چالیس سے زائد برسوں سے Videoimagem برازیل میں کارپوریٹ ویڈیو پروڈکشن کے میدان میں پیش پیش رہی ہے۔ اس ایجنسی نے ٹریننگ، اندرونی مواصلات، پروڈکٹ لانچز اور کارپوریٹ سمٹس کے لیے اعلیٰ معیار کا مواد تیار کر کے مضبوط ساکھ بنائی ہے۔ جیسے جیسے کلائنٹس کی توقعات بدلتی گئیں، Videoimagem نے زیادہ ذاتی نوعیت، انٹرایکٹو اور بڑے پیمانے پر قابل توسیع مواد کی بڑھتی ہوئی طلب کو پہچانا۔
ابتدائی طور پر، ایجنسی نے ذاتی نوعیت کا مواد بنانے کے لیے دیگر AI سے چلنے والے ویڈیو ٹولز استعمال کیے، لیکن اواتار کے معیار، آواز کی حقیقت پسندی، اور توسیع پذیری میں محدودیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پابندیوں نے انہیں وہ اعلیٰ معیار کی، دل چسپ ویڈیوز فراہم کرنے سے روک دیا جو کلائنٹس کو درکار تھیں۔
Videoimagem کو بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی ویڈیو مواد تیار کرنے کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی اپنے کلائنٹس کے لیے ایک بے رکاوٹ تجربہ یقینی بنانا تھا، اس لیے اس نے HeyGen کا رخ کیا۔
HeyGen کے ساتھ AB InBev کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات کا آغاز
Videoimagem نے HeyGen کے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے AB InBev کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات لانچ کیں، جو خاص طور پر BEES اور Zé Delivery ایپس کے صارفین کو ہدف بناتی تھیں۔ ان مہمات کا مقصد برازیلی مشہور شخصیات پر مشتمل ذاتی نوعیت کے، دل چسپ مواد کے ذریعے صارفین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا۔
AB InBev کی BEES ایپ کے لیے، جو کمپنی کو کاروباری گاہکوں جیسے بارز اور سپر مارکیٹس سے جوڑتی ہے، Videoimagem نے 50,000 سے زائد ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تیار کیں۔ ان ویڈیوز میں مخصوص پروموشنل مواد شامل تھا، جس میں گاہکوں کو نام لے کر مخاطب کیا گیا اور انہیں ان کی خریداری کی تاریخ سے متعلق مواد دکھایا گیا۔
Zé Delivery مہم کے لیے، جو انفرادی صارفین کو ہدف بنا رہی تھی، Videoimagem نے ریو ڈی جنیرو کی بڑی ٹیموں کی نمائندگی کرنے والے مشہور سابق فٹبال کھلاڑیوں کے اواتار استعمال کیے۔ یہ ذاتی نوعیت کی ویڈیوز گاہکوں کی پسندیدہ اسپورٹس ٹیموں کا جشن مناتی تھیں، جس سے ایک جذباتی تعلق پیدا ہوا۔ “ہم نے ان سے سنا ہے… کہ اس سے انگیجمنٹ بغیر پرسنلائزڈ ویڈیو کے مقابلے میں تین گنا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے،” میتھیاس نے بتایا۔ شروع میں 3,000 سے زائد ویڈیوز بنا کر، اس مہم نے بڑے پیمانے پر توسیع کی بے حد صلاحیت ظاہر کی۔
Videoimagem کو ذاتی نوعیت کی ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کے قابل بنانا
HeyGen کا جدید ویڈیو پرسنلائزیشن پلیٹ فارم ایک بہترین حل ثابت ہوا۔ HeyGen کے API کو انٹیگریٹ کر کے، Videoimagem نے اپنی ویڈیو پروڈکشن کو حقیقت سے قریب اواتارز اور آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کی صلاحیتوں کے ساتھ بہتر بنایا، جو ان کے کلائنٹس کی مطلوبہ اعلیٰ انگیجمنٹ حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری تھیں۔ جیسا کہ Videoimagem کے پارٹنر، Mathias Eichbaum نے وضاحت کی، "اواتار کی کوالٹی ان تمام آپشنز سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے استعمال کیے یا دیکھے ہیں،" جو پلیٹ فارم کی اعلیٰ خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے۔
HeyGen کے API انٹیگریشن نے Eleven Labs جیسے ٹولز کے ساتھ مل کر Videoimagem کو وائس کلوننگ کے عمل کو آسان بنانے اور معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر ہزاروں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تیار کرنے کے قابل بنایا، جس سے یہ بڑے پیمانے کی مہمات کے لیے ایک مثالی انتخاب بن گیا۔ Videoimagem اور HeyGen کے درمیان تعاون کی خاص بات تیز، عملی اور بھرپور سپورٹ تھی، جس نے Videoimagem کو چیلنجز پر قابو پانے اور پلیٹ فارم کو اپنی مخصوص ضروریات کے مطابق بہتر بنانے میں مدد دی۔
مصروفیت اور کسٹمر سے تعلقات میں اضافہ
ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات کے نتائج متاثر کن تھے۔ ویڈیوز کے انگیجمنٹ ریٹس غیر ذاتی نوعیت کی مہمات کے مقابلے میں تین گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ کلائنٹس نے صارفین کی باہمی تعامل میں نمایاں بہتری کی اطلاع دی، جس سے ثابت ہوا کہ ذاتی نوعیت کا مواد گاہکوں کے ساتھ گہرے تعلقات بنانے میں کہیں زیادہ مؤثر تھا۔
میتھیاس خاص طور پر مہمات کی بے عیب تکمیل سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا: "ہم بے حد متاثر ہوئے… بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سب کچھ بہترین تھا، نہ کوئی غلطی نہ بگ۔" اواتارز کا معیار، قدرتی لگنے والی آوازیں، اور پلیٹ فارم کی مجموعی قابلِ اعتماد کارکردگی نے اس بات میں اہم کردار ادا کیا کہ یہ مہمات اپنی آڈینس کے ساتھ گہرائی سے ہم آہنگ ہو سکیں۔
ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کو صارفین اور Videoimagem کے کلائنٹس نے بہت پسند کیا، جنہوں نے اس بات کی تعریف کی کہ وہ معیار یا انگیجمنٹ پر سمجھوتہ کیے بغیر بڑے پیمانے پر مہمات چلا سکتے ہیں۔ HeyGen کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، Videoimagem نے زیادہ ذاتی اور مؤثر کمیونی کیشن کا تجربہ فراہم کیا، جس نے ویڈیو مارکیٹنگ میں ایک نیا معیار قائم کر دیا۔
HeyGen کے ساتھ ذاتی نوعیت کی ویڈیو کا مستقبل
HeyGen کی جدید ترین AI ٹیکنالوجی نے Videoimagem کے پرسنلائزڈ ویڈیو پروڈکشن کے طریقہ کار کو بدل کر رکھ دیا، جس کی مدد سے بڑے پیمانے پر انتہائی دل چسپ اور مؤثر مواد تیار کرنا ممکن ہوا۔ اواتار کے معیار، آواز کی حقیقت پسندی اور اسکیل ایبلٹی سے متعلق پچھلے چیلنجز پر قابو پا کر، Videoimagem اپنے کلائنٹس کو یہ قابل بنانے میں کامیاب ہوا کہ وہ اپنے صارفین سے زیادہ گہرے اور ذاتی سطح پر جڑ سکیں۔
آگے دیکھتے ہوئے، Videoimagem کا منصوبہ ہے کہ وہ HeyGen کے پلیٹ فارم کے استعمال کو مزید وسعت دے تاکہ وہ اور بھی وسیع ناظرین تک پہنچ سکے، اور ذاتی نوعیت کی ویڈیو مواد کی تخلیق میں اپنی قائدانہ پوزیشن کو مزید مضبوط بنا سکے۔ "HeyGen ہمیں لوگوں تک کہیں زیادہ ذاتی انداز میں پہنچنے میں مدد دیتا ہے، اور یہی ہمیں ان سے جڑنے میں مدد دیتا ہے،" میتھیاس نے کہا۔
اس اشتراک کے ذریعے، Videoimagem نے نہ صرف کسٹمر انگیجمنٹ میں اضافہ کیا ہے بلکہ پرسنلائزڈ ویڈیو مارکیٹنگ کے لیے نئی امکانات بھی کھول دیے ہیں، جس سے ڈیجیٹل کمیونی کیشنز کے مستقبل میں HeyGen کا کردار ایک اہم شراکت دار کے طور پر مزید مضبوط ہو گیا ہے۔