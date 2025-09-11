Vision Creative Labs ایک عالمی رہنما ہے جو اواتار ویڈیوز بناتی ہے، جس کی مدد سے مالیاتی کمپنیوں کو بڑے پیمانے پر ویڈیو کے ذریعے بات چیت کرنے، زیادہ مؤثر انگیجمنٹ حاصل کرنے اور ROI بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شریک بانی راجر ہرِسٹ نے مالیاتی کمیونی کیشن میں ایک بنیادی مسئلہ دیکھا: ویڈیو بنانے والوں اور فنانس انڈسٹری کے درمیان عدم ربط۔ راجر نے کہا، “فنانس پروفیشنلز ویڈیو تو چاہتے ہیں، لیکن اکثر انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اسے کیسے بنایا جائے، جبکہ دوسری طرف کریئیٹو لوگ اکثر فنانس کو نہیں سمجھتے۔”
مالیاتی اور ڈی سینٹرلائزڈ فنانس کمپنیوں کے لیے بڑے پیمانے پر دل چسپ مواد تیار کرنے پر توجہ دیتے ہوئے، راجر اور ان کے شریک بانی ڈیمین ہارنر نے مارکیٹ کی سمجھ اور تخلیقی وژن میں اپنی مہارت کو یکجا کیا۔ مل کر انہوں نے مالیاتی ویڈیو اسٹوری ٹیلنگ کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم کیا، خشک اور ڈیٹا سے بھرپور موضوعات کو ایسی کہانیوں میں بدل دیا جو پیشہ ور افراد اور عام ناظرین، دونوں کے ساتھ جڑتی ہیں۔
لیکن بڑے پیمانے پر وہ مواد تیار کرنا ایک چیلنج تھا۔ کلائنٹس کو ہر سال سینکڑوں، بعض اوقات ہزاروں ویڈیوز درکار ہوتی تھیں، جو اکثر ذاتی نوعیت کی یا مقامی مارکیٹ کے مطابق ہوتی تھیں، اور وہ انہیں بہت تیزی سے چاہتے تھے۔ HeyGen نے پورا کھیل بدل دیا۔
بغیر معیار پر سمجھوتہ کیے بڑے پیمانے پر توسیع ممکن بنائیں
HeyGen سے پہلے، Vision Creative Labs کو ایک بنیادی رکاوٹ کا سامنا تھا: ان کے کلائنٹس کو زیادہ ویڈیو کنٹینٹ چاہیے تھا، لیکن پروڈکشن کی بلند لاگت کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔ بہت سے کلائنٹس کو مجبوراً اپنی ویڈیو پروڈکشن کو سال میں صرف ایک یا دو ویڈیوز تک محدود رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ بجٹ سے زیادہ خرچ کیے بغیر وہ اپنا پیغام بڑے پیمانے پر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ "مصنوعی ذہانت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھایا جا سکتا ہے،" راجر نے کہا۔
HeyGen نے Vision Creative Labs کے لیے لچک کا ایک نیا معیار کھول دیا، جس کی بدولت وہ اپنے کلائنٹس کے مواد جیسے ریسرچ رپورٹس، PDFs، اور حتیٰ کہ اندرونی ای میلز کو بھی دلکش ویڈیو کنٹینٹ میں تبدیل کرنے کے قابل ہوگئے۔ اصل پیش رفت یہ تھی کہ یہ سب کچھ کتنی آسانی اور مؤثریت کے ساتھ کیا جاسکتا تھا۔ کلائنٹس اپنے ہی پروڈکٹس کی آواز بن سکے، اور روایتی وقت یا لاگت کے بوجھ کے بغیر مستند، پروفیشنل ویڈیوز تیار کرنے لگے۔ "HeyGen سے پہلے، یہ سب بڑے پروڈکشن ٹیموں اور بھاری لاگت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا،" راجر نے کہا۔
HeyGen کی سادگی اور رفتار خود ایک مضبوط سیلنگ پوائنٹ بن گئی۔ نہایت کم محنت کے ساتھ، Vision Creative Labs اب ایک ہی شوٹ سے روزانہ درجنوں اعلیٰ معیار کی ویڈیوز تیار کر سکتا تھا۔ اس اسکیل ایبلٹی نے ویڈیو کو ایک قابلِ عمل، روزمرہ کمیونی کیشن ٹول بنا دیا اُن کلائنٹس کے لیے جو پہلے اسے بہت زیادہ وسائل خرچ کرنے والا سمجھتے تھے۔
ایک نمایاں لمحہ وہ تھا جب راجر نے HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ہی ایک ڈیجیٹل جڑواں شکل بنائی۔ "ہمارے پاس 'The Man from Macro' نامی ایک سیریز تھی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں یہ اقساط کہیں سے بھی بناتا رہ سکتا ہوں—کسی ساحل پر، ہاتھ میں ٹیکیلا لیے ہوئے۔ وہی جادوئی لمحہ تھا۔"
HeyGen کی ترجمہ کرنے کی صلاحیتوں نے نئی عالمی مواقع پیدا کیے۔ پہلی بار، Vision Creative Labs ایک ہی ویڈیو اسکرپٹ لے کر اسے مؤثر طریقے سے متعدد خطوں میں پیش کر سکا۔ اس سے کلائنٹس کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنی ریسرچ اور بصیرت کو دوبارہ ریکارڈ کیے بغیر یا دستی طور پر ترجمہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔
لاگت میں کمی، کارکردگی میں بہتری، اور تخلیقی توانائی کو آزاد کرنا
HeyGen کو نافذ کرنے کے بعد سے، Vision Creative Labs نے اپنی پیداوار میں ڈرامائی اضافہ کیا ہے، وہ بھی معیار یا کنٹرول پر سمجھوتہ کیے بغیر۔
- بڑے پیمانے پر مواد: کلائنٹس کو اس قابل بنایا کہ وہ اواتارز اور اسکرپٹڈ مواد استعمال کرتے ہوئے سالانہ 1–2 ویڈیوز سے بڑھ کر روزانہ 50–60 ویڈیوز تک پیداوار لے جائیں۔
- کثیر لسانی رسائی: HeyGen کے ترجمہ فیچر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہی سورس سے عالمی ناظرین تک پہنچا گیا۔
- تخلیقی کارکردگی۔ لاجسٹک پروڈکشن کی رکاوٹیں دور کر کے حکمتِ عملی پر مبنی کہانی سنانے کے لیے وقت خالی کیا۔
کلائنٹس اور ساتھیوں کا ردِعمل بے حد مثبت رہا ہے۔ "میں نے دوستوں کو ایک ویڈیو دکھائی اور کہا، ‘یہ میرا اواتار ہے۔’ وہ حیران رہ گئے۔ ‘آپ نے یہ ویڈیو خود نہیں بنائی؟’ اور تب ہی انہیں احساس ہوا کہ اس ٹیکنالوجی کے امکانات کتنے بے حد ہیں۔"
سب سے بڑھ کر، اس پلیٹ فارم نے تخلیقی توانائی کو آزاد کر دیا۔ جب پروڈکشن کی رکاوٹیں ختم ہو گئیں تو راجر پوری طرح اس بات پر توجہ دے سکا کہ وہ کسی بھی جگہ سے دل چسپ مارکیٹ کہانیاں تخلیق کرے۔ جو کام پہلے ایک مکمل اسٹوڈیو میں ہوتا تھا، اب وہی کام گاڑی میں، ساحل پر یا دنیا کے کسی بھی حصے سے کیا جا سکتا تھا، اور اس نے بے مثال تخلیقی آزادی فراہم کی۔
نئے آنے والوں کے لیے ان کا مشورہ؟ "ہر چیز آزما کر دیکھیں۔ اپنی ایک سادہ سی تصویر سے شروع کریں، ترجمہ کرنے والا فیچر استعمال کریں، اور اسے دوستوں کو دکھائیں۔ ردِعمل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے؛ 'کیا یہ واقعی آپ ہی ہیں؟'"
HeyGen نے Vision Creative Labs کو اس قابل بنایا کہ وہ سمجھ داری سے اپنی سرگرمیوں کو وسعت دے، دنیا بھر کے کلائنٹس کو سروس فراہم کرے، اور ہر مالیاتی پیغام کے مرکز میں کہانی سنانے کے فن کو برقرار رکھے۔