HubSpot ایک AI سے چلنے والا کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ (CRM) پلیٹ فارم ہے جسے دنیا بھر کی مارکیٹنگ، سیلز اور سروس ٹیمیں استعمال کرتی ہیں۔ اپنی تنظیم اور کسٹمر بیس میں AI کو اپنانے کی قیادت کرنے کے مشن کے ساتھ، HubSpot نے اس بات کو گہرائی سے سمجھنے میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے کہ AI ورک فلو کو کیسے بدل سکتا ہے، پروڈکشن میں رکاوٹیں کیسے کم کر سکتا ہے، اور ٹیموں کو بہتر انداز میں بڑھنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔
نیلسن چاگون گزمین، جو مارکیٹنگ اور آڈیئنس ڈیولپمنٹ میں ہیں، اور اوسکر ایڈوارڈو ایسٹرادا، ویڈیو AI ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ، دونوں کا کام HeyGen کی ایک اہم ترجیح کو سپورٹ کرتا ہے: گاہکوں کو یہ سمجھنے اور استعمال کرنے میں مدد دینا کہ نئے AI ٹولز کو کیسے مؤثر بنایا جائے، جبکہ کمپنی خود اندرونی طور پر اس اپنانے کی مثال پیش کرتی ہے۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک بڑے رکاوٹ کو دور کرنا ضروری تھا: وہ چیلنج کہ ویڈیو کو کاروبار کی مطلوبہ رفتار کے مطابق کیسے بنایا جائے، اپ ڈیٹ کیا جائے، اور مختلف زبانوں اور مارکیٹوں کے لیے مقامی شکل دی جائے۔
جب ٹیم نے HeyGen استعمال کرنا شروع کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ اس پلیٹ فارم نے HubSpot کو پروڈکشن تیز کرنے، چند منٹوں میں ویڈیوز ایڈٹ کرنے، فوراً مواد کا ترجمہ کرنے، اور مزید اندرونی ٹیموں کو پروفیشنل ویڈیوز بنانے کے قابل بنانے میں مدد دی۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کی رکاوٹیں دور کرنا
HeyGen استعمال کرنے سے پہلے، ٹیم ویڈیو بنانے کے سب سے بڑے مسئلے سے جدوجہد کر رہی تھی: وقت۔
آسکر نے کہا، "HeyGen استعمال کرنے سے پہلے ہمارا سب سے بڑا چیلنج لوگوں کا وقت تھا۔ اگر ہمیں ویڈیو میں کسی شخص کی بات بدلنی پڑتی، تو اس میں شاید کئی دن لگ جاتے کیونکہ ہمیں نہ صرف ٹیلنٹ بلکہ اس ٹیم کے شیڈولز کے ساتھ بھی ہم آہنگی کرنا پڑتی جو ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔"
یہ صرف ایک معمولی تکلیف نہیں تھی بلکہ اس نے براہِ راست ڈیلیوری کے ٹائم لائنز کو متاثر کیا۔
آسکر نے مزید کہا، "پوسٹ پروڈکشن میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا مطلب اکثر یہ ہوتا تھا کہ کسی پروجیکٹ میں کئی دنوں کی تاخیر ہو جاتی تھی۔"
لوکلائزیشن نے پیچیدگی کی ایک اضافی سطح متعارف کروا دی۔ کثیر لسانی مواد تیار کرنے کے لیے طویل ترجمہ ٹائم لائنز درکار ہوتی ہیں۔ نیلسن نے کہا، “کبھی کبھی آپ کو ان ویڈیو ٹرانسکرپٹس میں سے کچھ کا ترجمہ ہونے کے لیے ایک یا دو ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔”
ایک عالمی برانڈ کے لیے جو باقاعدگی سے اپ ڈیٹ ہونے والی پروڈکٹس لانچ کر رہا ہو، روایتی ویڈیو پروسیسز کی سختی رفتار، یکسانیت اور معیار کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ٹیم کو ایسے حل کی ضرورت تھی جو HubSpot کے بدلتے ہوئے کنٹینٹ کی ضروریات کے مطابق اتنی ہی تیزی سے خود کو ڈھال سکے۔
پیچیدہ ورک فلو سے فوری ویڈیو تخلیق تک
HeyGen وہ پلیٹ فارم بن گیا جس نے یہ پابندیاں ختم کر دیں اور نئی تخلیقی امکانات کے دروازے کھول دیے۔
شروع ہی کے تجربے سے ٹیم نے اس کی صلاحیت کو پہچان لیا۔ نیلسن نے کہا، "میں واقعی حیران رہ گیا کہ یہ کتنا حقیقی لگتا ہے اور جب آپ اسے پہلی بار استعمال کرتے ہیں تو یہ تیار شدہ حتمی پروڈکٹ کے کتنے قریب ہوتا ہے۔"
استعمال میں آسانی نے مختلف ٹیموں میں اپنانے کے عمل کو بالکل ہموار بنا دیا۔ اوِسکر نے کہا، “مجھے HeyGen کی جو بات سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اسے استعمال کرنا کتنا سادہ ہے۔ یوزر انٹرفیس واقعی رکاوٹیں کم کر دیتا ہے اور کسی بھی شخص کے لیے، چاہے اس کا ویڈیو بنانے کے پس منظر سے کوئی تعلق نہ ہو، یہ ممکن بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے خود کے اواتارز کے ساتھ ویڈیوز بنا سکے۔”
اس آسان رسائی نے HubSpot میں مزید لوگوں کو بااختیار بنایا کہ وہ پروڈکشن ٹیموں پر زیادہ انحصار کیے بغیر پروفیشنل مواد تیار کر سکیں۔ اس نے وہ تجربات بھی ممکن بنا دیے جو پہلے پہنچ سے باہر تھے، مثلاً بلاگ پوسٹس کو فوراً بننے والی ویڈیوز کے ساتھ جوڑنا۔
نیلسن نے کہا، "ہم ہمیشہ سے جو کام کرنا چاہتے تھے، وہ یہ تھا کہ ہر بلاگ آرٹیکل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں۔ اب ہم بس URL ڈال دیتے ہیں اور چند منٹوں میں آپ ایک اسکرپٹ بنا سکتے ہیں اور پہلی لیئر ایڈیٹر کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔"
اب کوئی بھی وہ کام انجام دے سکتا ہے جس کے لیے پہلے خصوصی ٹیموں اور طویل ہم آہنگی کے مراحل کی ضرورت ہوتی تھی۔
HeyGen نے HubSpot کو یہ لچک بھی دی کہ وہ ویڈیوز کو شوٹ ہونے کے بعد بھی ترمیم کر سکے۔
“HeyGen کے ساتھ، ہم ویڈیوز کو بننے کے بعد چند منٹوں میں ہی ایڈٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں،” آسکر نے کہا۔
اس نے اس بات کو بدل کر رکھ دیا کہ ٹیم ٹائم لائنز کو کیسے دیکھتی تھی اور انہیں تیزی سے ایڈجسٹ ہونے کا اعتماد دیا۔ “اگر بعد میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی ضرورت پڑے، تو ہم انہیں HeyGen کے ذریعے پورے اعتماد کے ساتھ لاگو کر سکتے ہیں، بغیر اس فکر کے کہ کسی ممکنہ تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔”
ایسا بے جوڑ، کثیر لسانی مواد تخلیق کریں جو واقعی اثر چھوڑے
HubSpot کے لیے HeyGen کا سب سے مؤثر فائدہ اس کی ترجمہ اور لوکلائزیشن کی صلاحیتیں رہی ہیں۔ نیلسن نے پہلی بار کثیر لسانی مواد دیکھنے کے تجربے کو یوں بیان کیا:
“مجھے بہت کامیابی کا احساس ہوا جب میں نے اس ویڈیو کا پہلا ورژن دیکھا جسے آپ عام طور پر انگریزی میں دیکھتے ہیں۔ اسے اپنی قدرتی زبان میں دیکھنا بہت ہی زیادہ اثر انگیز تھا۔”
حقیقت سے قریب ہونا اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ نیلسن نے کہا، “یہ جانتے ہوئے کہ وہ شخص ہسپانوی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا اور پھر بھی اسے تقریباً مقامی انداز میں ہسپانوی بولتے سننا بہت ہی حیران کن تھا۔”
زبانوں اور خطوں کے پار صارفین کو سروس فراہم کرنے والی کمپنی کے لیے، اس سطح کی اصلیت انتہائی انقلابی ثابت ہوئی۔
کسٹمر کی طرف سے، آسکر نے ایک غیر متوقع بات نوٹ کی: لوگوں نے بالکل بھی ردِعمل نہیں دیا، اور یہ اچھی بات تھی۔ "سب سے حیران کن تعامل وہ ہوتا ہے جب کوئی تعامل ہی نہ ہو، کیونکہ تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے HeyGen بغیر کسی رکاوٹ کے گھل مل گیا ہو۔"
اگر صارفین یہ نہ بتا سکیں کہ ویڈیو کے کون سے حصے دوبارہ شوٹ کیے گئے، ترجمہ کیے گئے یا AI کے ذریعے تبدیل کیے گئے ہیں، تو مواد HubSpot کی پروڈکٹ اپ ڈیٹس جتنی تیزی سے بدل سکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ ٹیموں کو ویڈیو کے ساتھ تخلیق اور جدت لانے کے قابل بنانا
مواد کے معیار اور رفتار سے آگے بڑھ کر، HeyGen نے HubSpot کی ٹیموں کو زیادہ تخلیقی اور خود مختار انداز میں کام کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔
“بغیر کسی بیرونی مدد کے پروفیشنل کنٹینٹ بنا پانا واقعی بہت پرجوش محسوس ہوتا ہے۔ یہ ویڈیوز بنانے کی رکاوٹوں کو بہت کم کر دیتا ہے،” آسکر نے کہا۔ “یہ ہر اس شخص کو بااختیار بناتا ہے جو ایک شاندار کہانی سنانا چاہتا ہے کہ وہ واقعی ایک شاندار کہانی سنا سکے۔”
نیلسن اور آسکر کے لیے یہی جمہوریت پسندی وہ جگہ ہے جہاں HeyGen، HubSpot کے مشن کے ساتھ سب سے زیادہ ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ گاہکوں کو بہتر انداز میں بڑھنے میں مدد دینا اس بات کے مترادف ہے کہ اندرونی ٹیموں کو تیزی سے کام کرنے، زیادہ پیداوار کرنے اور راستے میں اپنی سیکھ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں مدد دی جائے۔
جیسا کہ Oscar نے کہا: “HeyGen کے پاس اتنے زیادہ مختلف پروڈکٹس ہیں، اور وہ ہمیشہ نئی اپ ڈیٹس لانچ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے تجربہ کرنے اور یہ دیکھنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ حدود کہاں تک ہیں۔”