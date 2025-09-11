Coursera دنیا کے سرِفہرست آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے، جو ہر ایک کے لیے عالمی معیار کی تعلیم تک یونیورسل رسائی فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ 100 ملین سے زیادہ لرنرز، 7,000+ کورسز، اور 300+ سرِفہرست یونیورسٹیوں اور کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ، Coursera نے ڈیجیٹل دور میں لوگوں کے سیکھنے کا طریقہ بدل کر رکھ دیا ہے۔
لیکن جیسے جیسے پلیٹ فارم عالمی سطح پر پھیلا، ایک اہم چیلنج سامنے آیا: مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے طلبہ کے لیے واقعی مقامی نوعیت کے، جذباتی طور پر اثر انگیز لرننگ تجربات کیسے فراہم کیے جائیں، بغیر اس بات پر سمجھوتہ کیے کہ مواد کتنا مستند محسوس ہو اور بغیر اس کے کہ پروڈکشن کی لاگت ناقابلِ برداشت ہو جائے۔
مصطفی فرنیچر والا، CTO at Coursera، Coursera کی انجینئرنگ ٹیم اور AI سے متعلق تمام کاموں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کی توجہ جنریٹو AI ٹولز (جیسے AI ڈبنگ، آواز کی کاپی، lip-sync وغیرہ) بنانے پر مرکوز ہے اور وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ہونے والی پیش رفت Coursera کے بنیادی مشن کی خدمت کرے، یعنی ہر جگہ، ہر ایک کے لیے ذاتی نوعیت کی، قابلِ رسائی اور مؤثر تعلیم فراہم کی جا سکے۔
مصطفیٰ نے کہا، "Coursera کا مشن یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر لرننگ کے تجربات فراہم کرے۔ اور یہ مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں زبان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہوں گی، سیکھنے کو ہر فرد کے لیے ذاتی بنانا ہوگا، اور اصل تدریسی مواد کے معیار اور مقصد کو برقرار رکھنا ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنریٹو AI، اور خاص طور پر HeyGen، ایک انقلابی تبدیلی ثابت ہوا ہے۔"
گہرے، انسٹرکٹر کی رہنمائی میں ہونے والے لرننگ تجربات فراہم کرنا
HeyGen استعمال کرنے سے پہلے، Coursera نے متن اور آڈیو کے تراجم کو بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے AI کو کامیابی سے نافذ کر لیا تھا، لیکن ویڈیو کی مقامی سازی اب بھی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی۔
مصطفیٰ نے کہا، "ہم نے ابتدا متن سے کی تھی۔ وہ تو قابلِ انتظام تھا، لیکن جب بات آئی ویڈیو مواد کا ترجمہ کرنے کی، اس طرح کہ انسٹرکٹر کا لہجہ، جذبات اور لب کی ہم آہنگی نئی زبان کے ساتھ مل جائے، تو یہ بالکل ممکن نہیں لگتا تھا۔ یہ بہت مہنگا اور بڑے پیمانے پر کرنے کے لیے حد سے زیادہ پیچیدہ تھا۔"
اصل پیش رفت اُس وقت ہوئی جب مصطفیٰ اور ان کی ٹیم نے HeyGen دریافت کیا، خاص طور پر وائس کلوننگ اور lip-sync کی صلاحیتیں۔ Coursera نے HeyGen کو استعمال کرتے ہوئے انسٹرکٹر کی جانب سے دی گئی ویڈیوز کے مقامی ورژن French، Spanish، German اور دیگر زبانوں میں بنائے، جن میں صرف یہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے بلکہ یہ بھی محفوظ رہا کہ وہ کیسے کہا جا رہا ہے۔
مصطفیٰ نے کہا، "سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ کتنا فطری محسوس ہوا۔ ہم نے ایک انسٹرکٹر کی انگریزی میں بولتی ہوئی ویڈیو لی اور اسے اس طرح بنا دیا جیسے وہ ہسپانوی بول رہے ہوں، جبکہ ان کا لہجہ، رفتار اور جذباتی اظہار بھی برقرار رہا۔"
Coursera کے لیے وہ اصلیت کسی صورت سمجھوتے کے قابل نہیں تھی۔ ٹیم ہمیشہ ایسے AI سے بنے ہوئے مواد سے محتاط رہی تھی جو مشینی یا غیر مربوط محسوس ہو۔ مصطفیٰ نے وضاحت کی، “ہم صرف معلومات فراہم نہیں کر رہے، ہم گہرائی سے جاذب، انسٹرکٹر کی رہنمائی میں چلنے والے تجربات تخلیق کر رہے ہیں۔ اگر جذبات کھو جائیں تو سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔”
HeyGen کی یہ صلاحیت کہ وہ بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار فراہم کرے، بغیر جذبات یا انسٹرکٹر کی موجودگی پر سمجھوتہ کیے، وہی چیز تھی جس کا Coursera کو انتظار تھا۔
HeyGen کے ساتھ اس “جادوئی لمحے” کو حقیقت بنانا
مصطفیٰ نے بتایا کہ جو کام پہلے بہت زیادہ سرمایہ کاری اور وقت مانگتا تھا، اب وہ بہت پھرتی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، “ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ بڑے پیمانے پر ویڈیو ترجمہ کرنے کے لیے پروڈکشن یا ٹیکنالوجی میں بہت بڑی سرمایہ کاری درکار ہوگی۔” “جب ٹیم نے یہ سب چند اسپرنٹس یا چند ہفتوں میں بنا لیا، تو ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم اتنی تیزی سے اس سطح کے اسکیل تک پہنچ گئے۔”
انسٹرکٹرز کے لیے یہ بہت مؤثر تھا کہ ترجمہ شدہ ویڈیوز میں ان کی آواز اور جذبات اسی طرح محفوظ رہے۔ مصطفیٰ نے کہا، “ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی وہی ہوں۔” “ترجمہ شدہ ویڈیوز اب بھی ہمارے اساتذہ جیسی ہی دکھائی دیتی اور سنائی دیتی تھیں، بس زبان بدل گئی تھی۔”
تکنیکی کامیابی کے ساتھ ساتھ جذباتی ردِعمل بھی اتنا ہی مضبوط تھا۔ مصطفیٰ نے یاد کرتے ہوئے کہا، “ہمارے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہم نے ایک ڈب کی ہوئی ویڈیو دیکھی جس میں lip-sync بالکل درست تھا اور جذبات بھی ویسے ہی محفوظ تھے۔” “تب ہمیں احساس ہوا کہ یہ صرف ایک ٹول نہیں، بلکہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو سیکھنے کے عمل کو اس کی انسانی خصوصیات کھوئے بغیر بڑے پیمانے پر پھیلانے کے قابل بناتا ہے۔”
HeyGen نے صرف لاجسٹکس کو بہتر نہیں بنایا، بلکہ نئی تخلیقی اور آپریشنل امکانات کو بھی کھول دیا۔ Coursera کے انجینئرز اور مواد بنانے والے اب فخر سے کہہ سکتے ہیں: “یہ میں نے بنایا ہے”، نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے تعلیمی مواد تیار کیا، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے خود ہی اس کا ترجمہ اور مقامی تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا، بغیر کسی تھرڈ پارٹی مدد پر انحصار کیے۔
مصطفیٰ نے کہا، "یہ واقعی حیران کن تھا۔ ویڈیو بالکل مختلف زبان میں تھی، لیکن اس کے باوجود اس میں اصل جیسا ہی سیاق و سباق، جذبات اور تدریسی وضاحت موجود تھی۔ یہ بالکل فطری محسوس ہو رہی تھی۔"
دیکھنے کے اوقات اور تکمیل کی شرح بہتر بنانا
HeyGen کو نافذ کرنے کے بعد سے، Coursera نے لرنر انگیجمنٹ، پلیٹ فارم کی رسائی، اور تعلیمی نتائج میں قابلِ پیمائش بہتری حاصل کی ہے۔
اہم نتائج:
- ویڈیو دیکھنے کے وقت میں 40% اضافہ– لاطینی امریکہ جیسے خطوں میں، مقامی زبان میں تیار کردہ ویڈیو مواد نے مجموعی دیکھنے کے وقت میں نمایاں اضافہ کیا۔
- کورس مکمل کرنے کی شرح میں 25% اضافہ – جب ویڈیو مواد طلبہ کی اپنی مادری زبان میں فراہم کیا گیا تو ان کے کورس مکمل کرنے کے امکانات نمایاں طور پر بڑھ گئے۔
- اسکیل ایبل، مستند لوکلائزیشن – Coursera اب مہنگی دوبارہ ریکارڈنگ کے بغیر متعدد فارمیٹس اور زبانوں میں ترجمہ شدہ ویڈیو مواد فراہم کرتا ہے۔
مصطفیٰ دوسری ٹیموں کو مشورہ دیتے ہیں کہ چھوٹے پیمانے سے شروع کریں۔ انہوں نے کہا، "ہم نے صرف ایک ویڈیو سے آغاز کیا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ ہمیں اس کے اثرات نظر آ جائیں۔ جب آپ خود اس کا تجربہ کرتے ہیں تو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا کچھ ممکن بنا سکتا ہے۔"
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ AI ٹیکنالوجی، خاص طور پر HeyGen، کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ “یہ میدان بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگر آپ ابھی تجربہ نہیں کر رہے، تو بعد میں پیچھے رہ جائیں گے۔ HeyGen ہماری انفراسٹرکچر کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔”