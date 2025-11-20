ایسی کسٹمر ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بنائیں جو اعتماد پیدا کریں اور سیلز بڑھائیں
تحریری ریویوز کو دلکش ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز میں بدلیں جو کنورژن بڑھائیں اور سیلز سائیکل کو مختصر کریں۔ کسٹمر کی ویڈیو ریکارڈنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ موجودہ فیڈبیک سے مصنوعی ذہانت پر مبنی اواتارز کے ذریعے مستند کسٹمر اسٹوری ویڈیوز بنائیں جو بڑے پیمانے پر مضبوط سوشل پروف فراہم کریں۔
- جب مصنوعات میں تبدیلی آئے تو فوراً مواد اپ ڈیٹ کریں
مارکیٹنگ کا مسئلہ
دیکھیے کہ آپ جیسی مارکیٹنگ ٹیمیں کس طرح ایک جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ مواد کی تخلیق کو بڑے پیمانے پر بڑھاتی ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتی ہیں۔
ٹیسٹی مونیئل ویڈیو چیلنج
آپ کے پاس سینکڑوں فائیو اسٹار ریویوز ہیں لیکن ایک بھی ویڈیو ٹیسٹی مونیل نہیں ہے۔ گاہک آپ کی پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں لیکن ویڈیو ریکارڈ نہیں کرتے۔ وہ کیمرہ کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں، بہت مصروف ہوتے ہیں یا پرائیویسی کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ جو چند لوگ مان بھی جاتے ہیں، وہ بھی آخر تک ساتھ نہیں دیتے۔ پروفیشنل ویڈیو پروڈکشن پر ہر ٹیسٹی مونیل کے لیے $2,000-$5,000 خرچ آتا ہے۔ کسٹمرز کی خود بنائی ہوئی ویڈیوز میں لائٹنگ بہت خراب ہوتی ہے، آڈیو کمزور ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ توجہ بٹاتا ہے۔ آپ نے ہفتوں شیڈولز ملانے میں لگا دیے، اور آخر میں جو فوٹیج ملی وہ قابلِ استعمال ہی نہیں۔ ادھر آپ کے حریفوں کے ہر پیج پر ٹیسٹی مونیل ویڈیوز موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو ٹیسٹی مونیلز ٹیکسٹ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ کنورٹ کرتے ہیں۔ آپ کا محدود ٹیسٹی مونیل کنٹینٹ آپ کی مارکیٹنگ کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ ہر لینڈنگ پیج کو سوشل پروف چاہیے۔ ہر پروڈکٹ پیج کو کریڈیبلٹی چاہیے۔ ہر سیلز گفتگو کو ویلیڈیشن چاہیے۔ لیکن آپ کی ٹیسٹی مونیل لائبریری میں صرف 2019 کی تین پرانی ویڈیوز پڑی ہیں۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کے تحریری کسٹمر ریویوز کو پروفیشنل ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز میں بدل دیتا ہے، وہ بھی کسٹمر کو ویڈیو ریکارڈ کیے بغیر۔ Google reviews، Trustpilot، surveys یا کسٹمر ای میلز سے ٹیکسٹ کاپی کریں۔ ایسا AI اواتار منتخب کریں جو آپ کے کسٹمر کے ڈیموگرافک سے میل کھاتا ہو اور چند منٹوں میں مستند ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بنائیں۔
50 ٹیسٹیمونیئل ویڈیوز چاہئیں؟ اپنی ریویو لائبریری سے انہیں ایک ہی دوپہر میں بنائیں۔ عالمی سطح پر توسیع کر رہے ہیں؟ ٹیسٹیمونیئلز کا ترجمہ کریں 175+ زبانوں میں آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ، لوکلائزڈ ویڈیو مہمات کے ذریعے۔ کسٹمر نے کمپنی یا عہدہ بدل لیا؟ اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور فوراً دوبارہ ویڈیو بنائیں۔ پرائیویسی کے خدشات؟ AI اواتار کسٹمر کی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے مستند ٹیسٹیمونیئلز فراہم کرتے ہیں۔
مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر تخلیق کے لیے درکار ہر چیز
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
تحریری ریویوز کو ویڈیو میں تبدیل کریں
گاہکوں کے ٹیسٹی مونیئلز ریکارڈ کرنے کا انتظار چھوڑ دیں۔ آپ کے پاس جو ریویوز پہلے سے موجود ہیں، انہیں استعمال کریں۔ کسی بھی سورس سے کسٹمر فیڈ بیک کو کاپی کریں اور اسے پروفیشنل ویڈیو فارمیٹ میں تبدیل کریں۔ AI اواتارز اصلی جذبات اور قدرتی انداز کے ساتھ ٹیسٹی مونیئلز پیش کرتے ہیں۔ آپ کی تحریری ٹیسٹی مونیئل لائبریریویڈیو کنٹینٹبن جاتی ہے۔
• تحریری ریویوز کو ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز میں بدلیں
• گاہک کے اصل الفاظ کو محفوظ رکھیں
• مناسب جذبات کے ساتھ قدرتی انداز میں پیشکش
• ہر بار پروفیشنل پریزنٹیشن
سوشل پروف مواد کو بڑے پیمانے پر بڑھائیں
اپنی کسٹمر فیڈبیک لائبریری سے لامحدود ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بنائیں۔ مختلف آڈیئنس، پروڈکٹس یا اعتراضات کے لیے الگ الگ ٹیسٹی مونیئلز تیار کریں۔ پروڈکٹ کے لحاظ سے مخصوص ٹیسٹی مونیئلز۔ فیچر پر فوکس کرنے والے ٹیسٹی مونیئلز۔ انڈسٹری کے مطابق ٹیسٹی مونیئلز۔ پروڈکشن کی رکاوٹوں کے بغیر ہر مارکیٹنگ ضرورت کے لیے موزوں ٹیسٹی مونیئل میچ کریں۔
• لامحدود ٹیسٹیمونیل ویڈیو تخلیق
• ہر پروڈکٹ یا فیچر کے لیے ٹیسٹی مونیئلز
• صنعت اور مخصوص شعبوں کے لیے تیار کردہ مواد
• خریدار کے سفر کے مرحلے کے مطابق تعریفیں/ٹیسٹی مونیلز ملائیں
پرائیویسی کے مطابق تعریفیں
کچھ صارفین آپ کی پروڈکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن کیمرے پر آنا نہیں چاہتے۔ کمپنی کی پالیسیاں، پرائیویسی کے خدشات، ذاتی ترجیحات۔ AI اواتار ان کے تاثرات کو ان کی شناخت محفوظ رکھتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ ان کا خالص فیڈبیک ایسی قابلِ استعمال ویڈیو کنٹینٹ بن جاتا ہے جس میں انہیں ظاہر نہیں کیا جاتا۔
• صارف کی پرائیویسی کا تحفظ کریں
• گمنام ٹیسٹی مونیئل کا آپشن
• ہیلتھ کیئر کے لیے HIPAA کے مطابق
• کارپوریٹ پالیسی کے مطابق موزوں انداز
پیشہ ورانہ معیار، ہر بار مستقل طور پر
گاہکوں کی خود ریکارڈ کی گئی تعریفیں معیار کے لحاظ سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ کمزور لائٹنگ، خراب آڈیو، اور غیر فطری اندازِ گفتگو۔ HeyGen ہر تعریف کو پیشہ ورانہ معیار پر برقرار رکھتا ہے۔ یکساں پریزنٹیشن آپ کے برانڈ کی ساکھ مضبوط کرتی ہے، بغیر کسی تکنیکی کوالٹی کے مسئلے کے۔
• ہر بار پروفیشنل معیار کی ویڈیو
• مستقل برانڈنگ اور پریزنٹیشن
• پیغام کی کنٹرولڈ ترسیل
• پروڈکشن کوالٹی میں کوئی فرق نہیں
کثیر لسانی تعریف و آراء
گاہکوں کے تاثرات کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں۔ انگریزی ٹیسٹی مونیئل کو آسانی سے ہسپانوی، فرانسیسی، جرمن اور جاپانی ورژنز میں بدلیں۔ ایک ہی بنیادی ٹیسٹی مونیئل سے مقامی نوعیت کے سوشل پروف کے ذریعے بین الاقوامی مارکیٹس میں اعتماد پیدا کریں۔
• 175+ زبانیں دستیاب ہیں
• قدرتی انداز میں پیش کرنے کے لیے آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)
• لب کی ہم آہنگی ترجمہ شدہ آڈیو سے مطابقت رکھتی ہے
• بڑے پیمانے پر عالمی اعتماد کی تعمیر
اسٹریٹجک ٹیسٹی مونیئل پلیسمنٹ
ہر مارکیٹنگ چینل کے لیے موزوں ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بنائیں۔ سوشل میڈیا کے لیے مختصر ٹیسٹی مونیئلز، ویب سائٹ کے لیے طویل کسٹمر اسٹوریز، پروڈکٹ پیجز کے لیے فیچر پر مبنی ٹیسٹی مونیئلز، اور سیلز پریزنٹیشنز کے لیے اعتراضات کو دور کرنے والے ٹیسٹی مونیئلز تیار کریں۔
• ویب سائٹ اور لینڈنگ پیج کے ٹیسٹی مونیئلز
• سوشل میڈیا پر تعریفوں پر مبنی مواد
• سیلز پریزنٹیشن کے تعریف نامے
• ای میل مہم کے تعریف نامے
• پروڈکٹ پیج پر سوشل پروف
صرف 3 مراحل میں بریف سے شائع شدہ ویڈیو تک
ان پٹ کسٹمر ٹیسٹی مونیئل
کسٹمر ریویوز، سروے کے جوابات، کیس اسٹڈی انٹرویوز یا فیڈبیک ای میلز سے متن کاپی کریں، یا پھر کسٹمر سے ہونے والی بات چیت اور حاصل ہونے والے نتائج کی بنیاد پر ٹیسٹی مونیئل کا اسکرپٹ لکھیں۔ HeyGen کی AI آپ کو ٹیسٹی مونیئلز کو زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے منظم کرنے میں مدد دیتی ہے، جس میں مسئلے، حل اور نتائج پر فوکس ہوتا ہے۔
پریزنٹر کا انداز منتخب کریں
اپنے کسٹمر ڈیموگرافک یا ٹارگٹ آڈیئنس سے مطابقت رکھنے والا AI اواتار منتخب کریں۔ B2B ٹیسٹی مونیلز کے لیے پروفیشنل پریزنٹرز، کنزیومر پروڈکٹس کے لیے قابلِ ربط روزمرہ لوگ، اور مخصوص انڈسٹریز کے لیے ورٹیکل مارکیٹس کے مطابق اواتار استعمال کریں۔ ایسا بیک گراؤنڈ اور سیٹنگ منتخب کریں جو آپ کے برانڈ کے جمالیاتی انداز سے میل کھاتی ہو۔
بنائیں اور تعینات کریں
Generate پر کلک کریں۔ صرف 2-4 منٹ میں، پروفیشنل ویڈیو ٹیسٹی مونیئل ایسی فارمیٹس میں ایکسپورٹ ہو جائے گا جو ویب سائٹ ایمبیڈنگ، سوشل شیئرنگ، سیلز پریزنٹیشنز اور ای میل کیمپینز کے لیے موزوں ہوں۔ اسی ٹیسٹی مونیئل سے متعدد ورژنز بنائیں: سوشل میڈیا کے لیے 30 سیکنڈ، ویب سائٹ کے لیے 60 سیکنڈ، اور کیس اسٹڈیز کے لیے 2 منٹ کی کسٹمر اسٹوری۔
ہر قسم کی مارکیٹنگ کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
ویب سائٹ اور لینڈنگ پیج کے تعریف نامے
اپنی ویب سائٹ پر ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز کو حکمتِ عملی کے ساتھ جگہ جگہ شامل کریں۔ ہوم پیج پر ٹیسٹی مونیئلز فوری طور پر اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ لینڈنگ پیج کے ٹیسٹی مونیئلز کنورژن ریٹس بڑھاتے ہیں۔ پروڈکٹ پیج کے ٹیسٹی مونیئلز مخصوص اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ پرائسنگ پیج کے ٹیسٹی مونیئلز سرمایہ کاری کو جائز ثابت کرتے ہیں۔
استعمال کی مثال: ایک SaaS کمپنی ہر پروڈکٹ پیج پر ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز لگاتی ہے جو فیچر سے متعلق مخصوص خدشات کو ایڈریس کرتے ہیں۔ کنورژن ریٹ میں بہتری: صرف ٹیکسٹ ٹیسٹی مونیئلز کے مقابلے میں 45% اضافہ۔
سیلز اینیبلمنٹ اور پریزنٹیشنز
سیلز ٹیموں کو ایسی ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز سے لیس کریں جو عام اعتراضات کا جواب دیں۔ "آپ کے حریف کہتے ہیں X" جیسے جملوں کو ان گاہکوں کی ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز کے ساتھ ہینڈل کریں جنہوں نے حریفوں پر غور کیا لیکن آخرکار آپ کو منتخب کیا۔ ایک ٹیسٹی مونیئل لائبریری بنائیں جو انڈسٹری، کمپنی کے سائز، استعمال کے کیس یا اعتراض کے مطابق منظم ہو۔
استعمال کی مثال: ایک B2B سافٹ ویئر کمپنی مختلف صنعتوں اور کمپنی سائز کے لیے 30 ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بناتی ہے۔ ہر مرحلے پر متعلقہ سوشل پروف فراہم ہونے سے سیلز سائیکل میں 25% کمی آتی ہے۔
کسٹمر کی کامیابی کی کہانیاں اور کیس اسٹڈیز
تحریری کیس اسٹڈیز کو دلکش ویڈیو فارمیٹ میں تبدیل کریں۔ کسٹمر ابتدائی چیلنج، آپ کا حل کیوں منتخب کیا، نفاذ کا تجربہ، قابلِ پیمائش نتائج اور دوسروں کے لیے مشورہ بیان کرتا ہے۔ طویل دورانیے کی کسٹمر اسٹوری ویڈیوز غور و فکر کے مرحلے میں موجود ممکنہ خریداروں کے لیے گہرائی فراہم کرتی ہیں۔
استعمال کی مثال: ایک پروفیشنل سروسز فرم 15 تحریری کیس اسٹڈیز کو ویڈیو کسٹمر اسٹوریز میں تبدیل کرتی ہے۔ ممکنہ گاہکوں کی انگیجمنٹ 3 گنا بڑھ گئی، اور کوالیفائیڈ لیڈ جنریشن میں 60% اضافہ ہوا۔
ہیلتھ کیئر اور HIPAA کے مطابق تعریفیں
ہیلتھ کیئر فراہم کنندگان کو مریضوں کے تاثرات درکار ہوتے ہیں، جبکہ HIPAA کی پرائیویسی کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ AI اواتار مریضوں کی کامیابی کی کہانیاں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مریض کی شناخت ظاہر نہیں ہوتی۔ علاج کے نتائج، تجرباتی تاثرات اور سہولت کی سفارشات — یہ سب کچھ پرائیویسی کے تحفظ کے ساتھ ممکن ہے۔
استعمال کی مثال: میڈیکل پریکٹس مریضوں کے تاثرات پر مبنی ویڈیو بناتی ہے جو علاج کے تجربات اور نتائج کو نمایاں کرتی ہیں، بغیر کسی HIPAA خلاف ورزی یا مریض کی پرائیویسی کے خدشات کے۔
سوشل میڈیا تعریف پر مبنی مواد
کسٹمر ٹیسٹی مونیئلز کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے موزوں بنائیں۔ Instagram Reels، TikTok، LinkedIn کے لیے 15-30 سیکنڈ کی ٹیسٹی مونیئل ہائی لائٹس تیار کریں۔ کسٹمر ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز کو باقاعدگی سے شائع کرنا آپ کی جاری کنٹینٹ اسٹریٹیجی کے طور پر مضبوط سوشل پروف بناتا ہے۔
استعمال کی مثال: ای کامرس برانڈ ہفتے میں تین بار کسٹمر ٹیسٹی مونیئل ویڈیو پوسٹ کرتا ہے۔ انگیجمنٹ ریٹس صرف پروڈکٹ والے کنٹینٹ کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ نئے کسٹمر حاصل کرنے میں 20% تک کا براہِ راست حصہ انہی ویڈیوز سے منسوب ہوتا ہے۔
سروس پرووائیڈر اور ایجنسی کے تاثرات
پروفیشنل سروسز فرمز، کنسلٹنٹس اور ایجنسیاں کلائنٹ ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز کے ذریعے اپنی ساکھ بناتی ہیں۔ حاصل ہونے والے نتائج، کام کرنے کے تعلق کی کوالٹی، ثابت شدہ مہارت، اور فراہم کی گئی ویلیو کو نمایاں کریں۔ ایسی ٹیسٹی مونیئلز بنائیں جو مختلف سروس آفرنگز کو اجاگر کریں اور انہیں اُن سروسز کے ساتھ میچ کریں جن کا آپ کے ممکنہ کلائنٹس جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔
استعمال کی مثال: ایک مارکیٹنگ ایجنسی ہر سروس لائن کے لیے کلائنٹ ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بناتی ہے: SEO ٹیسٹی مونیئلز، PPC ٹیسٹی مونیئلز، اسٹریٹیجی کنسلٹنگ ٹیسٹی مونیئلز۔ ممکنہ کلائنٹس ہر مخصوص سروس کے لیے متعلقہ سوشل پروف دیکھتے ہیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
عالمی ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہمارے صارفین کو جو فوائد سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:
100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور تیزی کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
مارکیٹنگ کے لیے AI ویڈیو بنانے سے کیا مراد ہے؟
ٹیسٹیمونیئل ویڈیوز وہ ویڈیو فارمیٹ کسٹمر اینڈورسمنٹس ہوتی ہیں جن میں مطمئن کسٹمرز کسی پروڈکٹ یا سروس کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو ٹیسٹیمونیئلز، ٹیکسٹ کے مقابلے میں زیادہ اعتماد پیدا کرتے ہیں کیونکہ ناظرین آواز کا لہجہ، جذبات اور اصلیت محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سی ٹیمیں ان ٹیسٹیمونیئلز کو دوبارہ استعمال کر کے انہیں کریئیٹر اسٹائل فارمیٹس میں بھی بدلتی ہیں، جیسے کہ UGC ویڈیو اشتہارات جو پیڈ اور سوشل ڈسٹری بیوشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
آپ کس طرح گاہکوں سے ویڈیو ریکارڈ کروائے بغیر ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز بناتے ہیں؟
HeyGen تحریری تعریفوں کو AI اواتارز کی مدد سے ویڈیو فارمیٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ کسٹمر ریویوز، سروے کے جوابات یا فیڈبیک ای میلز سے ٹیکسٹ کاپی کریں۔ AI اواتار اصلی جذبات اور قدرتی انداز میں ٹیسٹی مونیئل پیش کرتا ہے۔ کسٹمر کے اصل الفاظ بغیر کسی کسٹمر کوآرڈینیشن یا ویڈیو پروڈکشن کے ایک پروفیشنل ویڈیو ٹیسٹی مونیئل بن جاتے ہیں۔ اس سے عام مسائل حل ہوتے ہیں: ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے مصروف کسٹمرز، کیمرے سے جھجھکنے والے کسٹمرز، پرائیویسی کے خدشات، اور ویڈیو کوالٹی میں عدم تسلسل۔
کیا ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز واقعی کنورژن بڑھا سکتی ہیں؟
جی ہاں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز مختلف انڈسٹری اور پلیسمنٹ کے لحاظ سے کنورژن ریٹس کو 20-80% تک بڑھا دیتے ہیں۔ ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز ٹیکسٹ کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں کیونکہ ویڈیو اصلیت کا احساس دلاتی ہے، ناظرین ویڈیو کو زیادہ قابلِ اعتماد سمجھتے ہیں، ویڈیو بیک وقت کئی حواس کو متحرک کرتی ہے، جذباتی تعلق فیصلوں کو متاثر کرتا ہے، اور ویڈیو خریداری کے ممکنہ خطرے کو کم محسوس کرواتی ہے۔ ویڈیو ٹیسٹی مونیئلز والی لینڈنگ پیجز مستقل طور پر صرف ٹیکسٹ والی پیجز سے بہتر نتائج دیتی ہیں۔
موثر ٹیسٹی مونیئل ویڈیو میں کیا چیزیں اہم ہوتی ہیں؟
موثر ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز میں وہ مخصوص مسائل شامل ہوتے ہیں جن کا گاہکوں نے سامنا کیا، حاصل ہونے والے واضح نتائج، حقیقی اور فطری اندازِ بیان، جہاں ممکن ہو وہاں ٹھوس میٹرکس، ہدفی آڈینس سے مضبوط مطابقت، عام اعتراضات کا جواب، پروفیشنل ویڈیو کوالٹی، اور مناسب دورانیہ (زیادہ تر استعمال کے کیسز کے لیے 30-90 سیکنڈ)۔ سب سے اہم چیز: وضاحت اور تخصیص۔ "یہ پروڈکٹ بہت زبردست ہے" جیسا جملہ زیادہ اثر نہیں ڈالتا۔ "اس پروڈکٹ نے ہمارا پروسیسنگ ٹائم 4 گھنٹے سے کم کر کے 30 منٹ کر دیا" جیسا جملہ ٹھوس، قابلِ یقین ویلیو دکھاتا ہے۔
ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز کتنی لمبی ہونی چاہئیں؟
سوشل میڈیا: 15-30 سیکنڈ۔ ویب سائٹ ہوم پیج: 30-60 سیکنڈ۔ پروڈکٹ پیجز: 45-90 سیکنڈ۔ لینڈنگ پیجز: 60-90 سیکنڈ۔ کیس اسٹڈی ویڈیوز: 2-3 منٹ۔ سیلز پریزنٹیشنز: 90-120 سیکنڈ۔ عمومی اصول: اتنی لمبی ہوں کہ قابلِ اعتبار اور واضح لگیں، اور اتنی مختصر کہ توجہ برقرار رہے۔ زیادہ تر ٹیسٹی مونیئلز 90 سیکنڈ سے کم دورانیے میں سب سے بہتر کام کرتے ہیں۔
کیا آپ بین الاقوامی مارکیٹس کے لیے ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ پہلے اپنی بنیادی زبان میں ٹیسٹی مونیئل ویڈیو بنائیں، پھر 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ۔ یہی کسٹمر ٹیسٹی مونیئل اسپینش، فرنچ، جرمن، جاپانی، مینڈیرن وغیرہ میں قدرتی مقامی لہجے کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے۔ ترجمہ شدہ ٹیسٹی مونیئلز بین الاقوامی مارکیٹس میں اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ مقامی زبان میں ٹیسٹی مونیئلز، نان انگلش مارکیٹس میں صرف انگلش ٹیسٹی مونیئلز کے مقابلے میں کہیں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔
آپ ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز میں کس طرح گاہکوں کی پرائیویسی کو یقینی بناتے ہیں؟
HeyGen کا AI اواتار طریقہ کار گاہک کی پرائیویسی کو محفوظ رکھتا ہے۔ گاہک صرف ٹیسٹی مونیئل کا متن فراہم کرتا ہے لیکن کیمرے پر نظر نہیں آتا۔ یہ فیڈبیک شناخت ظاہر کیے بغیر ویڈیو کنٹینٹ بن جاتا ہے۔ اس سے ہیلتھ کیئر مریضوں (HIPAA کے تقاضوں کے مطابق)، فنانشل سروسز کے کلائنٹس (رازداری کی شرائط)، کارپوریٹ خریداروں (کمپنی پالیسی کی پابندیاں)، تھیراپی کلائنٹس (پرائیویسی نہایت اہم)، اور ہر وہ گاہک جو گمنامی کو ترجیح دے، سب کے ٹیسٹی مونیئلز ممکن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو ٹیسٹی مونیئل کی پوری ویلیو ملتی ہے، بغیر اس کے کہ گاہک کی پرائیویسی پر سمجھوتہ ہو۔
آپ کو کتنی ٹیسٹی مونیئل ویڈیوز درکار ہیں؟
سادہ پروڈکٹ کے لیے: 5-10 ٹیسٹیمونیل ویڈیوز جو اہم فوائد کو کور کریں۔ متعدد پروڈکٹس کے لیے: ہر بڑے پروڈکٹ پر 3-5 ٹیسٹیمونیلز۔ B2B جہاں مختلف انڈسٹریز ہوں: ہر ٹارگٹ ورٹیکل کے لیے الگ ٹیسٹیمونیلز۔ پیچیدہ سیلز کے لیے: ایسی ٹیسٹیمونیلز جو مختلف اعتراضات کو ایڈریس کریں۔ ابتدا میں 10-15 ٹیسٹیمونیل ویڈیوز بنائیں جو مجموعی اطمینان، مخصوص فیچرز، مختلف کسٹمر ٹائپس، عام اعتراضات اور امپلیمینٹیشن کے تجربے کو کور کریں۔ اس کے بعد کارکردگی کے ڈیٹا کی بنیاد پر مزید توسیع کریں۔
