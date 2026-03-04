Advantive ایک SaaS کمپنی ہے جو خصوصی مینوفیکچررز اور ڈسٹری بیوٹرز کے لیے مقصد پر مبنی سافٹ ویئر فراہم کرتی ہے، جس سے وہ مؤثر انداز میں اسکیل کر سکیں اور زیادہ منافع بخش طریقے سے کام کر سکیں۔ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر کے طور پر، Bob Bednarz عالمی اینیبلمنٹ اقدامات کی قیادت کرتے ہیں جو ملازمین کی ترقی کو تیز کرنے اور پوری تنظیم میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے پر مرکوز ہیں۔
باب کے لیے سیکھنا صرف معلومات پہنچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی مدد کرنا ہے کہ وہ نئی مہارتیں विकसित کریں اور جو کچھ وہ سیکھیں اسے زیادہ تیزی سے یاد رکھ سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ملازمین کو اہم سنگِ میل تک پہنچنے میں لگنے والا وقت کم کیا جائے، یعنی جو کام پہلے دو سے تین سال میں ہوتا تھا اسے چھ سے بارہ مہینوں، یا اس سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا سکے۔ اس پیمانے پر یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور ایک چھوٹی L&D ٹیم کے ساتھ، مواد بنانے اور انگیجمنٹ کے لیے ایک بالکل نیا طریقہ درکار تھا۔
کم وسائل کے ساتھ کام کرتے ہوئے مشغولیت برقرار رکھنا
Advantive کی L&D ٹیم جان بوجھ کر کم وسائل کے ساتھ کام کرتی ہے۔ Bob ایک سے زیادہ ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، جہاں وہ facilitation، مواد کی تیاری اور پروگرام ڈیزائن کے درمیان توازن رکھتے ہوئے دنیا بھر میں 600 سے زائد ملازمین کی مدد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسٹمر ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں۔
ویڈیو ہمیشہ سے Advantive کی لرننگ حکمتِ عملی کا مرکزی حصہ رہی ہے، خاص طور پر خود رفتار (self-paced) اور آن ڈیمانڈ مواد کے لیے۔ ایسی ویڈیو بنانا جو وقت کے ساتھ ساتھ متعلقہ اور دل چسپ رہے، مشکل تھا۔
باب نے کہا، "روایتی ویڈیو کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ بہت جلد پرانی ہو جاتی ہے۔ آپ شاید ایک گھنٹے کی ٹریننگ ریکارڈ کریں، اور 30 یا 40 دن بعد وہ اب درست نہیں رہتی۔ پھر آپ کو ساری چیز دوبارہ ریکارڈ کرنی پڑتی ہے۔"
ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ موضوع کے ماہرین پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ Advantive کے تکنیکی ماہرین اکثر براہِ راست گاہکوں کے ساتھ مصروف رہتے ہیں، اور ان کے لیے اتنا وقت نکالنا کہ وہ ٹریننگ ریکارڈ کر سکیں، چہ جائیکہ ایک دل چسپ اور مؤثر ویڈیو بنا سکیں، بہت مشکل تھا۔
“ان کے پاس ہمیشہ ایسی مہارت نہیں ہوتی کہ وہ دل چسپ ٹریننگ ریکارڈ کر سکیں،” باب نے وضاحت کی۔ “اور ہمارے پاس بھی ہمیشہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم انہیں گاہکوں سے ہٹا سکیں۔”
نتیجہ یہ تھا کہ پروڈکشن کے مراحل سست تھے، مواد پرانا ہو جاتا تھا، اور ورک لوڈ بڑھائے بغیر لرننگ پروگرامز کو بڑے پیمانے پر پھیلانے کی صلاحیت محدود تھی۔
دلچسپ لرننگ مواد تیزی سے تیار کرنے کا بہتر طریقہ تلاش کرنا
HeyGen کے بارے میں باب کا پہلا تاثر ضرورت کے تحت بنا تھا۔ چونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی سب سے چھوٹی L&D ٹیموں میں سے ایک کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس لیے انہیں ایسا طریقہ چاہیے تھا جس سے وہ معیار یا دلچسپی قربان کیے بغیر تیزی سے مواد بنا سکیں۔
اس نے کہا، "مجھے ایسا طریقہ چاہیے تھا کہ میں مواد تیزی سے بنا سکوں۔ اُس وقت حقیقت میں صرف میں اور ایک اور شخص سینکڑوں ملازمین کو سپورٹ کر رہے تھے۔"
جو چیز فوراً نمایاں ہوئی وہ HeyGen کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ٹیکسٹ پر مبنی ٹریننگ کو دل چسپ ویڈیو میں بدل دے، اور اواتارز کے ذریعے اس میں انسانی عنصر شامل کرے۔ باب نے کہا، “سیلف پیسڈ لرننگ میں سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک انگیجمنٹ ہے۔ لوگوں کو معلومات یاد رکھنے کے لیے جذباتی تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔”
اسٹوڈیو اواتار استعمال کرکے، جو اکثر خود اس کی شکل پر مبنی ہوتا تھا، باب غیر ہم وقت (asynchronous) لرننگ میں بھی موجودگی اور مانوسیت کا احساس پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے کہا، “اگر سیکھنے والے کسی شخص کو دیکھیں، چاہے وہ میری اواتار شکل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس بات کو زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں جو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔”
لائیو کوچنگ کے بغیر حقیقت کے قریب رول پلے کو ممکن بنانا
سب سے بڑی پیش رفتوں میں سے ایک اُس وقت ہوئی جب Bob نے HeyGen کی انٹرایکٹو اواتار صلاحیتیں استعمال کرنا شروع کیں۔
اس نے کہا، "ہمارے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہم نے اواتار کو حقیقت میں زندہ ہوتے دیکھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات LiveAvatar تھا اور یہ کہ ہم رول پلے کر سکتے تھے۔"
باب نے اپنے سینئر لیڈر کے لیے ایک فرضی انٹرویو کا منظرنامہ دکھایا، جس میں یہ واضح کیا کہ ملازمین کس طرح حقیقی دنیا کی مہارتیں، جیسے انٹرویو لینا یا کارکردگی سے متعلق گفتگو کرنا، بغیر کسی لائیو کوچ کی موجودگی کے بھی مشق کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "اسی لمحے ہمیں احساس ہوا کہ ہم لوگوں کو یہ موقع دے سکتے ہیں کہ وہ بغیر اس کے کہ کوئی کوچ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھا رہے، اپنی مہارتیں ترقی دے سکیں۔"
اس سے خود رفتار سیکھنے میں براہِ راست شامل کی گئی، بڑے پیمانے پر قابل توسیع مشق کے دروازے کھل گئے۔ 90 منٹ کی ورکشاپس یا ایک ایک کر کے رول پلے سیشنز پر انحصار کرنے کے بجائے، اب ملازمین اپنی سہولت کے مطابق شیڈول پر حقیقی حالات جیسے مناظر میں مشق کر سکتے تھے۔
بوب نے کہا، "مجھے نہیں لگا تھا کہ ہم AI کے ساتھ ابھی اس سطح تک پہنچے ہیں، لیکن اس نے یہ ممکن بنا دیا۔"
مواد کی اپ ڈیٹس اور کثیر لسانی ترسیل کو آسان بنانا
HeyGen نے یہ بھی بدل کر رکھ دیا کہ Advantive کس طرح کنٹینٹ اپ ڈیٹس اور لوکلائزیشن کو مینیج کرتا ہے۔
چھوٹی تبدیلیوں کے لیے پوری ویڈیوز دوبارہ ریکارڈ کرنے کے بجائے، باب اسکرپٹس کو تیزی سے اپ ڈیٹ کر کے مواد دوبارہ بنا سکتا تھا۔ اس نے کہا، "اگر ہمیں کوئی اپ ڈیٹ کرنی ہو، تو یہ تین یا پانچ منٹ کی ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کرنے سے کہیں زیادہ تیز ہے۔"
ٹیم نے بھی جنریٹو ویڈیو تخلیق کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا، جہاں وہ پرامپٹس یا پاورپوائنٹ طرز کے مواد کو ہفتوں کے بجائے چند دنوں میں تیار شدہ، پروفیشنل ویڈیوز میں بدلنے لگے۔
“اکثر ہمارے پاس خیالات ہوتے ہیں، لیکن انہیں بصری طور پر حقیقت کا روپ دینے میں پہلے کئی ہفتے لگ جاتے تھے،” باب نے کہا۔ “اب ہم یہ کام چند دنوں میں کر رہے ہیں۔”
کسٹمر ٹریننگ کے لیے ترجمہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ Advantive بنیادی طور پر انگریزی میں کام کرتی ہے، لیکن عالمی کسٹمرز کو دوسری زبانوں میں ٹریننگ درکار ہوتی ہے۔ “یہ کہ آپ ایک ویڈیو اپ لوڈ کریں اور وہ تیزی سے متعدد زبانوں میں دستیاب ہو جائے، ہمارے لیے بہت بڑی بات رہی ہے،” باب نے کہا۔
تیز، قابل توسیع لرننگ کے لیے مضبوط بنیاد تیار کرنا
HeyGen کو اپنانے کے بعد سے، Advantive نے واضح اور قابلِ پیمائش بہتریاں دیکھی ہیں۔
باب کا اندازہ ہے کہ خود رفتار کے مطابق لرننگ کنٹینٹ بنانے میں درکار وقت میں 50% کمی آئی ہے۔ ایک حالیہ مثال میں، وائس اوور پاورپوائنٹ ٹریننگ جو پہلے کئی دن لیتی تھی، صرف دو سے تین گھنٹوں میں مکمل ہو گئی۔ باب نے کہا، "ہمارے لیے وقت کی یہ بچت ہی سب سے بڑا میٹرک ہے۔"
موثریت سے بڑھ کر، بچایا گیا وقت Bob کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زیادہ اثر رکھنے والے کام پر توجہ دے سکے، جیسے سیشنز کی سہولت فراہم کرنا، ملازمین کے ساتھ مشغول رہنا اور لیڈرز کی مدد کرنا، بجائے اس کے کہ وہ گھنٹوں تک مواد تیار کرنے میں صرف کرے۔
انہوں نے کہا، "اگر میں وقت بچا رہا ہوں تو میں پیسے بھی بچا رہا ہوں، اور میں لوگوں کے سامنے زیادہ وقت گزار سکتا ہوں، جو بالآخر انگیجمنٹ اور ریٹینشن میں اضافہ کرتا ہے۔"
Bob کے نزدیک HeyGen کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مسلسل بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ نئی فیچرز مسلسل اس بات کی حدود کو بڑھا رہی ہیں کہ لرننگ اور ڈیولپمنٹ ٹیمیں کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ “ہم ابھی تو بس شروعات ہی کر رہے ہیں،” اس نے کہا۔
دوسروں کے لیے جو ابھی شروع کر رہے ہیں، اس کا مشورہ بہت سادہ ہے: بس آگے بڑھیں اور تجربہ کریں۔ بوب نے کہا، “جتنا زیادہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ سیکھیں گے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اور اپنے اسٹوڈیو اواتار کو بنانے میں وقت لگائیں۔ جتنا بہتر آپ یہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ یہ تجربہ حقیقی اور دلکش بن جائے گا۔”
Bob اور Advantive کی L&D ٹیم کے لیے، HeyGen تیز تر، زیادہ دل چسپ اور زیادہ قابل توسیع لرننگ کی بنیاد بن چکا ہے۔
“اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں، تیزی سے مواد بنانا چاہتے ہیں، اور ایسی لرننگ تجربات تخلیق کرنا چاہتے ہیں جن سے لوگ واقعی جڑیں اور انہیں یاد رکھیں،” باب نے کہا، “تو HeyGen کو ضرور آزمانا چاہیے۔”