کنورٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے PDF سے ویڈیو جامد فائلوں کو اسی پائپ لائن کے ذریعے پروسیس کرتا ہے۔
URL سے ویڈیو بنانے والے جنریٹر کے استعمالات
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
URL سے ویڈیو بنانے والا جنریٹر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار مراحل میں ویب پیج لنک سے شیئر کرنے کے قابل ویڈیو بنائیں، کسی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا تجربے کی ضرورت نہیں۔
کسی بھی ویب پیج کا لنک درج کریں۔ یہ ٹول خودکار طور پر پیج کو پڑھ کر اس کا بنیادی مواد نکال لیتا ہے۔
اپنی مواد کی قسم، چینل اور برانڈ کے مطابق کوئی ٹیمپلیٹ، اسپییکٹ ریشو اور ٹون منتخب کریں۔
خودکار طور پر بنے ہوئے اسکرپٹ کو غور سے پڑھیں، کہانی کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کریں، اور جن نکات پر زور دینا ہے انہیں بہتر بنائیں، پھر جنریشن شروع کریں۔
حتمی ویڈیو رینڈر کریں اور اپنی پسندیدہ فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں، جو شیئر کرنے، ایمبیڈ کرنے یا شیڈول کرنے کے لیے تیار ہو۔
URL سے ویڈیو کنورٹر کسی بھی ویب پیج کا مواد، تصاویر اور میٹا ڈیٹا پڑھ کر خودکار طور پر بیانیہ ویڈیو بناتا ہے۔ بس URL پیسٹ کریں، اور سسٹم خود اسکرپٹ لکھتا ہے، ویژولز منتخب کرتا ہے، اور بغیر کسی دستی پروڈکشن کے وائس اوور شامل کر دیتا ہے۔ ایسے ورک فلو کے لیے جو URL کے بجائے تحریری اسکرپٹ سے شروع ہوتے ہیں، اسکرپٹ سے ویڈیو خالی ڈاکیومنٹ سے شروع ہو کر اسی معیار کی ویڈیو تیار کرتا ہے۔
بلاگ پوسٹس، پروڈکٹ پیجز، لینڈنگ پیجز، نیوز آرٹیکلز اور About پیجز سب اچھی طرح کنورٹ ہوتے ہیں۔ وہ پیجز جن میں واضح ہیڈنگز اور منظم پیراگراف ہوں، سب سے زیادہ درست اسکرپٹس تیار کرتے ہیں۔ جو پیجز زیادہ تر تصاویر پر مشتمل ہوں اور متن بہت کم ہو، انہیں جنریشن سے پہلے اسکرپٹ میں زیادہ ایڈیٹنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ URLs کے ساتھ ساتھ سلائیڈ فائلز کو کنورٹ کرنے کے لیے،PPT کو ویڈیو میںایک ہی خودکار پائپ لائن کے ذریعے ڈیک پر مبنی مواد کو ہینڈل کرتا ہے۔
انتہائی حسبِ ضرورت۔ رفتار، ٹیمپلیٹس، بیک گراؤنڈ میوزک، وائس اوور اسٹائل، کیپشنز، ویژولز اور آن لائن ویڈیو کے عناصر سب کچھ تبدیل کریں۔ میسجنگ بدلنے کے لیے text to video ایڈٹس استعمال کریں، زیادہ بھرپور ویژولز کے لیے image to video لگائیں، یا زیادہ سنیماٹک نتیجے کے لیے ٹائمنگ اور ٹرانزیشنز کو باریک بینی سے سیٹ کریں۔
جی ہاں۔ video translator استعمال کریں تاکہ ترجمہ شدہ کیپشنز اور وائس اوور کے ساتھ مقامی ورژنز بنائیں۔ HeyGen وقت اور رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے ہدف زبانوں میں قدرتی انداز کی نریشن دوبارہ تخلیق کرتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹس میں یکسانیت قائم رہے۔
ایکسپورٹ کے آپشنز میں ویب اور سوشل کے لیے آپٹمائزڈ MP4، Reels/TikTok کے لیے ورٹیکل کٹس، Canvas کے لیے لوپڈ ایسٹس، اور براڈکاسٹ کے لیے ہائی بٹ ریٹ فائلز شامل ہیں۔ ہر پلیٹ فارم کے لیے درست اسپییکٹ ریشو، ریزولوشن اور فائل سائز یقینی بنانے کے لیے پلیٹ فارم پری سیٹس منتخب کریں۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کی ویڈیو فائلوں کی ریکارڈنگز بنانے، مانیٹر کرنے اور حاصل کرنے کے لیے REST endpoints فراہم کرتا ہے۔ بیچ پروسیسنگ، webhook notifications اور اسٹوریج انٹیگریشنز بڑے کیٹلاگ اور بار بار اپ ڈیٹس کے لیے خودکار ورک فلو کو ممکن بناتی ہیں۔
مارکیٹرز، پروڈکٹ ٹیمیں، ای کامرس مینیجرز، اساتذہ، پبلشرز اور کریئیٹرز سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بھی موجودہ ویب مواد سے تیز، اسکیل ایبل ویڈیو پروڈکشن چاہتا ہے، وہ روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں وقت اور لاگت میں نمایاں بچت حاصل کرے گا۔
آپ اپنی ایکسپورٹ کی گئی ویڈیوز کے تمام حقوق برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen ان ویڈیوز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ براہ کرم یہ یقینی بنائیں کہ تبدیل شدہ پیجز میں شامل کسی بھی تھرڈ پارٹی میڈیا یا کاپی رائٹ شدہ مواد کے لیے آپ کے پاس قانونی حقوق موجود ہوں؛ ان اثاثوں کی ذمہ داری آپ ہی پر عائد ہوتی ہے۔
جی ہاں۔ HeyGen ایسے پلیٹ فارم ریڈی کریئیٹیوز بناتا ہے جو سوشل اور پروگراممیٹک اشتہارات کے لیے بہتر بنائے گئے ہوتے ہیں۔ بیچ جنریشن استعمال کریں تاکہ A/B ٹیسٹنگ اور پرفارمنس کیمپینز کے لیے متعدد اشتہاری ویریئشنز تیار کر سکیں۔
اپ لوڈ کی گئی اور تخلیق کردہ ویڈیوز ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں جگہ اینکرپٹ ہوتی ہیں۔ HeyGen انڈسٹری لیول سکیورٹی پریکٹسز پر عمل کرتا ہے اور کنفیگریبل اسٹوریج اور ایکسس کنٹرولز فراہم کرتا ہے۔ حساس مواد کے لیے، اپنی ویڈیو فائلز کو محفوظ رکھنے کے لیے پرائیویٹ اسٹوریج انٹیگریشنز اور ایکسس پابندیوں کا استعمال کریں۔
