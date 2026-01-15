بڑے پیمانے پر کمپلائنس ٹریننگ ویڈیوز

اپنی لازمی ٹریننگ کو SCORM ایکسپورٹ کے ساتھ ٹریک کی جا سکنے والی ویڈیو کنٹینٹ میں بدلیں تاکہ اسے اپنے LMS میں استعمال کر سکیں۔ جب بھی ضابطے بدلیں، فوراً اپ ڈیٹ کریں۔ 175+ زبانوں میں باآسانی ڈپلائے کریں۔ ایسے آڈٹ ٹریل برقرار رکھیں جو ثابت کریں کہ ہر ملازم نے مطلوبہ ٹریننگ مکمل کی ہے۔

  • کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
  • SCORM ایکسپورٹ شامل ہے
مفت میں بنانا شروع کریں
128,475,773بنائی گئی ویڈیوز
102,706,883بنائے گئے اواتار
17,652,238ترجمہ شدہ ویڈیوز
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
Intel
komatsu
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
Intel
komatsu
Workday
coursera
miro
HubSpot
bosch
Intel
komatsu
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
HeyGen کے بغیر

L&D مواد کی رکاوٹ

مفت میں شروع کریں
HeyGen کے بغیر

کمپلائنس ٹریننگ کا چیلنج

کمپلائنس ٹریننگ کا چیلنج

کمپلائنس ٹریننگ قانونی طور پر لازمی ہوتی ہے، وقت کے لحاظ سے حساس ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر اسے منظم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سینکڑوں ملازمین ڈیڈ لائنز مس کر دیتے ہیں، ضوابط اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ مواد کو بروقت اپ ڈیٹ کرنا ممکن نہیں رہتا، اور آڈٹس میں تکمیل کے ریکارڈز میں خلا سامنے آتے ہیں۔ لائیو سیشنز مختلف شفٹس اور مقامات پر مؤثر نہیں رہتے، صرف انگریزی میں ٹریننگ عالمی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور پاورپوائنٹ ڈیکس کی تکمیل کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ بیرونی ٹرینرز پر ہر سال ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ دستی ٹریکنگ گھنٹوں ضائع کرتی ہے اور آڈٹ رسک، ذمہ داری اور جرمانوں کے خدشات میں اضافہ کرتی ہے۔

HeyGen کے ساتھ

HeyGen کا حل

HeyGen کا حل

HeyGen آپ کی کمپلائنس کی ضروریات کو بدل کرپروفیشنل ٹریننگ ویڈیوزمیں تبدیل کرتا ہے، جن میں آڈٹ کے لیے تیار دستاویزات کی خاطر بلٹ اِن SCORM ٹریکنگ شامل ہوتی ہے۔ اپنا مواد اپ لوڈ کریں، ایک پروفیشنل AI اواتار منتخب کریں، اور ایسی ویڈیوز بنائیں جو completion ڈیٹا، ٹائم اسٹیمپس اور ورژن کنٹرول کے ساتھ براہِ راست آپ کے LMS میں ایکسپورٹ ہو جائیں۔ جب بھی ضابطے بدلیں، اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور چند منٹوں میں ویڈیو دوبارہ تخلیق کریں، اور نیا ورژن خودکار طور پر لرنرز کو فراہم ہو جائے گا۔ کیا آپ کو ملٹی لنگول کمپلائنس ٹریننگ چاہیے؟ہراسگی سے بچاؤ، OSHA یا HIPAA کے مواد کا 175+زبانوں میں قدرتی وائس کلوننگ اور lip-sync کے ساتھ ترجمہ کریں، اور ایک ہی، مسلسل آڈٹ ٹریل کے ساتھ قانونی طور پر مطابقت رکھنے والی ٹریننگ فراہم کریں۔

L&D ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر ٹریننگ کے لیے درکار ہر چیز

مفت میں شروع کریں

SCORM ایکسپورٹ اور آڈٹ ٹریلز

کمپلائنس ویڈیوز کو SCORM 1.2 یا 2004 پیکجز کی صورت میں ایکسپورٹ کریں جو کسی بھی LMS کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں۔ Workday Learning، Cornerstone، SAP SuccessFactors یا کوئی بھی لرننگ پلیٹ فارم استعمال کریں۔ آپ کا LMS خودکار طور پر تکمیل، صرف کیا گیا وقت، اسیسمنٹ اسکورز اور تکمیل کی تاریخوں کو ٹریک کرتا ہے۔ جب آڈیٹرز دستاویزات مانگیں، تو اپنے سسٹم سے براہِ راست کمپلیشن رپورٹس نکالیں۔

SCORM 1.2 اور 2004 کے معیار کے مطابق

خودکار تکمیل کی ٹریکنگ

ٹائم اسٹیمپڈ آڈٹ ریکارڈز

ورژن کنٹرول دستاویزات

مفت میں شروع کریں →
A presentation editing software interface displaying a "Weekly Report" slide on "Team Performance" with a video of a woman, text, and a carousel of other slides.

فوری ریگولیٹری اپ ڈیٹس

ضابطے آپ کے پروڈکشن شیڈول کا انتظار نہیں کرتے۔ OSHA کسی معیار کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے۔ ایک عدالت کا فیصلہ ہراسانی کی ٹریننگ کی ضروریات بدل دیتا ہے۔ اپنی ٹریننگ اسکرپٹ کو نئی ضروریات کے مطابق ایڈٹ کریں اور پانچ منٹ میں ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ اسے اپنے LMS پر اپ لوڈ کریں اور یہ خودکار طور پر پرانی ورژن کی جگہ لے لیتا ہے۔ آپ کی کمپلائنس ٹریننگ ہفتوں کی پروڈکشن تاخیر کے بغیر درست اور تازہ رہتی ہے۔

اسکرپٹ میں تبدیلیاں چند منٹ میں لاگو ہو جاتی ہیں

دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت نہیں

کمپلائنس کے لیے ورژن ٹریکنگ

تمام زبانوں کو بیک وقت اپ ڈیٹ کریں

مفت میں شروع کریں →
Three cards feature women in video settings with text descriptions, primarily "Corporate Communications," and a name tag for Sophie Park, Marketing Director.

کثیر لسانی کمپلائنس ٹریننگ

بہت سے دائرہ اختیار میں قانوناً یہ لازمی ہے کہ تربیت ایسی زبانوں میں ہو جو ملازمین سمجھتے ہوں۔ ایک ہی کمپلائنس ویڈیو کو لامحدود زبانوں کے ورژنز میں بدلا جا سکتا ہے۔ اپنے ٹیکساس کے فیسلٹی کے لیے OSHA ٹریننگ کو Spanish میں ترجمہ کریں، برازیلی کارکنوں کے لیے Portuguese میں، اور اپنی کیلیفورنیا ٹیم کے لیے Vietnamese میں۔ وائس کلوننگ قدرتی انداز میں آواز کی ترسیل کو یقینی بناتی ہے، نہ کہ روبوٹک ٹیکسٹ ٹو اسپیچ۔ ہر زبان کے ورژن میں ایک جیسا SCORM ٹریکنگ شامل ہوتا ہے۔

175+ زبانیں دستیاب ہیں

ہر زبان کے لیے قدرتی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ)

لب کی ہم آہنگی منہ کی حرکات سے بالکل میل کھاتی ہے

ہر زبان کے ورژن کے لیے SCORM ٹریکنگ

مفت میں شروع کریں →
Multilingual video interface with presenters for Spanish and Chinese content, and English highlighted in a language list.

پروفیشنل کمپلائنس مواد

کوئی بھی ہراسانی سے بچاؤ کے بارے میں 40 سلائیڈز پر مشتمل PowerPoint ڈیک مکمل نہیں کرتا۔ ویڈیو ٹریننگ کی تکمیل کی شرح دستاویزی ٹریننگ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پروفیشنل اواتار پریزنٹرز لازمی مواد کو دل چسپ، دیکھنے کے قابل فارمیٹ میں پیش کرتے ہیں۔ ملازمین تقاضوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور ٹریننگ کو زیادہ دیر تک یاد رکھتے ہیں۔

پروفیشنل پریزنٹر کے ذریعے پیشکش

دستاویزات کے مقابلے میں زیادہ تکمیل

بہتر علم برقرار رہتا ہے

ضرورت پڑنے پر منظرنامہ پر مبنی مثالیں

مفت میں شروع کریں →
A stack of blue, semi-transparent cards angled downwards, labeled with "Content Library," "content.pdf," "Voice," "Voice Clone," "Avatar," and "Digital Twin."

ٹریننگ کی ضرورت سے شائع شدہ کورس تک صرف 3 مراحل میں

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

اپنی کمپلائنس مواد اپ لوڈ کریں

موجودہ کمپلائنس مواد سے شروع کریں۔ پچھلی ٹریننگ کی PowerPoint ڈیکس اپ لوڈ کریں، پالیسی دستاویزات سے اسکرپٹس پیسٹ کریں، یا اپنے بیرونی ٹرینر کے کنٹینٹ آؤٹ لائن کا استعمال کریں۔ عام کمپلائنس موضوعات کے لیے، موجودہ تقاضوں کو ریفرنس کریں۔ OSHA کے معیارات عوام کے لیے دستیاب ہیں۔ EEOC کی ہراسمنٹ سے بچاؤ کی گائیڈ لائنز دستاویزی شکل میں موجود ہیں۔ HIPAA کے تقاضے واضح طور پر متعین ہیں۔

مفت میں شروع کریں
A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
مرحلہ 2

پروفیشنل پریزنٹر منتخب کریں

120+ پروفیشنل AI اواتارز میں سے انتخاب کریں جو سنجیدہ کمپلائنس موضوعات کے لیے موزوں ہوں۔ ہراسمنٹ ٹریننگ کے لیے بزنس پروفیشنل پریزنٹرز۔ OSHA مواد کے لیے سیفٹی پر فوکس رکھنے والے اواتارز۔ HIPAA ٹریننگ کے لیے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز۔ اپنی کمپنی کا لوگو اور برانڈنگ شامل کریں۔ ضروری قانونی ڈسکلیمرز بھی شامل کریں۔

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
مرحلہ 3

SCORM ٹریکنگ کے ساتھ تعینات کریں

SCORM پیکیج کے طور پر ایکسپورٹ کریں۔ اپنی LMS میں دوسری لازمی ٹریننگ کے ساتھ اپ لوڈ کریں۔ تکمیل کی شرائط سیٹ کریں۔ مطلوبہ ملازمین کے گروپس کو اسائن کریں۔ آپ کی LMS انرولمنٹ، ٹریکنگ، ریمائنڈرز اور دستاویزات کو خود سنبھالتی ہے۔ جب آڈیٹرز ثبوت مانگیں، تو تکمیل کی رپورٹس بنائیں۔

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

ہر ریگولیٹری تقاضے کے لیے کمپلائنس ٹریننگ

مفت میں شروع کریں
پلے آئیکن جو HeyGen میں مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو شروع کرنے کی نمائندگی کرتا ہے

OSHA سیفٹی ٹریننگ

مینوفیکچرنگ، تعمیرات، ویئرہاؤسنگ، اور کوئی بھی صنعت جہاں ورک پلیس سیفٹی کی ضروریات ہوں۔ خطرات سے متعلق آگاہی، لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ، گرنے سے حفاظت، محدود جگہ میں داخلہ، فورک لفٹ چلانا، PPE کی ضروریات۔ OSHA کے مطابق ٹریننگ بنائیں جس کی تکمیل مع دستاویزی ثبوت معائنوں کے لیے محفوظ ہو۔

استعمال کی مثال: ایک مینوفیکچرنگ کمپنی جس میں تین شفٹیں ہیں، OSHA لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ ٹریننگ ویڈیو بناتی ہے۔ اسے انگریزی اور ہسپانوی دونوں میں ڈپلائے کرتی ہے۔ تمام شفٹیں اپنی اپنی سہولت کے مطابق ٹریننگ مکمل کرتی ہیں۔ OSHA انسپکٹر دستاویزات کی درخواست کرتا ہے۔ مینیجر دو منٹ سے بھی کم وقت میں کمپلیشن رپورٹ جنریٹ کرتا ہے جو 100% کمپلائنس دکھاتی ہے۔

AI سے بنی HeyGen ویڈیو شروع کرنے کے لیے پلے بٹن آئیکن

HIPAA پرائیویسی اور سکیورٹی ٹریننگ

ہیلتھ کیئر فراہم کنندگان، میڈیکل پریکٹسز، ہسپتال، انشورنس کمپنیاں، اور کوئی بھی کورڈ اینٹیٹی جو محفوظ صحت کی معلومات کو ہینڈل کرتی ہے۔ HIPAA پرائیویسی رول، سکیورٹی رول، بریک نوٹیفکیشن، مریضوں کے حقوق۔ سالانہ HIPAA ٹریننگ کی ضرورت ٹریک کی جا سکنے والی ویڈیو کنٹینٹ کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔

استعمال کی مثال: متعدد مقامات پر موجود میڈیکل پریکٹس HIPAA پرائیویسی ٹریننگ تیار کرتی ہے۔ یہ ٹریننگ پانچ دفاتر میں تمام کلینیکل اور انتظامی عملے تک پہنچائی جاتی ہے۔ LMS تکمیل کو ٹریک کرتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ملازمین نے آخری تاریخ سے پہلے سالانہ HIPAA تقاضے مکمل کر لیے ہیں۔

ہراسانی کی روک تھام کی تربیت

ہراسانی کی روک تھام کی تربیت

زیادہ تر ریاستوں میں تمام آجروں کے لیے لازمی۔ جنسی ہراسانی، امتیازی سلوک، انتقامی کارروائی، باعزت اور مثبت ورک پلیس کا قیام، رپورٹنگ کے طریقہ کار، مینیجر کی ذمہ داریاں۔ ریاستی سطح کی مخصوص ضروریات کو حسبِ ضرورت قابلِ تخصیص مواد کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے۔

استعمال کی مثال: کیلیفورنیا اور نیویارک میں 50 شاخوں والی ایک ریٹیل چین ایسی ہراسگی سے بچاؤ کی ٹریننگ تیار کرتی ہے جو دونوں ریاستوں کی مخصوص ضروریات پر پوری اترتی ہے۔ یہ ٹریننگ کی تکمیل کو ٹریک کرتی ہے تاکہ ثابت ہو سکے کہ تمام سپروائزرز نے کیلیفورنیا کی لازمی دو گھنٹے کی ٹریننگ مکمل کر لی ہے۔

AI سے بنی HeyGen ویڈیو شروع کرنے کے لیے پلے بٹن آئیکن

ڈیٹا پرائیویسی اور سائبر سیکیورٹی کمپلائنس

یورپی آپریشنز کے لیے GDPR کی ضروریات، ڈیٹا پروٹیکشن پالیسیاں، فِشنگ سے آگاہی، پاس ورڈ سیکیورٹی، اور انسیڈنٹ رپورٹنگ۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں، فنانشل سروسز، اور کوئی بھی تنظیم جو کسٹمر ڈیٹا ہینڈل کرتی ہے۔

استعمال کی مثال: SaaS کمپنی یورپی ملازمین کے لیے GDPR کمپلائنس ٹریننگ تیار کرتی ہے۔ اس میں ڈیٹا پروٹیکشن کے اصول، فرد کے حقوق، اور ڈیٹا لیک کی اطلاع دینے کے طریقہ کار شامل ہوتے ہیں۔ ریگولیٹری کمپلائنس کی دستاویزات کے لیے تکمیل (completion) کو ٹریک کیا جاتا ہے۔

پلے بٹن آئیکن جو HeyGen میں AI سے بنی ویڈیو شروع کرنے کی نمائندگی کرتا ہے

فنانشل سروسز کمپلائنس

اینٹی منی لانڈرنگ، بینک سیکریسی ایکٹ، نو یور کسٹمر (KYC)، SOX کمپلائنس، سیکیورٹیز ریگولیشنز، اِن سائیڈر ٹریڈنگ کی روک تھام۔ بینکس، کریڈٹ یونینز، انویسٹمنٹ فرمز، انشورنس کمپنیاں جو مالیاتی ریگولیٹری تقاضے پوری کر رہی ہیں۔

استعمال کی مثال: ایک علاقائی بینک تمام ٹیلرز اور کسٹمر سے براہِ راست رابطہ رکھنے والے عملے کے لیے AML ٹریننگ تیار کرتا ہے۔ ہر سہ ماہی میں نئے کیس کی مثالوں اور ریگولیٹری تبدیلیوں کے ساتھ اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ SCORM ٹریکنگ ریگولیٹری ریویوز کے لیے امتحانی دستاویزات فراہم کرتی ہے۔

پلے بٹن آئیکن جو HeyGen میں AI سے بنی ویڈیو شروع کرنے کی نمائندگی کرتا ہے

نئے ملازمین کے لیے کمپلائنس ٹریننگ

یقینی بنائیں کہ ہر ملازم آن بورڈنگ کے دوران لازمی پالیسیز مکمل کرے، employee onboarding ویڈیوز کے ساتھ جو خودکار کمپلائنس ٹریکنگ فراہم کرتی ہیں۔

G24.81,000+ ریویوز

G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ ہونے کی ایک وجہ ہے

گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کریں۔ ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند آنے والے چند فائدے یہ ہیں:

10 گناویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ
5Xویڈیو بنانے میں اضافہ
40%ویڈیو دیکھنے کے وقت میں اضافہ
5Xاشتہاری اخراجات پر منافع
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

100,000+ سے زائد ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں کرتا ہوں۔"

Steve Sowrey, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
play buttonWatch video
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو پروگرام میں ہر ہفتے خود ریکارڈ کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, کو فاؤنڈر
play buttonWatch video
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

Justin Meisinger, پروگرام مینیجر
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں

کیا یہ OSHA کی ٹریننگ کی ضروریات پوری کرتا ہے؟

جی ہاں۔ OSHA مناسب تربیت، زبان کی سمجھ بوجھ اور دستاویزی ریکارڈ کی ضرورت کرتا ہے۔ ویڈیو ٹریننگ جس میں SCORM ٹریکنگ ہو، ان تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ بہت سی تنظیمیں تعمیل سے متعلق تعلیم کو مزید بڑھانے کے لیے مسلسل اندرونی ٹریننگ ویڈیوز کا استعمال بھی کرتی ہیں تاکہ سیفٹی اور ریگولیٹری آگاہی کو مضبوط کیا جا سکے۔

کیا ہراسانی کی روک تھام کے لیے ویڈیو ٹریننگ قانونی طور پر مطابقت رکھتی ہے؟

زیادہ تر ریاستی ہراسانی ٹریننگ کے قوانین انٹرایکٹو مواد کو لازمی قرار دیتے ہیں لیکن بالمشافہ (in-person) ٹریننگ کی شرط نہیں رکھتے۔ منظرنامہ مثالوں اور نالج چیکس کے ساتھ ویڈیو ٹریننگ انٹرایکٹو تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ California، New York، Connecticut، Delaware، Illinois اور Maine سب ویڈیو پر مبنی ہراسانی ٹریننگ کو قبول کرتے ہیں۔

کمپلائنس دستاویزات کے لیے SCORM ٹریکنگ کیسے کام کرتی ہے؟

SCORM آپ کے LMS کو تکمیل کا ڈیٹا بھیجتا ہے، جس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ کس نے کورس مکمل کیا، کب کیا، کتنا وقت لگایا، اسیسمنٹ کے اسکورز، اور کون سا ورژن استعمال ہوا۔ آپ کا LMS یہ سب ڈیٹا مستقل طور پر محفوظ رکھتا ہے، جس سے ایک آڈٹ ٹریل بنتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ مطلوبہ ٹریننگ واقعی ہوئی تھی۔

جب ضابطے بدل جائیں تو کیا آپ ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں؟

وفاقی اور ریاستی قوانین اکثر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تربیت ایسی زبانوں میں ہو جو ملازمین سمجھتے ہوں۔ اپنی کمپلائنس ویڈیو انگریزی میں بنائیں،اسے ہسپانوی، ویتنامی، مینڈیرنیا آپ کی ورک فورس کی بولی جانے والی کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں۔ ہر زبان کے ورژن کے لیے الگ SCORM ٹریکنگ ہوتی ہے۔

ان ملازمین کا کیا ہوگا جو انگریزی نہیں بولتے؟

وفاقی اور ریاستی قوانین اکثر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تربیت ایسی زبانوں میں ہو جو ملازمین سمجھتے ہوں۔ اپنی کمپلائنس ویڈیو انگریزی میں بنائیں، پھر اسے ہسپانوی، ویتنامی، مینڈیرن یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں جو آپ کی ورک فورس بولتی ہے۔ ہر زبان کے ورژن کے لیے الگ SCORM ٹریکنگ موجود ہے۔

کمپلائنس ٹریننگ ویڈیوز کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟

یہ ضابطہ جاتی تقاضوں پر منحصر ہے۔ کیلیفورنیا میں سپروائزر ہراسمنٹ ٹریننگ کے لیے دو گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ریاستیں ملازمین کی ٹریننگ کے لیے ایک گھنٹہ قبول کرتی ہیں۔ عمومی کمپلائنس کے لیے، ہر انفرادی ماڈیول کو 20 منٹ سے کم رکھیں۔ طویل تقاضوں کو الگ الگ ابواب میں تقسیم کریں۔

یہ کن LMS پلیٹ فارمز کے ساتھ کام کرتا ہے؟

کوئی بھی LMS جو SCORM 1.2 یا 2004 کو سپورٹ کرتا ہو، جو کہ تقریباً سب ہی کرتے ہیں۔ Workday Learning، Cornerstone، SAP SuccessFactors، Oracle، Absorb، TalentLMS، Moodle، Canvas، Blackboard، اور سیکڑوں دیگر

آپ آڈیٹرز کو تربیت کا ثبوت کیسے فراہم کرتے ہیں؟

آپ کا LMS تمام تکمیل کا ڈیٹا محفوظ کرتا ہے۔ جب آڈیٹرز ثبوت مانگیں تو اپنے LMS سے completion رپورٹس بنائیں۔ ان رپورٹس میں ملازمین کے نام، تکمیل کی تاریخیں، صرف کیا گیا وقت، assessment اسکورز، اور یہ کہ کس ٹریننگ ورژن کو مکمل کیا گیا، سب شامل ہوتا ہے۔

مزید حل دریافت کریں

استعمال کے طریقے

ٹولز

کسٹمر اسٹوریز

آج ہی ٹریننگ ویڈیوز بنانا شروع کریں

ایسا مواد حاصل کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا چھوڑ دیں جو لانچ ہونے سے پہلے ہی پرانا ہو چکا ہو۔ چند منٹوں میں پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز بنائیں، فوراً کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں، اور جب بھی آپ کا بزنس بدلے تو بغیر دوبارہ شوٹنگ کے آسانی سے اپ ڈیٹ کریں۔ Workday، Advantive اور Würth Group کی L&D ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنی ٹریننگ کا طریقہ بدل کر رکھ دیا ہے۔

مفت میں شروع کریں
  • کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
  • SCORM ایکسپورٹ شامل ہے
  • کسی بھی وقت منسوخ کریں
CTA background
Compliance Training ویڈیوز | Regulatory Training سافٹ ویئر | HeyGen