- جب مصنوعات میں تبدیلی آئے تو فوراً مواد اپ ڈیٹ کریں
مارکیٹنگ کا مسئلہ
دیکھیے کہ آپ جیسی مارکیٹنگ ٹیمیں کس طرح ایک جدید ٹیکسٹ سے AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ مواد کی تخلیق کو بڑے پیمانے پر لے جاتی ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتی ہیں۔
سوشل میڈیا کنٹینٹ کی نہ ختم ہونے والی دوڑ
اسکیل بڑھانے کا مطلب ہے مزید کریئیٹرز یا ایجنسیاں ہائر کرنا، جن کے اخراجات بہت تیزی سے بڑھ جاتے ہیں۔ عالمی آڈیئنس کے لیے ملٹی لینگوئج کنٹینٹ؟ اس کے لیے الگ الگ شوٹس یا مہنگی ڈبنگ درکار ہوتی ہے۔ آپ کی ٹیم جانتی ہے کہ ویڈیو، سٹیٹک پوسٹس کے مقابلے میں 10x زیادہ انگیجمنٹ دیتی ہے، لیکن پروڈکشن کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ آپ بس گرافکس پوسٹ کرنے تک محدود ہو کر بہتر رزلٹ کی امید ہی کر سکتے ہیں۔
HeyGen کا حل
HeyGen کا social video maker اسکرپٹس کو چند منٹوں میں ایسی ویڈیوز میں بدل دیتا ہے جو اسکرول روک دیں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کریں، اپنے برانڈ سے میل کھاتا ہوا AI اواتار منتخب کریں، اور فوراً پلیٹ فارم کے لیے تیار ویڈیوز بنائیں۔ نہ کیمرہ درکار، نہ اسٹوڈیو، نہ ایڈیٹنگ۔ کیا آپ کو Instagram Reels، TikTok، LinkedIn اور YouTube Shorts کے لیے ایک ہی پیغام چاہیے؟ ایک بار بنائیں، اور خودکار طور پر تمام فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں۔
نئے مارکیٹس میں لانچ کر رہے ہیں؟ اپنی سب سے کامیاب کنٹینٹ کو وائس کلوننگ اور lip-sync کے ساتھ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں۔ آپ کا اواتار بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے رواں ہسپانوی، مینڈیرن، جرمن اور عربی بولتا ہے۔ جب بھی ٹرینڈز بدلیں، پروڈکٹس اپ ڈیٹ ہوں یا کیمپینز کا رخ بدلے، اپنا پیغام فوراً اپ ڈیٹ کریں۔ جو کام آپ کی ٹیم کو پہلے دو ہفتے لگتے تھے، اب صرف دس منٹ میں ہو جاتا ہے۔
سوشل میڈیا ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر تخلیق کے لیے درکار ہر چیز
تیز رفتار ویڈیو پروڈکشن
چند منٹ میں بریف سے تیار شدہ ویڈیو تک پہنچیں، ہفتوں میں نہیں۔ نہ اسٹوڈیو بُکنگ کی ضرورت، نہ ٹیلنٹ شیڈولنگ، نہ ہی پوسٹ پروڈکشن کی لمبی قطاریں۔ آپ کی مارکیٹنگ ٹیم پورے ورک فلو پر کنٹرول رکھتی ہے — آئیڈییشن سے لے کر ایکسپورٹ تک — بغیر کسی بیرونی انحصار کے۔
• چند منٹ میں ویڈیوز بنائیں
• کسی اسٹوڈیو یا آلات کی ضرورت نہیں
• مکمل تخلیقی کنٹرول اپنی ٹیم کے اندر
AI اواتار پریزنٹرز
آپ کے برانڈ کی آواز، ہر ویڈیو میں ایک جیسی اور مستقل انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ 120+ سے زیادہ متنوع AI اواتارز میں سے انتخاب کریں، جن میں پروفیشنل، کیژول، پُرجوش یا بااختیار اسٹائل شامل ہیں جو آپ کی برانڈ پرسنالٹی سے میل کھاتے ہیں۔ اب ٹیلنٹ کے شیڈول ملانے، یوزج رائٹس پر بات چیت کرنے یا ایسے پریزنٹرز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں جو چلے جائیں۔ آپ کا اواتار ہمیشہ دستیاب، ہمیشہ آن برانڈ، اور ہمیشہ ریکارڈنگ کے لیے تیار رہتا ہے۔
• 120+ متنوع اواتارز، مختلف عمروں، انداز اور نسلی پس منظر کے ساتھ
• برانڈ کی مستقل مزاجی کے لیے تصاویر سے کسٹم اواتار بنائیں
• مختلف قسم کے مواد یا ناظرین کے لیے متعدد اواتار
آواز کی کاپی اور ترجمہ
بغیر کثیر لسانی تخلیق کاروں کو ہائر کیے عالمی ناظرین تک پہنچیں۔ اپنی ویڈیو انگریزی میں بنائیں، پھر اسے ہسپانوی، پرتگالی، ہندی، جاپانی یا 175+ دیگر زبانوں میں ترجمہ کریں، آواز کی ایسی کاپی کے ساتھ جو مقامی لگے، ڈبنگ نہیں۔ lip-sync ٹیکنالوجی ترجمہ شدہ آڈیو کے ساتھ ہونٹوں کی حرکت کو ہم آہنگ کرتی ہے، تاکہ آپ کا اواتار ہر زبان میں قدرتی انداز سے بولے۔ ایک ویڈیو، لامحدود مارکیٹس۔
یہ کثیر لسانی صلاحیتیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے کہیں آگے تک جاتی ہیں۔ ادارے HeyGen کی ترجمہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں کثیر لسانی تربیتی ویڈیوز کے لیے، جس کے ذریعے عالمی کمپنیاں اپنے ملازمین کو ان کی مادری زبانوں میں تربیت دے سکتی ہیں جبکہ دنیا بھر میں برانڈ میسجنگ کو یکساں رکھتی ہیں۔
• 175+ زبانیں، قدرتی وائس سنتھیسِس کے ساتھ
• وائس کلوننگ مختلف زبانوں میں آپ کے برانڈ کی آواز کو برقرار رکھتی ہے
• ہر مارکیٹ میں مستند اندازِ پیشکش کے لیے لب کی ہم آہنگی / lip-sync
اسکرپٹ سے ویڈیو تخلیق
ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ بس اپنا اسکرپٹ یا بات کرنے کے نکات ٹائپ کریں اور باقی سب HeyGen سنبھال لیتا ہے۔ AI خودکار طور پر رفتار کو میچ کرتا ہے، مناسب وقفے شامل کرتا ہے اور آپ کا پیغام بالکل درست وقت پر پیش کرتا ہے۔ Instagram کے لیے بہت لمبا ہے؟ پلیٹ فارم کا optimizer آپ کو ایڈیٹس تجویز کرتا ہے۔ پہلے 3 سیکنڈ میں ایک زبردست hook چاہیے؟ بلٹ اِن ٹیمپلیٹس آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا چیز کام کرتی ہے۔
• AI سے چلنے والی اسکرپٹ کی ٹائمنگ اور رفتار
• پلیٹ فارم کے مطابق اسکرپٹ کی سفارشات
• آواز کے زور اور جذبات پر کنٹرول
برانڈ کِٹ انٹیگریشن
ہر سوشل ویڈیو میں اپنی بصری شناخت کو مضبوطی سے قائم رکھیں۔ اپنا لوگو، برانڈ کے رنگ، فونٹس اور منظور شدہ گرافکس ایک بار اپ لوڈ کریں، پھر ہر ویڈیو خودکار طور پر یکسانیت برقرار رکھتی ہے۔ Brand Glossary اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پروڈکٹ کے نام، کمپنی کے اصطلاحات اور اہم جملے ہر بار درست تلفظ کے ساتھ ادا ہوں۔ آپ کے انٹرن کی پہلی ویڈیو بھی آپ کے کریئیٹو ڈائریکٹر کی ویڈیو جتنی پروفیشنل اور پالشڈ نظر آئے گی۔
• پوری ٹیم کے لیے مرکزی برانڈ اثاثے
• خودکار لوگو اور رنگوں کا اطلاق
• برانڈ اصطلاحات کے لیے تلفظ پر مکمل کنٹرول
بلک ویڈیو تخلیق
50 پروڈکٹس پر مشتمل مہم لانچ کرنی ہے؟ 50 ویڈیوز بنائیں۔ اپنے اسکرپٹس کو HeyGen کے بیچ پروسیسر میں ڈالیں اور ایک ہی سیشن میں پورا کنٹینٹ کیلنڈر تیار کریں۔ مختلف اواتار، مختلف بیک گراؤنڈز، لیکن ہر بار وہی پروفیشنل کوالٹی — بغیر یہ کہ 50 دن پروڈکشن میں لگیں۔ اپنے کنٹینٹ آؤٹ پٹ کو اپنی امنگوں کے مطابق بڑھائیں، نہ کہ اپنی ٹیم کے سائز کے مطابق۔
• CSV یا بیچ اپ لوڈ سے متعدد ویڈیوز بنائیں
• اواتارز، بیک گراؤنڈز اور اسٹائلز کو اپنی مرضی سے ملا کر استعمال کریں
• مکمل مہمات ایکسپورٹ کریں جو شیڈولنگ کے لیے تیار ہوں
صرف 3 مراحل میں بریف سے شائع شدہ ویڈیو تک
اپنی اسکرپٹ لکھیں
جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ٹائپ کریں، یا اپنے پروڈکٹ بریف، بلاگ پوسٹ یا کیمپین کے مقاصد سے AI generate content ہونے دیں۔ نہ ٹیلی پرامپٹر کی ضرورت، نہ لائنیں یاد کرنے کی۔ بس وہ پیغام جو آپ اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ HeyGen کا اسکرپٹ آپٹیمائزر مختلف پلیٹ فارمز کی بہترین پریکٹسز کی بنیاد پر بہتر انگیجمنٹ کے لیے ترمیمات تجویز کرتا ہے۔
اپنا انداز منتخب کریں
اپنے مواد کے مطابق ایک AI اواتار منتخب کریں۔ تھوٹ لیڈرشپ کے لیے پروفیشنل، پروڈکٹ ڈراپس کے لیے جوشیلہ، اور برانڈ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے دوستانہ انداز چنیں۔ پس منظر منتخب کریں (اسٹوڈیو، آفس، آؤٹ ڈور یا کسٹم) اور اپنا لوگو شامل کریں۔ ویڈیو بنانے سے پہلے بالکل ویسا ہی دیکھنے کے لیے ریئل ٹائم میں پری ویو کریں کہ آپ کی ویڈیو کیسی نظر آئے گی۔
بنائیں اور پوسٹ کریں
Generate پر کلک کریں۔ 2-5 منٹ میں آپ کے پاس ہر اُس پلیٹ فارم کے لیے موزوں تیار شدہ ویڈیو ہوگی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اسی ایک سورس سے Instagram Reels، TikTok، LinkedIn، YouTube Shorts اور Facebook کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ اپنی سوشل میڈیا ٹول میں شیڈول کریں یا فوراً پوسٹ کر دیں۔ آپ کا کنٹینٹ کیلنڈر اب بہت آسانی سے بھر جائے گا۔
ہر مارکیٹنگ کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
پروڈکٹ لانچ ویڈیوز
پہلے ہی دن لانچ کا مواد جاری کریں، دن 30 کا انتظار نہ کریں۔ پروڈکٹ ویڈیوز جو فیچرز کو واضح کریں، ویلیو دکھائیں اور اپنانے کی رفتار بڑھائیں—گھنٹوں میں تیار ہوں، ہفتوں میں نہیں۔ جب بھی فیچرز بدلیں، فوراً اپ ڈیٹ کریں۔
استعمال کا کیس: لانچ کے دن ہی بیک وقت ویب سائٹ، ای میل اور سوشل میڈیا کے لیے پروڈکٹ اعلان کی ویڈیوز بنائیں۔
سوشل میڈیا مواد
اپنی ٹیم کو تھکائے بغیر الگورتھم کو مواد فراہم کریں۔ TikTok، Instagram، LinkedIn اور YouTube پر روزانہ سوشل کنٹینٹ بنائیں — یکساں کوالٹی کے ساتھ، پروڈکشن کے وقت کا صرف ایک حصہ لگے گا۔
استعمال کا کیس: صرف ایک دوپہر کے سیشن میں پورے ہفتے کی سوشل ویڈیوز تیار کریں۔
اشتہاری تخلیقات
مزید آئیڈیاز آزمائیں اور کامیاب اشتہارات تیزی سے تلاش کریں۔ اشتہارات کی مختلف ویریئشنز بنائیں تاکہ ہر تخلیقی کے لیے الگ شوٹ کیے بغیر A/B ٹیسٹنگ کر سکیں۔ مختلف ہکس، مختلف اواتار، مختلف اینگلز — سب کچھ ایک ہی ورک فلو سے۔
استعمال کی مثال: اتنے ہی وقت میں جس میں آپ ایک روایتی اشتہار بناتے ہیں، تخلیقی ٹیسٹنگ کے لیے 10 مختلف اشتہاری ویریئشنز بنائیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Attention Grabbing Media نے پروڈکشن کا وقت 3 دن سے گھٹا کر چند گھنٹوں تک کر دیا، جبکہ 10 سے زائد نئی زبانوں تک اپنی پہنچ بڑھائی۔
صارفین کی آراء
بڑے پیمانے پر سوشل پروف حاصل کریں۔ ٹیسٹی مونیئل طرز کا مواد بنائیں جو اعتماد پیدا کرے، بغیر اس کے کہ آپ کو گاہکوں کے شیڈولز اور فلم بندی کی تیاریوں کو ہم آہنگ کرنا پڑے۔
استعمال کی مثال: ایسی کسٹمر اسٹوری ویڈیوز بنائیں جو مختلف صنعتوں میں استعمال کے طریقوں اور حاصل ہونے والے نتائج کو نمایاں کریں۔
وضاحتی اور ہاؤ ٹو مواد
اپنے صارفین کو اپنے پروڈکٹ کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیں ٹیوٹوریل ویڈیوز اور وضاحتی ویڈیوز کے ذریعے۔ جب بھی آپ کا پروڈکٹ بدلے، فوراً اپ ڈیٹ کریں—کسی دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت نہیں۔
استعمال کی مثال: فیچر ایکسپلینر ویڈیوز کی ایسی لائبریری بنائیں جو ہر پروڈکٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمیشہ تازہ اور موجودہ رہے۔
گلوبل مارکیٹنگ مہمات
ایک ہی مہم، ہر مارکیٹ کے لیے۔ بین الاقوامی ناظرین کے لیے اپنی تخلیقی مواد کو مقامی بنائیں، بغیر اس کے کہ ہر ریجن کے لیے الگ پروڈکشن بجٹ درکار ہو۔
استعمال کی مثال: 12 مارکیٹس میں بیک وقت اپنی پروڈکٹ مہمات لانچ کریں، مقامی زبان میں تیار کردہ ویڈیو کریئیٹو کے ساتھ۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Vision Creative Labs نے اپنے کلائنٹس کی مدد کی کہ وہ سالانہ 1-2 ویڈیوز سے بڑھ کر HeyGen کے ساتھ روزانہ 50-60 ویڈیوز تک پہنچ جائیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
چاہے بات ہو عالمی سطح کی ٹریننگ کی یا ویڈیو اشتہارات کی، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کریں۔ یہاں وہ چند فائدے ہیں جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
AI سوشل میڈیا ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟
AI سوشل میڈیا ویڈیوز مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتی ہیں تاکہ ویڈیو مواد تیار کیا جا سکے جس میں AI اواتارز (ڈیجیٹل پریزنٹرز) اور مصنوعی آوازیں شامل ہوتی ہیں۔ کیمروں، آلات اور انسانی پریزنٹرز کے ساتھ شوٹنگ کرنے کے بجائے، آپ صرف اسکرپٹ ٹائپ کرتے ہیں اور AI ایک مکمل ویڈیو بنا دیتی ہے جس میں پریزنٹر آپ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ HeyGen کا social video maker ایسا مواد تیار کرتا ہے جو Instagram، TikTok، LinkedIn، YouTube اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے بہتر بنایا گیا ہوتا ہے، اور بغیر ایڈیٹنگ کے فوراً پوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
کیا میں ایک ہی ٹول کے ذریعے Instagram، TikTok اور LinkedIn کے لیے ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں، HeyGen بالکل اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اپنی ویڈیو ایک بار بنائیں، پھر اسے بیک وقت متعدد فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں: عمودی 9:16 Instagram Reels اور TikTok کے لیے، مربع 1:1 Instagram فیڈ کے لیے، اور افقی 16:9 YouTube اور LinkedIn کے لیے۔ ہر ایکسپورٹ اس پلیٹ فارم کی مخصوص ضروریات کے مطابق بہتر بنایا جاتا ہے، جن میں درست ڈائمینشنز، فائل سائز، اور کیپشن اسٹائلنگ شامل ہیں۔ کسی دستی ری فارمیٹنگ یا ری سائزنگ کی ضرورت نہیں۔
سوشل میڈیا ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
زیادہ تر سوشل ویڈیوز 2-5 منٹ میں بن جاتی ہیں، ویڈیو کی لمبائی اور پیچیدگی پر منحصر ہے۔ 60 سیکنڈ کی Instagram Reel عام طور پر 2-3 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ اپنا اسکرپٹ لکھنے میں تقریباً 5-10 منٹ لگ سکتے ہیں۔ خیال سے لے کر پوسٹ کے لیے تیار حتمی ویڈیو تک، کُل وقت 15 منٹ سے بھی کم رہتا ہے۔ اس کا موازنہ روایتی ویڈیو پروڈکشن (کئی دن یا ہفتے) یا خود سے ایڈیٹنگ (ہر ویڈیو پر 1-2 گھنٹے) سے کریں۔
کیا میں عالمی ناظرین کے لیے متعدد زبانوں میں ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen آواز کی کاپی (voice cloning) اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ 175+ زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اپنی ویڈیو اپنی بنیادی زبان (English، Spanish وغیرہ) میں بنائیں، پھر "ترجمہ کریں" پر کلک کریں تاکہ French، German، Japanese، Arabic، Hindi، Portuguese اور 170+ مزید زبانوں میں ورژنز بن سکیں۔ آواز کی کاپی (voice cloning)یقینی بناتی ہے کہ ہر زبان میں آواز قدرتی لگے، مشینی نہیں۔ لب کی ہم آہنگی (lip-sync) ترجمہ شدہ آڈیو کے ساتھ منہ کی حرکتوں کو میچ کرتی ہے، تاکہ آپ کا اواتار ہر زبان میں بالکل فطری انداز سے بولے۔
کیا میں AI اواتارز کو اپنی برانڈ کے مطابق حسبِ ضرورت بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ 120 سے زائد موجود متنوع اواتارز میں سے انتخاب کریں، یا اپنے برانڈ کے لیے حسبِ ضرورت اواتار بنائیں جو آپ کے برانڈ کی مخصوص شکل و صورت سے مطابقت رکھتا ہو، اور اسے تصاویر سے تخلیق کریں۔ وہ تصاویر اپ لوڈ کریں جو آپ کے مطلوبہ اسٹائل، نسل/قومیت، عمر کی حد، اور جنس کو ظاہر کرتی ہوں۔ HeyGen آپ کے لیے ایک منفرد اواتار بناتا ہے جو صرف آپ ہی کے استعمال کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ حتمی برانڈ یکسانیت کے لیے، خود کو یا اپنی ٹیم کے کسی رکن کو کلون کریں تاکہ ایک ڈیجیٹل جڑواں بنایا جا سکے جو آپ کی کمپنی کی نمائندگی آپ کے تمام سوشل مواد میں کرے۔
کیا ویڈیوز AI سے بنی ہوئی یا جعلی لگتی ہیں؟
HeyGen کے تازہ ترین اواتار فوٹو ریئلسٹک کوالٹی کے ساتھ آتے ہیں، جن میں قدرتی حرکات، تاثرات اور lip-sync شامل ہے، جسے زیادہ تر ناظرین اصل ویڈیو سے فرق نہیں کر پاتے۔ تاہم، بہت سے برانڈز جان بوجھ کر AI اسٹائل کو اپناتے ہیں۔ یہ منفرد، یکساں اور اس بات میں بالکل صاف ہے کہ یہ AI سے تیار کیا گیا ہے۔ چاہے آپ کو انتہائی حقیقی نظر آنے والے اواتار چاہئیں یا اسٹائلائزڈ اواتار، دونوں آپشن دستیاب ہیں اور دونوں ہی سوشل پلیٹ فارمز پر بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔
کیپشنز اور سب ٹائٹلز کیسے کام کرتے ہیں؟
جب آپ اپنی ویڈیو بناتے ہیں تو آٹو کیپشنز خودکار طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کیپشنز آڈیو کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوتے ہیں، درست اوقاف شامل کرتے ہیں اور اہم الفاظ کو نمایاں کرتے ہیں تاکہ زور واضح ہو۔ آپ کیپشن کے انداز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں، جن میں فونٹ، سائز، رنگ، جگہ اور اینیمیشن شامل ہیں، تاکہ پلیٹ فارم کی بہترین پریکٹسز یا اپنی برانڈ گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں۔ ترجمہ شدہ ویڈیوز کے لیے کیپشنز تمام 175+ سپورٹڈ زبانوں میں دستیاب ہیں۔
میں کتنی تیزی سے مارکیٹنگ ویڈیوز بنا سکتا/سکتی ہوں؟
HeyGen آپ کے ٹریننگ ڈیزائن کے مطابق مختلف دورانیے کی ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر کمپلائنس ماڈیولز مائیکرو لرننگ کے لیے 3-10 منٹ کے رینج میں بہترین کام کرتے ہیں، لیکن آپ جامع موضوعات کے لیے اس سے زیادہ طویل کنٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ طویل ٹریننگ (20+ منٹ) کے لیے بہتر لرنر انگیجمنٹ اور ٹریکنگ حاصل کرنے کی خاطر کنٹینٹ کو ابواب یا ماڈیولز میں تقسیم کرنے پر غور کریں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی مارکیٹنگ ویڈیو پروڈکشن میں ٹیلنٹ کی کوآرڈینیشن، اسٹوڈیو بُکنگز، شوٹنگ کے دن، اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ شامل ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو کے لیے 2-4 ہفتے اور $5,000-$20,000+ لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بہت کم لاگت پر بناتا ہے۔ جب مہمات بدلتی ہیں یا مواد میں اپ ڈیٹ کی ضرورت ہو، تو آپ دوبارہ شوٹ کرنے کے بجائے بس دوبارہ جنریٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ ٹیمیں رپورٹ کرتی ہیں کہ مواد بنانے کی رفتار 3 گنا تیز ہو جاتی ہے اور پروڈکشن کی لاگت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔
کیا متعدد ٹیم ممبرز سوشل ویڈیوز پر مل کر کام کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں آپ کی سوشل میڈیا ٹیم، ڈیزائنرز اور کنٹینٹ کریئیٹرز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریز میں منظور شدہ اواتارز، برانڈ عناصر، اسکرپٹس اور ٹیمپلیٹس سب کے لیے دستیاب رہتے ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز کے ذریعے آپ اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں، پوسٹ ہونے سے پہلے کنٹینٹ کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون سے ٹیم ممبر نے کون سی ویڈیوز بنائی ہیں۔
کیا میں ملازمین کی ٹریننگ ویڈیوز کے لیے HeyGen استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اگرچہ HeyGen سکرول روک دینے والا سوشل کنٹینٹ بنانے میں بہترین ہے، بہت سی تنظیمیں اس پلیٹ فارم کو اندرونی تربیتی ویڈیوز کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ وہی AI اواتار، کثیر لسانی صلاحیتیں، اور تیز تخلیقی عمل بیرونی مارکیٹنگ اور اندرونی L&D دونوں ضروریات کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔
کیا میں موسیقی، ساؤنڈ ایفیکٹس یا اپنی آواز شامل کر سکتا ہوں؟
تینوں کے لیے جواب ہاں ہے۔ HeyGen میں لائسنس یافتہ بیک گراؤنڈ میوزک ٹریکس کی ایک لائبریری شامل ہے جو سوشل ویڈیوز میں کمرشل استعمال کے لیے دستیاب ہے۔ آپ اپنے آڈیو فائلز بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں، جن میں برانڈڈ میوزک بیڈز، ساؤنڈ ایفیکٹس یا وائس ریکارڈنگز شامل ہوں۔ کچھ صارفین ہائبرڈ ویڈیوز بناتے ہیں: بصری پریزنٹیشن کے لیے AI اواتار استعمال کرتے ہیں، لیکن آڈیو کے لیے اپنی ہی وائس ریکارڈنگ لگاتے ہیں۔ یا پھر آپ مین کنٹینٹ کے لیے AI استعمال کریں اور برانڈ کی مستقل مزاجی کے لیے اس پر اپنا میوزک اوورلے کریں۔
