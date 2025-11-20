روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں 3 گنا تیزی سے مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں
پروڈکٹ لانچز، سوشل کنٹینٹ، ایڈ کریئیٹو، کسٹمر اسٹوریز — چند منٹ میں بغیر اسٹوڈیوز، ٹیموں یا ٹیلنٹ کا انتظار کیے پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں۔ ایک ہی سورس سے ہر چینل اور ہر زبان میں اپنا کنٹینٹ بڑے پیمانے پر پھیلائیں۔
- جب مصنوعات میں تبدیلی آئے تو فوراً مواد اپ ڈیٹ کریں
مارکیٹنگ کا مسئلہ
مارکیٹنگ کنٹینٹ کا دباؤ
آپ کا کنٹینٹ کیلنڈر کبھی نہیں رکتا۔ پروڈکٹ لانچز کے لیے ویڈیوز چاہئیں۔ سوشل چینلز کو روزانہ نیا کنٹینٹ درکار ہے۔ مہمات کے لیے ہر مارکیٹ کے مطابق لوکلائزڈ کریئیٹو چاہیے۔ لیکن روایتی ویڈیو پروڈکشن کا مطلب ہے اسٹوڈیوز بُک کرنا، ٹیلنٹ کوآرڈینیٹ کرنا، ایڈیٹس کے لیے ہفتوں انتظار کرنا—اور ایک ہی شوٹ پر پورا بجٹ اڑا دینا۔ جب تک کنٹینٹ تیار ہوتا ہے، موقع گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے مقابل حریف روزانہ ویڈیو جاری کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ ابھی بھی پری پروڈکشن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اور لیڈرشپ سے کیمرے پر آ کر بولنے کی درخواست کریں؟ اس شیڈولنگ کے عذاب کے ساتھ تو آپ کو واقعی بہت قسمت چاہیے۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کی مارکیٹنگ ٹیم کو ایک ویڈیو پروڈکشن انجن میں بدل دیتا ہے۔ ایک اسکرپٹ لکھیں — یا اپنے بریف سے AI کو خود اسکرپٹ بنانے دیں — ایک AI اواتار منتخب کریں اور چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیو تیار کریں۔ پروڈکٹ ڈیموز، ایکسپلینر ویڈیوز، سوشل کنٹینٹ، ایڈ کریئیٹو — یہ سب کچھ بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا ٹیلنٹ کوآرڈینیشن کے۔ ایک ہی مہم 12 مارکیٹس میں چاہیے؟ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ۔ اپنی ویڈیو اتنی ہی تیزی سے جاری کریں جتنی تیزی سے آپ کا مارکیٹنگ کیلنڈر تقاضا کرتا ہے۔
مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر تخلیق کے لیے درکار ہر چیز
تیز رفتار ویڈیو پروڈکشن
مختصر بریف سے مکمل تیار ویڈیو تک چند منٹ میں جائیں، ہفتوں میں نہیں۔ نہ اسٹوڈیو بُکنگ کی ضرورت، نہ ٹیلنٹ شیڈولنگ، نہ پوسٹ پروڈکشن کی لمبی قطاریں۔ آپ کی مارکیٹنگ ٹیم پورے ورک فلو پر کنٹرول رکھتی ہے—آئیڈییشن سے لے کر ایکسپورٹ تک—بغیر کسی بیرونی انحصار کے۔
• چند منٹ میں ویڈیوز بنائیں
• کسی اسٹوڈیو یا آلات کی ضرورت نہیں
• مکمل تخلیقی کنٹرول اپنی ٹیم کے اندر
ملٹی چینل ایکسپورٹ
ایک ہی ویڈیو، ہر فارمیٹ میں۔ YouTube کے لیے 16:9 میں ایکسپورٹ کریں، TikTok اور Reels کے لیے 9:16، اور Instagram فیڈ کے لیے 1:1۔ ہر پلیٹ فارم کے لیے دوبارہ سے مواد بنانے کا سلسلہ ختم کریں—ایک بار بنائیں، ہر جگہ ایکسپورٹ کریں۔
• 16:9، 9:16، 1:1 ایسپیکٹ ریشوز
• ہر پلیٹ فارم کے لیے بہتر بنایا گیا
• زیادہ کارکردگی کے لیے بیچ ایکسپورٹ
گلوبل مہم کی لوکلائزیشن
دنیا بھر میں مہمات چلائیں، ہر مارکیٹ کے لیے الگ پروڈکشن کی ضرورت کے بغیر۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا ترجمہ آپ کے تخلیقی مواد کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ 175+ زبانوں میں مقامی بناتا ہے۔ آپ کی جرمن مہم جرمن ہی لگتی ہے، ڈبنگ جیسی نہیں۔
• وائس کلوننگ آپ کے برانڈ کی آواز کو برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے مطابقت رکھتی ہے
• ایک ہی سورس، عالمی سطح پر تقسیم
UGC طرز کا مواد
انفلوئنسر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بغیر بھی بالکل اصلی جیسا نظر آنے والا کنٹینٹ بنائیں۔ UGC اسٹائل ویڈیوز تیار کریں جو سوشل فیڈز پر بالکل نیٹو محسوس ہوں — ٹیسٹی مونیئل فارمیٹس، پروڈکٹ ری ایکشنز، اور کیژول ٹاکنگ ہیڈ کنٹینٹ جو واقعی پرفارم کرے۔
• متنوع اواتار اسٹائلز
• مستند، بے تکلف انداز میں پیشکش
• انفلوئنسر فیس کے بغیر بڑے پیمانے پر توسیع کریں
برانڈ میں یکسانیت
ہر ویڈیو میں اپنی بصری شناخت کو مضبوطی سے قائم رکھیں۔ برانڈ کِٹ منظور شدہ رنگوں، فونٹس، لوگوز اور اواتار کے انتخاب کو لازمی بناتی ہے۔ برانڈ گلاسری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پروڈکٹ کے نام اور ٹیگ لائنز ہر بار، ہر ٹیم ممبر کی طرف سے درست تلفظ کے ساتھ ادا ہوں۔
• مرکزی برانڈ اثاثے
• تلفظ کے کنٹرول
• پوری ٹیم میں یکساں آؤٹ پٹ
بڑی تعداد میں ذاتی نوعیت کی ویڈیو
ایک ویڈیو کو ہزاروں ذاتی نوعیت کی ورژنز میں بدلیں۔ ڈائنامک ویری ایبلز کے ذریعے آپ نام، کمپنیوں اور تفصیلات کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں تاکہ ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ ہو جو ہر وصول کنندہ کے لیے الگ الگ ویڈیو بنانے کی محنت کے بغیر ہی انگیجمنٹ بڑھائے۔
• ڈائنامک پرسنلائزیشن فیلڈز
• بیچ میں تخلیق
• ہر ناظر کے لیے انفرادی ٹارگٹنگ
صرف 3 مراحل میں بریف سے شائع شدہ ویڈیو تک
اپنا پیغام سے شروع کریں
اپنا اسکرپٹ پیسٹ کریں، ایک مختصر بریف اپ لوڈ کریں، یا AI اسکرپٹ جنریٹر کو اپنی مہم کے مقاصد سے خود بخود مواد بنانے دیں۔ خالی صفحے کا مسئلہ ختم—اپنی موجودہ مارکیٹنگ میٹیریلز سے ہی شروع کریں۔
اپنی تخلیقی صلاحیت منتخب کریں
200+ متنوع AI اواتارز میں سے انتخاب کریں جو آپ کے برانڈ اور آڈینس سے مطابقت رکھتے ہوں۔ آوازیں، بیک گراؤنڈز اور ویژول اسٹائلز منتخب کریں، یا ایک ایسا ترجمان اواتار کلون بنائیں جو آپ کے تمام کنٹینٹ میں مستقل برانڈ موجودگی برقرار رکھے۔
تخلیق کریں اور تقسیم کریں
Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں آپ کے پاس پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیو ہوگی۔ ہر چینل کے لیے ہر aspect ratio میں ایکسپورٹ کریں۔ عالمی سطح پر پہنچ درکار ہے؟ صرف ایک کلک سے کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں۔ اپنی مارکیٹنگ کیلنڈر کی رفتار کے مطابق تیزی سے کنٹینٹ شِپ کریں۔
ہر قسم کی مارکیٹنگ کی ضرورت کے لیے تیار کردہ
پروڈکٹ لانچ ویڈیوز
پروڈکٹ لانچ کا مواد پہلے ہی دن جاری کریں، تیسویں دن نہیں۔ پروڈکٹ ویڈیوز جو فیچرز کو واضح کریں، قدر کو نمایاں کریں، اور اپنانے کی رفتار بڑھائیں—گھنٹوں میں تیار ہوں، ہفتوں میں نہیں۔ جب بھی فیچرز بدلیں، فوراً اپ ڈیٹ کریں۔
استعمال کا کیس: لانچ کے دن ہی بیک وقت ویب سائٹ، ای میل اور سوشل میڈیا کے لیے پروڈکٹ اعلان کی ویڈیوز بنائیں۔
سوشل میڈیا مواد
اپنی ٹیم کو تھکائے بغیر الگورتھم کو وہ سب دیں جو اسے چاہیے۔ TikTok، Instagram، LinkedIn اور YouTube پر روزانہ سوشل کنٹینٹ بنائیں — مستقل معیار کے ساتھ، پروڈکشن کے وقت کا صرف ایک حصہ لگے گا۔
استعمال کی مثال: صرف ایک دوپہر کے سیشن میں پورے ہفتے کے لیے سوشل ویڈیوز تیار کریں۔
اشتہاری تخلیقی مواد
مزید تصورات آزمائیں، کامیاب اشتہارات تیزی سے پہچانیں۔ اشتہارات کی مختلف شکلیں بنائیں تاکہ ہر تخلیقی آئیڈیا کے لیے الگ شوٹ کیے بغیر A/B ٹیسٹنگ کر سکیں۔ مختلف ہکس، مختلف اواتار، مختلف زاویے — سب ایک ہی ورک فلو سے۔
استعمال کی مثال: اتنے ہی وقت میں 10 اشتہاری ویڈیو کی مختلف ورژنز تخلیق کریں جتنا وقت ایک روایتی اشتہار بنانے میں لگتا ہے۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Attention Grabbing Media نے پروڈکشن کا وقت 3 دن سے گھٹا کر چند گھنٹوں تک کر دیا، جبکہ 10 سے زائد نئی زبانوں تک اپنی پہنچ بڑھائی۔
صارفین کی آراء
بڑے پیمانے پر سوشل پروف حاصل کریں۔ ٹیسٹی مونیئل طرز کا مواد بنائیں جو اعتماد پیدا کرے، بغیر اس کے کہ آپ کو کسٹمرز کے شیڈولز اور فلم بندی کی تیاریوں کو ہم آہنگ کرنا پڑے۔
استعمال کی مثال: ایسی کسٹمر اسٹوری ویڈیوز بنائیں جو مختلف صنعتوں میں استعمال کے کیسز اور حاصل ہونے والے نتائج کو نمایاں کریں۔
وضاحتی اور ہاؤ ٹو مواد
اپنے صارفین کو اپنے پروڈکٹ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیں ٹیوٹوریل ویڈیوز اور وضاحتی ویڈیوز کے ذریعے۔ جب بھی آپ کا پروڈکٹ بدلے، فوراً اپ ڈیٹ کریں—کسی دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت نہیں۔
استعمال کی مثال: فیچر ایکسپلینر ویڈیوز کی ایسی لائبریری بنائیں جو ہر پروڈکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمیشہ تازہ اور موجودہ رہے۔
گلوبل مارکیٹنگ مہمات
ایک ہی مہم، ہر مارکیٹ کے لیے۔ بین الاقوامی ناظرین کے لیے اپنی تخلیقی مواد کو مقامی بنائیں، بغیر اس کے کہ ہر ریجن کے لیے الگ پروڈکشن بجٹ درکار ہو۔
استعمال کی مثال: 12 مارکیٹس میں بیک وقت اپنی پروڈکٹ مہمات لانچ کریں، مقامی زبان میں تیار کردہ ویڈیو کریئیٹو کے ساتھ۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Vision Creative Labs نے اپنے کلائنٹس کی مدد کی کہ وہ سالانہ 1-2 ویڈیوز سے بڑھ کر HeyGen کے ساتھ روزانہ 50-60 ویڈیوز تک پہنچ جائیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
چاہے بات ہو عالمی سطح کی ٹریننگ کی یا ویڈیو اشتہارات کی، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کریں۔ ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند آنے والے چند فائدے یہ ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
مارکیٹنگ کے لیے AI ویڈیو تخلیق کیا ہے؟
AI ویڈیو تخلیق میں مصنوعی ذہانت استعمال ہوتی ہے تاکہ روایتی پروڈکشن کی ضرورت کے بغیر پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیوز بنائی جا سکیں۔ HeyGen AI اواتارز، وائس سنتھیسِس، اور خودکار ایڈیٹنگ کو یکجا کر کے اسکرپٹس کو پالشڈ ویڈیو کنٹینٹ میں بدل دیتا ہے — کیمروں، اسٹوڈیوز یا فلم کریو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مارکیٹنگ ٹیمیں چند منٹوں میں پروڈکٹ ویڈیوز، سوشل کنٹینٹ اور ایڈ کریئیٹو تیار کر سکتی ہیں، ہفتوں کے بجائے۔
میں پروڈکشن ٹیم کے بغیر مارکیٹنگ ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟
اپنی اسکرپٹ خود لکھیں یا HeyGen کے AI اسکرپٹ جنریٹر کو اپنے بریف سے اسکرپٹ بنانے دیں۔ اسکرین پر پریزنٹر کے طور پر ایک AI اواتار منتخب کریں، آواز اور ویژول اسٹائل چنیں، اور اپنی ویڈیو بنائیں۔ پورا عمل چند منٹ لیتا ہے اور کسی پروڈکشن مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ برانڈ کی مستقل مزاجی کے لیے اپنے ترجمان کی آواز کی کاپی بنائیں تاکہ ان کا ڈیجیٹل ٹوِن آپ کے برانڈ کی نمائندگی ہر قسم کے مواد میں کر سکے۔
کیا میں متعدد پلیٹ فارمز کے لیے سوشل میڈیا ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں — HeyGen ایک ہی پروجیکٹ سے متعدد اسپییکٹ ریشوز میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایک بار ویڈیو بنائیں، پھر اسے YouTube کے لیے 16:9، TikTok اور Instagram Reels کے لیے 9:16، اور Instagram فیڈ پوسٹس کے لیے 1:1 میں ایکسپورٹ کریں۔ ہر پلیٹ فارم کے لیے الگ سے مواد دوبارہ بنانے یا متعدد پروڈکشن ورک فلو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں۔
کثیر لسانی مارکیٹنگ ویڈیو کیسے کام کرتی ہے؟
اپنی بنیادی زبان میں اپنی مارکیٹنگ ویڈیو بنائیں، پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے 175+ سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں اس کی مختلف ورژنز بنائیں۔ ترجمے میں آواز کی کاپی (تاکہ ہر زبان میں آپ کے برانڈ کی آواز قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ترجمہ شدہ آڈیو سے میل کھائیں) شامل ہے۔ ایک ہی سورس ویڈیو سے عالمی مہمات لانچ کریں۔
کیا میں HeyGen کے ساتھ UGC طرز کا مواد بنا سکتا ہوں؟
اپنی کمپلائنس ٹریننگ ویڈیو ایک بار اپنی بنیادی زبان میں بنائیں۔ پھر HeyGen کی ترجمہ فیچر استعمال کر کے اسے 175 سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں خودکار طور پر تیار کریں۔ ترجمہ میں آواز کی کاپی (تاکہ آپ کا پریزنٹر ہر زبان میں قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ترجمہ شدہ آڈیو کے ساتھ میل کھائیں) شامل ہے۔ آپ کا اسپینش ورژن خالص مقامی اسپینش جیسا لگتا ہے، ڈب کی ہوئی انگلش نہیں۔
میں مختلف ویڈیوز میں برانڈ کی یکسانیت کیسے برقرار رکھوں؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ حساس پالیسی دستاویزات کے ساتھ کام کرنے والی انٹرپرائز کمپلائنس ٹیموں کے لیے، HeyGen SSO انٹیگریشن اور مرکزی یوزر مینجمنٹ کے ساتھ ڈیڈی کیٹڈ ورک اسپیسز فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
کیا میں ہر ناظر کے لیے ویڈیوز کو ذاتی طور پر حسبِ ضرورت بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen ناموں، کمپنیوں اور کسٹم تفصیلات کے لیے ویری ایبل فیلڈز کے ساتھ ڈائنامک پرسنلائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک ہی ٹیمپلیٹ بنائیں، پھر اس سے ہزاروں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تخلیق کریں برائے اکاؤنٹ بیسڈ مارکیٹنگ، سیلز آؤٹ ریچ یا کسٹمر انگیجمنٹ مہمات۔ Videoimagem نے اسی طریقہ کار سے AB InBev کے لیے 50,000+ پرسنلائزڈ ویڈیوز تیار کیں۔
میں کتنی تیزی سے مارکیٹنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
HeyGen آپ کے ٹریننگ ڈیزائن کے مطابق مختلف دورانیے کی ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر کمپلائنس ماڈیولز مائیکرو لرننگ کے لیے 3-10 منٹ کے درمیان بہترین کام کرتے ہیں، لیکن آپ جامع موضوعات کے لیے اس سے لمبا کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ طویل ٹریننگ (20+ منٹ) کے لیے بہتر لرنر انگیجمنٹ اور ٹریکنگ حاصل کرنے کی خاطر کنٹینٹ کو ابواب یا ماڈیولز میں تقسیم کرنے پر غور کریں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی مارکیٹنگ ویڈیو پروڈکشن کے لیے ٹیلنٹ کا انتظام، اسٹوڈیو بُکنگز، شوٹنگ کے دن اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو کے لیے 2-4 ہفتے اور $5,000-$20,000+ تک لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بہت کم لاگت پر بناتا ہے۔ جب مہمات بدلتی ہیں یا مواد میں اپ ڈیٹ کی ضرورت ہو تو آپ دوبارہ شوٹنگ کے بجائے بس ویڈیو کو دوبارہ جنریٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ ٹیمیں رپورٹ کرتی ہیں کہ مواد بنانے کی رفتار 3 گنا تیز ہو جاتی ہے اور پروڈکشن کی لاگت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔
کیا میری پوری مارکیٹنگ ٹیم HeyGen استعمال کر سکتی ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں مارکیٹنگ مینیجرز، کنٹینٹ کریئیٹرز اور ڈیزائنرز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریاں منظور شدہ برانڈ عناصر کو سب کے لیے باآسانی دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز کے ذریعے آپ اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں، استعمال کی نگرانی کر سکتے ہیں، اور پوری ٹیم کی آؤٹ پٹ میں برانڈ کی یکسانیت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
میں کس قسم کی مارکیٹنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
HeyGen تقریباً ہر قسم کی مارکیٹنگ ویڈیو فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے: پروڈکٹ لانچز، ایکسپلینر ویڈیوز، سوشل میڈیا کنٹینٹ، اشتہاری کریئیٹو، کسٹمر ٹیسٹی مونیئلز، ہاؤ ٹو ٹیوٹوریلز، کمپنی اعلانات، ایونٹ پروموشنز، ای میل ویڈیو کنٹینٹ اور اس سے بھی زیادہ۔ اگر آپ اسے اسکرپٹ کر سکتے ہیں تو HeyGen اسے کسی بھی زبان میں، کسی بھی چینل کے لیے تیار کر سکتا ہے۔
کیا میرا مارکیٹنگ کنٹینٹ محفوظ ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ حساس مہماتی مواد یا غیر جاری شدہ پروڈکٹ معلومات کے ساتھ کام کرنے والی انٹرپرائز مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے، HeyGen SSO انٹیگریشن اور مرکزی رسائی مینجمنٹ کے ساتھ علیحدہ ورک اسپیسز فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
آج ہی مارکیٹنگ ویڈیوز بنانا شروع کریں
کل شائع ہونے والے کنٹینٹ کے لیے ہفتوں تک انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ چند منٹوں میں پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں، فوراً عالمی مارکیٹس کے لیے لوکلائز کریں، اور اپنی ٹیم یا بجٹ بڑھائے بغیر کنٹینٹ پروڈکشن کو اسکیل کریں۔ HubSpot، Ogilvy اور Publicis کی مارکیٹنگ ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے کنٹینٹ بنانے کا اپنا طریقہ بدل دیا ہے۔
