ایسی پروڈکٹ لانچ ویڈیوز بنائیں جو فروخت بڑھائیں
اپنی پروڈکٹ لانچز کو ریونیو بڑھانے والی ویڈیو کنٹینٹ میں بدلیں۔ چند منٹوں میں Instagram، LinkedIn، YouTube اور TikTok کے لیے پروفیشنل اعلان کی ویڈیوز بنائیں۔ کیمرہ، ٹیم یا ایڈیٹنگ اسکلز کی ضرورت نہیں۔
- کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
- جب مصنوعات میں تبدیلی آئے تو فوراً مواد اپ ڈیٹ کریں
مارکیٹنگ کا مسئلہ
دیکھیے کہ آپ جیسی مارکیٹنگ ٹیمیں کس طرح ایک جدید ٹیکسٹ سے AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ذریعے مواد کی تخلیق کو بڑے پیمانے پر بڑھاتی ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتی ہیں۔
پروڈکٹ لانچ کی رکاوٹ
آپ کی پروڈکٹ تیار ہے، آپ کی لانچ کی تاریخ طے ہو چکی ہے، لیکن آپ کی اعلان کی ویڈیو ابھی تک تیار نہیں۔ ویڈیو پروڈکشن کو ہم آہنگ کرنا مطلب ہے ٹیلنٹ بُک کرنا، سامان کرائے پر لینا، اور ایڈیٹنگ کے لیے کئی ہفتے انتظار کرنا۔ جب تک آپ کی ویڈیو منظور ہوتی ہے، تب تک حریف پہلے ہی مارکیٹ کی توجہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔
آپ کے پروڈکٹ پورٹ فولیو میں اسکیل کرنے سے یہ مسائل کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بیس نئے SKUs کا مطلب ہے بیس الگ الگ ویڈیو شوٹس، ہر ایک پر $5,000 لاگت۔ ایجنسیاں ہر ویڈیو کے لیے 4-6 ہفتوں کا ٹائم دیتی ہیں۔ پروڈکٹ مینیجر اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ مارکیٹنگ بجٹ اتنا نہیں کھنچ سکتا۔ اور جب لانچ سے پہلے پروڈکٹ کی اسپیکس بدل جائیں، تو آپ کو سارا کام دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔
HeyGen کا حل
HeyGen کا product launch ویڈیو میکر آپ کے پروڈکٹ بریف کو چند منٹوں میں پروفیشنل اعلان ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ اپنی پروڈکٹ کی تفصیل ٹائپ کریں، ایک AI اواتار پریزنٹر منتخب کریں، اور بغیر کیمروں یا اسٹوڈیوز کے لانچ کے لیے تیار کنٹینٹ بنائیں۔ آپ کی ویڈیو خودکار طور پر ہر فارمیٹ میں ایکسپورٹ ہو جاتی ہے: Instagram اور TikTok کے لیے عمودی، سوشل فیڈز کے لیے چوکور، YouTube کے لیے افقی۔
پچاس پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں؟ بلک کریشن کے ساتھ ایک ہی سیشن میں پچاس ویڈیوز بنائیں۔ گلوبل لانچ؟ اپنی اعلان ویڈیو کا ترجمہ 175+ زبانوں میں آواز کی کاپی اور lip-sync کے ساتھ کریں۔ پروڈکٹ کی اسپیکس بدل گئیں؟ اپنی اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور پانچ منٹ میں دوبارہ جنریٹ کریں۔ آپ کا لانچ کنٹینٹ پروڈکشن کی تاخیر یا مہنگی ری شوٹس کے بغیر ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے۔
مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر تخلیق کے لیے درکار ہر چیز
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
متعدد پروڈکٹ لانچ کی صلاحیت
اپنی پوری پروڈکٹ کیٹلاگ کو ویڈیو کنٹینٹ کے ساتھ لانچ کریں۔ HeyGen کی بلک کریئیشن ایک ہی CSV اپ لوڈ سے لامحدود SKUs کے لیے اعلان کی ویڈیوز بناتی ہے۔ مختلف پروڈکٹ کیٹیگریز کے لیے مختلف پریزنٹرز منتخب کریں، جبکہ آپ کے پورٹ فولیو میں برانڈنگ مستقل اور ہم آہنگ رہے۔
پلیٹ فارم کے لیے موزوں لانچ ویڈیوز
ایک بار بنائیں، ہر جگہ لانچ کریں۔ Instagram اور TikTok کے لیے عمودی 9:16 میں ایکسپورٹ کریں، سوشل فیڈز کے لیے مربع 1:1، اور YouTube اور LinkedIn کے لیے افقی 16:9۔ کسی دستی ری سائزنگ کی ضرورت نہیں۔ ہر فارمیٹ میں درست فریمنگ کے ساتھ پروفیشنل کوالٹی برقرار رہتی ہے۔
کثیر لسانی عالمی لانچز
ہر مارکیٹ میں بیک وقت لانچ کریں۔ اپنی اعلان کی ویڈیو کا ترجمہ کریں اور 175+ زبانوں میں ایسی آواز کی کاپی کے ساتھ پیش کریں جو مقامی جیسی لگے۔ lip-sync ٹیکنالوجی ترجمہ شدہ آڈیو کے ساتھ ہونٹوں کی حرکت کو ہم آہنگ کرتی ہے۔ ہر مارکیٹ کے لیے قیمت اور دستیابی جیسے علاقائی تفصیلات کو اپنی ضرورت کے مطابق ترتیب دیں۔
AI اواتار پروڈکٹ پریزنٹرز
120+ متنوع AI اواتارز میں سے منتخب کریں یا اپنے کسٹم اواتارز بنائیں فوٹوز سے۔ سافٹ ویئر لانچز کے لیے ٹیکنالوجی سے واقف پریزنٹرز، کنزیومر پروڈکٹس کے لیے دوستانہ چہرے، اور B2B اعلانات کے لیے ایگزیکٹو اسٹائل اواتارز۔ آپ کا اواتار ہمیشہ دستیاب رہتا ہے اور ہر بار بے عیب انداز میں پیش کرتا ہے۔
لانچ ویڈیو ٹیمپلیٹس
عام پروڈکٹ لانچ کے منظرناموں کے لیے پہلے سے تیار ٹیمپلیٹس۔ سافٹ ویئر فیچر لانچ۔ نئی پروڈکٹ لائن کا تعارف۔ محدود ایڈیشن ڈراپ۔ سیزنل کلیکشن ریویل۔ ٹیمپلیٹ منتخب کریں، پروڈکٹ کی تفصیلات شامل کریں، ویڈیو بنائیں۔
فوری لانچ اپ ڈیٹس
پروڈکٹ کی خصوصیات بدل گئیں؟ قیمتیں اپ ڈیٹ ہوئیں؟ اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور چند منٹوں میں دوبارہ ویڈیو بنائیں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پروڈکشن میں تاخیر۔ مختلف میسجنگ اپروچز آزمائیں۔ A/B ٹیسٹ کے ذریعے جانیں کہ کون سا پروڈکٹ نیریٹو آپ کے ناظرین کے ساتھ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔
صرف 3 مراحل میں بریف سے شائع شدہ ویڈیو تک
پروڈکٹ کی تفصیلات درج کریں
اپنے پروڈکٹ کی تفصیل، اہم فیچرز، قیمت اور دستیابی ٹائپ کریں۔ یا موجودہ پروڈکٹ بریفز یا پریس ریلیز اپ لوڈ کریں۔ متعدد پروڈکٹس کی لانچ کے لیے، بیچ تخلیق کے واسطے تمام SKU تفصیلات کے ساتھ CSV اپ لوڈ کریں۔
اپنی لانچ ویڈیو ڈیزائن کریں
اپنی پروڈکٹ کیٹیگری کے مطابق AI اواتار پریزنٹر منتخب کریں۔ بیک گراؤنڈ سیٹنگ چنیں۔ پروڈکٹ کی تصاویر، لوگوز اور برانڈ کے رنگ شامل کریں۔ پہلے سے دیکھیں کہ آپ کی اعلان کی ویڈیو بالکل کیسی نظر آئے گی۔
تخلیق کریں اور تقسیم کریں
Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں آپ کے پاس پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیو ہوگی۔ ہر چینل کے لیے ہر aspect ratio میں ایکسپورٹ کریں۔ عالمی سطح پر پہنچ درکار ہے؟ صرف ایک کلک سے کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں۔ اپنی مارکیٹنگ کیلنڈر کی رفتار سے کنٹینٹ شِپ کریں۔
ہر مارکیٹنگ کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
سافٹ ویئر اور SaaS پروڈکٹ لانچز
نئی خصوصیات، بڑے اپ ڈیٹس اور پلیٹ فارم لانچز کا اعلان ایسی ویڈیوز کے ساتھ کریں جو واضح طور پر دکھائیں کہ نیا کیا ہے۔ تکنیکی پروڈکٹس کو اسکرین ریکارڈنگز کے ذریعے صاف اور جامع انداز میں سمجھائیں جو فیچرز کو ایکشن میں دکھاتی ہوں۔
ای کامرس اور کنزیومر پروڈکٹ لانچز
نئی کلیکشنز، موسمی پروڈکٹس یا لیمیٹڈ ایڈیشنز کو دلکش پروڈکٹ ریویل ویڈیوز کے ساتھ لانچ کریں۔ ہر SKU کے لیے الگ ویڈیوز بنائیں یا کلیکشن کا اوورویو دینے والی ویڈیوز تخلیق کریں۔
B2B سلوشن اور انٹرپرائز لانچز
نئی B2B سلوشنز کو پروفیشنل اعلان ویڈیوز کے ساتھ پیش کریں۔ ایگزیکٹو اسٹائل اواتارز فیصلہ سازوں کے لیے ویلیو پروپوزیشنز کو واضح انداز میں پیش کرتے ہیں۔
موبائل ایپ لانچز
ایپ لانچ ویڈیوز کے ذریعے جو اہم فیچرز دکھائیں، زیادہ ڈاؤن لوڈ حاصل کریں۔ App Store پری ویوز، سوشل میڈیا ٹیزرز اور لینڈنگ پیج ویڈیوز — یہ سب ایک ہی تخلیق سے بنائیں۔
ہارڈویئر اور فزیکل پروڈکٹ لانچز
فزیکل پروڈکٹس کو ایسی ویڈیوز کے ذریعے نمایاں کریں جو AI پریزنٹر اور پروڈکٹ فوٹوگرافی کو یکجا کرتی ہوں۔ فیچرز واضح کریں اور استعمال کے کیسز دکھائیں، وہ بھی بغیر کسی پیچیدہ پروڈکٹ شوٹس کے۔
لیمٹڈ ایڈیشن اور خصوصی لانچز
محدود مدت کے پروڈکٹس کے لیے فوری ضرورت کا احساس پیدا کریں۔ لانچ ویڈیوز کمیابی کو نمایاں کرتی ہیں، منفرد خصوصیات دکھاتی ہیں اور اسٹاک ختم ہونے سے پہلے فوری کارروائی کی ترغیب دیتی ہیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Vision Creative Labs نے اپنے کلائنٹس کی مدد کی کہ وہ سالانہ 1-2 ویڈیوز سے بڑھ کر HeyGen کے ساتھ روزانہ 50-60 ویڈیوز تک پہنچ گئے۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ ہمارے صارفین کو جو فوائد سب سے زیادہ پسند ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:
100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
پروڈکٹ لانچ ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟
پروڈکٹ لانچ ویڈیوز وہ مارکیٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں جو نئے پروڈکٹس کا اعلان اور تعارف کرتی ہیں۔ یہ فیچرز دکھاتی ہیں، فوائد واضح کرتی ہیں اور نئی ریلیزز کے بارے میں جوش و خروش پیدا کرتی ہیں۔ HeyGen پروفیشنل اعلانیہ ویڈیوز بناتا ہے جو AI اواتارز اور وائس سنتھیسِس کی مدد سے، بغیر کیمروں یا اسٹوڈیوز کے تیار کی جاتی ہیں۔
میں بغیر شوٹنگ کے پروڈکٹ لانچ ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں؟
Type your product details into HeyGen. Select an AI avatar presenter. Choose visual style and add brand elements. Click generate and HeyGen creates a finished product announcement video in minutes. No cameras or editing skills required.
پروڈکٹ لانچ ویڈیو کتنی لمبی ہونی چاہیے؟
Instagram اور TikTok: 15-45 سیکنڈ۔ LinkedIn: 45-90 سیکنڈ۔ YouTube: 60-180 سیکنڈ۔ ویب سائٹ: 60-90 سیکنڈ۔ چھوٹی ویڈیوز سوشل پلیٹ فارمز پر زیادہ کمپلیشن ریٹس حاصل کرتی ہیں۔
کیا میں عالمی لانچز کے لیے پروڈکٹ لانچ ویڈیوز کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اپنی بنیادی زبان میں اپنی ویڈیو بنائیں، پھر 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں آواز کی کاپی اور lip-sync کے ساتھ۔ ہر مارکیٹ میں بیک وقت اپنی مقامی زبان کے مواد کے ساتھ لانچ کریں۔
اگر لانچ سے پہلے پروڈکٹ کی تفصیلات بدل جائیں تو کیا ہوگا؟
اسکرپٹ کو تازہ ترین معلومات کے ساتھ ایڈٹ کریں اور چند منٹوں میں دوبارہ جنریٹ کریں۔ دوبارہ شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سی پروڈکٹ ٹیمیں شروع میں ابتدائی ویڈیوز بناتی ہیں، پھر لانچ سے بالکل پہلے حتمی تفصیلات کے ساتھ انہیں اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔
کیا میں ویڈیو میں اپنا اصل پروڈکٹ دکھا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ پروڈکٹ کی تصاویر، اسکرین شاٹس یا ڈیمو ریکارڈنگز اپ لوڈ کریں۔ مکمل پروڈکٹ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے AI اواتار پریزنٹر کو اپنی پروڈکٹ ویژولز کے ساتھ ملائیں۔
کیا میں ہر ناظر کے لیے ویڈیوز کو ذاتی طور پر حسبِ ضرورت بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen ناموں، کمپنیوں اور کسٹم تفصیلات کے لیے ویری ایبل فیلڈز کے ساتھ ڈائنامک پرسنلائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک ہی ٹیمپلیٹ بنائیں، پھر اس سے ہزاروں ذاتی نوعیت کی ورژنز تیار کریں برائے اکاؤنٹ بیسڈ مارکیٹنگ، سیلز آؤٹ ریچ یا کسٹمر انگیجمنٹ کیمپینز۔ Videoimagem نے اسی طریقہ کار سے AB InBev کے لیے 50,000+ پرسنلائزڈ ویڈیوز بنائیں۔
میں کتنی تیزی سے مارکیٹنگ ویڈیوز بنا سکتا/سکتی ہوں؟
HeyGen آپ کے ٹریننگ ڈیزائن کے مطابق مختلف دورانیے کی ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر کمپلائنس ماڈیولز مائیکرو لرننگ کے لیے 3-10 منٹ کے درمیان بہترین کام کرتے ہیں، لیکن آپ جامع موضوعات کے لیے اس سے زیادہ طویل کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ طویل ٹریننگ (20+ منٹ) کے لیے بہتر لرنر انگیجمنٹ اور ٹریکنگ حاصل کرنے کی خاطر کنٹینٹ کو ابواب یا ماڈیولز میں تقسیم کرنے پر غور کریں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی مارکیٹنگ ویڈیو پروڈکشن میں ٹیلنٹ کا انتظام، اسٹوڈیو بُکنگز، شوٹنگ کے دن، اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ شامل ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو کے لیے 2-4 ہفتے اور $5,000-$20,000+ لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں میں اس کے مقابلے کی کوالٹی بہت کم لاگت پر تیار کر دیتا ہے۔ جب مہمات بدلتی ہیں یا مواد میں اپ ڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دوبارہ شوٹ کرنے کے بجائے بس دوبارہ جنریٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ ٹیمیں رپورٹ کرتی ہیں کہ مواد بنانے کی رفتار 3 گنا تیز ہو جاتی ہے اور پروڈکشن کی لاگت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔
ویڈیو ایجنسی ہائر کرنے کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی ایجنسیاں ہر ویڈیو کے لیے $5,000-$15,000 لیتی ہیں اور ڈیلیوری کا وقت 2-4 ہفتے ہوتا ہے۔ HeyGen چند منٹوں میں اسی معیار کی ویڈیو بہت کم لاگت پر، لامحدود ویڈیوز اور ریویژن کے ساتھ تیار کرتا ہے۔
کیا AI ویڈیو مارکیٹنگ اور ٹریننگ، دونوں کے لیے موزوں ہے؟
بالکل۔ بہت سی تنظیمیں بیرونی مارکیٹنگ اور اندرونی لرننگ کے منصوبوں کے لیے AI ویڈیو استعمال کرتی ہیں، جن میں مقامی زبانوں اور مارکیٹوں کے مطابق ڈھالی گئی ویڈیو مہمات بھی شامل ہوتی ہیں تاکہ مختلف خطوں میں موجود ناظرین تک پہنچا جا سکے۔
مزید حل دریافت کریں
Use Cases
Tools
آج ہی مارکیٹنگ ویڈیوز بنانا شروع کریں
ایسا کنٹینٹ جسے کل تک شائع ہونا چاہیے، اس کے لیے ہفتوں تک انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ چند منٹوں میں پروفیشنل مارکیٹنگ ویڈیوز بنائیں، فوراً عالمی مارکیٹس کے لیے لوکلائز کریں، اور اپنی ٹیم یا بجٹ بڑھائے بغیر کنٹینٹ پروڈکشن کو اسکیل کریں۔ HubSpot، Ogilvy، اور Publicis کی ان مارکیٹنگ ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنے تخلیقی عمل کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
- کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
- پروڈکشن کا تجربہ درکار نہیں
- کسی بھی وقت منسوخ کریں