اپنی ویڈیوز میں HeyGen کے AI سے چلنے والے ٹولز کے ساتھ واضح، دلکش ٹیکسٹ اوورلے اور سب ٹائٹلز شامل کریں۔ اپنی کنٹینٹ کو سب کے لیے قابلِ رسائی بنائیں، ناظرین کی دلچسپی بڑھائیں، اور پیچیدہ ایڈیٹنگ کے بغیر سرچ میں دریافت ہونے کے امکانات بہتر کریں۔
اپنی ویڈیوز میں آسانی سے ٹیکسٹ اور سب ٹائٹلز شامل کریں
HeyGen کے AI ویڈیو ٹولز کے ساتھ، captions and subtitles شامل کر کے اپنے مواد کو بہتر بنانا تیز، آسان اور کم خرچ ہے۔ یہ AI ویڈیو میکر آپ کو باآسانی ٹیکسٹ سے بھرپور ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ ان عناصر کو شامل کر کے آپ اپنی ویڈیوز کو نمایاں بنا سکتے ہیں، زیادہ وسیع ناظرین تک پہنچ سکتے ہیں، اور رسائی (accessibility) کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
کیپشنز اور سب ٹائٹلز استعمال کرنے سے HeyGen یہ یقینی بناتا ہے کہ ویڈیوز اُس وقت بھی واضح رہیں جب انہیں بغیر آواز کے دیکھا جائے یا جب ناظرین کو سننے میں دشواری ہو۔ مختلف زبانوں میں دستیاب سب ٹائٹلز کے ساتھ، آپ بھاری پروڈکشن لاگت کے بغیر عالمی سطح پر جا سکتے ہیں، جو متنوع ناظرین اور خطوں کے لیے بہترین ہے۔
سرچ انجنز ٹیکسٹ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن ویڈیو مواد کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ HeyGen کے ذریعے کیپشنز اور ٹرانسکرپٹس شامل کر کے آپ اپنی ویڈیوز کی دریافت پذیری میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی ویڈیوز زیادہ قابلِ رسائی بن جاتی ہیں اور ہمارے AI ویڈیو جنریٹر فرام ٹیکسٹ آپشنز کے ساتھ آپ کا ناظرین تک پہنچنے کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔
ویڈیوز میں ٹیکسٹ شامل کرنے کے بہترین طریقے
اپنی ٹیکسٹ اوورلے کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، درج ذیل بہترین طریقہ کار پر عمل کریں:
ٹیکسٹ سے بہتر بنائی گئی ویڈیوز کے ذریعے انگیجمنٹ میں اضافہ
ہماری AI ٹیکسٹ ٹو ویڈیو جنریٹر کے ساتھ، ٹیکسٹ شامل کرنے سے آپ مصروفیت میں نمایاں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جب ناظرین دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو وہ مواد سے بہتر طور پر جڑتے ہیں۔ اس سے انٹرایکشن ریٹس بڑھتے ہیں اور ناظرین کے برقرار رہنے میں بہتری آتی ہے۔ ایسی دل چسپ ویڈیوز جو کثیر لسانی سب ٹائٹلز پر مشتمل ہوں، مختلف ثقافتی گروہوں کے لیے جامع تجربات پیدا کرتی ہیں، جس سے ان کی رسائی اور لطف اندوزی میں اضافہ ہوتا ہے۔
HeyGen مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ویڈیو تخلیق میں پیش پیش ہے اور دنیا بھر کے کاروبار اس پر اعتماد کرتے ہیں تاکہ وہ ذاتی نوعیت کے ویڈیو حل کے ذریعے اپنی کمیونی کیشن کو بہتر بنا سکیں۔ چاہے میڈیا ہو، تعلیم ہو یا کارپوریٹ کمیونی کیشن، ہمارا AI ویڈیو کریئیٹر آپ کو ایسا دلکش مواد بنانے کا اختیار دیتا ہے جو وسیع پیمانے پر ناظرین کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔
اپنی ویڈیو میں ٹیکسٹ اور کیپشن 4 آسان مراحل میں شامل کریں
اپنی ویڈیوز کو اسٹائلش ٹیکسٹ اوورلے، کیپشنز اور سب ٹائٹلز کے ساتھ بہتر بنائیں جو AI سے تقویت یافتہ ہوں۔
سب سے پہلے اپنا مواد جیسے بلاگ پوسٹ یا اعلان وغیرہ کو ایڈیٹر میں پیسٹ کریں تاکہ آپ ہمارا مفت ٹیکسٹ ٹو ویڈیو AI جنریٹر استعمال کرتے ہوئے اپنا سفر شروع کر سکیں۔
ہماری وسیع لائبریری میں سے 300 سے زائد اواتارز اور آوازوں میں سے انتخاب کریں تاکہ آپ کے لہجے اور ناظرین کے مطابق ہوں۔ یہ AI ویڈیو میکر اداکاروں یا اسٹوڈیوز کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔
اپنی ویڈیو پر اوورلے ٹیکسٹ یا سب ٹائٹلز شامل کریں۔ مختلف فونٹس، سائز، رنگ اور کیپشن ڈیزائنز میں سے انتخاب کریں جو آپ کے پیغام اور بصری انداز سے بالکل مطابقت رکھتے ہوں۔ ہمارا ویڈیو AI جنریٹر آپ کو پیشہ ورانہ معیار کی ویڈیوز باآسانی بنانے کی سہولت دیتا ہے۔
HeyGen کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی ویڈیو کو بغیر کسی رکاوٹ کے ٹیکسٹ میں بہتری کے ساتھ پروسیس کرے۔ آپ کا مواد ڈاؤن لوڈ اور شائع کرنا صرف چند منٹ لیتا ہے، تاکہ آپ کی ویڈیو کی رسائی اور انگیجمنٹ میں اضافہ کے لیے فوراً تیار ہو سکے۔
HeyGen کا Add Text to Video ٹول آپ کو براہِ راست اپنے براؤزر میں ویڈیوز میں ٹیکسٹ، کیپشنز اور ٹائٹلز شامل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سادہ اور مؤثر رہے، چاہے آپ کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ نہ ہو۔
اپنی ویڈیو کو HeyGen پلیٹ فارم پر اپ لوڈ کریں، ٹیکسٹ آپشن منتخب کریں، اور پھر فونٹ، رنگ، سائز اور جگہ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کریں۔ آپ متعدد ٹیکسٹ عناصر شامل کر سکتے ہیں، ان کے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور فوراً تبدیلیوں کا پری ویو دیکھ سکتے ہیں۔
جی ہاں، HeyGen مختلف فونٹس، رنگوں اور ٹیکسٹ اسٹائلز کا وسیع انتخاب فراہم کرتا ہے۔ آپ اپنے ٹیکسٹ کو اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں، الائنمنٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اسے اسکرین پر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔
HeyGen مفت اور پریمیئم دونوں پلانز پیش کرتا ہے۔ بنیادی ٹیکسٹ ایڈیٹنگ فیچرز مفت ورژن میں دستیاب ہو سکتے ہیں، جبکہ زیادہ جدید ٹولز اور ایکسپورٹ کے آپشنز پیڈ پلانز میں شامل ہوتے ہیں۔
بالکل۔ HeyGen آپ کو ریئل ٹائم میں ٹیکسٹ کی جگہ اور اسٹائل کا پری ویو کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو فائنل کرنے سے پہلے آسانی سے تبدیلیاں کر سکیں۔
