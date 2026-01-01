HeyGen for Business آپ کی تنظیم کو 5 گنا زیادہ ویڈیو بنانے کی صلاحیت، ٹریننگ کے لیے انٹرایکٹو ویڈیو، خود سروس SSO، ویڈیو کی بڑھائی گئی حدیں، اور بہت کچھ فراہم کرتا ہے۔ چاہے آپ ایک اسٹارٹ اپ ہوں یا کسی بڑے ڈیپارٹمنٹ کی قیادت کر رہے ہوں، HeyGen ٹیموں کو ویڈیو تیزی سے بنانے اور مقامی بنانے کے لیے ایک مشترکہ، منظم اور اسکیل ایبل طریقہ دیتا ہے، جس کی بدولت یہ کاروبار کے لیے بہترین AI ویڈیو پلیٹ فارم بن جاتا ہے۔
HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والا ویڈیو مواد تیار کر سکیں، اور ہمارے صارفین بھی اس بات سے متفق ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ G2 پر AI ویڈیو جنریشن، ترجمہ، اور اواتار کے معیار کے حوالے سے ہم سب سے زیادہ کسٹمر سیٹسفیکشن ریٹنگ رکھتے ہیں۔ ہمارے صارفین جن فوائد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:
HeyGen for Business کیا ہے؟
واحد HeyGen پلان جو خاص طور پر ٹیموں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ورک اسپیس میں مل کر کام کرنے کی سہولت، 5 گنا زیادہ جنریشن کی صلاحیت، اور جدید ترین AI ویڈیو ماڈلز تک خصوصی رسائی حاصل کریں، وہ بھی سب کچھ مرکزی بلنگ کے ساتھ۔
5x زیادہ جنریشن پاور AI تصاویر، آڈیو اور مزید کے لیے۔
ویڈیوز بنائیں اور ترجمہ کریں، زیادہ سے زیادہ 60 منٹ کے دورانیے تک
5 بنائیں اپنی تنظیم کے لیے حسبِ ضرورت اواتار
ٹیم ممبرز شامل کریںورک اسپیس میں مشترکہ کام کے لیے
"HeyGen نے ہمارے رائٹرز کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جس کا میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں استعمال کرتا ہوں۔"
Steve Sowrey
لرننگ میڈیا ڈیزائنر، Miro میں
ویڈیو بنانا ابھی آپ کیسپر پاور بن گیا ہے
ایک ہی ورک اسپیس سے ٹریننگ، مارکیٹنگ، سیلز اور اندرونی مواد تیار کریں، جس میں انٹرپرائز درجے کی سکیورٹی اور ایڈمن کنٹرولز موجود ہوں۔
اسٹوڈیو معیار کے نتائج کے ساتھ فوراً تخلیق کریں
اسکرپٹس، PDFs اور سلائیڈ ڈیکس کو چند منٹ میں حقیقت کے قریب اواتار ویڈیوز میں بدلیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت، نہ ایڈیٹنگ ٹائم لائنز، نہ پروڈکشن کا اضافی خرچ۔ بس آپ کی ٹیم کے کسی بھی فرد سے تیز، برانڈ کے مطابق کنٹینٹ۔
ایک ویڈیو، ہر زبان، ہر مارکیٹ کے لیے
موجودہ مواد کو 175+ زبانوں میں مقامی معیار کے ترجموں، درست lip-sync، اور بلٹ اِن پروف ریڈنگ کے ساتھ ترجمہ کریں۔ HeyGen عالمی ٹیموں کو مہینوں نہیں بلکہ چند منٹوں میں نئی آڈینس تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔
بڑی تعداد میں ویڈیوز کو انسانی اثر کے ساتھ ذاتی بنائیں
ہر ناظر کو اہم محسوس کرائیں۔ حقیقی، فرداً فرداً تیار کی گئی ویڈیوز بنائیں جو سیلز، مارکیٹنگ اور ٹریننگ ٹیموں کو ہر ٹچ پوائنٹ پر مضبوط تعلقات بنانے میں مدد دیں، وہ بھی بغیر کسی دستی ریکارڈنگ کے۔
آپ کے موجودہ ورک فلو کے ساتھ بے جوڑ انضمام
Zapier، HubSpot، Make اور n8n کے ساتھ انٹیگریٹ کریں تاکہ ویڈیو خودکار طور پر بن سکے۔ CRM اپ ڈیٹس، فارم بھرنے یا آپ کے اسٹیک میں کسی بھی ایونٹ سے ذاتی نوعیت کا کنٹینٹ تخلیق کریں۔
سنگل سائن آن (SSO) اور انٹرپرائز کے لیے تیار گورننس
اپنی ٹیم کے ورک اسپیسز، کسٹم رولز، سنگل سائن آن (SSO)، مشترکہ استعمال، اور مرکزی ایڈمن ٹولز کے ساتھ برانڈ پر قائم رہیں اور مکمل کنٹرول میں رہیں۔ SOC 2 Type II، GDPR، اور شروع سے شامل AI گورننس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اپنی سکیل بڑھائیں۔
جدید ترین ویڈیو ماڈلز تک رسائی
آپ کی ٹیم کو Avatar IV، Sora 2 اور Veo 3 تک رسائی ملتی ہے۔ سب سے جدید AI ویڈیو ماڈلز، جو ایک ہی ورک اسپیس سے دستیاب ہیں۔
Avatar IV
سب سے جدید اواتار ٹیکنالوجی۔ قدرتی حرکات اور تاثرات کے ساتھ 5 منٹ تک کی توسیع شدہ ویڈیو جنریشن۔
Sora 2
OpenAI کے Sora 2 کے ساتھ تخلیقی ویڈیو مواد بنائیں۔ مارکیٹنگ اور کہانی سنانے کے لیے نئی امکانات پیدا کریں۔
Veo 3
Google کے جدید ترین ماڈل سے پریمیئم ویڈیو کوالٹی۔ ایسے مواد کے لیے جو بہترین معیار کا تقاضا کرتا ہے۔
"ہم نے ایک ویڈیو سے آغاز کیا۔ اتنا ہی کافی تھا اثر دیکھنے کے لیے۔ جب آپ اسے خود استعمال کرتے ہیں تو فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا کچھ کھول سکتا ہے"
مصطفیٰ فرنیچر والا
CTO، Coursera میں
کاروبار کے لیے سادہ اور موزوں قیمتیں
بزنس
$20/اضافی سیٹ۔ اُن تنظیموں کے لیے بہترین جو ٹیموں کو تیز رفتاری سے اعلیٰ معیار کی AI ویڈیوز بنانے، ذاتی نوعیت دینے اور مقامی بنانے کے لیے محفوظ اور قابل توسیع حل چاہتی ہیں۔
5 گنا زیادہ جنریشن استعمال
5 کسٹم اواتار
سیلف سروس SAML/SSO
ای لرننگ کے لیے انٹرایکٹو ویڈیو
SCORM ایکسپورٹ
اسکرین ریکارڈنگ
ورک اسپیس میں باہمی تعاون
ویڈیو ڈرافٹ پر تبصرہ اور ایڈیٹنگ
دعوت نامے اور ٹیم مینجمنٹ
ویڈیوز کے لیے کمرشل استعمال کے حقوق
ویڈیو ترجمے 60 منٹ تک
ترجیحی پروسیسنگ
مرکزی اثاثوں کے ساتھ اپنے برانڈ کو وسعت دیں
Zapier، HubSpot، Make، n8n اور دیگر کے ساتھ انٹیگریٹ کریں
مرکزی بلنگ
ہر شعبے میںویڈیو کو بڑے پیمانے پر استعمال کریں
اپنی مہمات، بلاگز اور پروڈکٹ لانچز کو چند منٹوں میں پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔ اضافی اسٹاف بھرتی کیے بغیر زیادہ مواد بنائیں۔ ہر اثاثے میں برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھیں۔
AI ویڈیو جنریٹر کے لیے 100+ کریئیٹر استعمال کے کیسز
سوشل میڈیا اور ویڈیو اشتہارات سے لے کر مارکیٹنگ اور ٹریننگ تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو مواد تخلیق کر سکیں۔
L&D اور ٹریننگ ٹیمیں
کسٹمر سکسس ٹیمیں
کمپلائنس ٹریننگ ٹیمیں
سیلز ٹیمیں
ایجنسیاں
پروڈکٹ مارکیٹنگ ٹیمیں
انٹرپرائز معیار کی خصوصیات، خود سے سیٹ اپ
اپنے انٹرپرائز کو محفوظ، مشترکہ اور برانڈ کے مطابق ٹولز کے ساتھ مضبوط بنائیں جو ویڈیو بنانے کے ہر مرحلے کو آسان اور منظم کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔
SAML/SSO
انٹرپرائز معیار کے سنگل سائن آن (SSO) اور شناخت کے انتظام کے ساتھ اپنی ٹیم کے لیے محفوظ، بغیر رکاوٹ رسائی کو فعال کریں۔
مرکزی بلنگ
پوری تنظیم کے لیے بلنگ ایک ہی جگہ پر۔ اب متعدد سبسکرپشنز کو ملا کر حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔
کمرشل استعمال کے حقوق
کاروباری استعمال کے لیے مکمل کمرشل حقوق کے ساتھ پُراعتماد انداز میں ویڈیوز بنائیں اور شائع کریں۔
انٹیگریشن کے لیے تیار
Zapier، HubSpot، Make، n8n اور دیگر سے کنیکٹ کریں۔ ویڈیو تخلیق کو اپنے موجودہ ورک فلو کے اندر ہی انجام دیں۔
ٹیم مینجمنٹ
رولز، اجازتوں اور شیئر کیے گئے اثاثوں کو کنٹرول کریں تاکہ ہر ٹیم ہم آہنگ رہے اور برانڈ کے مطابق کام کرے۔
ترجیحی پروسیسنگ
ترجیحی رینڈرنگ کے ساتھ تیز تر ویڈیو جنریشن۔ بزنس صارفین قطار میں سب سے آگے رہتے ہیں۔
5 گنا زیادہ جنریشن استعمال
انفرادی پلانز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ماہانہ جنریٹو کیپیسٹی حاصل کریں۔ بغیر کسی حد سے ٹکرائے بڑے پیمانے پر تخلیق کریں۔
60 منٹ تک کی ویڈیوز
60 منٹ تک ویڈیوز بنائیں اور ان کا ترجمہ کریں۔ طویل دورانیے کی ٹریننگ، ویبینارز اور پریزنٹیشنز کے لیے مکمل سپورٹ۔
اہم صلاحیتیں جو کاروبار پسند کرتے ہیں
ڈیجیٹل ٹوئن
اپنی کسی بھی ٹیم ممبر کو قابل توسیع پریزنٹر میں بدلیں۔ صرف ایک ریکارڈنگ سے ایسا اواتار بنائیں جو لامحدود ویڈیوز میں نظر آ سکے۔
آواز کی کاپی
اپنی اصل آواز کو اعلیٰ معیار کے ساتھ میچ کریں۔ کسی بھی جملے میں ترمیم کریں یا پورا پیراگراف اپ ڈیٹ کریں، بغیر دوبارہ ریکارڈ کیے، تاکہ تمام ویڈیوز میں لہجے اور توانائی کی یکسانیت برقرار رہے۔
آسان اپ ڈیٹس
اسکرپٹ میں ترمیم کریں، اسکرین بدلیں، اور جنریٹ پر کلک کریں۔ نہ نئی شوٹنگ کی ضرورت، نہ تاخیر۔ مواد کو ہمیشہ تازہ رکھیں تاکہ آپ کے پاس ہر وقت بہترین ویڈیوز دستیاب ہوں۔
تعاون
مشترکہ ورک اسپیسز میں مل کر کام کریں جہاں ٹیمیں ویڈیوز کا جائزہ لے سکیں، تبصرہ کر سکیں اور انہیں بہتر بنا سکیں۔ طویل فیڈبیک سائیکلز کے بغیر تیزی سے تخلیق کریں اور ہم آہنگ رہیں۔
کیپشنز اور سب ٹائٹلز
درست کیپشنز اور سب ٹائٹلز خودکار طور پر شامل کریں تاکہ دیکھنا واضح اور سب کے لیے قابلِ رسائی ہو جائے۔ عالمی، میوٹڈ یا ملٹی چینل مواد کے لیے بہترین۔
برانڈ کِٹ
اپنے برانڈ کے عناصر اپ لوڈ کریں تاکہ ہر ویڈیو میں یکسانیت برقرار رہے۔ رنگ، فونٹس اور لوگوز کو ہر صارف کے لیے اپنی پوری لائبریری میں ہم آہنگ اور یکجا رکھیں۔
اپنی ٹیم کو HeyGen کی مکمل طاقت دیں، جس میں پرائیویسی، گورننس اور سکیورٹی پہلے سے شامل ہو۔ لچکدار سیٹس، کریڈٹس اور ایڈمن کنٹرولز کے ساتھ اپنے ورک اسپیس کو بآسانی وسعت دیں۔
Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہوں۔"
Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ہر ٹیم کے لیے تیار کردہ HeyGen for Business
دیکھیے کہ Marketing، Sales، L&D، Product اور Customer Success کی ٹیمیں HeyGen کو ترقی اور انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے کیسے استعمال کرتی ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
HeyGen for Business کیا ہے؟
HeyGen for Business ایک ٹیم پر مبنی AI ویڈیو پلیٹ فارم ہے جو اُن تنظیموں کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں محفوظ تعاون، مشترکہ استعمال، اور بڑے پیمانے پر ویڈیو تخلیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مشترکہ کریڈٹس، ایڈمن کنٹرولز، SSO، اور گورننس فیچرز شامل ہیں جو انفرادی پلانز میں دستیاب نہیں ہوتے۔ یہ عالمی ٹیموں کے لیے خاص طور پر تیار کردہ بزنس AI ویڈیو جنریٹر کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے۔
بزنس پلان دوسرے پلانز سے کس طرح مختلف ہے؟
Individual پلانز ذاتی ویڈیو بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ Business پلان ٹیموں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں مشترکہ ورک اسپیسز، مشترکہ کریڈٹس، کم لاگت والی سیٹس، مرکزی بلنگ، کسٹم رولز، اور انٹرپرائز لیول کی تصدیق اور سکیورٹی شامل ہے۔
مشترکہ کریڈٹس کیسے کام کرتے ہیں؟
ہر بزنس ورک اسپیس کو ہر ماہ جنریٹو کریڈٹس کا ایک مشترکہ پول ملتا ہے جسے تمام صارفین استعمال کرتے ہیں۔ سیٹس اس پول میں اضافہ نہیں کرتیں، لیکن ایڈمنز آٹو ٹاپ آف یا ایڈ آن پیکس کے ذریعے استعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ اسکیلنگ قابلِ پیش گوئی رہے۔
کیا میری ٹیم HeyGen کے اندر مل کر کام کر سکتی ہے؟
جی ہاں۔ ٹیمیں مشترکہ ورک اسپیسز میں مل کر کام کر سکتی ہیں تاکہ ویڈیوز کو مشترکہ طور پر ریویو کریں، تبصرے دیں اور بہتر بنائیں۔ شیئرڈ اثاثے، ٹیمپلیٹس، اواتارز اور برانڈ کٹس سب کو ایک ہی سمت میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔
کیا HeyGen ترجمہ اور لوکلائزیشن کی سہولت فراہم کرتا ہے؟
بالکل۔ آپ کسی بھی ویڈیو کا ترجمہ 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں کر سکتے ہیں، قدرتی lip-sync اور بلٹ اِن پروف ریڈنگ کے ساتھ۔ اس سے عالمی سطح پر کمیونی کیشن اور ٹریننگ تیز، یکساں اور کم لاگت ہو جاتی ہے۔
کیا HeyGen for Business محفوظ ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں SSO، رول پر مبنی رسائی، اور انٹرپرائز درجے کی سکیورٹی شامل ہے۔ HeyGen، SOC 2 Type II، GDPR، CCPA، اور Data Privacy Framework کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور آپ کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے سخت کنٹرولز استعمال کرتا ہے۔
کیا HeyGen بڑی تنظیموں کے لیے موزوں ہے؟
جی ہاں۔ بزنس پلان خاص طور پر ان کمپنیوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے پاس 100 سے 100,000 تک ملازمین ہوں۔ یہ پلان ٹیموں کو سادہ سیٹ اپ، لچکدار سیٹ مینجمنٹ، اور جب آپ تیار ہوں تو انٹرپرائز پلانز پر منتقل ہونے کے آپشن کے ساتھ تیزی سے AI ویڈیو اپنانے میں مدد دیتا ہے۔
میری ٹیم کس قسم کی ویڈیوز بنا سکتی ہے؟
ٹیمیں کسی بھی قسم کی ویڈیو بنا سکتی ہیں، جیسے ٹریننگ، آن بورڈنگ، پروڈکٹ ایکسپلینر، اندرونی کمیونیکیشن، مارکیٹنگ کنٹینٹ، سیلز آؤٹ ریچ، کسٹمر سپورٹ ٹیوٹوریلز اور مزید بہت کچھ۔ آپ چند منٹوں میں ویڈیوز بنا، اپ ڈیٹ اور مقامی مارکیٹ کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، کاروبار کے لیے بہترین AI ویڈیو جنریٹر استعمال کرتے ہوئے۔
